Рождество в объятиях Армении: Ереван, Дилижан и другие знаковые локации

Увидеть Симфонию камней, посетить языческий храм Гарни и насладиться колоритом столицы
Новый год встретили, а теперь можно по-настоящему отдохнуть! Приглашаем вас в путешествие по Армении в канун Рождества. Ощущение сказки и известные достопримечательности помогут провести праздничные дни незабываемо.

Осмотрим сокровища «розового города»
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Еревана и его окрестностей: многоступенчатый «Каскад», монастырь Гегард с уникальными реликвиями, древний храм Гарни и скальный массив Симфония камней. Побываем на озере Севан и пройдёмся по уютным улицам Дилижана с ремесленными лавочками.

Рождество в объятиях Армении: Ереван, Дилижан и другие знаковые локации
Рождество в объятиях Армении: Ереван, Дилижан и другие знаковые локации
Рождество в объятиях Армении: Ереван, Дилижан и другие знаковые локации
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Описание тура

Организационные детали

Возможно участие с детьми от 7 лет.

Проживание. 2-местное размещение в отелях на выбор Mandarin, 2*; Ani Central Inn, 3*; Ani Grand, 4*; Holiday Inn Republic Square, 4+* или аналогичные. Стоимость тура варьируется в зависимости от выбора отеля. Возможно 1-местное размещение (обязательно, если путешествуете один).

*Фото отелей взяты с сайта booking.com

Питание. В стоимость включены завтраки в отеле.

Транспорт. Передвигаться будем на Mercedes Vito (для 3-5 человек) и Mercedes Sprinter (от 6 человек).

Дети. Участие возможно с 7 лет.

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Ереван

Встретим вас в аэропорту Еревана и поедем заселяться в отель. Сегодня отдыхаем после перелёта и набираемся сил для предстоящего путешествия.

Прибытие в ЕреванПрибытие в ЕреванПрибытие в ЕреванПрибытие в Ереван
2 день

Обзорная пешеходная экскурсия по столице

Побываем на Площади Республики, где расположились Правительство Армении, Национальная галерея и Исторический музей. Поднимемся на вершину «Каскада» — это уникальный архитектурно-монументальный комплекс, который соединяет центральный район Кентрон с районом Канакер-Зейтун. А ещё вы узнаете, почему Ереван прозвали «розовым городом».

Обзорная пешеходная экскурсия по столицеОбзорная пешеходная экскурсия по столицеОбзорная пешеходная экскурсия по столицеОбзорная пешеходная экскурсия по столице
3 день

Уникальные святыни и природный орган

Позавтракаем в отеле и поедем в монастырь Гегард, где хранился уникальный артефакт — наконечник копья, которым пронзили Христа. Святыню высекли прямо в базальтовой скале, отчего храм ощущается продолжением окружающих его гор.

Затем побываем у языческого храма Гарни. Он входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Это настоящая частичка Греции в Армении.

Завершим экскурсию у Симфонии камней. Этот скальный массив образован из столбчатой отдельности базальта, сформировавшейся около 40 миллионов лет назад, когда лава с близлежащих гор стекала в ущелье Гарни и быстро остывала, кристаллизуясь. Внешне достопримечательность напоминает музыкальный инструмент.

Уникальные святыни и природный органУникальные святыни и природный органУникальные святыни и природный органУникальные святыни и природный орган
4 день

Озеро Севан и курорт Дилижан

В этот день сначала посетим жемчужину Армении — озеро Севан. Здесь поднимемся к монастырю Севанаванк и полюбуемся гладью водоёма.

Далее доберёмся до курортного городка Дилижан, погуляем по мощёным улицам и познакомимся с местными ремесленниками.

Затем вернёмся в Ереван.

Озеро Севан и курорт ДилижанОзеро Севан и курорт ДилижанОзеро Севан и курорт ДилижанОзеро Севан и курорт Дилижан
5 день

Окончание тура

Мы доставим вас в аэропорт ко времени вылета. До новых встреч!

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Отель 2*$370
Отель 3*$410
Отель 4*$470
Отель 4+*$550
Отель 2* (1-местное)$470
Отель 3* (1-местное)$540
Отель 4* (1-местное)$650
Отель 4+* (1-местное)$790
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в 2-местном номере
  • Завтраки в отеле
  • Трансфер из/до аэропорта
  • Транспортное обслуживание по программе
  • Услуги русскоговорящего гида
  • Входные билеты на объекты
Что не входит в цену
  • Билеты до Еревана и обратно
  • Обеды и ужины
  • 1-местное размещение
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Еревана, время зависит от времени вашего прибытия
Завершение: Аэропорт Еревана, время зависит от времени вашего обратного рейса
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 168 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Еревана

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