Как добраться до Кэрнса на самолёте
В Кэрнсе 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Cairns Airport» вам не избежать
Список аэропортов Кэрнса
- Кэрнс CNSCairns Airport
Самые дешёвые билеты в Кэрнс из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
Обратный билет через
–нед.
|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|04.11.2020
|из 🇦🇺Брисбена
|4 558
|2ч 15м
|21.10.2020
|из 🇦🇺Голда-Коста
|4 892
|2ч 25м
|11.11.2020
|из 🇦🇺Мельбурна
|7 385
|3ч 15м
|29.10.2020
|из 🇦🇺Дарвина
|8 894
|2ч 30м
|02.11.2020
|из 🇦🇺Маккая
|10 674
|28ч 30м (⇵1)
|15.03.2021
|из 🇦🇺Маунта-Айзы
|11 207
|2ч
|06.02.2021
|из 🇦🇺Аделаиды
|12 857
|7ч 25м (⇵1)
|10.11.2020
|из 🇦🇺Уэйпы
|13 182
|1ч 25м
|10.11.2020
|из 🇦🇺Эдуарда Ривера
|15 073
|1ч 20м
|09.11.2020
|из 🇦🇺Нормантона
|15 711
|1ч 30м
|25.10.2020
|из 🇦🇺Канберры
|16 441
|16ч 30м (⇵1)
|10.02.2021
|из 🇵🇭Себу
|26 283
|35ч 50м (⇵2)
|08.11.2020
|из Порта-Морсби
|62 100
|12ч 5м (⇵1)
|24.12.2020
|из 🇷🇺Санкт-Петербурга
|113 934
|57ч 5м (⇵2)
|31.10.2020
|из 🇯🇵Токио
|146 550
|39ч 10м (⇵2)
|14.02.2021
|из 🇹🇿Занзибара
|154 066
|54ч 45м (⇵2)
|10.11.2020
|из 🇯🇵Осаки
|321 770
|57ч 25м (⇵2)
|15.11.2020
|из 🇬🇧Лондона
|426 526
|35ч 25м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Самые популярные направления из Кэрнса
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Кэрнса, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Канберра, Себу, Дарвин, Голд-Кост и Сидней
- 15.11.202003.12.2020
- 06.11.202015.11.2020
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