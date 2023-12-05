Увидеть главные храмы страны, погулять по Еревану и полюбоваться Араратом
Мы составили программу так, что у вас будет достаточно свободного времени на прогулки и самостоятельное знакомство с достопримечательностями. А за дополнительную плату вы сможете присоединиться к экскурсиям по знаковым святыням. Вы увидите Хор Вирап, Гегард и Гарни, полюбуетесь Севаном и Дилижаном. Побываете в курортном Цахкадзоре и заглянете на коньячный завод. Это и многое другое ждёт вас в стране, прекрасной в любое время года.
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|29 707 ₽
Описание
Организационные детали
Для поездки в Армению достаточно действующего паспорта РФ или заграничного паспорта. Необходимо наличие медицинской страховки
Экскурсионно-транспортный пакет оплачивается на маршруте наличными гиду.
Руководитель группы имеет право менять дни и время проведения экскурсий без нарушения программы тура.
Программа тура по дням
Прилёт, размещение, отдых
Сегодня вы прилетаете в Ереван и размещаетесь в отеле. Экскурсий на этот день не запланировано, чтобы вы могли отдохнуть после дороги и, по желанию, самостоятельно прогуляться по столице Армении. Свободный вечер. Ночь в отеле.
Ереван, Гегард и Гарни
После завтрака вас ждёт экскурсионная программа (за доплату). Сначала вы познакомитесь с Ереваном, культурным, экономическим и политическим центром страны. Посмотрите на его контрасты, увидите главные места притяжения — лестницу «Каскад» и площадь Республики.
Затем отправимся в монастырь Гегард, расположенный в ущелье горной реки Гохт в окружении отвесных скал и основанный, по преданию, в 4-м веке святым Григорием Просветителем на месте священного источника.
Вы заглянете в церковь и пещерные храмы, узнаете их историю. Далее предусмотрено свободное время: вы сможете пообедать и принять участие в мастер-классе (доплата — 25 евро).
Вторым на сегодня храмом, который вы увидите, станет языческий храм Гарни, величественно возвышающийся на фоне живописных гор (дополнительно оплачиваются входные билеты ~ 5 евро). Вечером вернёмся в отель, отдых.
Севан и Дилижан
В этот день запланирована поездка на озеро Севан (за доплату). Жемчужина Армении находится на высоте 1900 метров над уровнем моря, поэтому, как бы жарко не было в долине, здесь всегда свежо. Тут очень живописно: здесь и горные склоны, поросшие соснами, и альпийские луга, и степи, и галечные пляжи. На скалистом полуострове озера расположен действующий монастырь Севанаванк: вы увидите две сохранившиеся церкви — Сурб Аракелоц (874 год) и Сурб Карапета (305 год).
Затем едем в Дилижан. Вы сможете понаблюдать, как после проезда по тоннелю пейзаж поменяется, словно в сказке: равнины и скалистые горы исчезнут, появятся горные холмы, покрытые лесами — не зря эту местность называют «армянской Швейцарией». Прогуляемся по городу, посмотрим на памятник «Мимино», посвящённый героям знаменитого фильма, подышим чистым воздухом. К вечеру вернёмся в Ереван.
Свободное время или дополнительная экскурсия
Сегодня свободный день. Вы также можете поехать на экскурсию в Араратскую долину (доплата — 30 евро, входные билеты в Хор Вирап оплачиваются дополнительно). Именно здесь началось возрождение первой христианской страны мира — Армении: правитель обратился в христианство, сделав его затем государственной религией. Тут же был расположен старинный город Арташат — древняя столица страны. Вы полюбуетесь величественным Араратом, словно парящим над землёй, если повезёт с погодой, и аскетичной красотой монастыря, расположенного на скале посреди широкой равнины.
После посетим Эчмиадзинский кафедральный собор — самую старую церковь в мире и духовный центр армян. Заглянем в Эчмиадзинский музей (входные билеты оплачиваются дополнительно ~ 3 евро) и Звартноц (входные билеты оплачиваются дополнительно ~ 3 евро). В завершение предлагаем поучаствовать в гала-ужине в национальном ресторане (доплата — 25 евро).
Курорт Цахкадзор, посещение коньячного завода в Ереване
В этот день в программе поездка на популярный горнолыжный и климатический курорт Цахкадзор (за доплату). Раньше перед важными соревнованиями здесь любили собираться спортсмены, а местный воздух считается целебным. Мы посетим главную достопримечательность Цахкадзора — монастырь Кечарис, основанный в 11-м веке. Вы увидите церкви, часовни, старинное кладбище и нескольких нежилых построек.
Далее — свободное время. Вы можете прокатиться по канатной дороге на одну из горных вершин и полюбоваться видами (билет оплачивается дополнительно). Затем вернёмся в Ереван, где побываем на коньячном заводе «Арарат»: будет возможность приобрести один из лучших в мире коньяков (дополнительно оплачиваются входные билеты ~ 10 евро).
Отъезд
После завтрака — освобождение номеров и отправление в аэропорт.
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Ереван, аэропорт, точное время - по договорённостиЗавершение: Ереван, аэропорт, утро
- Когда и сколько длится?
- Когда: По выбранному вами времениЭкскурсия длится около 6 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.