Что взять с собой: удобную обувь (лучше две пары), дождевик, тёплую кофту. В октябре и ноябре рекомендуются водонепроницаемые ботинки. Связь доступна почти на всей территории маршрута.

Питание. Включены завтраки в местах проживания, пикник на природе на горе Димац и 2 ужина — в сёлах Чинчин и Норашен. Также предоставляются перекусы и вода в пути. По маршруту предусмотрены остановки для обедов и ужинов в аутентичных кафе и тавернах (оплачиваются самостоятельно).

Транспорт. Электромобиль Hongqi (до 4 человек средней комплекции или до 3 человек крупной комплекции), минивэны Mercedes-Benz Viano (6-7 мест), минивэн Nissan Quest (5 мест или 6, если дети), Mercedes-Benz Sprinter, (7-20 человек), Toyota Camry (до 3 человек). По запросу возможны любые модели авто, в том числе премиум класса (Rolls-Royce, Mercedes-Maybach и т. д.). В салоне есть Wi-Fi, бутилированная вода.

Возраст участников. 7-65.

Уровень сложности. Лёгкий. Тур активный, с прогулками и лёгкими треккингами протяжённостью до 3 км. В программе есть небольшие подъёмы, не требующие специальной подготовки.

Тур проводится только для вашей компании в любые удобные даты. Минимальное количество участников — 3 человека.