Этот день посвятим знакомству с сердцем Армении. Ереван, основанный в 8 веке до н. э., входит в число древнейших городов мира и имеет богатую историю.

Во время променада вы осмотрите главные достопримечательности столицы. Мы прогуляемся по площади Республики, окружённой зданиями из розового и белого туфа с отличительными армянскими мотивами, и послушаем музыкальные фонтаны. Поднимемся по лестнице «Каскад», состоящей из открытых террас и садом статуй у основания. В ясную погоду с вершины комплекса открываются впечатляющие виды Еревана и горы Арарат. Заглянем на рынок «Вернисаж», где продают ковры, картины, одежду ручной работы и другие интересные вещи с национальным колоритом.

Завершающим аккордом экскурсии станет посещение коньячного завода «Ной-Арарат». Вы узнаете о технологиях приготовления этого напитка и, конечно, попробуете несколько сортов на дегустации.