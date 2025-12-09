Описание тура
Если Вы планируете путешествие в Армению, то этот тур именно для Вас. Экскурсионная программа задумана так, чтобы всего за неделю пребывания в Армении Вы успели по возможности глубже узнать нашу страну. Вы успеете открыть для себя традиции, интересные факты из истории Армении, побывать в важнейших историко-культурных и духовных центрах, пообщаться с колоритными людьми. вы с
Вы сможете наслаждаться удивительным разнообразием природы: увидеть горы, леса, пещеры, ущелья и водопады Армении — в течение почти всего тура находясь под величественным взглядом легендарной библейской горы Арарат. При разработке данной программы мы использовали весь наш опыт и стремление представить солнечную Армению нашим гостям во всей своей красе и многогранности.
Программа тура по дням
Добро пожаловать
Встреча в аэропорту Звартноц, размещение в отеле. Прогулка по Еревану. Приветственный ужин
От Язычества до Христианства в Армении
В этот день мы отправимся в Котайскую область. Побываем в Арке Чаренца с прекрасным панорамным видом на библейскую гору Арарат. Затем посетим Гарни и природный памятник «Симфония камней». Гарни (I в.), единственный сохранившийся языческий храм в Армении, посвящённый древнеармянскому богу Солнца. В 5 км от Гарни находится выдающийся памятник средневековой армянской архитектуры - монастырь Гегард (4-12вв.) внесенные в список всемирного наследия ЮНЕСКО.
А также посетим мастер класс лаваша. Во время этого мастер-класса Вы освоите тысячелетнюю технику приготовления лаваша и, конечно же, попробуете его со свежей зеленью и вкусным местным сыром. Однажды, почувствовав запах свежеиспеченного лаваша, Вы сохраните это впечатление на всю жизнь.
Затем вернемся в Ереван, где у нас будет сити тур.
Прекрасный Север
Во время этой продолжительной и увлекательной экскурсии первая остановка предусмотрена в Апаране, где мы побываем в одном из знаменитых фуд-кортов Армении Гнтуник.
Затем мыпоедем в Санаин, где Вы приобщитесь к 10-вековому мастерству зодчих, которые приняли своеобразное архитектурное решение, чтобы предупредить разрушение комплекса от возможных землетрясений. Затем следует посещение Вы увидете великолепный монастырь Ахтала, расположенный на территории одноименной крепости. После этого путешествия настоящее вдохновение никогда не покинет Вас!
После этого мы посетим монастырь Ахпат, где в конце 18 века жил и творил известный народный ашуг Саят-Нова. Затем следует посещение Зарни-Парни. Обе достопримечательности включены в Список Всемирного Культурного Наследия ЮНЕСКО и считаются «жемчужинами» Лорийского региона.
Главные достопримечательности
В этот день мы посетим монастырь Хор Вирап (арм. глубокая темница), который расположен в Араратской долине. Монастырь известен своим местоположением, именно с его места открывается один из чудеснейших видов на библейскую гору Арарат, на которой, согласно преданию, оказался Ной на ковчеге после Всемирного потопа.
Следующая остановка - небольшая винодельня Тушпа (Tushpa), которая находится чуть южнее города Арташат. После дегустации мы посетим монастырь 13 века Нораванк, расположенный на уступе узкого извилистого ущелья реки Арпа․ Монастырский комплекс Нораванк — жемчужина армянской религиозной архитектуры. Две великолепные церкви и часовня, множество каменных стел с изображением креста и восхитительные виды на живописную местность — вот отличительные черты Нораванка.
Следом направимся в Джермук, бальнеологический и климатический высокогорный курорт, где производится знаменитая минеральная столовая вода «Джермук», побываем в галерее воды, увидим знаменитый водопад Джермук, который так же называют <<Волосы Русалки>>
Ночевка в Горисе.
Ух ты, как красиво
Завтрак в отеле. Экскурсия в пещерный город Хндзореск. В искусственных пещерах жили до 1950-х годов. Подвесной качающийся мост, длиной 160 и высотой 63 метра, соединяющий две части Хндзореска, тоже является излюбленным местом посещения туристов. Отсюда открываются потрясающие виды на ущелье и пещерный город. Мост был построен в 2012 году и может одновременно выдержать до 700 человек.
