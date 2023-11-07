Тур-перезагрузка в Армению: 4 дня в краю гор, солнца и вина
Авторский тур в Ереване

Насладиться армянским вином на дегустации, проехаться по древним храмам и побывать в «Пещере птиц»

5
2 отзыва
За одно путешествие увидеть Арарат, полюбоваться Севаном, обойти Ереван и побывать в городке, где Георгий Данелия снимал «Мимино»? Легко! Посетим музей и рассмотрим уникальные образцы клинописи, доберёмся до единственного в стране языческого храма в греческом стиле и узнаем секреты производства настоящего армянского вина на заводе «Арени».

Яркое солнце, заснеженные горы, вкуснейшая кухня, богатая история и душевные тосты — гостеприимная Армения открывает свои двери!
Тур-перезагрузка в Армению: 4 дня в краю гор, солнца и вина
Тур-перезагрузка в Армению: 4 дня в краю гор, солнца и вина
Тур-перезагрузка в Армению: 4 дня в краю гор, солнца и вина
Ближайшие даты:
2
мая
3
мая
4
мая
5
мая
6
мая
7
мая
8
мая
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даты

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет49 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание

Организационные детали

Возможно участие детей любого возраста.

При желании вы можете выбрать другой отель (3*, 4*,5*), гостевой дом, хостел или частную квартиру (необходимо согласовать с менеджером). Стоимость тура будет пересчитана.

При бронировании тура на 4х и более человек, действует гибкая система скидок.

Проживание. Будем жить в комфортабельном отеле 3* в центре Еревана, 2-местное размещение с удобствами.

Питание. В программу включены завтраки в отелях. Обеды и ужины — за доплату.

Программа тура по дням

1 день

Прогулка по Еревану

Встречаемся в аэропорту Еревана и отправимся на обзорную экскурсию по столице, где в причудливый ансамбль сливаются разные архитектурные стили, старинное и современное, традиционное и новаторское. Полюбуемся многочисленными фонтанами, аллеями и пройдёмся по атмосферным улочкам.

Посетим Большой Каскад — преодолеем 522 ступеньки 500-метровой лестницы, украшенной фонтанами и цветочными клумбами. Пройдёмся по музею под открытым небом и рассмотрим скульптуры современных армянских мастеров. Ещё отсюда открывается головокружительный вид на Ереван, а внутри комплекса расположился Центр искусств Гафесчяна.

Вечером заселимся в отель.

Прогулка по ЕревануПрогулка по ЕревануПрогулка по Еревану
2 день

Экскурсия по музею, храм Гарни и монастырский комплекс Гегард

После завтрака поедем в музей «Эребуни» на живописном холме Арин-Берд рядом с руинами древней крепости. Рассмотрим экспонаты эпохи Урарту: оружие, доспехи, украшения, посуда, печати и 23 клинописные таблички — главная ценность коллекции.

Дальше отправимся к языческому храму Гарни 1 века, посвящённому богу солнца Михре. По легенде, святыню армянский царь Трдат I возвёл на деньги римского императора Нерона. Покажется, будто из Армении мы перенеслись в Афины, а перед нами Акрополь. Храм построен по канонам греческой архитектуры: колонны, крыша с треугольным фронтоном и широкая лестница. Отсюда открывается завораживающий вид на ущелье реки Азат с базальтовыми столбами и виноградники.

Побываем в монастырском комплексе Гегард 4 века, где, по легенде, хранилось «Копьё судьбы», которым римский воин пронзил сердце распятого Иисуса.

Вечером вернёмся в Ереван.

Экскурсия по музею, храм Гарни и монастырский комплекс ГегардЭкскурсия по музею, храм Гарни и монастырский комплекс ГегардЭкскурсия по музею, храм Гарни и монастырский комплекс Гегард
3 день

Монастырь Хор Вирап, комплекс Нораванк и дегустация вина

Позавтракаем в отеле и поедем в монастырь Хор Вирап 7 века, что расположился у самого подножия Арарата. Полюбуемся строгим и гордым видом святыни, а желающие смогут спуститься в подземную тюрьму, где был заточён Григорий Просветитель, отказавшийся по приказу правителя отречься от христианства и вернуться к язычеству.

