Мини-тур по Армении: Хор Вирап, Птичья пещера, Татев и Джермук
Авторский тур в Ереване

Прокатиться по самой длинной в мире канатной дороге, побывать в Арени и полюбоваться Араратом

5
5 отзывов
Мы любим короткие, но интересные путешествия, а вы? Приглашаем вас отправиться в двухдневный индивидуальный тур по Армении.

Мы посетим монастырь Хор Вирап, расположенный на границе с Турцией, у горы Арарат, побываем в одном из центров виноделия, селе Арени, заглянем в пещеру, где был найден самый древний кожаный башмак.

Также доберёмся по канатной дороге «Крылья Татева» до монастыря, исследуем пещерный город Хндзореск и курорт Джермук.
Мини-тур по Армении: Хор Вирап, Птичья пещера, Татев и Джермук
Мини-тур по Армении: Хор Вирап, Птичья пещера, Татев и Джермук
Мини-тур по Армении: Хор Вирап, Птичья пещера, Татев и Джермук
Ближайшие даты:
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даты

Описание

Организационные детали

Комфортабельный транспорт с наличием воды и Wi-Fi в салоне.

Проживание. В отеле в селе Алидзор. Размещение двухместное. За доплату возможно одноместное размещение или проживание в номере «люкс».

Питание. В стоимость входит только завтрак в отеле. Остальное питание оплачивается отдельно.

Дети. Возможно участие с детьми от 3-х лет.

Программа тура по дням

1 день

Хор Вирап, село Арени, пещера Птиц, монастырь Нораванк

Заберём вас из любой точки Еревана и отправимся исследовать достопримечательности. Начнём с посещения монастыря Хор Вирап, который находится у подножия Арарата на границе с Турцией. С территории монастыря открывается невероятный вид на гору.

Затем доберёмся до села Арени, одного из центров виноделия в Армении. Недалеко от него расположилась пещера Птиц, где была найдена самая древняя обувь в мире. Далее посетим монастырь XIII века Нораванк, построенный на уступе узкого извилистого ущелья притока реки Арпа. Полюбуемся окружающей нас природой и необычным цветом фасада монастыря.

Ночевать будем в отеле в селе Алидзор.

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2 день

Татев, Хндзореск, Джермук и возвращение в Ереван

После завтрака выезжаем к самой длинной в мире канатной дороге «Крылья Татева». По ней доберёмся до монастыря Татев. Затем направимся в пещерный город Хндзореск, что в переводе с армянского означает «яблочный». Согласно одной из версий, поселение было названо так, потому что здесь произрастало большое количество яблонь. Погуляем по таинственному городу, увидим над ущельем подвесной мост.

Следующая остановка — Джермук, город-курорт у истока реки Арпа. Известен своими 36 целебными горячими источниками. Здесь осмотрим второй по высоте в Армении водопад, Джермукский, и вернёмся в Ереван, где завершится наш тур.

