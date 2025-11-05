Вы побываете в уголках, где путешественники бывают нечасто: подниметесь по горным дорогам к вершине Димац, пройдёте
Описание тура
Организационные детали
Что взять с собой: удобную обувь (лучше две пары), дождевик, тёплую кофту. В октябре и ноябре рекомендуются водонепроницаемые ботинки. Связь доступна почти на всей территории маршрута.
Питание. Включены завтраки в местах проживания, пикник на природе на горе Димац и 2 ужина — в сёлах Чинчин и Норашен. Также предоставляются перекусы и вода в пути. По маршруту предусмотрены остановки для обедов и ужинов в аутентичных кафе и тавернах (оплачиваются самостоятельно).
Транспорт. Электромобиль Hongqi (до 4 человек средней комплекции или до 3 человек крупной комплекции), минивэны Mercedes-Benz Viano (6-7 мест), минивэн Nissan Quest (5 мест или 6, если дети), Mercedes-Benz Sprinter, (7-20 человек), Toyota Camry (до 3 человек). По запросу возможны любые модели авто, в том числе премиум класса (Rolls-Royce, Mercedes-Maybach и т. д.). В салоне есть Wi-Fi, бутилированная вода.
Возраст участников. 7-65.
Уровень сложности. Лёгкий. Тур активный, с прогулками и лёгкими треккингами протяжённостью до 3 км. В программе есть небольшие подъёмы, не требующие специальной подготовки.
Тур проводится только для вашей компании в любые удобные даты. Минимальное количество участников — 3 человека.
Программа тура по дням
Прогулка по Еревану
После прилёта и размещения начнётся пешая экскурсия по Еревану. Мы пройдём как по знаковым местам города, так и по тем, которые остаются вне поля зрения большинства путешественников. Это будет первое знакомство с Арменией — живое, камерное.
Озеро Севан, Дилижан и подъём на Димац
Утро начнётся у Севана — одного из крупнейших высокогорных озёр в мире. Мы поднимемся на Севанский полуостров, чтобы осмотреть монастырь Севанаванк, построенный в 9 веке. Далее переезд в Дилижан, где прогуляемся по улице, воссозданной в духе 19 века.
Затем пересаживаемся на внедорожники и отправляемся к вершине горы Димац (2400 м). По дороге нас ждут альпийские луга, табуны лошадей и живописные пастбища. Сверху открываются завораживающие панорамы. Здесь же устроим пикник с шашлыком из местной свинины. После спуска — ночлег в Дилижане.
Вино и приключения в Иджеване
Первой остановкой станет винно-коньячный завод в Иджеване, где пройдёт дегустация. Далее нас ждёт Yell Extreme Park — крупнейший парк активного отдыха в регионе. Мы совершим пешую прогулку к Ластиверу — месту, скрытому в лесах. Здесь находятся водопады, пещеры и домики на деревьях. По желанию можно будет проехать по зиплайн-трассе, покататься на лошадях или попробовать себя в скалолазании. Вечером — размещение в отеле в горах недалеко от села Енокаван.
Съёмочные локации, панорамы и Шамшадин
Начнём день в селе Хаштарак, где снимали культовые армянские фильмы, в том числе «Мужчины» и «Мы и наши горы». Посетим церковь Святого Давида с видом на Иджеванский хребет. Затем путь через перевал приведёт нас в малоизвестный, но невероятно живописный уголок Тавуша — Шамшадин. Это место славится своими ущельями, лесами и водоёмами. Перед ночёвкой в селе Чинчин сделаем остановку у Тавушского водохранилища. Вечером — ужин из местных продуктов.
Каптаванк, Хузани Кар и Берд
День начнётся с похода по лесу к заброшенному монастырю Каптаванк. Затем отправимся к Хузани Кар — скале, откуда открываются впечатляющие виды на горные долины. Далее — переезд в Берд, известный по книгам Наринэ Абгарян. Здесь мы увидим крепость Цлика Амрама, местный дендропарк и музей. Ночлег — в селе Норашен, в гостевом доме у молодой семьи. Вечером нас снова ждут тёплые разговоры у костра и ароматный горный чай.
Артаниш и северо-запад Севана
Мы отправимся по красивейшей дороге вдоль озера Севан на его северо-западный берег, к Артанишскому полуострову. Здесь разместимся в отеле и проведём день в спокойствии, наслаждаясь видом на водную гладь и горы. При желании можно будет искупаться. Вечером — традиционные посиделки у костра.
Окончание тура
У вас будет свободное время в Ереване для прогулок, покупок или просто отдыха перед отъездом.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|65 000 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки, пикник, 2 ужина
- Трансферы по маршруту
- Услуги гидов
- Экскурсии и входные билеты
- Дегустация на винно-коньячном заводе
Что не входит в цену
- Перелёт до Еревана и обратно
- Остальное питание
- Трансфер из/до аэропорта
- Доплата за 1-местное размещение - 15 000 ₽
- Дополнительные активности в Yell Extreme Park (по желанию)