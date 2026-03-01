Описание тура
Теплый и душевный тур по Армении, который украдет ваше сердце
- Тур наполнен поездками и путешествиями с потрясающими видами - захватывающие горы, древняя архитектура и тысячелетние исторические памятники, сумасшедшая природа.
- Любвеобильная национальная еда из натуральных продуктов, которые еще вчера бегали или росли в горах и долинах армянского нагорья.
- Уютные атмосферные дружелюбные люди, обволакивающие своей заботой.
- Винодельни с многовековыми традициями приготовления напитка Богов, мастер-классы, крутые развлечения на любой вкус и масса впечатлений ждут вас
Программа тура по дням
Встреча и знакомство
Добро пожаловать в столицу Армении - солнечный Ереван. Наша команда встретит Вас и разместит в гостинице. Первый день тура мы посвятим знакоместу с этим древним городом, богатой историей и всем его великолепием! Расскажем и покажем, чем дышит, чем живет Ереван: Площадь Республики, Северный проспект, Оперный театр, Каскад, монумент Мать Армения. После приключения по городу, мы исследуем коньячный завод, конечно же с дегустацией (по желанию, оплачивается отдельно) Встретим невероятный, захватывающий, прекрасный закат возле монумента мать Армения, после которого отведаем национальные, вкуснейшие блюда - этой красивейшей страны!
Встреча в аэропорту,
Размещение в гостинице и отдых
Прогулка-экскурсия по Еревану:
Ужин в ресторане
Ночь в гостинице в Ереване (Мандарин / Элрос)
Храмы и монастыри
Второй день тура, мы посветим монастырям Арменнии. Высеченный в скале - монастырь Гегард, был основан в Iv веке святым Григорием Просветителем на месте священного источника. Это место просто кипит энергией, её чувствуешь, даже просто смотря на монастырь на расстоянии. Всего в 28 км от Еревана сохранился единственный языческий храм Армении: Гарни. Согласно истории он был резиденцией царей и потому уцелел во время принятия христианства. Невероятная чистая природа, потрясающие воображение горы и памятники архитектуры никого не оставят равнодушными По желанию собственноручно делаем мягкие, теплые, вкуснейшие лепешки в тандыре
Арка Чаренца
Языческий храм Гарни,
Храм высеченный в камне Гегард,
Памятник природы Симфония камней
Лепешки в тандыре своими руками (по желанию)
Возвращение в Ереван
Прогулка по Еревану
Ночь в гостинице в Ереване (Мандарин / Элрос)
Легендарный Арарат
В третий день нашего захватывающего тура мы отправимся в монастырь Хор Вирап, который является самой близкой точкой Армении к ее символу - Арарату.
Величественный Арарат создает уникальные декорации для этого памятника архитектуры, что делает его выступление еще более впечатляющим.
Затем мы отправимся в монастырь Нораванк, который расположен среди сюрреалистических каньонов, включая Ущелье Ангелов и Птичью пещеру. Архитектура монастыря не уступает красоте окружающего ландшафта — незабываемые впечатления.
А чтобы завершить этот удивительный день, мы сможем насладиться шашлыком, приготовленным на мангале прямо при вас и вместе с вами, а также попробовать вкусное домашнее вино (по желанию).
Монастырь Хор Вирап (самая близкая точка к Арарату в Армении)
Храм Нораванк, Ущелье ангелов, Птичья пещера
Переезд в Татев, Сюникская область
Шашлык на мангале мастер-класс с поеданием
Ночь в гостевом доме Алидзор
Крылья Татева
Четвертый день тура начинается с живописного, невероятно впечатляющего водопада Шаки. Водопадвстречает каждого посетителя водным шумом слышным почти за километр пути. После водопадамы проследуем в ещё одно достояние Армении - Монастырь Татев, он возник в раннем средневековье и стал одним из сильнейших духовных центров Армении. Также служит главной обителью Сюника, резиденцией сюникских епископов, а также Университетом, где обучали богословию, грамматике, астрономии и естественным наукам. Нас ждет самая длинная канатная дорога в мире (почти 6 км), которая попала в Книгу рекордов Гиннесса - Крылья Татева. Самое время вооружиться фотоаппаратом
Водопад Шаки
Канатная дорога Крылья Татева
Монастырь Татев
Чёртов мост, прогулка по пещерам с минеральными водами, гейзеры, дозорный пункт
Ночь в гостевом доме Алидзор
Красивейшие горные города
На шестой день мы посетим город Дилижан, который находится к северу от озера Севан.
При первой же остановке в городе, люди открывают для себя другую Армению, а точнее совершенно другой мир. Этот ни с чем не сравнимый горный воздух, невероятно густые леса и высокие-высокие горы на минуту кажутся невероятной картиной из фильма. А про чистоту воды и говорить не приходится, лучше самим убедиться в этом. Недалеко от Дилижана находится Монастырь Агарцин, затерянный в покрытых лесом горах, настоящее место силы. Обязательное посещаем монастырь Севанаванк на самом озере - одно из самых красивых мест, тысячелетняя архитектура.
Отдыхаем и ночуем в гостинице Лаваш.
город Дилижан
монастырь Агарцин
озеро Парз лич (чистое озеро)
Ночь на Озере Севан в гостинице Лаваш
Жемчужина Армении озеро Севан
Как можно посетить Армению и не увидеть ее жемчужину - Озеро Севан, вот и мы не упустим эти невероятные чистые лазурные воды, которые являются пресными, а само озеро второе по запасам пресной воды горное озеро в мире, уступающее лишь озеру Титикака - это то, что в Южной Америке. Также мы увидим известный Шелковый путь и связанный с ним караван-сарай. Ночь мы проведем у озера Севан, в гостинице Лаваш, где прямо из окон будет потрясающий вид на ночное Озеро.
Селимское ущелье
Знаменитый шёлковый путь, древний караван-сарай
Озеро Севан
Ночь в гостинице Лаваш
И снова столица
В финальный день этого тура мы возвращаемся в удивительный Ереван! Это время можно посвятить прогулкам по его невероятным улицам этого солнечного города, шоппингу и просто отдыху. Такую прекрасную поездку следует запечатлеть, поэтому мы с фотографируемся, прощаемся и встречаемся уже в следующем туре! До скорой встречи!
Возвращение в Ереван
Свободное время: отдых, шопинг, прогулки
Прощание и фото
Трансфер в аэропорт и вылет из Армении
Варианты проживания
1-местный номер
2-x местный номер
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Все Трансферы
- Проживание В Уютных Гостиницах
- Завтраки
- Все Экскурсии И Поездки В Соответствии С Программой
- Шикарный Шашлык На Мангале И Мастер-Класс По Его Приготовлению
Что не входит в цену
- Перелет До / Из Еревана (При Необходимости Поможем С Подбором Билетов)
- Обеды И Ужиныобеды и ужины поскольку в поездках/кафе/ресторанах - не включено места, где можно покушать будут обеспечены, с подбором на любой кошелек