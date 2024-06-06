Туры проходящие только летом в Ереване

Найдено 52 тура в категории «Летние» в Ереване, цены от 180 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Армения: знакомство с краем гор и монастырей
🚗 На машине
Авторский тур
3 дня
1 отзыв
Армения: знакомство с краем гор и монастырей
Увидеть знаковые места, попробовать вино и ощутить силу природы
Начало: Ваша гостиница или аэропорт Еревана в первой полов...
14 июня в 08:00
21 июня в 08:00
37 500 за человека
Большое путешествие 2 в 1: Армения и Грузия
🚌 На автобусе
скидка
20%
Авторский тур
6 дней
7 отзывов
Большое путешествие 2 в 1: Армения и Грузия
Побывать на домашней винодельне, научиться готовить чурчхелу и погулять по городу любви
Начало: Аэропорт Еревана, 14:00. Более поздний прилёт - об...
11 июня в 14:00
8 июля в 14:00
9230073 840 за человека
Дегустационный трип в Армению: коньяк, вино и национальная кухня
🚗 На машине
Авторский тур
4 дня
1 отзыв
Дегустационный трип в Армению: коньяк, вино и национальная кухня
Научиться готовить лаваш, побывать на 4 дегустациях и увидеть гордый Арарат
Начало: Аэропорт Еревана, прилёт до 13:00
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
54 500 за человека
От Еревана до Севана: узнать Армению через храмы, горы и людей
🚌 На автобусе
скидка
10%
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
От Еревана до Севана: узнать Армению через храмы, горы и людей
Увидеть гордую вершину Арарата, распробовать вино из местных погребов и пролететь над ущельем
Начало: Аэропорт Еревана, 16:00
15 июня в 08:00
22 июня в 08:00
7700069 300 за человека
В Армению за вином, горами и впечатлениями
🚗 На машине
Авторский тур
5 дней
1 отзыв
В Армению за вином, горами и впечатлениями
Увидеть главные достопримечательности Армении, побывать на винном заводе и увидеть Севан
Начало: Аэропорт Еревана, прилёт до 15:00
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
60 500 за человека
Тур-перезагрузка в Армению: 4 дня в краю гор, солнца и вина
🚗 На машине
Авторский тур
4 дня
2 отзыва
Тур-перезагрузка в Армению: 4 дня в краю гор, солнца и вина
Насладиться армянским вином на дегустации, проехаться по древним храмам и побывать в «Пещере птиц»
Начало: Аэропорт Еревана, прилёт до 15:00
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
49 000 за человека
Армения за 3 дня: Ереван, Севан и Арарат
🚗 На машине
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Армения за 3 дня: Ереван, Севан и Арарат
Влюбиться в гордые вершины, попетлять по ереванским улочкам и погрузиться в историю древнего народа
Начало: Аэропорт Еревана, прилёт до 15:00
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
33 000 за человека
Вай-вай, винный край: дегустации и топовые достопримечательности Армении
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
4 отзыва
Вай-вай, винный край: дегустации и топовые достопримечательности Армении
Побывать в «армянской Швейцарии», попробовать вина и сыры и полюбоваться Севаном и Араратом
Начало: Ереван, аэропорт, 12:30
14 авг в 12:30
11 сен в 12:30
55 900 за человека
Армения с другого ракурса и с комфортом на джипах
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Авторский тур
5 дней
6 отзывов
Армения с другого ракурса и с комфортом на джипах
Горы, ущелья, святыни, дегустация и гончарный мастер-класс в компании местного друга-проводника
Начало: Ереван, аэропорт, до 12:00
15 июня в 08:00
22 июня в 08:00
70 000 за человека
4 стихии Армении за 5 дней: монастыри и горы, Севан и вино
🚗 На машине
скидка
10%
Авторский тур
5 дней
2 отзыва
4 стихии Армении за 5 дней: монастыри и горы, Севан и вино
Прокатиться по горным серпантинам, рассмотреть знаменитые храмы и увидеть максимум природных красот
Начало: Ереван, аэропорт, до 16:00
21 июня в 08:00
28 июня в 08:00
7200064 800 за человека
Самое важное в Армении за выходные: индивидуальное автопутешествие
🚗 На машине
Авторский тур
2 дня
3 отзыва
Самое важное в Армении за выходные: индивидуальное автопутешествие
Увидеть библейскую гору Арарат, восхититься гармонией Татева с природой и посетить винное село Арени
Начало: Ереван, 08:30-09:00
12 июня в 08:00
13 июня в 08:00
$420 за всё до 7 чел.
