Описание тура
В эти 8 дней Вас ждет разнообразная культурная и развлекательная программа по стране, известной миру своим богатым историческим наследием, древней культурой, памятниками архитектуры и христианскими традициями. Мы подобрали для Вас все самое сокровенное, что можно увидеть в Армении. Вы ознакомитесь с историей и традициями этой древнейшей страны, посетите сакральные места, насладитесь красотой горных вершин и пригубите армянское вино.
Во время поездки Вас будут сопровождать влюбленные в свою страну сотрудники нашей компании, которые сделают все, чтобы уже на следующий день у Вас было ощущение, что Вы приехали в гости к давним и добрым друзьям!
Внимание! Тур Вся Армения за неделю имеет ежедевные заезды, но важно знать, что исходя из того, в какой день Ваш заезд, очередность и содержимое экскурсий может поменяться.
Цена тура указана на 1 человека при двухместном размещении в отеле Best View 3 эконом.
Если Вы путешествуете один, то будет одноместное размещение с доплатой.
Возможно также размещение в других отелях.
Цены и варианты размещения ниже:
Низкий сезон 01.01 - 28.02 и 01.11 - 31.12 / В долларах
Гостиница - 2-местное размещение / 1-местное размещение
Best View Hotel Yerevan - 485 / 646
Ani Central Inn - 565 / 744
Ani Plaza - 633 / 892
Высокий сезон 01.03 - 31.10 / В долларах
Гостиница - 2-местное размещение / 1-местное размещение
Best View Hotel Yerevan - 485 / 646
Ani Central Inn - 600 / 850
Ani Plaza - 705 / 961
Программа тура по дням
День прилета
Встреча в аэропорту Звартноц.
Трансфер в гостиницу. Ночь в Ереване.
Обзор по Еревану. Коньячный Завод
Завтрак в отеле
Классический тур по столице Армении Еревану, одному из древнейших городов мира, который старше Рима на 30 лет.
Наш маршрут начнется с автобусного обзора по городу, который охватит все основные достопримечательности, главные улицы и проспекты города: проспект Маштоца с известным Крытым рынком и Голубой Мечетью, проспект Маршала Баграмяна с Резиденцией Президента и прекрасного Парламентского здания, проспект Саят-Новы с памятником известного французского скульптора Родена, и многое другое.
После кругового обзора по городу нас ждет пешая прогулка по малому центру. Начнется она с Ереванского Каскада - музея под открытым небом, являющимся одним из уникальных составляющих частей центра искусств Гафесчян. В коллекции музея работы всемирно известных деятелей искусств, таких как Фернандо Ботеро, Аршил Горки, Дженнифер Бартлетт, Линн Чадвик, Барри Фланаган и других. Тут мы, конечно, поднимемся до смотровой площадки, откуда открывается фантастический вид на розовый город, и, конечно, если повезет, то перед нами откроется также величественный вид Библейского Арарата. Подняться можно как на эскалаторах, так и пешком, ну это конечно для самых спортивных наших путешественников.
Далее мы продолжим нашу прогулку до Театральной площади, где находится театр Оперы и Балета и известное Лебединое озеро, рядом с которым гордо играет на рояле всеми нами любимый Арно Бабаджанян.
Продолжив нашу прогулку, мы окажемся на Северном проспекте. Именно тут можно встретить памятник известному цветочнику Карабале, который всегда одаривал влюбленных цветами.
Конечный пункт нашей пешей прогулки - Площадь Республики. В центре Площади находятся известные поющие фонтаны, шоу которых можно насладиться с середины апреля до конца октября.
Обзорный тур по Еревану завершится посещением Цицернакаберда это мемориал, посвещенный многочисленным жертвам геноцида армянской нации в 1915 году.
Тур по Ереванскому Коньячному Заводу с классической дегустацией
Ночь в Ереване
Оз. Севан и Дилижан или Хор Вирап и Нораванк
Завтрак в отеле
Одним из самых популярных наших экскурсий является тур на озеро Севан, которое по праву считается жемчужиной Армении, второе крупнейшее высокогорное озеро Евразии. Тут мы поднимемся на вершину полуострова Ахтамар, чтобы с высоты полуострова нашему взору открылась голубоглазая красавица, осмотрим один из древнейших монастырей - Севанаванк (9 в.).
По дороге к монастырю, многие местные жители назойливо Вам будут предлагать выпустить в небо пару священных голубей, дабы исполнить свои заветные мечты и желания! Говорят, они сбываются!
Тур в Дилижан - монастырь Агарцин. Говорят, если бы в раю был лес, горы и минеральные источники, то рай был бы похож на Дилижан. Агарцинское ущелье едва ли не лучшее место Дилижанского заповедника. В верховье реки Агарцин, левый приток реки Агстев, в 18 км от Дилижана и в 6 км от трассы расположился монастырь Агарцнаванк. В 2-x км от монастыря находятся развалины средневекового села Агарцин давшего название монастырю.
Возращение в Ереван. Ночь в Ереване.