Здесь вы во всей красе увидите жемчужину Армению — гордую вершину Арарат в белоснежной шапке.

Посетим монастырский комплекс Нораванк 13 века. Святыня будто выросла из скалы на самом краю извилистого ущелья у реки Арпа. Перед вами предстанет церковь Святой Богородицы с круговой колоннадой и необычным куполом в виде конуса на фоне отвесных красных скал, нависающих над монастырём. По легенде, когда-то здесь хранилась частица креста со следами крови Христа, купленная монахами у неизвестного странника.

Отправимся в «Пещеру Птиц», где была обнаружена самая древняя в мире обувь, возраст который достигает 5500 лет, и древнейшая винодельня, где производили вино более 6000 лет назад.

Следующая точка маршрута — село Арени, славящееся на всю страну своими винами. Посетим местный винный завод, узнаем тонкости производства и распробуем напиток на дегустации. Спешить не будем и проследим, как букет ароматов и вкусов раскрывается постепенно, оставляя после себя приятный шлейф.

Вечером вернёмся в Ереван.

Монастырь Хор Вирап, комплекс Нораванк и дегустация винаМонастырь Хор Вирап, комплекс Нораванк и дегустация винаМонастырь Хор Вирап, комплекс Нораванк и дегустация винаМонастырь Хор Вирап, комплекс Нораванк и дегустация винаМонастырь Хор Вирап, комплекс Нораванк и дегустация вина
4 день

Озеро Севан, прогулка по Дилижану и монастырь Агарцин

После завтрака побываем в институте древних рукописей Матендаран имени св. Месропа Маштоца. Самые древние экземпляры здесь датируются 5 веком и связаны с Месропом Маштоцем, создавшим армянскую письменность.

Затем отправимся к озеру Севан — самому большому на Кавказе. Вы увидите визитную карточку Армении: бирюзовый водоём, в глади которого отражаются заснеженные горные вершины. Посетим монастырь Севанаванк 8 века у берегов озера на полуострове. Сооружение, основанное монахами-отшельниками, имеет необычный тёмный цвет из-за блоков неотполированного чёрного туфа — смотрится особенно интересно на контрасте с голубизной Севана.

Помедитируем, наслаждаясь головокружительными пейзажами и тишиной, нарушаемой лишь шумом ветра, и поедем в курортный городок Дилижан на берегу Агстева. Здесь, в старом квартале, воссоздана старая застройка в стиле конца 19 века. Перенесёмся в прошлое и пройдёмся по атмосферным улочкам мимо домов с резными балконами и покатыми крышами.

Остановимся у монастыря Агарцин 11-13 веков. Название святыни на армянском означает «игра орлов» — образ птицы встречается в росписях на стенах и на куполе церкви Сурб Аствацин. Самая древняя постройка комплекса относится к 11 веку — церковь Святого Григора была создана спасающимся от преследования монахами.

Затем поедем в аэропорт.

Озеро Севан, прогулка по Дилижану и монастырь АгарцинОзеро Севан, прогулка по Дилижану и монастырь АгарцинОзеро Севан, прогулка по Дилижану и монастырь АгарцинОзеро Севан, прогулка по Дилижану и монастырь АгарцинОзеро Севан, прогулка по Дилижану и монастырь Агарцин