Мини-тур по Армении: Хор Вирап, Птичья пещера, Татев и Джермук
Авторский тур
2 дня
5 отзывов
Мини-тур по Армении: Хор Вирап, Птичья пещера, Татев и Джермук
Прокатиться по самой длинной в мире канатной дороге, побывать в Арени и полюбоваться Араратом
Начало: Место и время встречи обговаривается индивидуально
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
69 500 за всё до 3 чел.
«Тет-а-тет» с Арменией: индивидуальный тур
Авторский тур
4 дня
1 отзыв
«Тет-а-тет» с Арменией: индивидуальный тур
Приготовить лаваш в тандыре, полюбоваться озером Севан и посетить Хор Вирап
Начало: Аэропорт Еревана, время зависит от времени вашего ...
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
40 000 за человека
Индивидуальный тур по объектам наследия ЮНЕСКО
🚗 На машине
Авторский тур
2 дня
1 отзыв
Индивидуальный тур по объектам наследия ЮНЕСКО
Полюбоваться Севаном, увидеть архитектурные шедевры и переночевать в колоритном Дилижане
Начало: Ереван, 08:30-09:00
12 июня в 08:00
13 июня в 08:00
39 900 за всё до 8 чел.
Классика Айастана: тур по знаковым достопримечательностям в мини-группе
Авторский тур
3 дня
1 отзыв
Классика Айастана: тур по знаковым достопримечательностям в мини-группе
Узнать, где нашли самый старый кожаный башмак, и погулять у языческого храма Гарни
Начало: Аэропорт Еревана, время зависит от времени вашего ...
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
73 000 за всё до 3 чел.
Только вы и Армения: индивидуальный тур
Авторский тур
4 дня
1 отзыв
Только вы и Армения: индивидуальный тур
Увидеть марсианские пейзажи у Нораванка, полюбоваться Араратом и «услышать» Симфонию камней
Начало: Аэропорт Еревана, время зависит от времени вашего ...
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
93 000 за всё до 3 чел.
«А за тобою Арарат…»: индивидуальное путешествие по Армении
Авторский тур
5 дней
1 отзыв
«А за тобою Арарат…»: индивидуальное путешествие по Армении
Пройти по местам съёмок «Мимино», покормить кавказских оленей и насладиться фруктовым вином
Начало: Аэропорт Еревана, время зависит от времени вашего ...
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
104 000 за всё до 3 чел.
В страну древних святынь и гордых вершин: тур по Армении с дегустациями и мастер-классом
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
1 отзыв
В страну древних святынь и гордых вершин: тур по Армении с дегустациями и мастер-классом
Увидеть "армянский Стоунхендж" и "маленькую Швейцарию", отведать вина и сыры и испечь лаваш
Начало: Ереван, Камерный театр, 09:00
8 июля в 09:00
29 июля в 09:00
$760 за человека
Сладкая парочка: тур-знакомство по Армении и Грузии
🚗 На машине
Авторский тур
7 дней
1 отзыв
Сладкая парочка: тур-знакомство по Армении и Грузии
Исследовать две страны и их столицы, сравнить кухни и насладиться видами гор и ущелий, озёр и рек
Начало: Ереван, центр города или аэропорт, до 10:00
18 авг в 08:00
8 сен в 10:00
75 900 за человека
Влюбиться в Армению: главные исторические памятники и природные чудеса
Авторский тур
3 дня
Влюбиться в Армению: главные исторические памятники и природные чудеса
Полакомиться армянскими сыром и вином, прокатиться на «Крыльях Татева» и узнать тайны Хндзореска
Начало: Место и время встречи обговаривается индивидуально
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
109 000 за всё до 3 чел.
