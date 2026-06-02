352 отзыва оставили туристы

Экскурсия по Еревану предлагает уникальную возможность увидеть город глазами местных жителей.
Вы узнаете о трехтысячелетней истории, прогуляетесь по узким улочкам и полюбуетесь захватывающими видами.
В программе посещение знаменитого «Каскада», смотровой площадки и площади Республики с поющими фонтанами.
Это путешествие сочетает в себе богатую культуру и современное искусство, создавая незабываемые впечатления
Вы узнаете о трехтысячелетней истории, прогуляетесь по узким улочкам и полюбуетесь захватывающими видами.
В программе посещение знаменитого «Каскада», смотровой площадки и площади Республики с поющими фонтанами.
Это путешествие сочетает в себе богатую культуру и современное искусство, создавая незабываемые впечатления
6 причин купить эту экскурсию
- 🏛 Уникальная архитектура
- 🗺 Узкие улочки
- 🎨 Современное искусство
- 📜 Исторические легенды
- 🌆 Захватывающие виды
- 🎶 Поющие фонтаны
Что можно увидеть
- Каскад
- Площадь Республики
- Старый город
Описание экскурсии
Впервые в Ереване? Хотите познакомиться поближе? Я буду рада вам помочь! Здесь вы встретитесь с другой культурой и в то же время почувствуете себя как дома.
- Расскажу об истории Еревана — а она насчитывает три тысячи лет
- Покажу, как его уникальная архитектура и неповторимая атмосфера сочетают Восток и Запад
- Проведу по узким улочкам, на которые мало кто забредает
- Расскажу истории и легенды — они буквально прячутся за каждым поворотом
- Мы полюбуемся захватывающим видом со смотровой
- Спустимся по «Каскаду» — открытому музею современного искусства
- Пройдёмся по Старому городу
- Посмотрим и послушаем знаменитые поющие фонтаны на площади Республики
А закончим прогулку в ресторане армянской кухни.
Организационные детали
Ужин не входит в стоимость.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Стандартный билет
|€22
|Дети до 16 лет
|€11
|Дети до 7 лет
|€3
Для бронирования достаточно оплатить 38% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 38% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Софья — ваш гид в Ереване
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за
Провела экскурсии для 6201 туриста
Родилась в Ереване, но долгое время жила в других странах. Вернувшись, по-новому открыла для себя город, узнала его ближе и полюбила всем сердцем — теперь с радостью делюсь этой любовью
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 921 отзываНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ереван глазами влюбленного в город профессионала: лучший гид Софья
Оценка: 5/5
Хочется выразить огромную благодарность гиду Софье за невероятное знакомство с Ереваном! Честно говоря, мы очень переживали, что стандартная обзорная экскурсия будет
Оценка: 5/5
Хочется выразить огромную благодарность гиду Софье за невероятное знакомство с Ереваном! Честно говоря, мы очень переживали, что стандартная обзорная экскурсия будет
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R
Очень понравилась экскурсия. Софья очень позитивная девушка и интересный рассказчик. Прекрасно владеет материалом и очень разносторонняя. Показала интересные места и порекомендовала куда еще сходить. Рекомендую однозначно 👍🏻
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Экскурсия оставила смешанные впечатления: ярких красок Еревана и я не заметила, как будто название ради названия.
В целом неплохо, рассказ подробный, с интересными деталями. Софья встретила нас у отеля, это было
В целом неплохо, рассказ подробный, с интересными деталями. Софья встретила нас у отеля, это было
Софья
Ответ организатора:
Благодарю вас за обратную связь и за то, что отметили комфортную организацию экскурсии.
Мне жаль, что формат и подача прогулки не
Мне жаль, что формат и подача прогулки не
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все понравилось, очень комфортно и интересно!
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Я
Софья - отличный рассказчик и не менее прекрасный слушатель, помимо исторических фактов, были не раз затронуты темы современной Армении.
Отлично провели вечер несмотря на ненастную погоду!)
Отлично провели вечер несмотря на ненастную погоду!)
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С
Наше общение с Софьей началось еще до прилета в Ереван. Она очень подробно и быстро отвечала на наши вопросы, касаемо предстоящей прездки даже в бытовом плане, порекомендовала выездных гидов. Сама
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