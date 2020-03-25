352 отзыва оставили туристы

Что вас ожидает

Впервые в Ереване? Хотите познакомиться поближе? Я буду рада вам помочь в этом!

Ереван оживает вечером, когда зажигаются огни, город блистает и переливается всеми красками и цветами радуги. Древний город с 3-тысячелетний историей, уникальной архитектурой и неповторимой атмосферой, сочетающий в себе Восток и Запад, горячий темперамент и европейскую цивилизованность. Здесь вы сможете познакомиться с другой культурой и в то же время почувствовать себя как дома.

Я проведу вас по узким улочкам, на которые мало кто забредает из туристов, расскажу истории и легенды, которые здесь прячутся за каждым поворотом.

Прогулка начнется с захватывающего вида на Ереван, потом мы спустимся по «Каскаду» — открытому музею современного искусства, пройдемся по старому городу, посмотрим и услышим знаменитые поющие фонтаны на площади Республики, увидим одну из церквей старого города и, конечно, в конце экскурсии насладимся вкусным ужином в ресторане армянской кухни.