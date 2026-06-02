352 отзыва оставили туристы

читать дальше уменьшить

скучной и «галочной», но с Софьей это оказалось настоящим приключением и интеллектуальным удовольствием.



Что особенно понравилось:



1. Глубокое знание истории и архитектуры. Софья не просто зачитывает даты из учебника. Она связывает события прошлого с тем, что мы видим сегодня. Рассказ о том, как «розовый туф» меняет цвет в разное время суток, или история конструктивистских зданий — это было потрясающе.

2. Идеальный маршрут. Мы прошли и главные «must see» (Площадь Республики, Оперный театр, Каскад), и тайные дворики, о которых не пишут в путеводителях. Софья показала контрастный Ереван: от сталинского ампира до современного арт-пространства.

3. Душевность и юмор. Софья — невероятно позитивный человек. Экскурсия прошла на одном дыхании. Она легко отвечала на любые вопросы (даже про стоимость аренды и лучший «лаваш» в городе) и создала атмосферу прогулки со старым другом, который хочет показать тебе свой любимый город.

4. Лайфхаки от местного жителя. Благодаря Софье мы узнали, где самые вкусные гата и сучма, как правильно пить Тархун и в какой музей сходить бесплатно в первую пятницу месяца. Эти советы спасли нас от «туристических ловушек».