Затем прокатимся на самой длинной канатной дороге в мире, который довезёт нас до Татевского монастыря, основанный в 9 веке, который является одним из самых замечательных уголков Армении. Он был крупным центром экономической, политической, духовной и культурной деятельности.
Мы посетим Караундж - древний мегалитический комплекс, расположенный в Сюникской области. Сооружение состоит из 223 базальтовых камней. Наиболее интересной деталью сооружения являются сквозные отверстия в верхней части 80 камней. В настоящее время стоят 37 камней с 47 отверстиями. Есть предположение, что комплекс является древней обсерваторией.
Затем направимся к водопаду Шаки. Природа здесь - это жизнь как она есть. Здесь найдет покой и умиротворение каждый, кто хочет ненадолго покинуть дом и вдохнуть жизнь, почувствовать позитивный настрой и просто побыть на лоне природы, забыв о трудностях и повседневном быте.
Затем направимся в Смбатаберд – один из крупнейших крепостей Вайоц Дзора и Сюника (регионы в Армении) в целом, куда мы поднимимся на специальнообустроеном внедорожнике.
Прибытие в затерянное в горах поселение Ехегис, где в уютном отеле у нас запланирован ужин и ночевка.
Голубая жемчужина Армении
День начнем с посещения Селимский караван-сарай – одного из множества сохранившихся каравансараев Армении, предоставлявших ночлег груженым товарами караванам, державшим путь через Армению в Европу и на Восток.
Многие думают, что Шелковый путь представлял из себя один определенный маршрут, однако, на самом деле, существовало множество маршрутов, соединявших Восток с Западом, и пролегавших, в основном, по суше, а иногда, – и по морю. Эти пути соединяли Восток и Запад, Юг и Север. Предпочтение отдавалось тем из них, которые проходили через долины рек и озер. Каравансараи Армении являлись своего рода путеводителями Шелкового пути, и здесь останавливались на ночлег люди, сопровождавшие караваны, и животные. Карaвансарай, сооруженный на Селимском перевале – один из ценных сооружений подобного типа в Армении.
Затем направимся в Гегаркуникский регион, где есть семейная ферма с собственным молочным производством. Из молока здесь получают разные виды сыров, которые производятся с использованием вин ных и коньячных покрытий. В наличии и традиционные сорта армянских сыров, такие как сыр «орац», а также некоторые европейские сорта (сыры типа пармезана). Экскурсия по ферме включает посещение сырного погреба, ознакомление с процессом и традициями армянского сыропроизводства, а также дегустацию различных видов сыра. Приятное времяпрепровождение в красивой и дружелюбной атмосфере гарантировано.
Следуюшчая остановка намечена в Айриванке. От стен монастыря перед вами открываются живописные панорамные виды, настраивающие на покой и умиротворение. Айраванк известен не только своей интересной архитектурой, но и любопытными легендами, которыми за сотни веков обросла история монастыря.
В конце тура прогуляемся в полуострове Севана а так же посетим Севанаванк
До новых встреч
Свободное время для покупок, трансфер в аэропорт.
Варианты проживания
2-x местный номер
3-x местный номер
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Мы стремимся сделать наши туры максимально удобными и продуманными. Вам остается только отдыхать и наслаждаться новыми впечатлениями
- Приветственный ужин по программе
- Проживание в гостинице
- Трансферы
- Комфортабельный транспорт
- Внедорожник в Смбатабрд
- Напитки в машине
- Завтрак в отеле
- Дегустация вина и сыра
- Насыщенная программа и входные билеты на все экскурсии
- Профессиональный русскоговорящий гид
Что не входит в цену
- Авиабилеты
- Личные расходы
- Обед и ужин
О чём нужно знать до поездки
Исходя из вашего времени прилета, программа для первого и последнего дня может изменится. Детали согласуем вместе.
Тур рассчитан минимум на двоих.