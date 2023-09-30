Увидеть гордую вершину Арарата, распробовать вино из местных погребов и пролететь над ущельем
Нет, это не кругосветка — лучше: путешествие в Армению! Держим курс в страну высоких гор, гостеприимных людей и вкуснейшей кухни.
Заглянем в храм Гарни, так напоминающий афинский, отправимся в Караундж — древнюю обсерваторию и пройдёмся по улочкам Дилижана — городка в горном ущелье.
Дегустация вина, горячие лепёшки прямиком из печи, севанская форель — все гастрономические желания будут исполнены.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|69 300 ₽
Описание
Организационные детали
Возможно участие с детьми от 10 лет.
Проживание. В отеле 4* в Ереване, экоотелях в горах и на озере Севан, 2-местные номера с удобствами.
Питание. В программу включены завтраки в отелях.
Программа тура по дням
Экскурсия по Еревану и вершина Каскад
Встречаемся в аэропорту в 16:00 и едем в отель. Отдыхаем, обедаем и отправляемся гулять по улочкам старинного города. Вечерний Ереван — хорошо, а вечерний Ереван с высоты — ещё лучше. Поэтому преодолеем 840 ступеней и окажемся на вершине горы Каскад, откуда открывается панорамный вид на город. Завершим день в популярном ресторане, где для вас уже будет забронирован стол.
Храм Гарни и «Симфония камней»
По дороге в храм остановимся у арки Чаренца — отсюда во всей красе виден Арарат. На стенах памятника выбиты слова армянского поэта, признающегося в любви прекрасной вершине. Когда добёрёмся до Гарни, покажется, что мы оказались в Афинах, а перед нами — Акрополь. Это единственная сохранившаяся в Армении языческая святыня, построенная по канонам греческой архитектуры: колонны, крыша с треугольным фронтоном и широкая лестница. Храм возвышается на холме, откуда можно увидеть виноградники и горы.
Следующая точка маршрута — ущелье Гарни. Скалы здесь имеют причудливую форму узких столбов и называются «Симфонией камней», поскольку напоминают трубы органа. Полюбуемся на чудо природы и отправимся в монастырь Гегард 4 века, высеченный из мраморных монолитов и словно выросший прямо из земли. Согласно преданию, здесь хранилось «Копьё судьбы», которым римский воин пронзил сердце распятого Иисуса. Пройдём по пещерным кельям, заглянем в часовню, высеченную в камне, и отправимся вниз.
Монастырь Хор Вирап и дегустация вина
Едем за пределы Еревана — в монастырь у подножия Арарата и живописной реки Арпа. Здесь в 301 году царь Трдат принял христианство. Полюбуемся строгим и гордым видом святыни и спустимся в подземную тюрьму, где был заточён Григорий Просветитель, отказавшийся по приказу правителя отречься от христианства и вернуться к язычеству.
Продолжим день на винодельне «Арени»: пройдём по винному погребу, узнаем тонкости производства и хранения и продегустируем напиток за обедом. Распробовав разные сорта и вкусы, отправимся ночевать в горный экоотель.
Хндзореск и древняя обсерватория Караундж
Отправляемся в пещерный город, затерянный на склонах горного ущелья. Доберёмся до поселения по подвесному мосту. Здесь, в скалах, жители расположили не только скромные жилища, но и создали школы и церкви. Люди покинули его всего 100 лет назад, сделав Хндзореск городом-призраком.
Дальше нас ждёт подъём в село Татев по самой длинной канатной дороге в мире, протянутой над ущельем реки Воротан. Посетим монастырь Татев 10 века и увидим уникальный качающийся столб — Гавазан. Он расположен на шарнирах, поэтому способен приходить в движение. По одной из версий, колебания столба могло предупреждать монахов о надвигающемся землетрясении. По другой, колонна могла сотрясаться при приближении врагов.
Начнём спуск от монастыря и выйдем к природному чуду — Чёртовому мосту. В течение тысячелетий вода и ветер пробивали себе путь в застывшей лаве и создали уникальный объект.
Отправимся в Караундж, или «армянский Стоунхэдж». Вы увидите круг из огромных каменных плит, в которых под разными углами просверлены отверстия. Учёные предполагают, что это часть древней астрономической обсерватории. Сквозь дырки в камнях люди могли наблюдать за небесными телами. Примерный возраст построек — 7500 лет, что старше Египетской и Шумерской цивилизаций.
Дальше едем через Селимский перевал по живописной горной дороге. Остановимся в Караван Сарае, построенном в 14 веке. Здесь от непогоды или темноты укрывались торговые караваны, двигающиеся по Великому шёлковому пути. Вечером заселимся в отель с видом на Севан.
Монастырь Севанаванк и прогулка по Дилижану
Утром отправимся к озеру и вблизи рассмотрим голубую жемчужину Армении в окружении горных вершин. Прогуляемся по берегу до лестницы к монастырю, который в 8 веке основали монахи-отшельники. Преодолеем 200 ступеней и увидим уникальный памятник армянскому зодчеству: святыня возведена из неотполированных блоков чёрной вулканической породы.
Пообедаем и поедем в городок Дилижан. Пройдёмся по узким улочкам, надышимся горным воздухом, попробуем местную минеральную воду и полюбуемся завораживающими видами на бесконечные леса и вершины. Доберёмся до Дилижанского национального парка и увидим монастырь Агарцин, что на армянском означает «игра орлов». Самая древняя постройка комплекса относится к 11 веку — церковь Святого Григора была создана спасающимся от преследования монахами.
Вернёмся в Ереван в 18:00.
Свободное время и отъезд
Утро или день в вашем распоряжении, в зависимости от времени вылета. Можно отправиться на Центральный крытый рынок и купить фрукты, сыр и вино; приобрести украшения ручной работы и сувениры на рынке «Вернисаж»; наесться лепёшек ламаджо с таном перед дорогой или посетить коньячный завод «Ной»: узнать, как производится напиток, поднять рюмку и загадать желание вернуться в Армению.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки в отелях
- Экскурсии
- Трансферы по программе
- Дегустация вина на винодельне
- Билеты на канатную дорогу «Крылья Татева»
Что не входит в цену
- Страховка
- Обеды и ужины
- Билеты до Еревана и обратно
- Размещение в одноместном номере - 15 000 рублей
Где начинаем и завершаем?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
И маршрут, и комфорт, и гид, который возился с нами, как с детьми, были замечательными!
Возле озера Севан ночевали в очень атмосферном отеле «Лаваш» с видом и прямым выходом к озеру (в нескольких метрах).
В это время еще немного туристов, что добавляло прелести путешествию.
Арсен, наш гид, стоит отдельных благодарностей.
Всегда старался, чтобы нам было комфортно, ничего не навязывал, всегда спрашивал, что бы нам хотелось, как нам будет удобнее, лучше.
Наш тур по программе заканчивался раньше на день, чем наше пребывание в Армении. При этом Арсен до самого нашего отъезда был на связи, помогал сориентироваться в Ереване, помогал с экскурсиями и постоянно интересовался, все ли у нас в порядке, не нужна ли его помощь.
В целом программа путешествия организована на отлично, проживание в комфортных отелях с красивыми видами, хороший маршрут и все самое интересное в Армении за несколько дней в хорошей компании)