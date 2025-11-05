Мои заказы

Забыть обо всём в Армении: индивидуальное путешествие по знаковым и малоизвестным локациям

Побывать на Севане и в Дилижане и насладиться природой северо-восточной части страны
Этот тур перенесёт вас в самое сердце зелёной и живописной части Армении — северо-восточный Тавуш.

Вы побываете в уголках, где путешественники бывают нечасто: подниметесь по горным дорогам к вершине Димац, пройдёте
по тропе к затерянному монастырю Каптаванк, откроете для себя атмосферу Берда из книг Наринэ Абгарян.

Вас ждёт отдых на берегах озера Севан, прогулки по старинным улочкам Дилижана и дегустация вин на заводе в Иджеване.

В программе — живописные смотровые, водопады и ущелья, душевные ужины в гостевых домах и пикник с видом на альпийские луга. При желании можно будет добавить адреналина и прокатиться по зиплайн-трассе в Yell Extreme Park.

Забыть обо всём в Армении: индивидуальное путешествие по знаковым и малоизвестным локациям

Описание тура

Организационные детали

Что взять с собой: удобную обувь (лучше две пары), дождевик, тёплую кофту. В октябре и ноябре рекомендуются водонепроницаемые ботинки. Связь доступна почти на всей территории маршрута.

Питание. Включены завтраки в местах проживания, пикник на природе на горе Димац и 2 ужина — в сёлах Чинчин и Норашен. Также предоставляются перекусы и вода в пути. По маршруту предусмотрены остановки для обедов и ужинов в аутентичных кафе и тавернах (оплачиваются самостоятельно).

Транспорт. Электромобиль Hongqi (до 4 человек средней комплекции или до 3 человек крупной комплекции), минивэны Mercedes-Benz Viano (6-7 мест), минивэн Nissan Quest (5 мест или 6, если дети), Mercedes-Benz Sprinter, (7-20 человек), Toyota Camry (до 3 человек). По запросу возможны любые модели авто, в том числе премиум класса (Rolls-Royce, Mercedes-Maybach и т. д.). В салоне есть Wi-Fi, бутилированная вода.

Возраст участников. 7-65.

Уровень сложности. Лёгкий. Тур активный, с прогулками и лёгкими треккингами протяжённостью до 3 км. В программе есть небольшие подъёмы, не требующие специальной подготовки.

Тур проводится только для вашей компании в любые удобные даты. Минимальное количество участников — 3 человека.

Программа тура по дням

1 день

Прогулка по Еревану

После прилёта и размещения начнётся пешая экскурсия по Еревану. Мы пройдём как по знаковым местам города, так и по тем, которые остаются вне поля зрения большинства путешественников. Это будет первое знакомство с Арменией — живое, камерное.

Прогулка по ЕревануПрогулка по ЕревануПрогулка по ЕревануПрогулка по ЕревануПрогулка по Еревану
2 день

Озеро Севан, Дилижан и подъём на Димац

Утро начнётся у Севана — одного из крупнейших высокогорных озёр в мире. Мы поднимемся на Севанский полуостров, чтобы осмотреть монастырь Севанаванк, построенный в 9 веке. Далее переезд в Дилижан, где прогуляемся по улице, воссозданной в духе 19 века.

Затем пересаживаемся на внедорожники и отправляемся к вершине горы Димац (2400 м). По дороге нас ждут альпийские луга, табуны лошадей и живописные пастбища. Сверху открываются завораживающие панорамы. Здесь же устроим пикник с шашлыком из местной свинины. После спуска — ночлег в Дилижане.

Озеро Севан, Дилижан и подъём на ДимацОзеро Севан, Дилижан и подъём на ДимацОзеро Севан, Дилижан и подъём на ДимацОзеро Севан, Дилижан и подъём на ДимацОзеро Севан, Дилижан и подъём на ДимацОзеро Севан, Дилижан и подъём на Димац
3 день

Вино и приключения в Иджеване

Первой остановкой станет винно-коньячный завод в Иджеване, где пройдёт дегустация. Далее нас ждёт Yell Extreme Park — крупнейший парк активного отдыха в регионе. Мы совершим пешую прогулку к Ластиверу — месту, скрытому в лесах. Здесь находятся водопады, пещеры и домики на деревьях. По желанию можно будет проехать по зиплайн-трассе, покататься на лошадях или попробовать себя в скалолазании. Вечером — размещение в отеле в горах недалеко от села Енокаван.

