1 чел.
По популярности
Авторский тур
3 дня
Армения: знакомство с краем гор и монастырей
Увидеть знаковые места, попробовать вино и ощутить силу природы
Начало: Ваша гостиница или аэропорт Еревана в первой полов...
«Вы попробуете гату — национальную армянскую выпечку, продегустируете домашнее вино, насладитесь природой, атмосферой и колоритом и влюбитесь в землю святынь, памятных мест и бесценных реликвий»
14 июня в 08:00
21 июня в 08:00
37 500₽ за человека
скидка
20%
Авторский тур
6 дней
Большое путешествие 2 в 1: Армения и Грузия
Побывать на домашней винодельне, научиться готовить чурчхелу и погулять по городу любви
Начало: Аэропорт Еревана, 14:00. Более поздний прилёт - об...
«Полюбуемся чудом природы и отправимся дальше по Армении — в монастырь Гегард 4 века, высеченный из мраморных монолитов и словно выросший прямо из земли»
11 июня в 14:00
8 июля в 14:00
9230073 840₽ за человека
скидка
10%
Авторский тур
6 дней
От Еревана до Севана: узнать Армению через храмы, горы и людей
Увидеть гордую вершину Арарата, распробовать вино из местных погребов и пролететь над ущельем
Начало: Аэропорт Еревана, 16:00
«Полюбуемся на чудо природы и отправимся в монастырь Гегард 4 века, высеченный из мраморных монолитов и словно выросший прямо из земли»
15 июня в 08:00
22 июня в 08:00
7700069 300₽ за человека
Авторский тур
5 дней
В Армению за вином, горами и впечатлениями
Увидеть главные достопримечательности Армении, побывать на винном заводе и увидеть Севан
Начало: Аэропорт Еревана, прилёт до 15:00
«Помедитируем, наслаждаясь головокружительными пейзажами и тишиной, нарушаемой лишь шумом ветра, и поедем в курортный городок Дилижан на берегу Агстева»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
60 500₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Тур-перезагрузка в Армению: 4 дня в краю гор, солнца и вина
Насладиться армянским вином на дегустации, проехаться по древним храмам и побывать в «Пещере птиц»
Начало: Аэропорт Еревана, прилёт до 15:00
«Помедитируем, наслаждаясь головокружительными пейзажами и тишиной, нарушаемой лишь шумом ветра, и поедем в курортный городок Дилижан на берегу Агстева»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
49 000₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Армения за 3 дня: Ереван, Севан и Арарат
Влюбиться в гордые вершины, попетлять по ереванским улочкам и погрузиться в историю древнего народа
Начало: Аэропорт Еревана, прилёт до 15:00
«Помедитируем, наслаждаясь головокружительными пейзажами и тишиной, нарушаемой лишь шумом ветра, и поедем обратно в Ереван»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
33 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Вай-вай, винный край: дегустации и топовые достопримечательности Армении
Побывать в «армянской Швейцарии», попробовать вина и сыры и полюбоваться Севаном и Араратом
Начало: Ереван, аэропорт, 12:30
«Вы насладитесь ярким цветом воды и невероятным горным пейзажем»
14 авг в 12:30
11 сен в 12:30
55 900₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Армения с другого ракурса и с комфортом на джипах
Горы, ущелья, святыни, дегустация и гончарный мастер-класс в компании местного друга-проводника
Начало: Ереван, аэропорт, до 12:00
«Спустимся в ущелье к уникальному природному явлению «Симфония камней»»
15 июня в 08:00
22 июня в 08:00
70 000₽ за человека
скидка
10%
Авторский тур
5 дней
4 стихии Армении за 5 дней: монастыри и горы, Севан и вино
Прокатиться по горным серпантинам, рассмотреть знаменитые храмы и увидеть максимум природных красот
Начало: Ереван, аэропорт, до 16:00
«В 500-метровом ущелье полюбуемся уникальной природной достопримечательностью — Чёртовым мостом»
21 июня в 08:00
28 июня в 08:00
7200064 800₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Самое важное в Армении за выходные: индивидуальное автопутешествие
Увидеть библейскую гору Арарат, восхититься гармонией Татева с природой и посетить винное село Арени
Начало: Ереван, 08:30-09:00
«Татев весьма хорошо сохранился и раскинулся посреди невероятной красоты природы»
12 июня в 08:00
13 июня в 08:00
$420 за всё до 7 чел.
