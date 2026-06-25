Описание тура
!Даты тура и его продолжительность можно корректировать под туриста. Только ваша компания и в нужные вам даты!
Индивидуальный (не групповой) тур без группы туристов. Проведите свой отпуск с пользой и драйвом в удивительной горной Армении! Здесь огромное историческое и культурное наследие, которое окаймлено природными красотами хрустальных озер, живописных гор, цветущих лугов и зеленых долин. Армянская кухня это большая находка для гурманов. Здесь большое разнообразие традиционных народных блюд, безумно вкусных, непременно здоровых и натуральных, приправленных армянским гостеприимством и теплом сердец!
В рамках данной программы предоставляются следующие услуги по бронированию: проездные документы, документы по перевозке (трансферу), размещению, питанию, экскурсионному обслуживанию, медицинского страхования и индивидуальный путеводитель-программа.
Программа тура по дням
Приезд в Ереван
Программа начинается в аэропорту Еревана.
Индивидуальный трансфер доставит вас в отель, в центре города.
Свободный вечер, чтобы прогуляться по городу и отдохнуть от перелета.
По желанию, дополнительная групповая экскурсия на Ереванский Коньячный Завод (производитель бренда Арарат) с дегустацией.
В ходе данной экскурсии вы посетите музей завода, сможете ознакомиться с легендой армянского коньяка, узнать, какими были коньяки Арарат 100-120 лет назад, кто любил пить этот живительный напиток и какие медали украшают сказочную легенду. Так же сможете посетить цех выдержки, ознакомиться, в каких условиях хранятся коньяки, узнать, кто из знаменитостей имеет собственную именную бочку и насладиться неповторимым ароматом хранилища.
Обязательно проведете незабываемое время в зале дегустации, наслаждаясь утонченным вкусом и насыщенным ароматом коньяков.
Свободный день или экскурсии на выбор
Свободный день в Ереване.
По желанию, дополнительная групповая экскурсия в Амберд и Арагац
Экскурсия в Амберд исторический комплекс, который находиться на склоне Арагац на высоте 2300 метров над уровнем моря. Комплекс состоит из замка 7 века и церкви 11 века. Затем поднимаемся на гору Арагац, самая высокая гора на территории Армении (4090м). На вершине Арагаца есть маленькое и очень холодное озеро оз. Кари. Оно находится на высоте 3200 м, откуда открывается чудесная панорама на Араратскую долину. Следующая остановка у Аллея букв памятник созданный в 2005 году, к 1600-летию армянского алфавита. Также у Вас будет возможность увидеть монастырь Сагмосаванк и поучаствовать в мастер классе по приготовлению армянских сладостей. Затем возвращение в Ереван.
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По желанию, дополнительная групповая экскурсия Цахкадзор (Кечарис, Канатная дорога), Севан, мастер-класс шашлыка из севанской форели
В течение данной экскурсии Вы посетите Цахкадзор, известный также под названием долина цветов, увидите монастырский комплекс Кечарис, прокатитесь на канатной дороге, чтобы восхититься всей красотой местности. Далее у Вас будет остановка около озера Севан, жемчужины нашей горной страны. Монастырский комплекс Севанаванк, расположенный на полуострове: можно назвать той самой точкой, откуда открывается вид на всю красоту озера Севан. В конце экскурсии у Вас будет прекрасная возможность поучаствовать в мастер-классе по приготовлению шашлыка из севанской форели и попробовать вкусную рыбу!
Хор-Вирап, Нораванк, Ин Арени
8:45 - начало групповой русскоязычной экскурсии в Хор Вирап, Пещера Арени, Нораванк, винный завод Ин Арени (экскурсия и дегустация).
Армения известна многими местами обязательными к посещению, но самая известная, пожалуй, библейская гора Арарат. Именно поэтому в течение этого тура перед вами откроется потрясающий вид на гору Арарат с самого ближайшего места.
Монастырь Хор Вирап расположен примерно в часе езды от столицы, откуда открывается удивительный вид на символ Армении — величественный Арарат. Хор Вирап в переводе означает глубокая темница. Монастырь был построен на месте бывшей королевской темницы, в которой целых 13 лет держали Григория Просветителя, первого Католикоса Армении. Поэтому неудивительно, что это является одним из самых священных мест для армян со всего мира. Кроме того, это ближайшая точка к горе Арарат с территории Армении, которая очень часто становится первой причиной для посещения Армении.
