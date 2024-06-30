Вы познакомитесь с главными достопримечательностями Еревана и завершите променад по столице дегустацией на коньячном
Описание тура
Организационные детали
Возраст участников — 7+
Проживание. Двухместное размещение в отеле 2* в Ереване (Mandarin или аналогичном). Повышение уровня гостиницы — за доплату. *Фото отеля взяты с сайта Mandarin_hotel.rhotel.site.
Питание. В стоимость тура входят завтраки в отеле и дегустация коньяка, остальное питание — за доплату.
Дети. Возможно участие с детьми старше 7 лет.
Программа тура по дням
Прибытие в Армению
Встретим вас у аэропорта Еревана и доставим в отель. После размещения будет время отдохнуть, разобрать чемоданы и подготовиться к предстоящему путешествию.
Прогулка по Еревану: площадь Республики, лестница "Каскад", рынок "Вернисаж", дегустация коньяка
Этот день посвятим знакомству с сердцем Армении. Ереван, основанный в 8 веке до н. э., входит в число древнейших городов мира и имеет богатую историю.
Во время променада вы осмотрите главные достопримечательности столицы. Мы прогуляемся по площади Республики, окружённой зданиями из розового и белого туфа с отличительными армянскими мотивами, и послушаем музыкальные фонтаны. Поднимемся по лестнице «Каскад», состоящей из открытых террас и садом статуй у основания. В ясную погоду с вершины комплекса открываются впечатляющие виды Еревана и горы Арарат. Заглянем на рынок «Вернисаж», где продают ковры, картины, одежду ручной работы и другие интересные вещи с национальным колоритом.
Завершающим аккордом экскурсии станет посещение коньячного завода «Ной-Арарат». Вы узнаете о технологиях приготовления этого напитка и, конечно, попробуете несколько сортов на дегустации.
Монастырь Гегард, храм и ущелье Гарни
Позавтракав, покинем Ереван и поедем на юго-восток. В 40 км от столицы в ущелье горной реки раскинулся монастырь Гегард, охраняемый ЮНЕСКО. Ранее в его стенах хранилось копьё Логина, которым пронзили тело распятого Иисуса Христа, что сделало святыню популярным местом паломничества.
Посетим античный храм Гарни, сохранившийся с языческого периода. В прошлом армянские цари любили эти места из-за неприступности и хорошего климата и использовали сооружение в качестве летней резиденции.
После осмотра древних архитектурных шедевров спустимся к природному чуду — ущелью Гарни. Базальтовые колонны создают причудливые узоры, по форме напоминающие орган, из-за чего локацию называют симфонией камней. В Ереван вернёмся во второй половине дня.
Монастырь Эчмиадзин, руины церкви Звартноц
Продолжим исследовать многовековые религиозные достопримечательности и направимся в город Вагаршапат. Здесь расположен монастырский комплекс Первопрестольный Святой Эчмиадзин — духовный центр страны и резиденция Верховного патриарха и Католикоса всех армян. Сейчас тут хранятся важные христианские реликвии: копьё Логина, перенесённое из Гегарда, частица Ноева ковчега и десница святого Григория Просветителя.
Недалеко от Эчмиадзина расположены руины церкви Звартноц, которую называют храмом небесных ангелов. На её открытие приезжал император Византии Констант II, который был настолько восхищён грандиозным сооружением, что приказал возвести похожую святыню в Константинополе. В 10 веке комплекс разрушило землетрясение, а в наши дни почти восстановлен первый ярус здания. После осмотра Звартноца вернёмся в Ереван.
Возвращение домой
Доставим вас к аэропорту Еревана к нужному времени и попрощаемся. На этом наше путешествие завершено.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Отель 2*
|$333
|Отель 3*
|$371
|Отель 4*
|$447
|Отель 4+*
|$542
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер от/до аэропорта Еревана
- Трансферы по маршруту
- Сопровождение русскоговорящим гидом
- Проживание в 2-местном номере
- Завтраки и дегустация коньяка
- Входные билеты и экскурсии по программе
Что не входит в цену
- Билеты в Ереван и обратно
- Обеды и ужины
- Стоимость тура указана при проживании в 2-звёздочном отеле. Стоимость тура за одного человека при двухместном размещении в 3-звёздочной гостинице (Ani Central Inn или аналогичной) составляет $390, в 4-звёздочном отеле (Ani Grand или аналогичном) - $470, в 4-звёздочной гостинице повышенной комфортности (Holiday Inn Republic Square или аналогичной) - $570