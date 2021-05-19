Всё о Канберре

Полезная информация о Канберре

Что нужно знать о Канберре: 🌇 расположение на карте, поиск авиабилетов ✈️ в аэропорт Канберра, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Канберре
05:1624
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇦🇺 Австралия
Название городаКанберра
По-английскиCanberra
Это столицаКанберра является столицей Австралии
Население города367 752 чел.
АэропортКанберра CBR
Часовой поясAustralia/Sydney
Средняя высота571 м. от уровня моря

Где находится Канберра на карте

Канберра фото города
Канберра

Когда лучше лететь в Канберру

Расписание авиа-рейсов