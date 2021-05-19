Полезная информация о Кернсе
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Местное время в Кернсе
03:2816
19 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇦🇺 Австралия
|Название города
|Кернс
|По-английски
|Cairns
|Население города
|153 075 чел.
|Аэропорт
|Кэрнс CNS
|Часовой пояс
|Australia/Brisbane
|Средняя высота
|1 м. от уровня моря
Где находится Кернс на карте
Кернс