Следующая остановка пещера Арени (пещера птиц), где в 2008 году археологи обнаружили несколько древних артефактов, включая кожаный башмак и винодельню. В результате раскопок удалось установить, что это место относится к раннему бронзовому веку (около 5000-6000 лет назад). Здесь также нашли доказательства сложных ритуалов погребения и сельскохозяйственные приспособления.
Есть еще одно место, которое обязательно необходимо посетить — это Нораванк — одна из жемчужин средневековой армянской архитектуры. Нораванк расположен среди потрясающих кирпично-красных скал в самом конце каньона Гнишик. Здесь вы увидите единственное изображение Бога — Отца в Армении, которое так же удивительно, как и лик Иисуса Христа, который появляется на потолке притвора церкви Сурб Карапета (Святого Карапета). Эта церковь построенная Орбелянами выделяется среди прочих церквей, тем, что многие из этого благородного семейства были похоронены именно в этом месте, вопреки тому, что хоронить людей в церквях было категорический запрещено с 5 века.
В конце тура вам будет предоставлена возможность попробовать и купить вино Арени, изготовленное из старейших сортов винограда, которое выпускается в нескольких винных заводах села Арени.
В рамках экскурсии гости отведают самые известные блюда традиционной армянской кухни: Блюда уникальны своим вкусом и аппетитным ароматом, которые характерны только для армянской кухни (доп плата).
Ереван и Эчмиадзин, обзорная экскурсия
9:45 - начало групповой русскоязычной экскурсии по Еревану и Эчмиадзин.
Откройте для себя один из старейших городов мира, столицу Армении - Ереван, город, который на 29 лет старше Рима! В рамках тура Вы ознакомитесь с историей и культурой города, охватив все основные достопримечательности Здание Оперного Театра, Лебединое Озеро, Площадь Республики, Здание Национального Парламента, Парк Влюбленных, Мост Победы, Северный Проспект, Комплекс Каскад - возвышающийся памятник искусства, смотровая площадка Еревана и многое другое!
Далее переезд в Эчмиадзин. Он является духовным центром всех армян во всем мире! Само слово означает место, куда сошел единородный Сын Божий.
Вы посетите храма Звартноц, основанный в 7-ом века, который включен в список наследия Юнеско, как и все остальные достопримечательности в тур.
Далее отправитесь к церкви Св. Рипсиме, построенной на месте, где похоронена раннехристианская армянская мученица и святая, бежавшая из Римской империи, которая была убита в Армении. Это удивительная церковь стоит со дня строительства — с 618 г. н. э., что делает ее одной из древних церквей в мире.
Далее вы увидите первый в мире христианский Собор Святой Эчмиадзин, построенный в 301-304. По преданию, Иисус Христос — сын Божий спустился на землю и золотым молотом указал место, где должен стоять святой алтарь, и именно в этом месте Григорий Просветитель приказал построить собор. Внутри собора есть небольшой музей, где хранятся многие святыни, такие как частица Пречестного Креста Христова и Ноева Ковчега, а также стрела, пронзившее Иисуса Христа.
Озеро Севан, Дилижан или Гюмри
Свободный день в Ереване.
По желанию, дополнительная групповая экскурсия на озеро Севан (Севанаванк), Дилижан (тур по городу), монастыри Агарцин, Гошаванк.
8:45 - начало групповой русскоязычной экскурсии на озеро Севан и в Дилижан.
Озеро севан - Голубая жемчужина Армении, является самым крупным озером Кавказа и одним из самых больших горных пресноводных озер в мире. Его площадь 1400 кв. км и находится на высоте 1900 м над уровнем моря. 28 больших и малых рек впадает в Севан, но вытекает только одна - река Раздан. Озеро имеет вулканическое образование и окружено горными цепями, доходящими до 3000 м. над уровнем моря. Красивая природа и кристаллически чистая вода создают прекрасные условия для Вашего отдыха. Во время пребывания в Армении, вы просто не можете пропустить возможность посетить одну из самых знаменитых достопримечательностей страны прекрасное озеро Севан.
Экскурсия начинается с приятной утренней тренировки подъем по лестницам на Севанский полуостров, откуда перед вами откроется незабываемый панорамный вид. Здесь вы посетите монастырь Севанаванк, построенный княгиней Мариам в 9 веке в честь ее покойного мужа. В Севанаванке также можно увидеть один из самых красивых хачкаров Армении- хачкар Аменапркич (Всеспаситель). Это один из 13 редких хачкаров с изображением Иисуса.
Далее вы направитесь на север, где сможете насладиться красивейшей природой Армении. В Дилижане вы совершите тур по городу. Дилижан привлекает людей своей неповторимой природой и мягким климатом. Он известен как курортный город, находящийся в западной части реки Ахстев. Город славится не только своими лечебницами, но и архитектурными памятниками: монастырем Агарцин, Гошаванк, ризницами, хачкарами и т. д.
