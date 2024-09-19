Приглашаем в незабываемый тур с проживанием в коттедже, завтраком по системе шведский стол. Экскурсия проводится на новых элекрокарах TESLA, при наличии прав вы сможете сесть за руль. Посетим самый песчаный и чистый пляж озера и увидим замечательный монастырь Севанаванк.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00
Описание тураЧто вас ожидает: Сначала мы отправимся в село Бжни, одну из самых древних армянских поселений. Там вы сможете оценить великолепие природы, такие как Церковь Святой Богородицы и крепость Бжни. Затем мы отправимся к озеру Севан, где вы сможете посетить Севанаванк — замечательный монастырь, который является значительным памятником армянской архитектуры средневековья. Далее мы планируем посетить самый песчаный и чистый пляж озера. Там вам предоставят роскошный коттедж на один день. По утрам организуется завтрак в формате «шведский стол» для гостей. Вечером можно насладиться костром у берега и часто организуются танцы на пляже. А для вас будет организован романтический ужин прямо на берегу озера. Важная информация:
- Экскурсия проводится на новых элекрокарах TESLA с кондиционером и Wi-Fi.
- Если у вас есть при себе права то можете бесплатно водить TESLA.
- Экскурсия проводится на русском языке.
- Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей профессиональной команды.
- Ужин в самом популярном ресторане города уже включен в стоимость.
Каждый день с 09.00-10.00
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Село Бжни
- Церковь Святой Богородицы
- Крепость Бжни
- Озеро Севан
- Монастырь Севанаванк
Что включено
- Проживание в курортном отеле
- Трансфер бизнес класса
- Бесплатный Wi-Fi
- Питание (завтраки, обеды и ужины)
- Напитки (чай, кофе, вода)
- Настольный теннис
- Катание на водных мотоциклах (по желанию)
- Волейбол на пляже
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ереван, ул. Арабкир Мамикинянц, д. 2
Завершение: Ереван, ул. Арама, д. 1
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день с 09.00-10.00
Экскурсия длится около 1 дня 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тур входит в следующие категории Еревана
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