Авторский тур
2 дня
Мини-тур по Армении: Хор Вирап, Птичья пещера, Татев и Джермук
Прокатиться по самой длинной в мире канатной дороге, побывать в Арени и полюбоваться Араратом
Начало: Место и время встречи обговаривается индивидуально
«Полюбуемся окружающей нас природой и необычным цветом фасада монастыря»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
69 500₽ за всё до 3 чел.
Авторский тур
4 дня
«Тет-а-тет» с Арменией: индивидуальный тур
Приготовить лаваш в тандыре, полюбоваться озером Севан и посетить Хор Вирап
Начало: Аэропорт Еревана, время зависит от времени вашего ...
«Наше небольшое путешествие начнётся и закончится в Ереване, но за 4 дня мы успеем увидеть главные природные и рукотворные достопримечательности страны»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
40 000₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Индивидуальный тур по объектам наследия ЮНЕСКО
Полюбоваться Севаном, увидеть архитектурные шедевры и переночевать в колоритном Дилижане
Начало: Ереван, 08:30-09:00
«Мы прогуляемся по курортному Дилижану, который называют «армянской Швейцарией», увидим один из природных символов страны — озеро Севан и много другое»
12 июня в 08:00
13 июня в 08:00
39 900₽ за всё до 8 чел.
Авторский тур
1.5 день
Окрыляющее путешествие в Татевский монастырь
Начало: Ваш отель
«Здесь открывается красивая панорама на гору Арарат»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$570 за всё до 3 чел.
Авторский тур
4 дня
Только вы и Армения: индивидуальный тур
Увидеть марсианские пейзажи у Нораванка, полюбоваться Араратом и «услышать» Симфонию камней
Начало: Аэропорт Еревана, время зависит от времени вашего ...
«Далее проследуем к одноимённому ущелью, где полюбуемся настоящим природным чудом — Симфонией камней»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
93 000₽ за всё до 3 чел.
Авторский тур
6 дней
В страну древних святынь и гордых вершин: тур по Армении с дегустациями и мастер-классом
Увидеть "армянский Стоунхендж" и "маленькую Швейцарию", отведать вина и сыры и испечь лаваш
Начало: Ереван, Камерный театр, 09:00
«Приглашаем исследовать многовековые святыни, природные и рукотворные жемчужины гостеприимной Армении»
8 июля в 09:00
29 июля в 09:00
$760 за человека
Авторский тур
6 дней
Шестидневный тур по Армении
Начало: Площадь Республики
«Монастырь расположен на склоне отвесных скал в окружении суровой и величественной природы»
Расписание: Смотрите свободные даты
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
$800 за человека
Авторский тур
7 дней
Сладкая парочка: тур-знакомство по Армении и Грузии
Исследовать две страны и их столицы, сравнить кухни и насладиться видами гор и ущелий, озёр и рек
Начало: Ереван, центр города или аэропорт, до 10:00
«Вас ждут погружение в древнюю историю и виноделие, чарующая природа и старинная архитектура»
18 авг в 08:00
8 сен в 10:00
75 900₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Влюбиться в Армению: главные исторические памятники и природные чудеса
Полакомиться армянскими сыром и вином, прокатиться на «Крыльях Татева» и узнать тайны Хндзореска
Начало: Место и время встречи обговаривается индивидуально
«Полюбуемся окружающей нас природой и необычным цветом фасада монастыря»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
109 000₽ за всё до 3 чел.
