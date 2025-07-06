Везде есть связь, в отелях wi-fi. При вашем желании можем добавить в программу посещение и других локаций на нашем пути без доплаты.
Питание. В стоимость включен завтрак в отеле, 1 дегустация вина и угощений (шампанское, чай, кофе). Обеды и ужины оплачиваются отдельно. При необходимости можем организовать вегетарианское питание.
Транспорт. Nissan Teana, Nissan Pathfinder, Honda Elyson, Mercedes Sprinter (во всех машинах есть кондиционер).
Уровень сложности. Это автотур. Пешие передвижения минимальны. Всего проедем около 780 км, на машине поднимемся на высоту 2500 м.
Дети. Возможно участие с детьми любого возраста.
Проведение тура возможно в любые удобные вам даты. Также проведение тура возможно и для большего количества человек (максимум 50) с корректировкой стоимости.
Программа тура по дням
1 день
Встреча, Хор Вирап, винный завод и семейная винодельня, Нораванк
Встречаемся и начинаем наше путешествие со смотровой и значимой исторической точки — монастыря Хор Вирап, от которого открывается потрясающий вид на Арарат.
Затем заедем на знаменитый винодельческий завод «Арени», где вы продегустируете несколько сортов вина. Заглянем и на семейную винодельню: вас познакомят с производством, покажут виноградники и дадут продегустировать ещё несколько сортов вина с закусками.
Заключительная локация на сегодня — Красное ущелье с живописными скалами и монастырским комплексом Нораванк, гармонично вписанным в окружающий марсианский ландшафт. Вечером заселимся в отель с видом на обрыв.
2 день
Смотровая площадка у Алидзора, канатная дорога «Крылья Татева», монастырь Татев, водопад Шаки
Утром не спешим и наслаждаемся временем в живописном месте. Завтрак — до 11:00 в кафе отеля. После продолжим наше путешествие. Первую остановку сделаем на смотровой площадке у Дозорной башни Алидзора, откуда открывается завораживающая панорама гор Сюникской области.
Затем прокатимся по самой длинной реверсивной канатной дороге в мире «Крылья Татева», любуясь чарующими видами с высоты, доберёмся до действующего монастыря Татев. На протяжении столетий он был духовным центром Сюника.
После обеда доедем до водопада Шаки, а оттуда начнём обратный путь в Ереван.
1 винная дегустация и угощения (шампанское, чай, кофе)
Все переезды по программе от Еревана и обратно
Услуги гида-водителя
Входные билеты на объекты по программе
Билеты на канатную дорогу
Съёмка на дрон (дополнительное подтверждение перед туром)
Что не входит в цену
Проезд из вашего города до Еревана и обратно
Обеды и ужины
1-местное размещение - от €30
Проведение тура возможно в любые удобные вам даты. Также проведение тура возможно и для большего количества человек с корректировкой стоимости тура:
Для 1-3 человек €800 (седан)
Для 4 человек €1000 (внедорожник)
Для 5-6 человек €1400 (минивэн)
Для 7-8 человек €1750 (минивэн)
Для 9-10 человек €1950 (спринтер)
Для 11-12 человек €2300 (спринтер)
Для 13-14 человек €2600 (спринтер)
Для 15-16 человек €2800 (спринтер)
Для 17-18 человек €3000 (спринтер)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ереван, первая половина дня, точные место и время оговариваются дополнительно
Завершение: Ереван, вечер, точное место - по договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей — ваша команда гидов в Ереване
Всем привет! Я работаю гидом с 2018 года. Мой подход к путешествиям — ответственный, современный и креативный. По характеру я очень открытый и добрый человек, время со мной пролетает легко читать дальше
и незаметно. Составлю индивидуальную программу вашей поездки, учту пожелания и вкусы. У меня есть программы как по Еревану, так и по всем достопримечательностям по стране, начиная от Гарни, заканчивая всем известным Цахкадзором. Работаю в команде с профессиональными коллегами-гидами.