Тур по топовым местам Армении с возможностью выбора экскурсий
🚗 На машине
Авторский тур
6 дней
Тур по топовым местам Армении с возможностью выбора экскурсий
Увидеть главные храмы страны, погулять по Еревану и полюбоваться Араратом
Начало: Ереван, аэропорт, точное время - по договорённости
14 июня в 08:00
21 июня в 08:00
296 за человека
Исторический след: тур по древним землям Армении и Грузии
🚗 На машине
Авторский тур
7 дней
Исторический след: тур по древним землям Армении и Грузии
Посетить вековые святыни, прикоснуться к наследию и побродить по улочкам старинных городов
Начало: Аэропорт Еревана, любое время прилёта
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
95 500 за человека
Мы и наши горы: 2-х дневный тур из Еревана
скидка
20%
Авторский тур
2 дня
Мы и наши горы: 2-х дневный тур из Еревана
Начало: Место встречи по договоренности с гидом
Расписание: 24/7
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 600$480 за всё до 7 чел.
Тур-знакомство с Арменией: знаменитые храмы, Симфония камней и розовая столица
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
Тур-знакомство с Арменией: знаменитые храмы, Симфония камней и розовая столица
Побывать в знаковых местах Еревана, научиться печь армянский лаваш и увидеть легендарные монастыри
Начало: Ереван, 16:00
21 июня в 16:00
5 июля в 16:00
340 за человека
Природные и культурные достопримечательности Армении за два дня
скидка
10%
Авторский тур
2 дня
Природные и культурные достопримечательности Армении за два дня
Начало: Место встречи по договоренности с гидом
Расписание: 24/7
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 500$450 за всё до 7 чел.
Жемчужина Армении с экскурсией на Tesla
Авторский тур
1 день 6 часов
Жемчужина Армении с экскурсией на Tesla
Начало: Ереван, ул. Арабкир Мамикинянц, д. 2
Расписание: Каждый день с 09.00-10.00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$220 за человека
Новогодняя сказка Армении с праздничным ужином, мастер-классами и дегустацией
🚗 На машине
Авторский тур
7 дней
Новогодняя сказка Армении с праздничным ужином, мастер-классами и дегустацией
Научиться готовить лаваш, попробовать армянские вина на заводе и увидеть бескрайний Севан
Начало: Аэропорт Еревана, время встречи по договорённости
30 дек в 13:00
1 350 за человека
Топовые достопримечательности южной Армении
🚗 На машине
Авторский тур
2 дня
Топовые достопримечательности южной Армении
Прокатиться по самой длинной канатной дороге в мире и увидеть «армянский Стоунхендж»
Начало: Ереван, 08:00-13:00
28 июня в 08:00
13 дек в 08:00
13 000 за человека
Индивидуальное путешествие по Армении с кулинарными мастер-классами
🚗 На машине
Авторский тур
4 дня
Индивидуальное путешествие по Армении с кулинарными мастер-классами
Научиться готовить шесть традиционных блюд и увидеть культурные и природные богатства страны
Начало: Ереван, аэропорт, утро
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
67 500 за человека
Символы Армении - горы и храмы, кухня и коньяк
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
Символы Армении - горы и храмы, кухня и коньяк
Продегустировать знаменитые напитки, узнать о тысячелетних традициях и научиться печь лаваш
Начало: Ереван, 10:00. Точное место встречи - по договорен...
12 июня в 10:00
18 июня в 10:00
65 000 за всё до 6 чел.