Авторский тур
7 дней
Исторический след: тур по древним землям Армении и Грузии
Посетить вековые святыни, прикоснуться к наследию и побродить по улочкам старинных городов
Начало: Аэропорт Еревана, любое время прилёта
«Обители «спрятаны» среди густых лесов и гор, отчего их посещение в любое время года придаёт путешествию особый шарм»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
95 500₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Армения: от зари христианства до наших дней
Посетить старинные монастыри, увидеть все объекты ЮНЕСКО страны и открыть тайны древнего алфавита
Начало: Аэропорт Еревана, любое удобное время прилёта
«После спустимся к естественному природному памятнику «Симфония камней»»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
49 000₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Двухдневный тур с ночёвкой в Горисе
Начало: Адрес вашего проживания
«Погрузитесь в расслабляющую атмосферу курорта, где природные богатства сочетаются с уникальными лечебными свойствами»
Расписание: Канатная дорога не работает только по понедельникам
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от $420 за всё до 3 чел.
Авторский тур
2 дня
2-дневный тур: Монастыри Хор Вирап, Нораванк, Татев, оз. Севан
Начало: Адрес Вашего проживания
«Здесь вы увидите сторожевую башню Арснадзор и Мост Сатаны — одно из природных чудес Армении, нерукотворный мост, созданный самой природой»
Расписание: Каждый день
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от $624 за всё до 3 чел.
Авторский тур
2 дня
Загадочная Армения: гастро-тур и пещерный городок
Начало: По договоренности (Ереван)
«День 2: На крыльях Татева — место силы и уединения Водохранилище Спандарян и канатная дорога Татев Водохранилище второе по водным запасам, находится в окружении гор, где природа даёт силы и прилив энергии»
Расписание: Точное время начала тура Вам сообщат после бронирования
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$299 за человека
Авторский тур
4 дня
Индивидуальное путешествие по Армении с кулинарными мастер-классами
Научиться готовить шесть традиционных блюд и увидеть культурные и природные богатства страны
Начало: Ереван, аэропорт, утро
«По дороге заедем к природному памятнику “Симфония камней” — скалам необычной формы, напоминающей орган»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
67 500₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Насыщенный отпуск в Армении и Грузии с дегустациями коньяков и вин
Сравнить две страны, приготовить хинкали и услышать грузинские тосты от местного жителя
Начало: аэропорт Еревана, первая половина дня
«Увидим древний храм Гарни и уникальный природный памятник — каньон из базальтовых столбов, называемый «Симфонией камней»»
$1 200 за человека
Авторский тур
7 дней
Новогодняя сказка Армении с праздничным ужином, мастер-классами и дегустацией
Научиться готовить лаваш, попробовать армянские вина на заводе и увидеть бескрайний Севан
Начало: Аэропорт Еревана, время встречи по договорённости
«Мы увидим старинные христианские святыни и полюбуемся невероятными природными красотами, научимся готовить национальные блюда на кулинарных мастер-классах и побываем в городе Дилижан, где снимали легендарный «Мимино»»
30 дек в 13:00
€1 350 за человека
Авторский тур
3 дня
Символы Армении - горы и храмы, кухня и коньяк
Продегустировать знаменитые напитки, узнать о тысячелетних традициях и научиться печь лаваш
Начало: Ереван, 10:00. Точное место встречи - по договорен...
«Сегодня в 10:00 отправляемся на Арагац — высочайшую гору страны (более 4000 метров), которая интересна не только как природная достопримечательность, но и как хранитель многовековой культуры»
12 июня в 10:00
18 июня в 10:00
65 000₽ за всё до 6 чел.
скидка
5%
Авторский тур
8 дней
Классический тур в Армению: Ереван, Дилижан, пещерный город и древние монастыри
Побывать в Птичьей пещере, полетать на «Крыльях Татева» и попробовать лучший коньяк
Начало: Аэропорт Еревана, время встречи зависит от ваших р...
«Святыня идеально дополняет пейзаж и будто сама выросла прямо из камня»
30 июня в 10:00
14 июля в 10:00
770$732 за человека
Авторский тур
6 дней
Шесть ярких дней в Армении
Исследовать старейший языческий храм и насладиться природными видами озера Севан
Начало: Аэропорт Звартноц (Ереван)
«Здесь очень хорошо ощущается гармония творений природа и человека: храм идеально расположен на утесе среди отвесных красных скал ущелья реки Арпа — фантастическое место»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
88 500₽ за человека
скидка
20%
Авторский тур
2 дня
Мы и наши горы: 2-х дневный тур из Еревана
Начало: Место встречи по договоренности с гидом
«Лечебный курорт Джермук, природное «джакузи», джип-тур Дальше у нас в программе живописный курортный Джермук»
Расписание: 24/7
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 600$480 за всё до 7 чел.
