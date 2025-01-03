Возможно участие с детьми от 7 лет.

Проживание. 2-местное размещение в отелях на выбор Mandarin, 2*; Ani Central Inn, 3*; Ani Grand, 4*; Holiday Inn Republic Square, 4+* или аналогичные. Стоимость тура варьируется в зависимости от выбора отеля. Возможно 1-местное размещение (обязательно, если путешествуете один).

*Фото отелей взяты с сайта booking.com

Питание. В стоимость включены завтраки в отеле.

Транспорт. Передвигаться будем на Mercedes Vito (для 3-5 человек) и Mercedes Sprinter (от 6 человек).

Дети. Участие возможно с 7 лет.