Армения: от зари христианства до наших дней
🚗 На машине
Авторский тур
4 дня
Армения: от зари христианства до наших дней
Посетить старинные монастыри, увидеть все объекты ЮНЕСКО страны и открыть тайны древнего алфавита
Начало: Аэропорт Еревана, любое удобное время прилёта
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
49 000 за человека
Древние храмы и природа Армении за 4 дня
🚗 На машине
Авторский тур
4 дня
Древние храмы и природа Армении за 4 дня
Полюбоваться армянской Швейцарией с канатной дороги и исследовать языческий храм Солнца
Начало: Международный Аэропорт Звартноц
70 000 за человека
Рождество и Пасха в первой христианской стране
🚗 На машине
Авторский тур
6 дней
Рождество и Пасха в первой христианской стране
Узнать о тысячелетних традициях, увидеть древние храмы и величественные горы
Начало: Ереван, в лобби вашей гостиницы или другом месте п...
7 июля в 08:00
11 авг в 08:00
$765 за человека
Гедонистический трип по югу Армении: заброшки, плантации и местная еда (всё включено)
🚗 На машине
Авторский тур
2 дня
Гедонистический трип по югу Армении: заброшки, плантации и местная еда (всё включено)
Искупаться в бассейнах под Чёртовым мостом, посетить гранатовую винодельню и погулять в Мегри
Начало: Ереван, Проспект Комитаса 1, 06:00
6 июля в 06:00
3 авг в 06:00
180 за человека
Насыщенный отпуск в Армении и Грузии с дегустациями коньяков и вин
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
Насыщенный отпуск в Армении и Грузии с дегустациями коньяков и вин
Сравнить две страны, приготовить хинкали и услышать грузинские тосты от местного жителя
Начало: аэропорт Еревана, первая половина дня
$1 200 за человека
Две страны за одно путешествие: от Еревана до Тбилиси
🚌 На автобусе
скидка
10%
Авторский тур
8 дней
Две страны за одно путешествие: от Еревана до Тбилиси
Испечь армянский лаваш, продегустировать грузинские вина и погулять по набережной Батуми
Начало: Аэропорт Еревана, в течение дня
14 июня в 08:00
21 июня в 08:00
799$720 за человека
Столицы двух стран и отдых на курорте Боржоми
🚌 На автобусе
скидка
10%
Авторский тур
8 дней
Столицы двух стран и отдых на курорте Боржоми
Увидеть за одно путешествие Армению и Грузию и попробовать знаменитую минеральную воду из источника
Начало: Ереван, в течение дня
14 июня в 08:00
21 июня в 08:00
982$884 за человека
Обаяние столиц: Ереван и Тбилиси
🚌 На автобусе
скидка
10%
Авторский тур
6 дней
Обаяние столиц: Ереван и Тбилиси
Погулять в одном из древнейших городов мира, проникнуться красотой озера Севан и влюбиться в Грузию
Начало: Ереван, в течение дня
5 июля в 08:00
12 июля в 08:00
605$545 за человека
Винная Грузия и коньячная Армения: гастрономический тур с дегустациями
🚌 На автобусе
скидка
10%
Авторский тур
8 дней
Винная Грузия и коньячная Армения: гастрономический тур с дегустациями
Почувствовать себя специалистом по винам, научиться печь лаваш и увидеть сразу две страны
Начало: Ереван, в течение дня
13 июня в 08:00
20 июня в 08:00
825$743 за человека
Согреваемся под солнцем Армении: Ереван, Севан, Татев и Арарат
🚗 На машине
Авторский тур
6 дней
Согреваемся под солнцем Армении: Ереван, Севан, Татев и Арарат
Взлететь на "Крыльях Татева", побывать на домашней винодельне и увидеть "армянское море"
Начало: Аэропорт Еревана, рекомендуем выбирать рейсы с при...