Вы посетите монастырь Агарцин, построенный в 10-14 веках. В лиственных лесах Тавушского региона взору открывается шедевр армянского зодчества, яркий пример гармонии природы с архитектурой - монастырь Агарцин. Название монастыря переводится как игра орлов. Этот монастырь в окружении великолепной природы захватывает как потрясающее произведение искусства. Это одно из тех мест в Армении, где чувствуешь себя как в сказке.
Далее вы направитесь в Гошаванк. В строительстве монастыря Гошаванк принимал участие известный политический деятель, выдающийся ученый, автор первого Судебника, писатель и автор многочисленных притч и басен - Мхитар Гош. Монастырский комплекс состоит из нескольких церквей, в том числе церкви св. Григория Просветителя, книгохранилища и подсобных помещений. Особую ценность представляют хачкары Павгоса, лучший из которых - хачкар 1291 г., который находится у входа в церковь Гр. Просветителя. Школа, примыкающая к книгохранилищу, дошла до нас в руинах, но имеющиеся исторические упоминания дают основания полагать, что здесь не только занимались воспитанники, но составлялись и переписывались рукописи.
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По желанию, дополнительная групповая экскурсия в Гюмри (Музей городского быта, Черная крепость, прогулка по старым улицам), Аричаванк
Сегодня вас ждет захватывающий тур в Гюмри в культурную столицу Армении, которая расположилась в северо-западной части Армении, в центре ширакской долины, на расстоянии 126 км от Еревана. Гюмри второй по величине город в Армении, где национальные традиции уходят корнями в глубокую древность, а колорит, присущий этому городу, проявляется во всем в исторических памятниках, типично гюмрийских улочках и даже на лицах, улыбающихся Вам гюмрийцев.
В Гюмри также находится Чёрная крепость, или Сев-Берд - крепость времён Российской империи. Крепость была построена в середине Xix века после окончания русско-турецкой войны 1828-1829 годов. В настоящее время является одной из главных исторических и архитектурных ценностей Гюмри. В 1899 году, после постройки железной дороги, город стал важнейшим железнодорожным узлом, военным, торговым и культурным центром.
В 1988 году страшное землетрясение разрушило город, который до сих пор восстанавливается. Гюмри находится в центре интересов всех приезжающих в Армению туристов.
Завершится ваша экскурсия посещением живописного монастыря Аричаванк (7-13 вв). Этот памятник известен своими изысканными барельефами. В начале 11 века Аричаванк был разрушен во время нашествий сельджукских турок. Спустя столетие по инициативе вардапета (ученый монах) Григора учреждение было восстановлено.
Храм Гарни и Монастырь Гегард
9:45 - начало групповой русскоязычной экскурсии в Храм Гарни и Монастырь Гегард.
Во время этой экскурсии вы познакомитесь с языческой историей Армении и узнаете как развивалось и распространялось в стране христианство.
Сначала вы остановитесь около арки Чаренца с завораживающим видом на гору Арарат. Арка названа в честь великого армянского поэта Егише Чаренца, кто очень любил бывать здесь.
Монастырский комплекс Гегард — исторический объект, включенный в экскурсию. Святой Гегард символизирует копье, которым Римский центурион пронзил Иисуса после распятия, а затем это же копье привезли в Армению и хранили в монастыре Гегард на протяжении 5 веков. Комплекс представляет собой Армению 13-го века, который считается золотым веком архитектуры страны. Самое удивительное в данном комплексе именно архитектурное решение — церковь высечена в скале по всем правилам армянской архитектуры. Монастырский комплекс Гегард включен в список Всемирного наследия Юнеско.
Следующая остановка — Храм Гарни (77н. э.) — единственный языческий храм на всей постсоветской территории. Храм стоит на высоком плато с видом на невероятно красивое ущелье реки Азат. Сама окружающая территория невероятно красива. Греко-римская баня с мозаикой из 30.000 кусков натуральных камней, а также руины королевского дворца, перенесут вас в 3-й век н. э.
Недалеко от храма Гарни (около 10 минут ходьбы) есть уютный местный ресторан с потрясающим видом на храм. Здесь вы не только отдохнете и расслабитесь, но и примите участие в мастер-классе выпечки лаваша — традиционного армянского хлеба, и конечно же сможете попробовать этот свежеиспеченный лаваш. После чего вас ожидает сытный традиционный обед с присущим армянам гостеприимством.
