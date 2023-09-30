Отправляемся в пещерный город, затерянный на склонах горного ущелья. Доберёмся до поселения по подвесному мосту. Здесь, в скалах, жители расположили не только скромные жилища, но и создали школы и церкви. Люди покинули его всего 100 лет назад, сделав Хндзореск городом-призраком.

Дальше нас ждёт подъём в село Татев по самой длинной канатной дороге в мире, протянутой над ущельем реки Воротан. Посетим монастырь Татев 10 века и увидим уникальный качающийся столб — Гавазан. Он расположен на шарнирах, поэтому способен приходить в движение. По одной из версий, колебания столба могло предупреждать монахов о надвигающемся землетрясении. По другой, колонна могла сотрясаться при приближении врагов.

Начнём спуск от монастыря и выйдем к природному чуду — Чёртовому мосту. В течение тысячелетий вода и ветер пробивали себе путь в застывшей лаве и создали уникальный объект.

Отправимся в Караундж, или «армянский Стоунхэдж». Вы увидите круг из огромных каменных плит, в которых под разными углами просверлены отверстия. Учёные предполагают, что это часть древней астрономической обсерватории. Сквозь дырки в камнях люди могли наблюдать за небесными телами. Примерный возраст построек — 7500 лет, что старше Египетской и Шумерской цивилизаций.

Дальше едем через Селимский перевал по живописной горной дороге. Остановимся в Караван Сарае, построенном в 14 веке. Здесь от непогоды или темноты укрывались торговые караваны, двигающиеся по Великому шёлковому пути. Вечером заселимся в отель с видом на Севан.