11 июня в 16:00
9 июля в 16:00
$1 200 за человека
В Армению на 5 дней: Ереван, Севан и древние храмы
🚗 На машине
Авторский тур
5 дней
В Армению на 5 дней: Ереван, Севан и древние храмы
Полюбоваться горами, архитектурой и природой и прогуляться по столице
Начало: Ереван, аэропорт «Звартноц»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
78 000 за человека
Самые яркие места Армении за 5 дней: Ереван, Севан, Дилижан и древние храмы
🚗 На машине
Авторский тур
5 дней
Самые яркие места Армении за 5 дней: Ереван, Севан, Дилижан и древние храмы
Познакомиться с культурой и природой Армении и увидеть армянский Ватикан
Начало: Аэропорт Звартноц (Ереван)
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
60 000 за человека
Шесть ярких дней в Армении
🚗 На машине
Авторский тур
6 дней
Шесть ярких дней в Армении
Исследовать старейший языческий храм и насладиться природными видами озера Севан
Начало: Аэропорт Звартноц (Ереван)
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
88 500 за человека
Армянские удовольствия: вкусы и виды
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
Армянские удовольствия: вкусы и виды
Погулять по Еревану, попробовать легендарный коньяк и исследовать древние памятники архитектуры
Начало: Ереван, 10:00. Точное место встречи - по договорен...
15 июня в 10:00
21 июня в 10:00
65 000 за всё до 6 чел.
Индивидуальный тур по Армении: исторические места, природа и дегустация на сырной ферме
Авторский тур
2 дня
Индивидуальный тур по Армении: исторические места, природа и дегустация на сырной ферме
Попробовать армянские сыры, подняться к крепости Смбатаберд и полюбоваться озером Севан
Начало: Местро и время встречи обговаривается индивидуальн...
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
75 000 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на туры

  • Л
    Людмила
    6 июня 2024
    Армения с другого ракурса и с комфортом на джипах
    Выбрали тур с Александром, по двум причинам: 1) у Александра одно из лучших предложений по стоимости; 2) мы беспокоились за безопасность путешествия,
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    искали опытного гида-водителя и комфортный большой автомобиль. В результате своим выбором довольны. По итогу это было фактически индивидуальный тур, в наши даты подтвердились только мы с мужем. Александр опытный водитель, хороший рассказчик, в нескольких местах брал в качестве гидов местных, а остановки на кофе делал в красивейших местах Армении, где мы были наедине с природой. Наибольшее впечатление лично на меня произвел монастырь Татев и канатная дорога при нем. Еще запомнилось, как мы заехали в заповедную зону, чтобы посмотреть с высоты на церковь Нораванк в красных скалах: впечатляющий вид и прекрасным дополнением стали наши фотографии, которые Александр сделал с дрона. В программе были небольшие изменения: так, мы отказались от гончарного мастер-класса в Дилижане, но нам удалось посетить пещерный город, искупаться в Севане (!), а останавливались мы в прекрасных отелях с волшебным видом на Медвежью гору и приграничный город Горис. Кстати, рекомендуем соглашаться на повышение грейда номеров, как минимум, в Elegis Village Resort, фото прикладываю оттуда.

  • Е
    Екатерина
    7 мая 2024
    Сладкая парочка: тур-знакомство по Армении и Грузии
    ДВЕ СТРАНЫ ДВЕ СЕСТРЫ ДВЕ КРАСАВИЦЫ НЕ ПОЙМЕШЬ КТО ИЗ НИХ БОЛЬШЕ НРАВИТСЯ ДВЕ СУДЬБЫ ДВА КРЕСТА ДВЕ ИСТОРИИ АРМЯНИН И ГРУЗИН ВЕЧНО
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    СПОРИЛИ Закончилось наше путешествие, а песня до сих пор крутится в голове. Замечательный тур, для всех кто любит горы, историю, вкусную еду, вино, кино и Мимино. Очень увлекательная поездка получилась!!! Наталья, огромное тебе спасибо за организацию наших передвижений, за интересные и красивые места, за уютные гостишки и вкусные кафе!!! За. то что собрала всех нас вместе! Ребята Вы классные! так не хотелось с Вами прощаться! Надеюсь, что до новых встреч!

