3 день

Легендарный Арарат

В третий день нашего захватывающего тура мы отправимся в монастырь Хор Вирап, который является самой близкой точкой Армении к ее символу - Арарату.

Величественный Арарат создает уникальные декорации для этого памятника архитектуры, что делает его выступление еще более впечатляющим.

Затем мы отправимся в монастырь Нораванк, который расположен среди сюрреалистических каньонов, включая Ущелье Ангелов и Птичью пещеру. Архитектура монастыря не уступает красоте окружающего ландшафта — незабываемые впечатления.

А чтобы завершить этот удивительный день, мы сможем насладиться шашлыком, приготовленным на мангале прямо при вас и вместе с вами, а также попробовать вкусное домашнее вино (по желанию).

Монастырь Хор Вирап (самая близкая точка к Арарату в Армении) Храм Нораванк, Ущелье ангелов, Птичья пещера Переезд в Татев, Сюникская область Шашлык на мангале мастер-класс с поеданием Ночь в гостевом доме Алидзор

