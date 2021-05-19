Полезная информация о Кернсе

Что нужно знать о Кернсе: 🌇 расположение на карте, поиск авиабилетов ✈️ в аэропорт Кэрнс, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Кернсе
03:2816
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇦🇺 Австралия
Название городаКернс
По-английскиCairns
Население города153 075 чел.
АэропортКэрнс CNS
Часовой поясAustralia/Brisbane
Средняя высота1 м. от уровня моря

Где находится Кернс на карте

Кернс фото города
Кернс

Когда лучше лететь в Кернс

Расписание авиа-рейсов