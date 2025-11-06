Встречаемся в Ереване и отправляемся в горы.

Наше путешествие начнётся с визита в языческий храм Гарни, уникальный памятник эллинизма, который соединяет древность и природу. После этого отправимся к «Симфонии камней». Прокатимся на туристическом паровозике и отправимся далее — к пещере, вырезанной вручную дедушкой Левоном.

Завершится день у озера Севан, у которого вы сможете насладиться вкусом свежайшей форели в рыбном ресторане с видом на потрясающий пейзаж.

Ночь в Ереване.