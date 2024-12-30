Новогодняя сказка Айастана: праздничный тур по достопримечательностям Армении

Полюбоваться окрестностями Севана, погулять по Дилижану и подняться на вершину «Каскада»
За величественным Араратом прячется гостеприимная Армения, история которой насчитывает более 3000 лет. Мы отправляемся в эту страну, чтобы приятно провести дни среди величественных гор и древних святынь.

Погуляем по Дилижану и
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столице, увидим Площадь Республики, а также «Каскад», посетим монастырь Гегард и языческий храм Гарни, осмотрим скальный комплекс Симфония камней и, конечно, ощутим спокойствие у вод Севана. Праздничная атмосфера, освещённые огнями улицы Еревана и уникальные достопримечательности ждут вас!

Новогодняя сказка Айастана: праздничный тур по достопримечательностям Армении
Новогодняя сказка Айастана: праздничный тур по достопримечательностям Армении
Новогодняя сказка Айастана: праздничный тур по достопримечательностям Армении
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Описание тура

Организационные детали

Празднование Нового года обсуждается до поездки, чтобы мы могли подобрать для вас ресторан и сделать бронь.

Проживание. 2-местное размещение в отелях на выбор Mandarin, 2*; Ani Central Inn, 3*; Ani Grand, 4*; Holiday Inn Republic Square, 4+* или аналогичные. Стоимость тура варьируется в зависимости от выбора отеля. Возможно 1-местное размещение (обязательно, если путешествуете один).

*Фото отелей взяты с сайта booking.com

Питание. В стоимость включены завтраки в отеле.

Транспорт. Передвигаться будем на Mercedes Vito (для 3-5 человек) и Mercedes Sprinter (от 6 человек).

Дети. Участие возможно с 7 лет.

Программа тура по дням

1 день

Прогулка по зимнему Еревану

Встретим вас в аэропорту, разместимся в отеле и направимся осматривать достопримечательности столицы. Побываем на Площади Республики, где расположились Правительство Армении, Национальная галерея и Исторический музей. Поднимемся на вершину «Каскада» — это уникальный архитектурно-монументальный комплекс, который соединяет центральный район Кентрон с районом Канакер-Зейтун. А ещё вы узнаете, почему Ереван прозвали «розовым городом».

Прогулка по зимнему ЕревануПрогулка по зимнему ЕревануПрогулка по зимнему ЕревануПрогулка по зимнему ЕревануПрогулка по зимнему ЕревануПрогулка по зимнему ЕревануПрогулка по зимнему ЕревануПрогулка по зимнему Еревану
2 день

Гегард, Гарни и Симфония камней

Позавтракаем в отеле и поедем в монастырь Гегард, где хранился уникальный артефакт — наконечник копья, которым пронзили Христа. Святыню высекли прямо в базальтовой скале, отчего храм ощущается продолжением окружающих его гор.

Затем побываем у языческого храма Гарни. Он входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Это настоящая частичка Греции в Армении.

Завершим экскурсию у Симфонии камней. Этот скальный массив образован из столбчатой отдельности базальта, сформировавшейся около 40 миллионов лет назад, когда лава с близлежащих гор стекала в ущелье Гарни и быстро остывала, кристаллизуясь. Внешне достопримечательность напоминает музыкальный инструмент.

Вернувшись в Ереван, желающие отпразднуют наступление Нового года в выбранном ресторане.

Гегард, Гарни и Симфония камнейГегард, Гарни и Симфония камнейГегард, Гарни и Симфония камнейГегард, Гарни и Симфония камней
3 день

Свободный день

Сегодня вы сможете самостоятельно прогуляться по улочкам столицы, наслаждаясь их атмосферой.

Свободный деньСвободный деньСвободный деньСвободный день
4 день

Севан и Дилижан

Первым делом посетим жемчужину Армении — озеро Севан. Здесь поднимемся к монастырю Севанаванк и полюбуемся гладью водоёма.

Далее доберёмся до курортного городка Дилижан, погуляем по мощёным улицам и познакомимся с местными ремесленниками.

Затем вернёмся в Ереван.

Севан и ДилижанСеван и ДилижанСеван и ДилижанСеван и Дилижан
5 день

Окончание тура

Мы доставим вас в аэропорт ко времени вылета. До новых встреч!

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Отель 2*$370
Отель 3*$410
Отель 4*$470
Отель 4+*$550
Отель 2* (1-местное)$470
Отель 3* (1-местное)$540
Отель 4* (1-местное)$650
Отель 4+* (1-местное)$790
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в 2-местном номере
  • Завтраки в отеле
  • Трансфер из/до аэропорта
  • Транспортное обслуживание по программе
  • Услуги русскоговорящего гида
  • Входные билеты на объекты
Что не входит в цену
  • Билеты до Еревана и обратно
  • Обеды и ужины
  • 1-местное размещение
  • Встреча Нового года в ресторане
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Еревана, время зависит от времени вашего прибытия
Завершение: Аэропорт Еревана, время зависит от времени вашего обратного рейса
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 168 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Еревана

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