Вино и приключения в ИджеванеВино и приключения в ИджеванеВино и приключения в ИджеванеВино и приключения в ИджеванеВино и приключения в ИджеванеВино и приключения в ИджеванеВино и приключения в ИджеванеВино и приключения в Иджеване
4 день

Съёмочные локации, панорамы и Шамшадин

Начнём день в селе Хаштарак, где снимали культовые армянские фильмы, в том числе «Мужчины» и «Мы и наши горы». Посетим церковь Святого Давида с видом на Иджеванский хребет. Затем путь через перевал приведёт нас в малоизвестный, но невероятно живописный уголок Тавуша — Шамшадин. Это место славится своими ущельями, лесами и водоёмами. Перед ночёвкой в селе Чинчин сделаем остановку у Тавушского водохранилища. Вечером — ужин из местных продуктов.

Съёмочные локации, панорамы и ШамшадинСъёмочные локации, панорамы и ШамшадинСъёмочные локации, панорамы и ШамшадинСъёмочные локации, панорамы и ШамшадинСъёмочные локации, панорамы и Шамшадин
5 день

Каптаванк, Хузани Кар и Берд

День начнётся с похода по лесу к заброшенному монастырю Каптаванк. Затем отправимся к Хузани Кар — скале, откуда открываются впечатляющие виды на горные долины. Далее — переезд в Берд, известный по книгам Наринэ Абгарян. Здесь мы увидим крепость Цлика Амрама, местный дендропарк и музей. Ночлег — в селе Норашен, в гостевом доме у молодой семьи. Вечером нас снова ждут тёплые разговоры у костра и ароматный горный чай.

Каптаванк, Хузани Кар и БердКаптаванк, Хузани Кар и БердКаптаванк, Хузани Кар и БердКаптаванк, Хузани Кар и БердКаптаванк, Хузани Кар и БердКаптаванк, Хузани Кар и БердКаптаванк, Хузани Кар и БердКаптаванк, Хузани Кар и Берд
6 день

Артаниш и северо-запад Севана

Мы отправимся по красивейшей дороге вдоль озера Севан на его северо-западный берег, к Артанишскому полуострову. Здесь разместимся в отеле и проведём день в спокойствии, наслаждаясь видом на водную гладь и горы. При желании можно будет искупаться. Вечером — традиционные посиделки у костра.

Артаниш и северо-запад СеванаАртаниш и северо-запад Севана
7 день

Окончание тура

У вас будет свободное время в Ереване для прогулок, покупок или просто отдыха перед отъездом.

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет65 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки, пикник, 2 ужина
  • Трансферы по маршруту
  • Услуги гидов
  • Экскурсии и входные билеты
  • Дегустация на винно-коньячном заводе
Что не входит в цену
  • Перелёт до Еревана и обратно
  • Остальное питание
  • Трансфер из/до аэропорта
  • Доплата за 1-местное размещение - 15 000 ₽
  • Дополнительные активности в Yell Extreme Park (по желанию)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ереван, точное место и время - по договорённости
Завершение: Ереван, 20:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Арам
Арам — ваша команда гидов в Ереване
Провели экскурсии для 182 туристов
Наша команда одна из самых успешных и признанных на рынке туризма Армении. Мы выкладываемся на все 100%, чтобы наши гости были довольны на все 101%! У нас все гибко, идем
на встречу любым пожеланиям гостей. Наши экскурсии мы проводим в формате путешествий, без жестких временных рамок. Заезжаем или останавливаемся даже в местах, не указанных в программе, для красивых фотографий или просто чтобы наслаждаться видами. С огромным удовольствием покажем вам Ереван и всю Армению в любое время года!

Отзывы и рейтинг

В
Виктория
5 ноя 2025
Впервые посетили Армению семьей с детьми на осенних каникулах. Это была неделя полного погружения в аутентичный мир горного региона. Огромное спасибо Араму за детальную и безопасную организацию тура. Все было
спланировано до мелочей - природные локации, проживание, питание, маршруты. Арам был всегда на связи по любым вопросам. Были приятно поражены красотой и гостеприимством этой страны. Отдельная благодарность нашему гиду Араику! Чуткий, отзывчивый, влюбленный в свою страну и отличный водитель! Араик познакомил нас с малоизвестными достопримечательностями, провел удивительными горными маршрутами, рассказал об интересных исторических событиях, угостил вкуснейшей национальной кухней. Мы по-настоящему влюбились в эту солнечную страну и были бы рады вернуться туда еще не один раз!

