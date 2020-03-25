352 отзыва оставили туристы

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Яркие краски Еревана

Истории и легенды города на прогулке по самым красивым местам столицы

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 👣‍Пешеходная
  • Продолжительность 3 часа
  • 👥 Не более 8 человек
  • 👶Можно с детьми
  • Заказать экскурсию

18 за человека

У этой экскурсии352 отзыва
4.91
Софья
Задать вопросОбычно отвечает за 15 мин.
Софья – Гид в Ереване
Прогулка 👣 со мной позволит вам понять темперамент Еревана: смесь горячего армянского нрава и европейской сдержанности.

Здесь процветает современное искусство и соблюдаются многовековые традиции, а за каждым поворотом на старых улочках прячется интересное прошлое.

Вы узнаете Ереван таким, каким его знают местные жители, и завершите знакомство ужином в ресторанчике с национальной кухней.
Яркие краски Еревана
Яркие краски Еревана

Что вас ожидает

Впервые в Ереване? Хотите познакомиться поближе? Я буду рада вам помочь в этом!

Ереван оживает вечером, когда зажигаются огни, город блистает и переливается всеми красками и цветами радуги. Древний город с 3-тысячелетний историей, уникальной архитектурой и неповторимой атмосферой, сочетающий в себе Восток и Запад, горячий темперамент и европейскую цивилизованность. Здесь вы сможете познакомиться с другой культурой и в то же время почувствовать себя как дома.

Я проведу вас по узким улочкам, на которые мало кто забредает из туристов, расскажу истории и легенды, которые здесь прячутся за каждым поворотом.

Прогулка начнется с захватывающего вида на Ереван, потом мы спустимся по «Каскаду» — открытому музею современного искусства, пройдемся по старому городу, посмотрим и услышим знаменитые поющие фонтаны на площади Республики, увидим одну из церквей старого города и, конечно, в конце экскурсии насладимся вкусным ужином в ресторане армянской кухни.

Организационные детали

Ужин не включен в стоимость.

Яркие краски Еревана
Яркие краски Еревана
Яркие краски Еревана
Яркие краски Еревана
Яркие краски Еревана

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Софья
Софья
Мне 27, я психолог, сейчас работаю в общественной организации. Родилась в Ереване, но долгое время жила в других странах и вернулась в Армению, а точнее, в Ереван 8 лет назад. За год успела с друзьями изучить этот город подробно и полюбить его всем сердцем, надеюсь, смогу помочь полюбить его и всем желающим))). Экскурсии через Трипстер вожу уже больше года. Отношусь к поклоникам идивидуального подхода к туристам.
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352 отзыва оставили туристы

25 марта 2020
Хорошая экскурсия. Но так как не работал эскалатор на Каскад из-за короновируса мы не поднялись на видовую площадку и не посмотрели экспозикции, которые находятся на переходах внутри помещения Каскада.
19 марта 2020
Выбрали экскурсию с Софьей, увидев множество позитивных комментариев, и ни разу не пожалели! Софья отлично знает город, его историю, секреты туристических мест, которые не пишут в путеводителях и скрытые от глаз туристов места для местных, которые всегда очень интересны и примечательны! Многие фишки города теперь запомнили на будущее, а куда-то даже успели забежать до конца отпуска! В общем, если хотите посмотреть на город под другим углом и провести 3 незабываемых часа - все к Софье! :)
18 марта 2020
Софья составила очень атмосферный и интересный маршрут по городу! 3 часа прогулки прошли на одном дыхании! Очень обаятельная девушка! Рекомендую обязательно обратиться к ней!
15 марта 2020
Заказывал для своих друзей, они остались очень довольны.
Катенька
14 марта 2020
Замечательная девушка Софья!!! Было приятно познакомиться и интересно слушать!!девушка с прекрасной энергетикой, от прогулки остались приятные впечатления и конечно же новые знания) сразу видно, что человек занимается своим делом! Спасибо ещё раз и процветания вам!
Владислава
14 марта 2020
Мы влюбились в Армению, в замечательный город Ереван и его местных жителей! Спасибо Софье за экскурсию и дальнейшую помощь!!! Все было интересно и познавательно. Попутно нам насоветовали много полезного. Огромное спасибо! Желаем успехов и процветания🌷
12 марта 2020
Большое спасибо! Обязательно вернёмся в Армению! И это в т. ч. благодаря гиду. С уважением, Валерий
12 марта 2020
Потрясающе! Софья, огромное спасибо! Нам очень понравилась экскурсия! Софья - экскурсовод высокого класса, очень хорошо знает - и любит! - своё дело! Всем очень рекомендую! Знакомство с выдающимися представителями армянского народа, разговоры о культуре и традициях, исторический экскурс, прогулки по старой части города, рекомендации по дальнейшему самостоятельному освоению Еревана, ответы на любые вопросы, живое общение - 3-х часовая прогулка на одном дыхании, и хотелось бы ещё и ещё... Всем, кто хочет познакомиться с Ереваном - советую обращаться к Софье. А Софье желаю всего самого наилучшего и ещё раз благодарю!
12 марта 2020
Всё очень понравилось: и маршрут, и гид, и сам Ереван, конечно же!!! Замечательный город, замечательная страна, замечательные люди! Всем рекомендую!!!
11 марта 2020
Замечательно и любознательно провели 3 часа пешей экскурсии по Еревану, время пролетело незаметно. Софья-профессионал своего дела, умеет заинтересовать, очень живая и естественная, общительная, отзывчивая, внимательная. очень рекомендуем👌🏻
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