Везде есть связь, в отелях wi-fi.

При вашем желании можем добавить в программу посещение и других локаций на нашем пути без доплаты.

Питание. В стоимость включен завтрак в отеле, 1 дегустация вина и угощений (шампанское, чай, кофе). Обеды и ужины оплачиваются отдельно. При необходимости можем организовать вегетарианское питание.

Транспорт. Nissan Teana, Nissan Pathfinder, Honda Elyson, Mercedes Sprinter (во всех машинах есть кондиционер).

Уровень сложности. Это автотур. Пешие передвижения минимальны. Всего проедем около 780 км, на машине поднимемся на высоту 2500 м.

Дети. Возможно участие с детьми любого возраста.

Проведение тура возможно в любые удобные вам даты. Также проведение тура возможно и для большего количества человек (максимум 50) с корректировкой стоимости.