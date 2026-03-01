Мои заказы

Вся Армения за неделю: кольцевой уютный тур от столицы до Татева

Тёплый и душевный тур по Армении, который украдёт ваше сердце
Описание тура

Теплый и душевный тур по Армении, который украдет ваше сердце

  • Тур наполнен поездками и путешествиями с потрясающими видами - захватывающие горы, древняя архитектура и тысячелетние исторические памятники, сумасшедшая природа.
  • Любвеобильная национальная еда из натуральных продуктов, которые еще вчера бегали или росли в горах и долинах армянского нагорья.
  • Уютные атмосферные дружелюбные люди, обволакивающие своей заботой.
  • Винодельни с многовековыми традициями приготовления напитка Богов, мастер-классы, крутые развлечения на любой вкус и масса впечатлений ждут вас

Программа тура по дням

1 день

Встреча и знакомство

Добро пожаловать в столицу Армении - солнечный Ереван. Наша команда встретит Вас и разместит в гостинице. Первый день тура мы посвятим знакоместу с этим древним городом, богатой историей и всем его великолепием! Расскажем и покажем, чем дышит, чем живет Ереван: Площадь Республики, Северный проспект, Оперный театр, Каскад, монумент Мать Армения. После приключения по городу, мы исследуем коньячный завод, конечно же с дегустацией (по желанию, оплачивается отдельно) Встретим невероятный, захватывающий, прекрасный закат возле монумента мать Армения, после которого отведаем национальные, вкуснейшие блюда - этой красивейшей страны!

  1. Встреча в аэропорту,

  2. Размещение в гостинице и отдых

  3. Прогулка-экскурсия по Еревану:

  4. Ужин в ресторане

  5. Ночь в гостинице в Ереване (Мандарин / Элрос)

2 день

Храмы и монастыри

Второй день тура, мы посветим монастырям Арменнии. Высеченный в скале - монастырь Гегард, был основан в Iv веке святым Григорием Просветителем на месте священного источника. Это место просто кипит энергией, её чувствуешь, даже просто смотря на монастырь на расстоянии. Всего в 28 км от Еревана сохранился единственный языческий храм Армении: Гарни. Согласно истории он был резиденцией царей и потому уцелел во время принятия христианства. Невероятная чистая природа, потрясающие воображение горы и памятники архитектуры никого не оставят равнодушными По желанию собственноручно делаем мягкие, теплые, вкуснейшие лепешки в тандыре

  1. Арка Чаренца

  2. Языческий храм Гарни,

  3. Храм высеченный в камне Гегард,

  4. Памятник природы Симфония камней

  5. Лепешки в тандыре своими руками (по желанию)

  6. Возвращение в Ереван

  7. Прогулка по Еревану

  8. Ночь в гостинице в Ереване (Мандарин / Элрос)

3 день

Легендарный Арарат

В третий день нашего захватывающего тура мы отправимся в монастырь Хор Вирап, который является самой близкой точкой Армении к ее символу - Арарату.

Величественный Арарат создает уникальные декорации для этого памятника архитектуры, что делает его выступление еще более впечатляющим.

Затем мы отправимся в монастырь Нораванк, который расположен среди сюрреалистических каньонов, включая Ущелье Ангелов и Птичью пещеру. Архитектура монастыря не уступает красоте окружающего ландшафта — незабываемые впечатления.

А чтобы завершить этот удивительный день, мы сможем насладиться шашлыком, приготовленным на мангале прямо при вас и вместе с вами, а также попробовать вкусное домашнее вино (по желанию).

  1. Монастырь Хор Вирап (самая близкая точка к Арарату в Армении)

  2. Храм Нораванк, Ущелье ангелов, Птичья пещера

  3. Переезд в Татев, Сюникская область

  4. Шашлык на мангале мастер-класс с поеданием

  5. Ночь в гостевом доме Алидзор

4 день

Крылья Татева

Четвертый день тура начинается с живописного, невероятно впечатляющего водопада Шаки. Водопадвстречает каждого посетителя водным шумом слышным почти за километр пути. После водопадамы проследуем в ещё одно достояние Армении - Монастырь Татев, он возник в раннем средневековье и стал одним из сильнейших духовных центров Армении. Также служит главной обителью Сюника, резиденцией сюникских епископов, а также Университетом, где обучали богословию, грамматике, астрономии и естественным наукам. Нас ждет самая длинная канатная дорога в мире (почти 6 км), которая попала в Книгу рекордов Гиннесса - Крылья Татева. Самое время вооружиться фотоаппаратом

