Армения от монастырей до природных богатств: тур с дегустациями
Увидеть Гарни, Севан, Хор Вирап и Нораванк, пролететь на «Крыльях Татева» и заглянуть в пещеры
Мы не просто посетим значимые места Армении — каждый день нас ждёт прикосновение к истории, древностям, погружение в традиции и душевную атмосферу! В туре собрано всё самое интересное: от знаменитых читать дальше
скальных монастырей в ущельях и озера Севан до аутентичных пещер, самой длинной реверсивной канатной дороги мира и армянского колорита.
Побываем в языческом храме Гарни, «красном» Нораванке, полюбуемся Араратом у Хор Вирапа и сфотографируемся с природным чудом, огромными базальтовыми колоннами — «Симфонией камней». Также вас ждут дегустации напитков и сезонных фруктов, а при желании — настоящее гастропутешествие.
Обратите внимание, проживание не входит в стоимость тура. При необходимости поможем забронировать.
Питание. Оплачивается отдельно. Включены дегустация эксклюзивных напитков и угощения сезонными фруктами.
Транспорт. Mercedes-Benz Viano или Mercedes-Benz Sprinter.
Возраст участников. 2+.
Уровень сложности. Лёгкий. Спокойный темп, пешие прогулки до 15 км. Физподготовка не нужна.
Виза. Гражданам РФ можно въезжать по российскому паспорту.
Программа тура по дням
1 день
Гарни, «Симфония камней», пещера и Севан
Встречаемся в Ереване и отправляемся в горы.
Наше путешествие начнётся с визита в языческий храм Гарни, уникальный памятник эллинизма, который соединяет древность и природу. После этого отправимся к «Симфонии камней». Прокатимся на туристическом паровозике и отправимся далее — к пещере, вырезанной вручную дедушкой Левоном.
Завершится день у озера Севан, у которого вы сможете насладиться вкусом свежайшей форели в рыбном ресторане с видом на потрясающий пейзаж.
Ночь в Ереване.
2 день
Хор Вирап, Арарат, деревня Аистов, тайны пещеры, Нораванк и дегустация
Погрузимся в армянскую культуру и легенды, отправившись к Хор Вирапу, откуда открывается захватывающий вид на гору Арарат. В деревне Аистов познакомимся с местными традициями, а в пещере Магелан для нас откроются загадочные тайны природы. Затем посетим ущелье Нораванк, знаменитое своими красными каменными образованиями и монастырём, выросшим из скал.
Вечером всех желающих ждёт традиционный армянский ужин с дегустацией местных напитков. Ночлег в уютном отеле Вайка.
3 день
Татев, канатная дорога, Хндзореск и Джермук
Этот день подарит вам захватывающие виды и приключения: катание по самой длинной реверсивной канатной дороге мира над Воротанским ущельем и посещение монастыря Татев — одной из древнейших святынь Армении. Также увидим пещерный город Хндзореск, вырезанный в скале, и танцующий мост, соединяющий два берега каньона.
Ночлег в живописном городе Джермук.
4 день
Водопад, минеральная вода и Арени
Утром — свободное время. Затем посетим водопад Джермука, «Волосы русалки», и попробуем минеральную воду. Далее будет уникальное место — пещера Арени, где обнаружены одни из старейших археологических находок. Погрузимся в древнюю атмосферу доисторической Армении.
Вечером вернёмся в Ереван.
Стоимость тура
Тип билета
Стоимость
Стандартный билет
55 555 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Что включено
Все переезды по программе, топливо
Аренда внедорожника до пещерного города
Дегустация эксклюзивных напитков
Угощения сезонными фруктами
Экскурсии по программе
Входные билеты на объекты по программе
Весёлый паровозик («Симфония камней»)
Канатная дорога туда-обратно (Татев)
Работа водителя и гида
Что не входит в цену
Билеты до Еревана и обратно в ваш город
Проживание - в Вайке за ночь от 10 000 драмов за человека (с завтраком около 2000-3000 ₽), в Джермуке от 22 500 драмов за человека (с завтраком есть бассейн/хаммам)
Питание - от 4000 до 8000 драмов за один приём пищи
Продление поездки (+1 ночь в Джермуке в горах и трансфер в аэропорт в 5-й день) - стоимость по запросу
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ереван, 10:00
Завершение: Ереван, 21:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Арм — ваша команда гидов в Ереване
Провели экскурсии для 112 туристов
По профессии я финансист, но любовь к общению с людьми и желание раскрыть свою Армению для гостей победило по жизни. Опыт в сфере туризма — более 5 лет. Но могу читать дальше
похвастаться 15-летним опытом в сфере организации туров по Армении и Грузии для семьи. Готов открыть для вас ту Армению, которую мы любим, Армению, как древнюю, так и молодую. Я не гид — я ваш надёжный друг, знающий больше, чем другие. Мой девиз: For Your Good Mood! Барев Дзез, добро пожаловать в Армению! Дальше — больше:)
Отзывы и рейтинг
Е
Елена
6 ноя 2025
Это было одно из лучших путешествий, мне очень повезло, что именно Армен и его семья показали мне эту чудесную страну. Огромная благодарность за невероятное гостеприимство, вкусные угощения и потрясающие виды. Рекомендую однозначно