Внимание! При заездах в среду или в пятницу вместо экскурсии Севан-Дилижан будет экскурсия Хор Вирап-Нораванк - Винный завод Арени
Во время этого замечательного путешествия мы посетим церковь Хор Вирап, что в переводе означает глубокая яма, тюрьма - место заточения Св. Григория Просветителя. Примечательно то, что Хор Вирап самая близкая точка к горе Арарат. Многие считают, что это место и есть наилучший ракурс для тех, кто хочет запечатлеть себя на фоне Библейской горы.
Далее наш путь лежит по живописному ущелью, окаймленному терракотовыми скалами, к монастырю Нораванк(13 в.). А по дороге к нему нас ждет посещение винного завода Арени и дегустация вин.
Возращение в Ереван. Ночь в Ереване.
Гарни, Гегард, Выпечка лаваша
Завтрак в отеле.
Мы с Вами отправимся в увлекательное путешествие, чтобы познакомится как с языческой, так и с христианской Арменией. По ходу нашей экскурсии, мы посетим:
Арка Чаренца - излюбленное место туристов, откуда открывается потрясающий вид на священную гору Арарат, а издали виднеется город Ереван. Арка названа в честь великого армянского поэта Егише Чаренца, который любил приходить на это место и наслаждаться красотой армянских просторов. Посетив это место, Вы воодушевитесь неимоверной красотой Армении, а также сможете сделать потрясающий снимок на память.
Посещение языческого храма Солнца (1 в. н. э.) в селении Гарни излюбленного места армянских царей. Храм представляет собой необыкновенное по своей красоте зрелище, кажущееся порой нереальным. Построенный в греческом стиле он занимает господствующий над глубоким ущельем треугольный мыс, огибаемый рекой Азат с двух сторон.
Посещение пещерного храма Св. Гегард (12 - 13 вв.), в переводе означающего святое копье в честь хранившегося в нем долгое время того самого копья, которым пронзили распятого Христа. Копье сейчас находится в музее Св. Эчмиадзина. Храм находится высоко в горах в ущелье реки Гохт. Это шедевр армянского средневекового зодчества. Он представляет собой комплекс, состоящий из главной церкви, двух пещерных церквей и усыпальницы. В первом пещерном храме из скалы бьет холодный родник. Считается, что его святая вода исцеляет от болезней и дает красоту. Монастырь Гегард занесен в списки Всемирного наследия Юнеско (лист 2000).
Здесь мы также зайдем в гости к местным жителям, чтобы увидеть, как пекут настоящий армянский лаваш. Кстати, немногие знают, что лаваш, этот тонкий, ароматный армянский хлеб, включен в список нематериального наследия Юнеско.
Возвращение в Ереван
Ночь в Ереване.
Свободный день
Завтрак в отеле.
Свободный день.
Эчмиадзин, Сокровищница, Звартноц
Завтрак в отеле.
Поездка в Эчмиадзин это духовное путешествие в сердце Христианской Армении, так как здесь находится духовный и административный центр Армянской апостольской церкви (Всемирное Наследие Юнеско (лист 2000)).
Здесь мы посетим Кафедральный собор (303г), создание которого окутано красивейшей историей. Согласно легенде, первому патриарху Григору Лусаворичу (Григорию Просветителю) приснилось, как Единорожденный - Христос, сошел с небес с огненным молотом в руках и указал место для постройки собора. На этом месте в 303 году, где находился древний языческий храм, и была заложена церковь, названная Эчмиадзином, что по-армянски означает место сошествия Единорожденного. Эчмиадзин является резиденцией Католикоса всех армян.
Мы посетим также музей-сокровищницу Эчмиадзина ведь именно здесь, среди многочисленных других сокровищ, хранится не только святое копье, которым пронзили Христа, но также и чудом сохранившиеся останки Ноева Ковчега.
Далее посещение церкви Св. Рипсиме (7в.) - построенной на месте древнего языческого капища, где Святая Рипсиме приняла мученическую смерть.
И завершится на поездка посещением руин храма Звартноц, что в переводе означает сонм небесных воинов или Храм Бдящих Ангелов. Храм был возведен еще в Vii ст. Как и большинство древних сооружений Армении, Звартноц дошел до настоящего времени только в развалинах. Но даже в таком виде он дает яркое представление о своей величественной красоте (Всемирное Наследие Юнеско (лист 2000)).
Возвращение в Ереван. Ночь в Ереване.
День вылета
Завтрак в отеле.
Выселение из номеров до 12:00
Трансфер в аэропорт Звартноц и счастливое возвращение домой!
Что включено
- Проживание в гостинице на 7 ночей (цена указано на 1 человека при двухместном размещении. При одноместном размещении будет доплата за одноместный номер)
- Услуги экскурсовода
- Завтраки
- Все входные билеты
- Тур по Ереванскому коньячному заводу и дегустация коньяков Арарат
- Мастер-класс по выпечке лаваша
- Трансферы Аэропорт Гостиница Аэропорт
- Комфортабельный транспорт во время всех экскурсий
- 1 бут воды 0.5л на человека во время экскурсий
Что не входит в цену
- Спиртные напитки
- Обеды и ужины
- Страховка
- Авиабилет
О чём нужно знать до поездки
- Оденьте удобную обувь и одежду по погоде.
- При посещении монастырей и церквей следует одевать одежду ниже колена, не очень открытую. Женщинам рекомендуется покрывать волосы платком.
- Вход в монастыри и церкви с животными запрещен.
Пожелания к путешественнику
