Армения от монастырей до природных богатств: тур с дегустациями

Увидеть Гарни, Севан, Хор Вирап и Нораванк, пролететь на «Крыльях Татева» и заглянуть в пещеры
Мы не просто посетим значимые места Армении — каждый день нас ждёт прикосновение к истории, древностям, погружение в традиции и душевную атмосферу! В туре собрано всё самое интересное: от знаменитых
скальных монастырей в ущельях и озера Севан до аутентичных пещер, самой длинной реверсивной канатной дороги мира и армянского колорита.

Побываем в языческом храме Гарни, «красном» Нораванке, полюбуемся Араратом у Хор Вирапа и сфотографируемся с природным чудом, огромными базальтовыми колоннами — «Симфонией камней». Также вас ждут дегустации напитков и сезонных фруктов, а при желании — настоящее гастропутешествие.

5
1 отзыв
Армения от монастырей до природных богатств: тур с дегустациями

Описание тура

Организационные детали

Обратите внимание, проживание не входит в стоимость тура. При необходимости поможем забронировать.

Питание. Оплачивается отдельно. Включены дегустация эксклюзивных напитков и угощения сезонными фруктами.

Транспорт. Mercedes-Benz Viano или Mercedes-Benz Sprinter.

Возраст участников. 2+.

Уровень сложности. Лёгкий. Спокойный темп, пешие прогулки до 15 км. Физподготовка не нужна.

Виза. Гражданам РФ можно въезжать по российскому паспорту.

Программа тура по дням

1 день

Гарни, «Симфония камней», пещера и Севан

Встречаемся в Ереване и отправляемся в горы.

Наше путешествие начнётся с визита в языческий храм Гарни, уникальный памятник эллинизма, который соединяет древность и природу. После этого отправимся к «Симфонии камней». Прокатимся на туристическом паровозике и отправимся далее — к пещере, вырезанной вручную дедушкой Левоном.

Завершится день у озера Севан, у которого вы сможете насладиться вкусом свежайшей форели в рыбном ресторане с видом на потрясающий пейзаж.

Ночь в Ереване.

2 день

Хор Вирап, Арарат, деревня Аистов, тайны пещеры, Нораванк и дегустация

Погрузимся в армянскую культуру и легенды, отправившись к Хор Вирапу, откуда открывается захватывающий вид на гору Арарат. В деревне Аистов познакомимся с местными традициями, а в пещере Магелан для нас откроются загадочные тайны природы. Затем посетим ущелье Нораванк, знаменитое своими красными каменными образованиями и монастырём, выросшим из скал.

Вечером всех желающих ждёт традиционный армянский ужин с дегустацией местных напитков. Ночлег в уютном отеле Вайка.

3 день

Татев, канатная дорога, Хндзореск и Джермук

Этот день подарит вам захватывающие виды и приключения: катание по самой длинной реверсивной канатной дороге мира над Воротанским ущельем и посещение монастыря Татев — одной из древнейших святынь Армении. Также увидим пещерный город Хндзореск, вырезанный в скале, и танцующий мост, соединяющий два берега каньона.

Ночлег в живописном городе Джермук.

4 день

Водопад, минеральная вода и Арени

Утром — свободное время. Затем посетим водопад Джермука, «Волосы русалки», и попробуем минеральную воду. Далее будет уникальное место — пещера Арени, где обнаружены одни из старейших археологических находок. Погрузимся в древнюю атмосферу доисторической Армении.

Вечером вернёмся в Ереван.

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет55 555 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Все переезды по программе, топливо
  • Аренда внедорожника до пещерного города
  • Дегустация эксклюзивных напитков
  • Угощения сезонными фруктами
  • Экскурсии по программе
  • Входные билеты на объекты по программе
  • Весёлый паровозик («Симфония камней»)
  • Канатная дорога туда-обратно (Татев)
  • Работа водителя и гида
Что не входит в цену
  • Билеты до Еревана и обратно в ваш город
  • Проживание - в Вайке за ночь от 10 000 драмов за человека (с завтраком около 2000-3000 ₽), в Джермуке от 22 500 драмов за человека (с завтраком есть бассейн/хаммам)
  • Питание - от 4000 до 8000 драмов за один приём пищи
  • Продление поездки (+1 ночь в Джермуке в горах и трансфер в аэропорт в 5-й день) - стоимость по запросу
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ереван, 10:00
Завершение: Ереван, 21:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму.
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Арм
Арм — ваша команда гидов в Ереване
Провели экскурсии для 112 туристов
По профессии я финансист, но любовь к общению с людьми и желание раскрыть свою Армению для гостей победило по жизни. Опыт в сфере туризма — более 5 лет. Но могу
похвастаться 15-летним опытом в сфере организации туров по Армении и Грузии для семьи. Готов открыть для вас ту Армению, которую мы любим, Армению, как древнюю, так и молодую. Я не гид — я ваш надёжный друг, знающий больше, чем другие. Мой девиз: For Your Good Mood! Барев Дзез, добро пожаловать в Армению! Дальше — больше:)

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Е
Елена
6 ноя 2025
Это было одно из лучших путешествий, мне очень повезло, что именно Армен и его семья показали мне эту чудесную страну. Огромная благодарность за невероятное гостеприимство, вкусные угощения и потрясающие виды. Рекомендую однозначно
Это было одно из лучших путешествий, мне очень повезло, что именно Армен и его семья показалиЭто было одно из лучших путешествий, мне очень повезло, что именно Армен и его семья показалиЭто было одно из лучших путешествий, мне очень повезло, что именно Армен и его семья показали

Тур входит в следующие категории Еревана