  1. Водопад Шаки

  2. Канатная дорога Крылья Татева

  3. Монастырь Татев

  4. Чёртов мост, прогулка по пещерам с минеральными водами, гейзеры, дозорный пункт

  5. Ночь в гостевом доме Алидзор

5 день

Красивейшие горные города

На шестой день мы посетим город Дилижан, который находится к северу от озера Севан.

При первой же остановке в городе, люди открывают для себя другую Армению, а точнее совершенно другой мир. Этот ни с чем не сравнимый горный воздух, невероятно густые леса и высокие-высокие горы на минуту кажутся невероятной картиной из фильма. А про чистоту воды и говорить не приходится, лучше самим убедиться в этом. Недалеко от Дилижана находится Монастырь Агарцин, затерянный в покрытых лесом горах, настоящее место силы. Обязательное посещаем монастырь Севанаванк на самом озере - одно из самых красивых мест, тысячелетняя архитектура.

Отдыхаем и ночуем в гостинице Лаваш.

  1. город Дилижан

  2. монастырь Агарцин

  3. озеро Парз лич (чистое озеро)

  4. Ночь на Озере Севан в гостинице Лаваш

6 день

Жемчужина Армении озеро Севан

Как можно посетить Армению и не увидеть ее жемчужину - Озеро Севан, вот и мы не упустим эти невероятные чистые лазурные воды, которые являются пресными, а само озеро второе по запасам пресной воды горное озеро в мире, уступающее лишь озеру Титикака - это то, что в Южной Америке. Также мы увидим известный Шелковый путь и связанный с ним караван-сарай. Ночь мы проведем у озера Севан, в гостинице Лаваш, где прямо из окон будет потрясающий вид на ночное Озеро.

  1. Селимское ущелье

  2. Знаменитый шёлковый путь, древний караван-сарай

  3. Озеро Севан

  4. Ночь в гостинице Лаваш

7 день

И снова столица

В финальный день этого тура мы возвращаемся в удивительный Ереван! Это время можно посвятить прогулкам по его невероятным улицам этого солнечного города, шоппингу и просто отдыху. Такую прекрасную поездку следует запечатлеть, поэтому мы с фотографируемся, прощаемся и встречаемся уже в следующем туре! До скорой встречи!

  1. Возвращение в Ереван

  2. Свободное время: отдых, шопинг, прогулки

  3. Прощание и фото

  4. Трансфер в аэропорт и вылет из Армении

Варианты проживания

1-местный номер

2-x местный номер

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Все Трансферы
  • Проживание В Уютных Гостиницах
  • Завтраки
  • Все Экскурсии И Поездки В Соответствии С Программой
  • Шикарный Шашлык На Мангале И Мастер-Класс По Его Приготовлению
Что не входит в цену
  • Перелет До / Из Еревана (При Необходимости Поможем С Подбором Билетов)
  • Обеды И Ужиныобеды и ужины поскольку в поездках/кафе/ресторанах - не включено места, где можно покушать будут обеспечены, с подбором на любой кошелек
Визы
Не требуется
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Евгения
Евгения — Тревел-эксперт
Приветствую вас, мои дорогие! Меня зовут Евгения. Добро пожаловать к нам! Я обожаю путешествия, развитие и открытие новых граней. Организую волшебные особенные туры: 1) Показываю уголочки нашей удивительной планеты с ее многоликой культурой
читать дальше

в наших тревел-турах. 2) Помогаю людям познать и полюбить потайные области своей души, раскрыть и реализовать свой потенциал в наших развивающих трансформационных ретритах. Моя цель - дарить людям новые впечатления, яркие эмоции, тепло и заботу. Помогать перезагрузиться и проработать свои запросы или просто отдохнуть и отвлечься. Будем рады знакомству! Я и моя команда ждем вас в наших дружелюбных поездках.