Авторский тур
10 дней
Древности, коньяк, вино и кино: вояж по Армении и Грузии с дегустациями и мастер-классом
Изучить достопримечательности от Еревана до Гудаури, посетить места съёмок «Мимино» и родину Сталина
Начало: Аэропорт Еревана, первая половина дня
«Вы посетите Ереван и места съёмок «Мимино», исследуете древнюю архитектуру, увидите знаменитые природные жемчужины — Арарат и Севан»
28 июня в 10:00
26 июля в 10:00
97 000₽ за человека
скидка
10%
Авторский тур
2 дня
Природные и культурные достопримечательности Армении за два дня
Начало: Место встречи по договоренности с гидом
«День 2: Дилижан и великолепные озёра На следующий день вы отправитесь в Дилижан, именуемый также «Маленькая Швейцария в Армении» за фантастические природные леса»
Расписание: 24/7
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 500$450 за всё до 7 чел.
Авторский тур
5 дней
В Армению на 5 дней: Ереван, Севан и древние храмы
Полюбоваться горами, архитектурой и природой и прогуляться по столице
Начало: Ереван, аэропорт «Звартноц»
«Гарни — единственный языческий храм в Армении, построен в греческом стиле и гармонично вписан в окружающий природный ландшафт»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
78 000₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Согреваемся под солнцем Армении: Ереван, Севан, Татев и Арарат
Взлететь на "Крыльях Татева", побывать на домашней винодельне и увидеть "армянское море"
Начало: Аэропорт Еревана, рекомендуем выбирать рейсы с при...
«Второй вариант — заедем на живописный водопад Шаки»
11 июня в 16:00
9 июля в 16:00
$1 200 за человека
Авторский тур
4 дня
Влюбиться в Армению за 4 дня
Начало: По договоренности (Ереван)
«День 4: На крыльях Татева — место силы и уединения Водохранилище Спандарян и канатная дорога Татев Водохранилище второе по водным запасам, находится в окружении гор, где природа даёт силы и прилив энергии»
Расписание: Точное время начала тура Вам сообщат после бронирования
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$405 за человека
Авторский тур
2 дня
Страна любви и эмоций. Душа Армении за 2 дня
Начало: По договоренности (Ереван)
«Водохранилище Спандарян и канатная дорога Татев Водохранилище второе по водным запасам, находится в окружении гор, где природа даёт силы и прилив энергии»
Расписание: Точное время начала тура Вам сообщат после бронирования
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$299 за человека
Авторский тур
1 день 6 часов
Жемчужина Армении с экскурсией на Tesla
Начало: Ереван, ул. Арабкир Мамикинянц, д. 2
«Там вы сможете оценить великолепие природы, такие как Церковь Святой Богородицы и крепость Бжни»
Расписание: Каждый день с 09.00-10.00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$220 за человека
Авторский тур
5 дней
Открывая сокровища Армении: тур с включённым перелётом
Погулять по столице, перепробовать коньяки, увидеть библейскую гору и армянское море
Начало: аэропорт Еревана, время зависит от вашего рейса
«Едем в Армению — красивейшую страну с восхитительными природными локациями и многовековыми рукотворными шедеврами»
28 июня в 10:00
26 июля в 10:00
72 000₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Древние храмы и природа Армении за 4 дня
Полюбоваться армянской Швейцарией с канатной дороги и исследовать языческий храм Солнца
Начало: Международный Аэропорт Звартноц
«Сложно представить, что такие ровные симметричные формы создала сама природа»
70 000₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Топовые достопримечательности южной Армении
Прокатиться по самой длинной канатной дороге в мире и увидеть «армянский Стоунхендж»
Начало: Ереван, 08:00-13:00
«Юг Армении — это гармоничное сочетание культурных и природных достопримечательностей»
28 июня в 08:00
13 дек в 08:00
13 000₽ за человека
скидка
10%
Авторский тур
6 дней
Обаяние столиц: Ереван и Тбилиси
Погулять в одном из древнейших городов мира, проникнуться красотой озера Севан и влюбиться в Грузию
Начало: Ереван, в течение дня
«Городскую программу мы дополнили природными локациями по пути — озером Севан и живописным курортом Дилижан»
5 июля в 08:00
12 июля в 08:00
605$545 за человека
Авторский тур
5 дней
Самые яркие места Армении за 5 дней: Ереван, Севан, Дилижан и древние храмы
Познакомиться с культурой и природой Армении и увидеть армянский Ватикан
Начало: Аэропорт Звартноц (Ереван)
«Сложно представить, что такие ровные симметричные формы создала сама природа»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
60 000₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Рождество и Пасха в первой христианской стране
Узнать о тысячелетних традициях, увидеть древние храмы и величественные горы
Начало: Ереван, в лобби вашей гостиницы или другом месте п...
