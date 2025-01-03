Осмотрим сокровища «розового города»
Описание тура
Организационные детали
Возможно участие с детьми от 7 лет.
Проживание. 2-местное размещение в отелях на выбор Mandarin, 2*; Ani Central Inn, 3*; Ani Grand, 4*; Holiday Inn Republic Square, 4+* или аналогичные. Стоимость тура варьируется в зависимости от выбора отеля. Возможно 1-местное размещение (обязательно, если путешествуете один).
*Фото отелей взяты с сайта booking.com
Питание. В стоимость включены завтраки в отеле.
Транспорт. Передвигаться будем на Mercedes Vito (для 3-5 человек) и Mercedes Sprinter (от 6 человек).
Дети. Участие возможно с 7 лет.
Программа тура по дням
Прибытие в Ереван
Встретим вас в аэропорту Еревана и поедем заселяться в отель. Сегодня отдыхаем после перелёта и набираемся сил для предстоящего путешествия.
Обзорная пешеходная экскурсия по столице
Побываем на Площади Республики, где расположились Правительство Армении, Национальная галерея и Исторический музей. Поднимемся на вершину «Каскада» — это уникальный архитектурно-монументальный комплекс, который соединяет центральный район Кентрон с районом Канакер-Зейтун. А ещё вы узнаете, почему Ереван прозвали «розовым городом».
Уникальные святыни и природный орган
Позавтракаем в отеле и поедем в монастырь Гегард, где хранился уникальный артефакт — наконечник копья, которым пронзили Христа. Святыню высекли прямо в базальтовой скале, отчего храм ощущается продолжением окружающих его гор.
Затем побываем у языческого храма Гарни. Он входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Это настоящая частичка Греции в Армении.
Завершим экскурсию у Симфонии камней. Этот скальный массив образован из столбчатой отдельности базальта, сформировавшейся около 40 миллионов лет назад, когда лава с близлежащих гор стекала в ущелье Гарни и быстро остывала, кристаллизуясь. Внешне достопримечательность напоминает музыкальный инструмент.
Озеро Севан и курорт Дилижан
В этот день сначала посетим жемчужину Армении — озеро Севан. Здесь поднимемся к монастырю Севанаванк и полюбуемся гладью водоёма.
Далее доберёмся до курортного городка Дилижан, погуляем по мощёным улицам и познакомимся с местными ремесленниками.
Затем вернёмся в Ереван.
Окончание тура
Мы доставим вас в аэропорт ко времени вылета. До новых встреч!
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Отель 2*
|$370
|Отель 3*
|$410
|Отель 4*
|$470
|Отель 4+*
|$550
|Отель 2* (1-местное)
|$470
|Отель 3* (1-местное)
|$540
|Отель 4* (1-местное)
|$650
|Отель 4+* (1-местное)
|$790
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в 2-местном номере
- Завтраки в отеле
- Трансфер из/до аэропорта
- Транспортное обслуживание по программе
- Услуги русскоговорящего гида
- Входные билеты на объекты
Что не входит в цену
- Билеты до Еревана и обратно
- Обеды и ужины
- 1-местное размещение