Насыщенная обзорная экскурсия при свете фонарей
Хотите взглянуть на Ереван с разных сторон? Давайте прогуляемся в лучах ночных огней по достопримечательностям города. Поговорим о его древней истории, богатой культуре и современной жизни. Рассмотрим памятники знаменитостям и вспомним их важнейшие достижения. Увидим город с высоты и разглядим в вечерних тенях то, что при свете дня прячется от глаз.
Ближайшие даты:
23
ноя
ноя
24
ноя
ноя
25
ноя
ноя
26
ноя
ноя
27
ноя
ноя
28
ноя
ноя
29
ноя
ноя
Ещё
даты
даты
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€15
Для бронирования достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть — организатору на месте. Вы можете
задать любой вопросдо оплаты.
Описание
Что вас ожидает
- Мы встретимся на площади Республики, где подробно поговорим о крепости Эребуни, вокруг которого вырос современный Ереван. Разберём значение национальных орнаментов и символики, которыми украшены здания на площади.
- Возле памятника Вазгену Саргсяну поговорим о простом советском писателе, который неожиданно организовал Вооруженные силы Армении и стал легендарным полководцем.
- У ереванского «Вернисажа» обсудим хачкары — каменные кресты, их сакральное значение и уникальное место в архитектурном наследии Армении.
- Рассмотрим памятник Арама Манукяна и обсудим нелёгкую судьбу армянского народа. Вы узнаете подробности жизни человека, который считался почти святым и на похоронах которого присутствовали 250 тысяч людей.
- Полюбуемся знаменитыми поющими фронтами, зайдём в старинный двор и порассуждаем об укладе жизни ереванцев 19 века.
- На Северном проспекте послушаем песни уличных музыкантов и обсудим детали создания нового района.
- Посетим площадь Свободы и вспомним знаковые события в новейшей истории Армении, которые здесь разворачивались.
- У памятников Ованесса Туманяна и Александра Спендиаряна поговорим об армянской музыке и литературе. В парке Сарьяна обсудим творчество армянских художников.
- В завершении прогулки поднимемся на вершину Каскада, откуда нам откроется захватывающая панорама ночного Еревана и священной горы Арарат.
ежедневно в 20:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на площади Республики
- Когда и сколько длится?
- Когда: ежедневно в 20:00Экскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Эдмон — ваш гид в Ереване
Провёл экскурсии для 203 туристов
Я по образованию историк. Многие годы работаю в сфере туризма. Я патриот Армении, влюблённый в историю своего народа, и верующий христианин, которому близок каждый камень в каждой церкви, каждая страница христолюбивой души армянского народа. Вас ждут рассказы о армянском языкознании и литературоведении, историографии и географии Армении, и конечно, о вероучении Святой Армянской Апостольской Церкви.
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Еревана
Групповые
Пешеходные
Можно с детьми
Летние
Обзорные
Улицы и переулки
Площадь Республики
Популярные места
Площадь Свободы
Северный проспект
Каскад
Вечерние
Похожие туры из Еревана
Мини-группа
2 часа
Ритмы вечернего Еревана
Республиканская площадь, Ереван
Завтра
24 ноя
25 ноя
26 ноя
$15 за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Огни ночного Еревана
Контрасты столицы, история Армении и секреты города в час, когда загорается подсветка
памятник Матери Армении в парке Победы
24 ноя
25 ноя
26 ноя
27 ноя
70€56 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Ереван: трансфер из аэропорта + обзорная экскурсия
Комфортное и интересное первое впечатление о городе и стране
Международный аэропорт Звартноц
Завтра
24 ноя
25 ноя
26 ноя
€100 за всё до 2 чел.