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Мария Огромные слова восхищения Галине!



Программа составлена великолепно. Грамотно с точки зрения построения материала, а также интересная подача, видно как Галина любит то, чем занимается.



Наилучшие пожелания и до новых встреч 🤍 очень рады были познакомиться! +2 Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

О Оксана Великолепно! Не просто экскурсия, а прогулка с подружкой. Интересно, легко, информативно. Прошло 3 месяца, до сих пор под впечатлением. Арарат с каскада что-то на волшебном. Встретимся в сентябре🏔️🙂 Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Анастасия читать дальше уменьшить где поесть, куда сходить.

Экскурсия с Галиной отдельное удовольствие: глубокое знание истории, грамотная речь, отличное чувство юмора. От её трогательных рассказов о судьбах великих армян наворачивались слезы. И, конечно, много удивительного открыла нам об Армении и народе, на любой вопрос отвечает сходу. Не пожалели ни времени, ни денег. Одна из лучших экскурсий на Трипстере, что я пробовала. Если вы забронируйте экскурсию у Галины, то сразу почувствуете, что сделали правильный выбор. Уже до приезда получите рекомендации, как прожить в Ереване до начала экскурсии, не попасть впросак в аэропорту, Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Нина Галя - интересный человек и профессионально рассказывает в том смысле, что это всегда будут не легенды, а факты, но нескучные.

Мне понравилось, что удалось получить впечатление о Ереване и при этом прогулка получилась неперегруженной. Кстати, в Ереване недорогое яндекс-такси и всегда можно проехать до локации, если устали. Район Конд достоин, чтобы туда добраться, потому что это совсем другой Ереван, очень необычный. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Михаил Галина - гид с богатым жизненным опытом, образованием и широкими знаниями. Отлично построен маршрут. Все 3 часа мы были вовлечены, даже подросток, который не очень любит ходить;)

Экскурсия включает не только историю города и народа, но и показывает современную жизнь страны и города.

Настоятельно рекомендую! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет