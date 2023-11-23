Вечерняя романтика Еревана - в мини-группе с гидом-историком

Насыщенная обзорная экскурсия при свете фонарей

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Хотите взглянуть на Ереван с разных сторон? Давайте прогуляемся в лучах ночных огней по достопримечательностям города. Поговорим о его древней истории, богатой культуре и современной жизни. Рассмотрим памятники знаменитостям и вспомним их важнейшие достижения. Увидим город с высоты и разглядим в вечерних тенях то, что при свете дня прячется от глаз.
Вечерняя романтика Еревана - в мини-группе с гидом-историком
Вечерняя романтика Еревана - в мини-группе с гидом-историком
Вечерняя романтика Еревана - в мини-группе с гидом-историком
Вечерняя романтика Еревана - в мини-группе с гидом-историком
Вечерняя романтика Еревана - в мини-группе с гидом-историком
Вечерняя романтика Еревана - в мини-группе с гидом-историком
Вечерняя романтика Еревана - в мини-группе с гидом-историком
Ближайшие даты:
23
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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€15
Для бронирования достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть — организатору на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Что вас ожидает

  • Мы встретимся на площади Республики, где подробно поговорим о крепости Эребуни, вокруг которого вырос современный Ереван. Разберём значение национальных орнаментов и символики, которыми украшены здания на площади.
  • Возле памятника Вазгену Саргсяну поговорим о простом советском писателе, который неожиданно организовал Вооруженные силы Армении и стал легендарным полководцем.
  • У ереванского «Вернисажа» обсудим хачкары — каменные кресты, их сакральное значение и уникальное место в архитектурном наследии Армении.
  • Рассмотрим памятник Арама Манукяна и обсудим нелёгкую судьбу армянского народа. Вы узнаете подробности жизни человека, который считался почти святым и на похоронах которого присутствовали 250 тысяч людей.
  • Полюбуемся знаменитыми поющими фронтами, зайдём в старинный двор и порассуждаем об укладе жизни ереванцев 19 века.
  • На Северном проспекте послушаем песни уличных музыкантов и обсудим детали создания нового района.
  • Посетим площадь Свободы и вспомним знаковые события в новейшей истории Армении, которые здесь разворачивались.
  • У памятников Ованесса Туманяна и Александра Спендиаряна поговорим об армянской музыке и литературе. В парке Сарьяна обсудим творчество армянских художников.
  • В завершении прогулки поднимемся на вершину Каскада, откуда нам откроется захватывающая панорама ночного Еревана и священной горы Арарат.

ежедневно в 20:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на площади Республики
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 20:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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