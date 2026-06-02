352 отзыва оставили туристы

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Яркие краски Еревана

Познакомьтесь с Ереваном: древняя история, уникальная архитектура и современное искусство ждут вас на увлекательной прогулке по городу
Экскурсия по Еревану предлагает уникальную возможность увидеть город глазами местных жителей.

Вы узнаете о трехтысячелетней истории, прогуляетесь по узким улочкам и полюбуетесь захватывающими видами.

В программе посещение знаменитого «Каскада», смотровой площадки и площади Республики с поющими фонтанами.

Это путешествие сочетает в себе богатую культуру и современное искусство, создавая незабываемые впечатления
5
921 отзыв

6 причин купить эту экскурсию

  • 🏛 Уникальная архитектура
  • 🗺 Узкие улочки
  • 🎨 Современное искусство
  • 📜 Исторические легенды
  • 🌆 Захватывающие виды
  • 🎶 Поющие фонтаны
Яркие краски Еревана
Яркие краски Еревана
Яркие краски Еревана

Что можно увидеть

  • Каскад
  • Площадь Республики
  • Старый город

Описание экскурсии

Впервые в Ереване? Хотите познакомиться поближе? Я буду рада вам помочь! Здесь вы встретитесь с другой культурой и в то же время почувствуете себя как дома.

  • Расскажу об истории Еревана — а она насчитывает три тысячи лет
  • Покажу, как его уникальная архитектура и неповторимая атмосфера сочетают Восток и Запад
  • Проведу по узким улочкам, на которые мало кто забредает
  • Расскажу истории и легенды — они буквально прячутся за каждым поворотом
  • Мы полюбуемся захватывающим видом со смотровой
  • Спустимся по «Каскаду» — открытому музею современного искусства
  • Пройдёмся по Старому городу
  • Посмотрим и послушаем знаменитые поющие фонтаны на площади Республики

А закончим прогулку в ресторане армянской кухни.

Организационные детали

Ужин не входит в стоимость.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Стандартный билет€22
Дети до 16 лет€11
Дети до 7 лет€3
Для бронирования достаточно оплатить 38% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 38% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Софья
Софья — ваш гид в Ереване
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за
Провела экскурсии для 6201 туриста
Родилась в Ереване, но долгое время жила в других странах. Вернувшись, по-новому открыла для себя город, узнала его ближе и полюбила всем сердцем — теперь с радостью делюсь этой любовью
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с гостями. По образованию психолог, всегда хотела работать с людьми. В профессию гида пришла из любопытства и интереса к истории. Экскурсиями занимаюсь с 2015 года. Несколько лет назад прошла повышение квалификации и получила сертификат от мэрии Еревана. Всегда учусь новому, ищу достоверные источники и стремлюсь к индивидуальному подходу. Хочу, чтобы каждый путешественник увидел этот тёплый и уютный город таким, каким его знаю и чувствую я.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 921 отзыва
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
884
4
28
3
6
2
3
1
Ольга
Ереван глазами влюбленного в город профессионала: лучший гид Софья

Оценка: 5/5

Хочется выразить огромную благодарность гиду Софье за невероятное знакомство с Ереваном! Честно говоря, мы очень переживали, что стандартная обзорная экскурсия будет
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скучной и «галочной», но с Софьей это оказалось настоящим приключением и интеллектуальным удовольствием.

Что особенно понравилось:

1. Глубокое знание истории и архитектуры. Софья не просто зачитывает даты из учебника. Она связывает события прошлого с тем, что мы видим сегодня. Рассказ о том, как «розовый туф» меняет цвет в разное время суток, или история конструктивистских зданий — это было потрясающе.
2. Идеальный маршрут. Мы прошли и главные «must see» (Площадь Республики, Оперный театр, Каскад), и тайные дворики, о которых не пишут в путеводителях. Софья показала контрастный Ереван: от сталинского ампира до современного арт-пространства.
3. Душевность и юмор. Софья — невероятно позитивный человек. Экскурсия прошла на одном дыхании. Она легко отвечала на любые вопросы (даже про стоимость аренды и лучший «лаваш» в городе) и создала атмосферу прогулки со старым другом, который хочет показать тебе свой любимый город.
4. Лайфхаки от местного жителя. Благодаря Софье мы узнали, где самые вкусные гата и сучма, как правильно пить Тархун и в какой музей сходить бесплатно в первую пятницу месяца. Эти советы спасли нас от «туристических ловушек».

