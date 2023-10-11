Взглянуть на древний город свежим взглядом и понять, чем он дышит сейчас
Столице Армении — 2805 лет. Несмотря на почтенный возраст Ереван выглядит достаточно современно. Розовый цвет туфа освежает облик зданий и скрадывает следы долгой истории. На экскурсии мы заглянем в старинный район Конд и посетим самые значимые городские локации. Я помогу вам прочувствовать дух современного Еревана и расскажу о его настоящем.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
- Площадь Республики — сердце столицы. Вы узнаете, какая тайна хранится здесь под землёй.
- Голубая мечеть — единственная в городе. Я расскажу, почему она сохранилась в христианском государстве.
- Конд — старейший район Еревана. Его частенько именуют трущобами или фавелами 15 века, но так ли это на самом деле?
- Улица Сарьяна — лучшее место, чтобы поймать настроение современного Еревана. Я покажу вам дом-музей художника М. Сарьяна, пару прикольных неисторических заведений и объясню, почему эту улицу называют «винной».
- Галерея Дж. Гафесчяна («Каскад») — одна из самых ярких достопримечательностей Еревана с интересным садом скульптур и лучшим закатом в городе.
- Театр оперы и балета. Я расскажу, как он связан с Россией и замешан ли здесь балет «Лебединое озеро».
- Улица Абовян — старейшая улица Еревана, на которой вы узнаете историю пропажи великого армянского писателя и секрет галереи «Далан».
В середине экскурсии я угощу вас настоящим армянским кофе в колоритном семейном ресторанчике. Вы узнаете, насколько важную роль в жизни армян играет этот напиток.
Организационные детали
- Маршрут может быть скорректирован по вашему желанию, а также из-за погодных условий
- За дополнительную плату я могу включить в экскурсию посещение крепости Эребуни — место основания Еревана (обсуждается заранее)
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Галина — ваш гид в Ереване
Привет! Местные жители зовут меня Галя-джан. Почему? Мне 26 лет, я русская девушка и историк-искусствовед, что крайне необычно для этого города. Я покажу вам Ереван, который навсегда захватил моё сердце. И это не просто слова! Ведь я живу в настоящей армянской семье, а мой муж — армянин. Быть частью Армении для меня — большая гордость. На нашей экскурсии я расскажу вам историю волшебного Еревана, покажу тайные места, которые знают только местные, поделюсь своим опытом переезда в страну с абсолютно другим менталитетом и, конечно же, подарю незабываемые воспоминания о ереванской атмосфере в лёгких и захватывающих историях. Обязательно сделаю красивые фотографии «на память» и покажу лучшие места для вашего досуга.
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Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Анастасия
11 окт 2023
Нам с бабушкой Галина экскурсия очень понравилась. Бабуля впечатлилась стилем подачи, глубиной знаний и огоньком в глазах. Для меня важна была структура рассказа — как человек чуть внимательнее пятилетки с айпадом, я мечтала усвоить хотя бы небольшую часть информации, а погружение вышло на 100%.
Отдельная благодарность за адаптацию экскурсии под физические особенности: выгулять пожилого человека по Еревану так, чтобы он не падал от усталости, надо уметь. Галина очень внимательна и в этом вопросе.
В общем, очень рекомендую — и шат шат шноракалютюн!
Отдельная благодарность за адаптацию экскурсии под физические особенности: выгулять пожилого человека по Еревану так, чтобы он не падал от усталости, надо уметь. Галина очень внимательна и в этом вопросе.
В общем, очень рекомендую — и шат шат шноракалютюн!
Дарья
5 окт 2023
Галина - лучший неформальный гид в Ереване!
Посмотрели историческое, узнали андеграундное, удивились религиозному, почувствовали Ереван во всех возможных красках и контекстах. Стилистика повествования и мастерски налаженный коннект быстренько снимают все возможное напряжение, существующее при знакомстве с другой страной и культурой. Смеялись, ели огромные яблоки, пили из фонтанчиков, разведывали алкогольный секрет армян. Получилось по ощущениям куда насыщеннее, чем привычные 3 часа пешей прогулки. Это было по кайфу!
Посмотрели историческое, узнали андеграундное, удивились религиозному, почувствовали Ереван во всех возможных красках и контекстах. Стилистика повествования и мастерски налаженный коннект быстренько снимают все возможное напряжение, существующее при знакомстве с другой страной и культурой. Смеялись, ели огромные яблоки, пили из фонтанчиков, разведывали алкогольный секрет армян. Получилось по ощущениям куда насыщеннее, чем привычные 3 часа пешей прогулки. Это было по кайфу!
Александра
5 окт 2023
Мы были первый раз в Ереване и на второй день отправились на обзорную экскурсию с Галиной, не имея никаких ожиданий, но с большим желаний прочувствовать город и узнать как можно больше. Я сама люблю не только исторические факты или архитектурные описания, но и интересные и неожиданные детали, которые мало кто замечает, или места, которые знают только местные. И с самого начала Галине удалось заинтриговать не только историей площади Республики, но и символикой на стене Мариотта и ответом на вопрос, почему посреди площади большое пустое пространство в виде круга?
Маршрут составлен так, что переходя от одного здания до другого, попутно видишь самые яркие места центра Еревана. Я забросала гида вопросами о языке, местных обычаях, распространенных стереотипах и на все из них у нее нашелся ответ. Галина рассказывает очень живо, эмоционально, но при этом точно и без воды. Приятно, что гид поддерживала наше желание сделать много фотографий, остановиться у какой-то необычной лестницы и задавать вопросы.
Мы пили кофе в желтом старинном кафе колоритнейшего района Конд (не пропустите!), почти потерли нос одному известному композитору, ели огромные яблоки, которыми нас угостил гостеприимный хозяин местного кафе, знакомый нашего гида. И влюблялись в Ереван. Это то, что понравилось мне больше всего: живой рассказ о времени города, того, из чего он состоит, чем живет сейчас и немного - о его секретах. Три часа пролетели незаметно, и, честно, хотелось послушать еще.
Так что если хотите узнать, где самые древние уголки Еревана, что скрывается под ковром и куда ведет секретный вход через сувенирную лавку - вам к Галине! С ней чувствуешь себя не ученицей на уроке, а другом, которому с радостью показывают все самое интересное.
С удовольствием буду рекомендовать экскурсии гида друзьям и сама при возможности схожу еще.
Маршрут составлен так, что переходя от одного здания до другого, попутно видишь самые яркие места центра Еревана. Я забросала гида вопросами о языке, местных обычаях, распространенных стереотипах и на все из них у нее нашелся ответ. Галина рассказывает очень живо, эмоционально, но при этом точно и без воды. Приятно, что гид поддерживала наше желание сделать много фотографий, остановиться у какой-то необычной лестницы и задавать вопросы.
Мы пили кофе в желтом старинном кафе колоритнейшего района Конд (не пропустите!), почти потерли нос одному известному композитору, ели огромные яблоки, которыми нас угостил гостеприимный хозяин местного кафе, знакомый нашего гида. И влюблялись в Ереван. Это то, что понравилось мне больше всего: живой рассказ о времени города, того, из чего он состоит, чем живет сейчас и немного - о его секретах. Три часа пролетели незаметно, и, честно, хотелось послушать еще.
Так что если хотите узнать, где самые древние уголки Еревана, что скрывается под ковром и куда ведет секретный вход через сувенирную лавку - вам к Галине! С ней чувствуешь себя не ученицей на уроке, а другом, которому с радостью показывают все самое интересное.
С удовольствием буду рекомендовать экскурсии гида друзьям и сама при возможности схожу еще.
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