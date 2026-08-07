Столице Армении — 2807 лет. Несмотря на почтенный возраст, Ереван выглядит достаточно молодо. Розовый цвет туфа освежает облик зданий и скрадывает следы долгой истории. На экскурсии мы заглянем в старинный район Конд и посетим самые значимые городские локации. Я помогу вам прочувствовать дух современного Еревана и расскажу о его настоящем.
Описание экскурсии
- Площадь Республики — сердце столицы. Вы узнаете, какая тайна хранится здесь под землёй.
- Голубая мечеть — единственная в городе. Я расскажу, почему она сохранилась в христианском государстве.
- Конд — старейший район Еревана. Его частенько именуют трущобами или фавелами 15 века, но так ли это на самом деле?
- Улица Сарьяна — лучшее место, чтобы поймать настроение современного Еревана. Я покажу вам дом-музей художника М. Сарьяна, пару прикольных неисторических заведений и объясню, почему эту улицу называют «винной».
- Галерея Дж. Гафесчяна («Каскад») — одна из самых ярких достопримечательностей Еревана с интересным садом скульптур и лучшим закатом в городе.
- Театр оперы и балета. Я расскажу, как он связан с Россией и замешан ли здесь балет «Лебединое озеро».
- Улица Абовян — старейшая улица Еревана, на которой вы узнаете историю пропажи великого армянского писателя и секрет галереи «Далан».
В середине экскурсии я угощу вас настоящим армянским кофе в колоритном семейном ресторанчике. Вы узнаете, насколько важную роль в жизни армян играет этот напиток.
Организационные детали
- Маршрут может быть скорректирован по вашему желанию, а также из-за погодных условий
- За дополнительную плату я могу включить в экскурсию посещение крепости Эребуни — место основания Еревана (обсуждается заранее)
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Стандартный билет
|€60
|Дети до 14 лет
|€20
Для бронирования достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Площадь Республики
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Галина — ваш гид в Ереване
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за
Провела экскурсии для 178 туристов
Добро пожаловать, дорогой гость! Благодарю за проявленный интерес к моим предложениям. Меня зовут Галина. Я живу в Ереване несколько лет. Быть частью Армении для меня — большая гордость, ведь именно
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 64 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Огромные слова восхищения Галине!
Программа составлена великолепно. Грамотно с точки зрения построения материала, а также интересная подача, видно как Галина любит то, чем занимается.
Наилучшие пожелания и до новых встреч 🤍 очень рады были познакомиться!
Программа составлена великолепно. Грамотно с точки зрения построения материала, а также интересная подача, видно как Галина любит то, чем занимается.
Наилучшие пожелания и до новых встреч 🤍 очень рады были познакомиться!
+2
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О
Великолепно! Не просто экскурсия, а прогулка с подружкой. Интересно, легко, информативно. Прошло 3 месяца, до сих пор под впечатлением. Арарат с каскада что-то на волшебном. Встретимся в сентябре🏔️🙂
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Если вы забронируйте экскурсию у Галины, то сразу почувствуете, что сделали правильный выбор. Уже до приезда получите рекомендации, как прожить в Ереване до начала экскурсии, не попасть впросак в аэропорту,
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Галя - интересный человек и профессионально рассказывает в том смысле, что это всегда будут не легенды, а факты, но нескучные.
Мне понравилось, что удалось получить впечатление о Ереване и при этом прогулка получилась неперегруженной. Кстати, в Ереване недорогое яндекс-такси и всегда можно проехать до локации, если устали. Район Конд достоин, чтобы туда добраться, потому что это совсем другой Ереван, очень необычный.
Мне понравилось, что удалось получить впечатление о Ереване и при этом прогулка получилась неперегруженной. Кстати, в Ереване недорогое яндекс-такси и всегда можно проехать до локации, если устали. Район Конд достоин, чтобы туда добраться, потому что это совсем другой Ереван, очень необычный.
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Галина - гид с богатым жизненным опытом, образованием и широкими знаниями. Отлично построен маршрут. Все 3 часа мы были вовлечены, даже подросток, который не очень любит ходить;)
Экскурсия включает не только историю города и народа, но и показывает современную жизнь страны и города.
Настоятельно рекомендую!
Экскурсия включает не только историю города и народа, но и показывает современную жизнь страны и города.
Настоятельно рекомендую!
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Д
Эксурсия интересная, творческая, наполненная историей, историями, эмоциями и впечатлениями. Галина - классный гид. Провела эксурсию сама, без непредсказуемых "гидов из команды" и это было отлично. По-настоящему. Открыла Ереван и через него Армению с новой стороны. Лучшего - не придумать. Спасибо.
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