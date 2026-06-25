5 день

Озеро Севан, Дилижан или Гюмри

Свободный день в Ереване.

По желанию, дополнительная групповая экскурсия на озеро Севан (Севанаванк), Дилижан (тур по городу), монастыри Агарцин, Гошаванк.

8:45 - начало групповой русскоязычной экскурсии на озеро Севан и в Дилижан.

Озеро севан - Голубая жемчужина Армении, является самым крупным озером Кавказа и одним из самых больших горных пресноводных озер в мире. Его площадь 1400 кв. км и находится на высоте 1900 м над уровнем моря. 28 больших и малых рек впадает в Севан, но вытекает только одна - река Раздан. Озеро имеет вулканическое образование и окружено горными цепями, доходящими до 3000 м. над уровнем моря. Красивая природа и кристаллически чистая вода создают прекрасные условия для Вашего отдыха. Во время пребывания в Армении, вы просто не можете пропустить возможность посетить одну из самых знаменитых достопримечательностей страны прекрасное озеро Севан.

Экскурсия начинается с приятной утренней тренировки подъем по лестницам на Севанский полуостров, откуда перед вами откроется незабываемый панорамный вид. Здесь вы посетите монастырь Севанаванк, построенный княгиней Мариам в 9 веке в честь ее покойного мужа. В Севанаванке также можно увидеть один из самых красивых хачкаров Армении- хачкар Аменапркич (Всеспаситель). Это один из 13 редких хачкаров с изображением Иисуса.

Далее вы направитесь на север, где сможете насладиться красивейшей природой Армении. В Дилижане вы совершите тур по городу. Дилижан привлекает людей своей неповторимой природой и мягким климатом. Он известен как курортный город, находящийся в западной части реки Ахстев. Город славится не только своими лечебницами, но и архитектурными памятниками: монастырем Агарцин, Гошаванк, ризницами, хачкарами и т. д.

Вы посетите монастырь Агарцин, построенный в 10-14 веках. В лиственных лесах Тавушского региона взору открывается шедевр армянского зодчества, яркий пример гармонии природы с архитектурой - монастырь Агарцин. Название монастыря переводится как игра орлов. Этот монастырь в окружении великолепной природы захватывает как потрясающее произведение искусства. Это одно из тех мест в Армении, где чувствуешь себя как в сказке.

Далее вы направитесь в Гошаванк. В строительстве монастыря Гошаванк принимал участие известный политический деятель, выдающийся ученый, автор первого Судебника, писатель и автор многочисленных притч и басен - Мхитар Гош. Монастырский комплекс состоит из нескольких церквей, в том числе церкви св. Григория Просветителя, книгохранилища и подсобных помещений. Особую ценность представляют хачкары Павгоса, лучший из которых - хачкар 1291 г., который находится у входа в церковь Гр. Просветителя. Школа, примыкающая к книгохранилищу, дошла до нас в руинах, но имеющиеся исторические упоминания дают основания полагать, что здесь не только занимались воспитанники, но составлялись и переписывались рукописи.

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По желанию, дополнительная групповая экскурсия в Гюмри (Музей городского быта, Черная крепость, прогулка по старым улицам), Аричаванк

Сегодня вас ждет захватывающий тур в Гюмри в культурную столицу Армении, которая расположилась в северо-западной части Армении, в центре ширакской долины, на расстоянии 126 км от Еревана. Гюмри второй по величине город в Армении, где национальные традиции уходят корнями в глубокую древность, а колорит, присущий этому городу, проявляется во всем в исторических памятниках, типично гюмрийских улочках и даже на лицах, улыбающихся Вам гюмрийцев.

В Гюмри также находится Чёрная крепость, или Сев-Берд - крепость времён Российской империи. Крепость была построена в середине Xix века после окончания русско-турецкой войны 1828-1829 годов. В настоящее время является одной из главных исторических и архитектурных ценностей Гюмри. В 1899 году, после постройки железной дороги, город стал важнейшим железнодорожным узлом, военным, торговым и культурным центром.

В 1988 году страшное землетрясение разрушило город, который до сих пор восстанавливается. Гюмри находится в центре интересов всех приезжающих в Армению туристов.

Завершится ваша экскурсия посещением живописного монастыря Аричаванк (7-13 вв). Этот памятник известен своими изысканными барельефами. В начале 11 века Аричаванк был разрушен во время нашествий сельджукских турок. Спустя столетие по инициативе вардапета (ученый монах) Григора учреждение было восстановлено.

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