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Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтрак
  • Трансфер из/до аэропорта
  • Трансфер по маршруту. Комфортабельный транспорт с наличием воды и Wi-Fi в салоне
  • Билеты на канатную дорогу и в пещеру Птиц
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Остальное питание
  • По запросу возможно увеличение количество участников
  • Подберём для вас самые удобные даты
Где начинаем и завершаем?
Начало: Место и время встречи обговаривается индивидуально
Завершение: Ереван, во второй половине дня
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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О
10 апр 2024
Мы в восторге от этого тура! Наш гид Тигран и водитель Мартин великолепные замечательные люди!!! Экскурсия была очень содержательной, интересной,познавательной. Тигран настолько глубоко погрузил нас в историю страны и архитектуры, что мы перемиситлись во времени. Также мы познакомились с легендарным людьми! Ребята вы лучшие!!! Просветания вам!!! Здоровья и удачи во всем!!!
Е
1 дек 2023
Я в восторге от нашего путешествия! За три дня мы успели посетить невероятно красивые места, познакомиться с кухней и виноделием, узнать много интересного о культуре, вере, традициях и истории. И это здорово, когда у тебя ограниченное количество времени в новой для тебя стране. Успеваешь даже больше, чем можно было представить. Но такое часто встречается в подобных поездках. А вот что встречается не часто, но трогает до глубины души - так это отношение к нам наших дорогих организаторов! Нас встретили как родных. Такой заботы, какой мы были окружены, можно не дождаться даже от людей, которых сто лет знаешь. Все наши потребности и сиюминутные хотелки не просто слушали, но и слышали, и воплощали в жизнь. Как говорится, всё, лишь бы ты улыбалась:) Это очень ценно! Теперь буду рекомендовать только вас всем знакомым и близким! Спасибо вам огромное за то, что можно было ни о чём не беспокоиться и чувствовать себя как за каменной стеной!
Я в восторге от нашего путешествия! За три дня мы успели посетить невероятно красивые места, познакомитьсяЯ в восторге от нашего путешествия! За три дня мы успели посетить невероятно красивые места, познакомитьсяЯ в восторге от нашего путешествия! За три дня мы успели посетить невероятно красивые места, познакомитьсяЯ в восторге от нашего путешествия! За три дня мы успели посетить невероятно красивые места, познакомитьсяЯ в восторге от нашего путешествия! За три дня мы успели посетить невероятно красивые места, познакомитьсяЯ в восторге от нашего путешествия! За три дня мы успели посетить невероятно красивые места, познакомитьсяЯ в восторге от нашего путешествия! За три дня мы успели посетить невероятно красивые места, познакомиться
А
28 ноя 2023
Спасибо всей удивительной команде гидов за то, что влюбляют не только в Армению, но и в людей и культуру страны. Ребята с такой готовностью и отзывчивостью относились к нам, что кажется, даже хорошая погода весь маршрут - это тоже их заслуга. Понравилось, что нет никаких жёстких временных рамок: хотите провести на обочине час, чтобы пофоткаться - пожалуйста, хотите остановиться по пути, потому что очень кинематографично идёт стадо баранов - нет проблем. И забота организаторов ощущалась на всём пути, когда гид снимает с себя шапку и надевает на тебя, помогает взбираться по камням и отвечает на звонок ночью, чтобы решить любой вопросик. И ещё особенный плюс в том, что нас не грузили информацией и тонной исторических фактов - Арам рассказывал только самое важное и интересное, но если спросить его о любых подробностях, он во всё углубится и объяснит (и даже не один раз, если кто-то прослушал))
За несколько дней тура как будто целый отпуск прошёл. И очень хочется вернуться снова весной, летом и в любое время года.
Вы попали в самое сердце на поражение!
Спасибо всей удивительной команде гидов за то, что влюбляют не только в Армению, но и вСпасибо всей удивительной команде гидов за то, что влюбляют не только в Армению, но и вСпасибо всей удивительной команде гидов за то, что влюбляют не только в Армению, но и вСпасибо всей удивительной команде гидов за то, что влюбляют не только в Армению, но и вСпасибо всей удивительной команде гидов за то, что влюбляют не только в Армению, но и вСпасибо всей удивительной команде гидов за то, что влюбляют не только в Армению, но и вСпасибо всей удивительной команде гидов за то, что влюбляют не только в Армению, но и вСпасибо всей удивительной команде гидов за то, что влюбляют не только в Армению, но и вСпасибо всей удивительной команде гидов за то, что влюбляют не только в Армению, но и вСпасибо всей удивительной команде гидов за то, что влюбляют не только в Армению, но и в
Мария
27 ноя 2023
Сказать, что это было супер - не сказать ничего! Наша компания в восторге от путешествия и гидов! Команда Арама - настоящие профессионалы и образец того, какими должны быть гиды. Мы чувствовали себя в гостях у друзей, которые не просто показали нам невероятную Армению, но и оберегали, заботились о нас и решали любые вопросы даже в 12 ночи. Сходят с тобой в магазин за шоколадкой, покажут лучшие ракурсы для фото и сфотографируют, проконтролируют, чтобы все успешно добрались до дома. И огромный плюс в том, что не мы подстраивались под темп, а гиды подстраивались под нашу медлительность) и давали нам насладиться, подольше посидеть и никуда не спешить. А природа, конечно же, восхитительна! Я часто путешествую, много раз была в горах, но Армения покорила мое сердечко. Больше всего понравился Нораванк среди красных скал и канатная дорога. Однозначно стоит вернуться! Спасибо огромное за наше путешествие
Сказать, что это было супер - не сказать ничего! Наша компания в восторге от путешествия иСказать, что это было супер - не сказать ничего! Наша компания в восторге от путешествия иСказать, что это было супер - не сказать ничего! Наша компания в восторге от путешествия иСказать, что это было супер - не сказать ничего! Наша компания в восторге от путешествия иСказать, что это было супер - не сказать ничего! Наша компания в восторге от путешествия иСказать, что это было супер - не сказать ничего! Наша компания в восторге от путешествия иСказать, что это было супер - не сказать ничего! Наша компания в восторге от путешествия иСказать, что это было супер - не сказать ничего! Наша компания в восторге от путешествия иСказать, что это было супер - не сказать ничего! Наша компания в восторге от путешествия иСказать, что это было супер - не сказать ничего! Наша компания в восторге от путешествия и
Ю
27 ноя 2023
Спасибо Араму и его замечательной команде! Вы сделали наше маленькое путешествие незабываемым!
За эти несколько дней мы влюбились в страну и в Вас! Мы чувствовали себя дома, рядом с вами!
Мы обязательно еще приедем к вам!
Вы крутые ребята!
Спасибо Араму и его замечательной команде! Вы сделали наше маленькое путешествие незабываемым!Спасибо Араму и его замечательной команде! Вы сделали наше маленькое путешествие незабываемым!Спасибо Араму и его замечательной команде! Вы сделали наше маленькое путешествие незабываемым!Спасибо Араму и его замечательной команде! Вы сделали наше маленькое путешествие незабываемым!Спасибо Араму и его замечательной команде! Вы сделали наше маленькое путешествие незабываемым!Спасибо Араму и его замечательной команде! Вы сделали наше маленькое путешествие незабываемым!Спасибо Араму и его замечательной команде! Вы сделали наше маленькое путешествие незабываемым!

Тур входит в следующие категории Еревана

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