5 день

Ух ты, как красиво

Завтрак в отеле. Экскурсия в пещерный город Хндзореск. В искусственных пещерах жили до 1950-х годов. Подвесной качающийся мост, длиной 160 и высотой 63 метра, соединяющий две части Хндзореска, тоже является излюбленным местом посещения туристов. Отсюда открываются потрясающие виды на ущелье и пещерный город. Мост был построен в 2012 году и может одновременно выдержать до 700 человек.

Затем прокатимся на самой длинной канатной дороге в мире, который довезёт нас до Татевского монастыря, основанный в 9 веке, который является одним из самых замечательных уголков Армении. Он был крупным центром экономической, политической, духовной и культурной деятельности.

Мы посетим Караундж - древний мегалитический комплекс, расположенный в Сюникской области. Сооружение состоит из 223 базальтовых камней. Наиболее интересной деталью сооружения являются сквозные отверстия в верхней части 80 камней. В настоящее время стоят 37 камней с 47 отверстиями. Есть предположение, что комплекс является древней обсерваторией.

Затем направимся к водопаду Шаки. Природа здесь - это жизнь как она есть. Здесь найдет покой и умиротворение каждый, кто хочет ненадолго покинуть дом и вдохнуть жизнь, почувствовать позитивный настрой и просто побыть на лоне природы, забыв о трудностях и повседневном быте.

Затем направимся в Смбатаберд – один из крупнейших крепостей Вайоц Дзора и Сюника (регионы в Армении) в целом, куда мы поднимимся на специальнообустроеном внедорожнике.

Прибытие в затерянное в горах поселение Ехегис, где в уютном отеле у нас запланирован ужин и ночевка.

