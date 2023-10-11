Мы были первый раз в Ереване и на второй день отправились на обзорную экскурсию с Галиной, не имея никаких ожиданий, но с большим желаний прочувствовать город и узнать как можно больше. Я сама люблю не только исторические факты или архитектурные описания, но и интересные и неожиданные детали, которые мало кто замечает, или места, которые знают только местные. И с самого начала Галине удалось заинтриговать не только историей площади Республики, но и символикой на стене Мариотта и ответом на вопрос, почему посреди площади большое пустое пространство в виде круга?



Маршрут составлен так, что переходя от одного здания до другого, попутно видишь самые яркие места центра Еревана. Я забросала гида вопросами о языке, местных обычаях, распространенных стереотипах и на все из них у нее нашелся ответ. Галина рассказывает очень живо, эмоционально, но при этом точно и без воды. Приятно, что гид поддерживала наше желание сделать много фотографий, остановиться у какой-то необычной лестницы и задавать вопросы.



Мы пили кофе в желтом старинном кафе колоритнейшего района Конд (не пропустите!), почти потерли нос одному известному композитору, ели огромные яблоки, которыми нас угостил гостеприимный хозяин местного кафе, знакомый нашего гида. И влюблялись в Ереван. Это то, что понравилось мне больше всего: живой рассказ о времени города, того, из чего он состоит, чем живет сейчас и немного - о его секретах. Три часа пролетели незаметно, и, честно, хотелось послушать еще.

Так что если хотите узнать, где самые древние уголки Еревана, что скрывается под ковром и куда ведет секретный вход через сувенирную лавку - вам к Галине! С ней чувствуешь себя не ученицей на уроке, а другом, которому с радостью показывают все самое интересное.

С удовольствием буду рекомендовать экскурсии гида друзьям и сама при возможности схожу еще.