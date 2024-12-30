Позавтракаем в отеле и поедем в монастырь Гегард, где хранился уникальный артефакт — наконечник копья, которым пронзили Христа. Святыню высекли прямо в базальтовой скале, отчего храм ощущается продолжением окружающих его гор.

Затем побываем у языческого храма Гарни. Он входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Это настоящая частичка Греции в Армении.

Завершим экскурсию у Симфонии камней. Этот скальный массив образован из столбчатой отдельности базальта, сформировавшейся около 40 миллионов лет назад, когда лава с близлежащих гор стекала в ущелье Гарни и быстро остывала, кристаллизуясь. Внешне достопримечательность напоминает музыкальный инструмент.

Вернувшись в Ереван, желающие отпразднуют наступление Нового года в выбранном ресторане.