Монастырь Татев, Водопад Шаки или Монастырь Ахпат
Свободный день в Ереване.
По желанию, дополнительная групповая экскурсия в Монастырь Татев, Канатная дорога Крылья Татева (двухсторонний билет), Водопад Шаки, Винный завод Ин Арени (экскурсия и дегустация вин).
8:15 - начало групповой русскоязычной экскурсии в Монастырь Татев, Водопад Шаки.
Этa экскурсия одна из самых длинных, и она определенно этого стоит. Юг Армении потрясающий и очень отличается от севера.
Около два часа на машине и вы окажетесь в Ехегнадзоре,одном из древнейших поселений исторического Сюника. Здесь у вас будет возможность немножко отдохнуть от дороги, перекусить и насладиться неописуемой природой Армении.
Примерно через два часа вы прибудете к водопаду Шаки, одному из красивейших водопадов Армении,который имеет высоту 18 метров. Месторасположение водопада изобилует ущельями с крутыми склонами и скальными нишами, глубокими гротами. В них обнаруживаются следы существования человека, датируемые древнекаменным веком. Река Шаки, на которой образуется водопад, впадает в Воротан, и имеет длину 18 км.
Спустя около двух часов, вы прибудете к самой длинной двухсторонней канатной дороге (прим. 6 км), которая была зарегистрирована в Книге рекордов Гиннесса в 2010 году. На канатной дороге Крылья Татевa вы доедете до Татевского монастыря 9-го века, который когда-то был просветительским и духовным центром Армении. Монастырь построен на высоком плато в ущелье реки Воротан, окруженный живописными горами и густыми лесами. Во время поездки, вы сможете насладиться великолепным видом на одно из самых красивых мест в Армении (если не в мире). Здесь вы увидите сторожевую башню Арснадзор и Мост Сатаны — одно из природных чудес Армении, нерукотворный мост, созданный самой природой.
Последней остановкой будет село Арени, которое славится своей впечатляющей историей в виноделии и носит имя одного из самых известных сортов винограда в мире. Так что если вы любитель вина, не упустите возможность посетить винный завод Ин Арени и попробовать терпкое армянское вино.
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По желанию, дополнительная групповая экскурсия Монастырь Ахпат, Пещерно-крепостной комплекс Зарни-Парни, Крепость Ахтала, Монастырь Санаин
Эта групповая экскурсия займет почти весь день, но в то же время оставит неописуемые положительные впечатления на долгое время. Она посвящена Лорийской области. Сначала Вы восхититесь монастырем 10 века Ахпат, где в конце 18-го века жил и творил известный народный ашуг Саят-Нова. Следующим по маршруту восхитительный пещерно-крепостной комплекс Зарни-Парни, где, согласно некоторым историческим записям, когда-то жил и творил известный ученый и философ Ованнес Имастасер. В настоящее время территорию преобразовали в исторический музей, в котором представлен ряд редких старинных сельскохозяйственных орудий и предметов быта. Затем Вы отправитесь осмотреть крепость Ахтала, расположенную на высокогорном плато, напоминающем полуостров, окруженный с трех сторон глубоким ущельем. Последнее по графику посещение монастыря Санаин, где Вы сможете приобщиться к 10-вековому мастерству зодчих, которые приняли своеобразное архитектурное решение, чтобы предупредить разрушение комплекса от возможных землетрясений. Кстати, оба монастыря Ахпат и Санаин включены в Список Всемирного Культурного Наследия Юнеско.
Дорога домой
Освобождение номера, индивидуальный трансфер в аэропорт;
Прибытие в аэропорт Еревана.
Окончание программы.
Варианты проживания
2-x местный номер
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание с завтраками
- Трансфер на всем протяжении маршрута
- 3 тематических экскурсии
- Международный страховой полис, покрытие covid-19
Что не входит в цену
- Международные авиабилеты до Еревана и обратно
- Питание, не входящее в программу
Пожелания к путешественнику
Важно! Участие гида на всем маршруте данного тура не предполагает.
Тур полностью организован и обкатан туристами не раз: трансферы, проживание, экскурсии с русскоговорящими гидами (индивидуальные и групповые). В назначенном месте и времени вас забирают/отвозят/привозят/сопровождают/ гиды-организаторы, встречая с табличкой в руках. Вам лишь остается следовать программе по личному путеводителю, который составляется для каждого индивидуально. Все документы бронирования турист получает с курьером по его адресу, за 4 дня до начала тура. Так же они дублируются на эл почту.
На связи ваш личный тревел-агент.