  • В
    Владислав
    6 мая 2024
    «А за тобою Арарат…»: индивидуальное путешествие по Армении
    Большое спасибо за путешествие всей компании и гиду Сурену в частности! Хочу отметить абсолютную пунктуальность и энциклопедические знания гида. Наша
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    непростая поездка была согласованна и спланирована с нуля за 24 часа до прилета! Более того, когда появились некоторые пожелания по изменению маршрута в процессе, что обычно вызывает понятные сложности у организаторов, они были исполнены фактически онлайн, несмотря на очевидные неудобства для компании и гида! Немаловажно - несмотря на разумную стоимость тура, везде где возможно по умолчанию были забронированы гостиницы -`четверки`,что стало очень приятным сюрпризом. Я специально ничего не пишу о стране и локациях- приезжайте сами!!! Мы с женой обязательно вернемся в Армению!

  • Л
    Людмила
    6 мая 2024
    4 стихии Армении за 5 дней: монастыри и горы, Севан и вино
    Огромная благодарность Андрею за супер оперативную организацию нашего мини-тура на 4-х в Армению. Изначально планировали самостоятельное путешествие (авиабилеты уже были
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    на конкретные даты), однако на сайте привлекла подробно описанная программа всего того, что мы хотели посетить, а также организация проживания (с учетом печальной ситуации с приемом платежных карт и, соответственно, бронированием гостиниц дистанционно). Также показался весьма удобным формат путешествия на одном автомобиле без возвращения с экскурсий в какое-то одно место проживания. Обратились к Андрею всего за неделю до даты вылета, но несмотря на такой короткий срок все организационные вопросы были оперативно решены: гостиницы забронированы, найден гид-сопровождающий по Армении. Также приятно порадовала подготовленная специально для нас программа тура со всей необходимой информацией. 27.04.24 мы прилетели в Ереван, нас встретил гид Арсен. Все вовремя и очень дружелюбно! Сразу скажу, что мы изначально не хотели подробных экскурсий с большим количеством исторической информации. Мы заранее изучили в интернете информацию о местах, в которых хотели побывать, об исторических событиях и т. п. Нам важно было спокойное путешествие и душевный рассказ о своей стране. Мы все это в полной мере получили от Арсена. Все проходило в спокойном комфортном режиме, Арсен учитывал все наши пожелания по времени отъезда из гостиниц, остановках на кофебрейки и т. п., весело и душевно рассказывал о своей стране, устраивал приятные сюрпризы, например, устроил нам остановку на фотосессию в маковых полях (девочки, такие девочки!;) или предложил незапланированное по программе посещение древнего армянского кладбища с надгробиями 4 века!!! по дороге к озеру Севан. Также предупредил заранее, что изначально запланированное по программе посещение канатной дороги Крылья Татева не возможно в этот день, так как она будет закрыта, и предложил посетить это место в этот же вечер, что мы и сделали. Такое внимание очень приятно! Мы получили огромное удовольствие от этого путешествия! Армения очень красивая страна, и мы очень рады, что наше знакомство с ней состоялось в комфортной и душевной обстановке!