«Мы покажем вам старинные творения архитектуры и природную красоту солнечной страны»
7 июля в 08:00
11 авг в 08:00
$765 за человека
Авторский тур
2 дня
Индивидуальный тур по Армении: исторические места, природа и дегустация на сырной ферме
Попробовать армянские сыры, подняться к крепости Смбатаберд и полюбоваться озером Севан
Начало: Местро и время встречи обговаривается индивидуальн...
«Прикоснёмся к истории, посетим сырную ферму и насладимся невероятной природой Армении всего за два дня»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
75 000₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на туры
- ЛЛюдмила6 июня 2024Выбрали тур с Александром, по двум причинам: 1) у Александра одно из лучших предложений по стоимости; 2) мы беспокоились за безопасность путешествия,
- ЕЕкатерина7 мая 2024ДВЕ СТРАНЫ ДВЕ СЕСТРЫ ДВЕ КРАСАВИЦЫ НЕ ПОЙМЕШЬ КТО ИЗ НИХ БОЛЬШЕ НРАВИТСЯ ДВЕ СУДЬБЫ ДВА КРЕСТА ДВЕ ИСТОРИИ АРМЯНИН И ГРУЗИН ВЕЧНО
- ЛЛюдмила6 мая 2024Огромная благодарность Андрею за супер оперативную организацию нашего мини-тура на 4-х в Армению. Изначально планировали самостоятельное путешествие (авиабилеты уже были
- ППетр26 апреля 2024Вариант для людей, которые в отпуске не хотят беспокоиться о транспорте, билетах, местах для посещения. Армения страна для всех вкусов
- ДДарья22 апреля 2024Большое спасибо Наташе и Никите за чудесное путешествие и душевный подход! Тур продуман до мелочей, все идеально организовано. Всю поездку
- ДДанил22 апреля 2024Все было прекрасно, отличный маршрут и отличная организация. Крайне рекомендую! Большое спасибо ребятам за тур!
- ЮЮлия22 апреля 2024Путешествие очень понравилось.. Организаьоры Наталия и Никита блльшие молодцы,Все продумано и сделано для интереса и удобства туристов. Отели подобраны удачно,,экскурсоводы очень грамотные с большим багажом знаний. мы всем довольны. Удачи в бизнесе! И удачных туристов!!
- iigor18 апреля 2024Очень пожалел ….. Что не взял тур у Арама сразу на 7 дней. Но за эти четыре дня узнали столько.. : 1.
- ММихаил14 апреля 2024Отличный тур, чтобы посмотреть основные направления в Армении и развитие армянской культуры. Гид приятный, хороший водитель. советую.
- ООльга10 апреля 2024Мы в восторге от этого тура! Наш гид Тигран и водитель Мартин великолепные замечательные люди!!! Экскурсия была очень содержательной, интересной,познавательной.
Ответы на вопросы от путешественников по Еревану в категории «Природа и пейзажи»
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