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Ереван: вековая история и современная жизнь

Взглянуть на древний город свежим взглядом и понять, чем он дышит сейчас
Столице Армении — 2807 лет. Несмотря на почтенный возраст, Ереван выглядит достаточно молодо. Розовый цвет туфа освежает облик зданий и скрадывает следы долгой истории. На экскурсии мы заглянем в старинный район Конд и посетим самые значимые городские локации. Я помогу вам прочувствовать дух современного Еревана и расскажу о его настоящем.
5
64 отзыва
Ереван: вековая история и современная жизнь
Ереван: вековая история и современная жизнь
Ереван: вековая история и современная жизнь

Описание экскурсии

  • Площадь Республики — сердце столицы. Вы узнаете, какая тайна хранится здесь под землёй.
  • Голубая мечеть — единственная в городе. Я расскажу, почему она сохранилась в христианском государстве.
  • Конд — старейший район Еревана. Его частенько именуют трущобами или фавелами 15 века, но так ли это на самом деле?
  • Улица Сарьяна — лучшее место, чтобы поймать настроение современного Еревана. Я покажу вам дом-музей художника М. Сарьяна, пару прикольных неисторических заведений и объясню, почему эту улицу называют «винной».
  • Галерея Дж. Гафесчяна («Каскад») — одна из самых ярких достопримечательностей Еревана с интересным садом скульптур и лучшим закатом в городе.
  • Театр оперы и балета. Я расскажу, как он связан с Россией и замешан ли здесь балет «Лебединое озеро».
  • Улица Абовян — старейшая улица Еревана, на которой вы узнаете историю пропажи великого армянского писателя и секрет галереи «Далан».

В середине экскурсии я угощу вас настоящим армянским кофе в колоритном семейном ресторанчике. Вы узнаете, насколько важную роль в жизни армян играет этот напиток.

Организационные детали

  • Маршрут может быть скорректирован по вашему желанию, а также из-за погодных условий
  • За дополнительную плату я могу включить в экскурсию посещение крепости Эребуни — место основания Еревана (обсуждается заранее)

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Стандартный билет€60
Дети до 14 лет€20
Для бронирования достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Площадь Республики
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Галина
Галина — ваш гид в Ереване
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за
Провела экскурсии для 178 туристов
Добро пожаловать, дорогой гость! Благодарю за проявленный интерес к моим предложениям. Меня зовут Галина. Я живу в Ереване несколько лет. Быть частью Армении для меня — большая гордость, ведь именно
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здесь моё сердце нашло свой дом, создало семью и выбрало любимую работу. Как историк-искусствовед по профессии, я безумно полюбила эту страну. Армения — это кладезь историй, традиций и невероятно гостеприимных и талантливых людей. На моих экскурсиях я хочу «открыть двери» для вас в ту Армению, которая навсегда захватила моё сердце. Я расскажу вам историю волшебного Еревана, покажу тайные места, которые знают только местные, поделюсь своим опытом переезда в страну с абсолютно другим менталитетом и, конечно же, подарю незабываемые воспоминания о вашем путешествии в лёгких и захватывающих историях. Обязательно сделаю красивые фотографии на память и покажу лучшие места для вашего досуга в разных регионах страны. До встречи в Хаястане!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 64 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
64
4
3
2
1
Мария
Огромные слова восхищения Галине!

Программа составлена великолепно. Грамотно с точки зрения построения материала, а также интересная подача, видно как Галина любит то, чем занимается.

Наилучшие пожелания и до новых встреч 🤍 очень рады были познакомиться!
Огромные слова восхищения Галине!
Огромные слова восхищения Галине!
Огромные слова восхищения Галине!
Огромные слова восхищения Галине!
Огромные слова восхищения Галине!
Огромные слова восхищения Галине!
Огромные слова восхищения Галине!
Огромные слова восхищения Галине!+2
Огромные слова восхищения Галине!
Огромные слова восхищения Галине!
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О
Великолепно! Не просто экскурсия, а прогулка с подружкой. Интересно, легко, информативно. Прошло 3 месяца, до сих пор под впечатлением. Арарат с каскада что-то на волшебном. Встретимся в сентябре🏔️🙂
Великолепно! Не просто экскурсия, а прогулка с подружкой. Интересно, легко, информативно. Прошло 3 месяца, до сих
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Анастасия
Если вы забронируйте экскурсию у Галины, то сразу почувствуете, что сделали правильный выбор. Уже до приезда получите рекомендации, как прожить в Ереване до начала экскурсии, не попасть впросак в аэропорту,
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где поесть, куда сходить.
Экскурсия с Галиной отдельное удовольствие: глубокое знание истории, грамотная речь, отличное чувство юмора. От её трогательных рассказов о судьбах великих армян наворачивались слезы. И, конечно, много удивительного открыла нам об Армении и народе, на любой вопрос отвечает сходу. Не пожалели ни времени, ни денег. Одна из лучших экскурсий на Трипстере, что я пробовала.

Если вы забронируйте экскурсию у Галины, то сразу почувствуете, что сделали правильный выбор. Уже до приезда
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Нина
Галя - интересный человек и профессионально рассказывает в том смысле, что это всегда будут не легенды, а факты, но нескучные.
Мне понравилось, что удалось получить впечатление о Ереване и при этом прогулка получилась неперегруженной. Кстати, в Ереване недорогое яндекс-такси и всегда можно проехать до локации, если устали. Район Конд достоин, чтобы туда добраться, потому что это совсем другой Ереван, очень необычный.
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Михаил
Галина - гид с богатым жизненным опытом, образованием и широкими знаниями. Отлично построен маршрут. Все 3 часа мы были вовлечены, даже подросток, который не очень любит ходить;)
Экскурсия включает не только историю города и народа, но и показывает современную жизнь страны и города.
Настоятельно рекомендую!
Галина - гид с богатым жизненным опытом, образованием и широкими знаниями. Отлично построен маршрут. Все 3
Галина - гид с богатым жизненным опытом, образованием и широкими знаниями. Отлично построен маршрут. Все 3
Галина - гид с богатым жизненным опытом, образованием и широкими знаниями. Отлично построен маршрут. Все 3
Галина - гид с богатым жизненным опытом, образованием и широкими знаниями. Отлично построен маршрут. Все 3
Галина - гид с богатым жизненным опытом, образованием и широкими знаниями. Отлично построен маршрут. Все 3
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Д
Эксурсия интересная, творческая, наполненная историей, историями, эмоциями и впечатлениями. Галина - классный гид. Провела эксурсию сама, без непредсказуемых "гидов из команды" и это было отлично. По-настоящему. Открыла Ереван и через него Армению с новой стороны. Лучшего - не придумать. Спасибо.
Эксурсия интересная, творческая, наполненная историей, историями, эмоциями и впечатлениями. Галина - классный гид. Провела эксурсию сама,
Эксурсия интересная, творческая, наполненная историей, историями, эмоциями и впечатлениями. Галина - классный гид. Провела эксурсию сама,
Эксурсия интересная, творческая, наполненная историей, историями, эмоциями и впечатлениями. Галина - классный гид. Провела эксурсию сама,
Эксурсия интересная, творческая, наполненная историей, историями, эмоциями и впечатлениями. Галина - классный гид. Провела эксурсию сама,
Эксурсия интересная, творческая, наполненная историей, историями, эмоциями и впечатлениями. Галина - классный гид. Провела эксурсию сама,
Эксурсия интересная, творческая, наполненная историей, историями, эмоциями и впечатлениями. Галина - классный гид. Провела эксурсию сама,
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