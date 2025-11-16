Описание Программа по дням Выбрать день Ответы на вопросы

Описание тура

Армения уникальная и неповторимая страна. Это изумительная природа, неповторимые памятники архитектуры и великое мировое историческое наследие. Тур Армения страна чудес погрузит вас в магию древней культуры, красоту природы и удивительные вкусы армянской гастрономии.

В течение поездки посетите древние монастыри, хранящие тайны веков, и изучите удивительные архитектурные шедевры, воплощенные в камне и истории. От горных вершин до плодородных долин, Армения поражает своей разнообразной природой. Вас ждут озера, величественные горные пейзажи и заповедные уголки, где время кажется остановившимся.

Выберите наше увлекательное путешествие Армения - страна чудес, чтобы погрузиться в древней и вдохновляющей страны!

Стоимость тура указана при наборе группы от 2-х человек. При группе от 4-х человек стоимость тура составит 35.000 рублей на человека. При группе от 6-и человек стоимость тура составит 29.000 рублей на человека. При индивидуальном проведении тура (для 1 человека) стоимость составит 94.000 рублей на человека.