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки в отелях
  • Трансферы по маршруту
  • Трансферы из/в отель
  • Сопровождение гидом
  • Входные билеты на объекты экскурсий
  • Бутилированная вода
  • Стоимость тура указана при наборе группы от 2-х человек. При группе от 4-х человек стоимость тура составит 35 500 руб. При индивидуальном проведении тура (для 1 человека) стоимость составит 85 500 руб
Что не входит в цену
  • Билеты до Еревана и обратно
  • Медицинская страховка
  • Обеды и ужины
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Еревана, прилёт до 15:00
Завершение: Аэропорт Еревана, вылет после 18:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
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Л
7 ноя 2023
Приехали из Армении, где провели 4 прекрасных дня. Сергей организовал нам маленькое, но очень интересное путешествие по Армении. Всё было на высшем уровне. С погодой тоже очень повезло. Наш гид Самвел, исключительный человек, много знаний, прекрасная эрудиция, настоящий патриот своей страны. Водитель Артак нам тоже очень понравился. Всё было очень интересно и прекрасно организовано. Огромное спасибо за прекрасное путешествие. Если ещё соберёмся в Армению, то только с вами!!
Приехали из Армении, где провели 4 прекрасных дня. Сергей организовал нам маленькое, но очень интересное путешествие
Ю
14 июня 2023
Ну вот мы уже и дома, а меня до сих пор согревают воспоминания об этих четырех днях в солнечной Армении. Расскажу по порядку. Так как приближались длинные выходные (три дня на День России) мы с дочкой решили провести их, отправившись в поездку. Выбор пал на Ереван, так как лететь недалеко и давно хотели съездить в эту страну, но все как-то не получалось. Взяли еще по дню отпуска и стали искать экскурсионную программу на эти дни. Мне на глаза попался Тур-перезагрузка в Армению: 4 дня в краю гор, солнца и вина. Выбор пал на него, так как подходили даты, интересная программа и по цене он был одним из самых демократичных, такая же программа в других предложениях была дороже. Но у нас было только три ночи в Ереване, а программа рассчитана на 4. Я списалась с организатором и нам пошли на встречу, сократив для нас программу до трех дней. Это было замечательно. Оплатив на сайте 30% от стоимости тура мы стали ждать поездки. В это время организатор - Сергей уточнил у нас время прилета и номер рейса, наши имена, чтобы организовать встречу, поинтересовался, есть ли еще какие либо пожелания к программе. Это было очень приятно, что нас уже ждут и готовятся к встрече. И вот мы прилетели (на пол часа раньше, чем было по расписанию), быстро прошли паспортный контроль и думали, что придется немного подождать встречающих, но на выходе нас с табличкой уже ждали два представителя агентства: водитель - Эдгар и гид - Самвел. Прекрасная комфортная машина, 30 минут в дороге и мы уже в отеле, быстрое заселение (тоже раньше времени) и ознакомительная экскурсия по городу - пешеходная экскурсия с Самвелом доставила нам невероятное удовольствие, а еще он дал массу советов где вкусно поесть, что поесть, что купить и прочее. Вот так замечательно все началось и продолжалось все три дня, только второй и третий дни гид был Эдуард (так как экскурсия заказывалась впритык, гиды были уже заняты). Утром вовремя к отелю подается машина, Эдвард и Эдуард везут нас на экскурсии, интереснейшие, просто сказочные места, интересные рассказы - гид Эдуард просто кладезь знаний, невероятно прекрасная природа, внимательное отношение и гида и водителя (Эдвард на всех остановках выходил и открывал нам двери, при посадке тоже, супер профессиональное вождение, не укачивало даже на серпантине). Время пролетело незаметно, в одной из поездок Эдвард и Эдуард купили нам целый пакет огромных супер сладких абрикос, тут же намыли их и дали нам есть, что мы и сделали с удовольствием и всего за несколько минут, так как абрикосы просто таяли во рту. На прощание они преподнесли нам коробочку Фручеллы - армянских сухофруктов с орехами, тоже невероятно вкусных, это было невероятно приятно. Все дни Сергей был нас связи, интересовался все ли хорошо, есть ли пожелания, мы были в надежных руках. В общем писать можно еще очень много, впечатлений осталось масса. Хотим сказать большое спасибо всем: Сергею, Самвелу, Эдуарду, Эдгару. Ребята вы молодцы!! Нам с вами было очень комфортно и интересно. Нам было очень грустно уезжать и мы надеемся еще приехать на более длительный срок и на другую вашу программу. Всем рекомендую этих ребят, вы будете очень довольны! Если нужна будет какая-то еще информация по поездке, пишите, отвечу на все вопросы)
Ну вот мы уже и дома, а меня до сих пор согревают воспоминания об этих четырех

Тур входит в следующие категории Еревана

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