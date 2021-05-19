Полезная информация о Канберре
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Местное время в Канберре
05:1624
19 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇦🇺 Австралия
|Название города
|Канберра
|По-английски
|Canberra
|Это столица
|Канберра является столицей Австралии
|Население города
|367 752 чел.
|Аэропорт
|Канберра CBR
|Часовой пояс
|Australia/Sydney
|Средняя высота
|571 м. от уровня моря
Где находится Канберра на карте
Канберра