    Огромная благодарность Андрею за супер оперативную организацию нашего мини-тура на 4-х в Армению. Изначально планировали самостоятельноеОгромная благодарность Андрею за супер оперативную организацию нашего мини-тура на 4-х в Армению. Изначально планировали самостоятельноеОгромная благодарность Андрею за супер оперативную организацию нашего мини-тура на 4-х в Армению. Изначально планировали самостоятельноеОгромная благодарность Андрею за супер оперативную организацию нашего мини-тура на 4-х в Армению. Изначально планировали самостоятельноеОгромная благодарность Андрею за супер оперативную организацию нашего мини-тура на 4-х в Армению. Изначально планировали самостоятельноеОгромная благодарность Андрею за супер оперативную организацию нашего мини-тура на 4-х в Армению. Изначально планировали самостоятельноеОгромная благодарность Андрею за супер оперативную организацию нашего мини-тура на 4-х в Армению. Изначально планировали самостоятельноеОгромная благодарность Андрею за супер оперативную организацию нашего мини-тура на 4-х в Армению. Изначально планировали самостоятельное
  • П
    Петр
    26 апреля 2024
    «Тет-а-тет» с Арменией: индивидуальный тур
    Вариант для людей, которые в отпуске не хотят беспокоиться о транспорте, билетах, местах для посещения. Армения страна для всех вкусов
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    и привычек. И вид отдыха, который был предложен Мартой нам очень подошел. Главное он очень гибок и его можно по желанию менять. Тебе предлагают основные статусные места, по желанию можешь попросить более углубленное изучение того, что тебе интересно. Марта очень профессиональный и грамотный человек. С душой относящаяся к своему делу. Всегда в хорошем настроении и с большим вниманием относящаяся к гостям. Что называется любое желание подхватывает и по возможности исполняет. Я и до поездки очень уважал этот народ, но увидев страну воочию, просто влюбился в Армению. По приезду над нами развернули купол безопасности и комфорта и свернули его только перед регистрацией на рейс домой. Спасибо Марте за это. Водитель, который с нами работал все время, это отдельная личность, с большим чувством юмора и невероятно добрый. Нарек дал понять, что мы не просто проходящий эпизод в работе. Чувствовалось отношение как к друзьям. А это дорогого стоит. У нас был свободный день, и мы попросили ещё раз посетить ущелье Каменная симфония. Ездили с Нареком, и он дал нам время на посещение сколько хотим. Туристический бизнес — это отношение к людям. В общем после поездки у меня появилось стойкая уверенность что у нас в Армении осталось два друга. Приятной неожиданностью были подарки от Марты. Нам грустно было расставаться. Спасибо Марта и Нарек за эти 4 дня. Спасибо Армения!

  • Д
    Дарья
    22 апреля 2024
    Большое путешествие 2 в 1: Армения и Грузия
    Большое спасибо Наташе и Никите за чудесное путешествие и душевный подход! Тур продуман до мелочей, все идеально организовано. Всю поездку
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    наслаждались вкусной едой, интересными экскурсиями и невероятной красотой вокруг. Впечатления от двух стран превзошли все ожидания, а воспоминания и приятные впечатления точно останутся в памяти надолго)

  • Д
    Данил
    22 апреля 2024
    Большое путешествие 2 в 1: Армения и Грузия
    Все было прекрасно, отличный маршрут и отличная организация. Крайне рекомендую! Большое спасибо ребятам за тур!
  • Ю
    Юлия
    22 апреля 2024
    Большое путешествие 2 в 1: Армения и Грузия
    Путешествие очень понравилось.. Организаьоры Наталия и Никита блльшие молодцы,Все продумано и сделано для интереса и удобства туристов. Отели подобраны удачно,,экскурсоводы очень грамотные с большим багажом знаний. мы всем довольны. Удачи в бизнесе! И удачных туристов!!
  • i
    igor
    18 апреля 2024
    Только вы и Армения: индивидуальный тур
    Очень пожалел ….. Что не взял тур у Арама сразу на 7 дней. Но за эти четыре дня узнали столько.. : 1.
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    Всё что было предложено посмотрели с отличными комментариями! 2. Останавливались на любой точке маршрута для съёмок, общения и мастер классов по лавашу 3. Отличный гид - водитель Сурен. Спасибо огромное ему! 4. В инете не найти то,что показал нам Арам за пешую прогулку по Еревану Ну и трансфер трансфер аэродром - гостиница" Лилия" и обратно в любое время!!! В общем цена и качество на высоте! В Армении куча неизведанных уголков и мы готовы снова побывать здесь!!!

    Очень пожалел ….Очень пожалел ….Очень пожалел ….Очень пожалел ….Очень пожалел ….Очень пожалел ….Очень пожалел ….Очень пожалел ….Очень пожалел ….Очень пожалел ….
  • М
    Михаил
    14 апреля 2024
    Армения за 3 дня: Ереван, Севан и Арарат
    Отличный тур, чтобы посмотреть основные направления в Армении и развитие армянской культуры. Гид приятный, хороший водитель. советую.

Ответы на вопросы от путешественников по Еревану в категории «Летние»

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