Ереван глазами влюбленного в город профессионала: лучший гид Софья
Ереван глазами влюбленного в город профессионала: лучший гид Софья
Ереван глазами влюбленного в город профессионала: лучший гид Софья
Ереван глазами влюбленного в город профессионала: лучший гид Софья
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R
Очень понравилась экскурсия. Софья очень позитивная девушка и интересный рассказчик. Прекрасно владеет материалом и очень разносторонняя. Показала интересные места и порекомендовала куда еще сходить. Рекомендую однозначно 👍🏻
Очень понравилась экскурсия. Софья очень позитивная девушка и интересный рассказчик. Прекрасно владеет материалом и очень разносторонняя.
Очень понравилась экскурсия. Софья очень позитивная девушка и интересный рассказчик. Прекрасно владеет материалом и очень разносторонняя.
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Tatiana
Экскурсия оставила смешанные впечатления: ярких красок Еревана и я не заметила, как будто название ради названия.
В целом неплохо, рассказ подробный, с интересными деталями. Софья встретила нас у отеля, это было
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приятно. Во время экскурсии угостила лавашом, а после прислала список ресторанов.
Смутило, что гид критикует окружающих людей, которые как-то не так идут мимо, это отвлекает и неприятно. После моего вопроса о районе Конд ответила в стиле «вам будет интересно, если любите самострой». Кстати, на следующий день у нас была индивидуальная экскурсия по этому району с потрясающим гидом, профессиональным и вовлечённым.
В общем, нам не хватило какой-то душевности и заинтересованности в нас как в гостях.

Экскурсия оставила смешанные впечатления: ярких красок Еревана и я не заметила, как будто название ради названия.
Экскурсия оставила смешанные впечатления: ярких красок Еревана и я не заметила, как будто название ради названия.
Экскурсия оставила смешанные впечатления: ярких красок Еревана и я не заметила, как будто название ради названия.
Экскурсия оставила смешанные впечатления: ярких красок Еревана и я не заметила, как будто название ради названия.
Экскурсия оставила смешанные впечатления: ярких красок Еревана и я не заметила, как будто название ради названия.
Экскурсия оставила смешанные впечатления: ярких красок Еревана и я не заметила, как будто название ради названия.
Экскурсия оставила смешанные впечатления: ярких красок Еревана и я не заметила, как будто название ради названия.
Экскурсия оставила смешанные впечатления: ярких красок Еревана и я не заметила, как будто название ради названия.
Софья
Софья
Ответ организатора:
Благодарю вас за обратную связь и за то, что отметили комфортную организацию экскурсии.
Мне жаль, что формат и подача прогулки не
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в полной мере совпали с вашими ожиданиями. Я стараюсь показать Ереван через его атмосферу, детали и живой характер, но восприятие города у каждого гостя, конечно, очень индивидуально.
Ваши замечания относительно манеры общения обязательно учту в дальнейшей работе. Спасибо, что поделились впечатлением.

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Ольга
все понравилось, очень комфортно и интересно!
все понравилось, очень комфортно и интересно!
все понравилось, очень комфортно и интересно!
все понравилось, очень комфортно и интересно!
все понравилось, очень комфортно и интересно!
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Я
Софья - отличный рассказчик и не менее прекрасный слушатель, помимо исторических фактов, были не раз затронуты темы современной Армении.
Отлично провели вечер несмотря на ненастную погоду!)
Софья - отличный рассказчик и не менее прекрасный слушатель, помимо исторических фактов, были не раз затронуты темы современной Армении.
Софья - отличный рассказчик и не менее прекрасный слушатель, помимо исторических фактов, были не раз затронуты темы современной Армении.
Софья - отличный рассказчик и не менее прекрасный слушатель, помимо исторических фактов, были не раз затронуты темы современной Армении.
Софья - отличный рассказчик и не менее прекрасный слушатель, помимо исторических фактов, были не раз затронуты темы современной Армении.
Софья - отличный рассказчик и не менее прекрасный слушатель, помимо исторических фактов, были не раз затронуты темы современной Армении.
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С
Наше общение с Софьей началось еще до прилета в Ереван. Она очень подробно и быстро отвечала на наши вопросы, касаемо предстоящей прездки даже в бытовом плане, порекомендовала выездных гидов. Сама
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экскурсия была очень легкой, было ощущение, что мы приехали в гости к старой знакомой. Были в досточном количестве и исторические факты и рассказы о современном городе. Появилось обшее впечатление о городе, так как мы были впервые в нем. Много порекомендовала магазинов, кафе, интересных мест. Во многом благодаря Софье у нас сложилась программа для последующего досуга в Ереване.

Наше общение с Софьей началось еще до прилета в Ереван. Она очень подробно и быстро отвечала
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