Гид S. проводит ещё 2 экскурсии

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Подарите себе Мельбурн...

Гид S.
Гид S. – Гид из Мельбурна
Подарите себе Мельбурн...
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  • 👥Групповая
  • 🕐Длительность 12 часов
  • 👫 Группа не более 10 человек

  • $96 за человека

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Подарите себе Мельбурн...
Подарите себе Мельбурн...
Много лет подряд Мельбурн завоевывает звание самого удобного города для жизни на земле. Это не случайно. Социальное обеспечение, медицина, образование, экология здесь настолько высоки, что жить здесь действительно очень комфортно и приятно. Когда, 20 лет назад я приехал в этот город 🏙️, Мельбурн сразу показался мне родным и близким. И первые впечатления меня нисколько не подвели! Чтобы успеть увидеть и узнать как можно больше, надо будет выехать пораньше. Мы отправимся на гору Данденонг, где покормим пурпурных попугаев, прогуляемся по самому старому лесу 🌲 планеты, которому больше 100 миллионов лет. Вы узнаете историю 📖 Австралийского материка, поймете, почему 80% австралийских растений и животных не встречаются больше нигде в мире. Вы увидите самое высокое эвкалиптовое дерево в мире, прогуляетесь 👣 среди зарослей древовидных папоротников, которые еще совсем недавно считались исчесзнувшими с лица земли еще два миллиона лет назад. Во время тура вы узнаете о жизни аборигенов, которые населяли Австралию еще 60 тысяч лет назад. Мы посетим с Вами Святилище Виллиама Рикеттса, совершенно уникальное место, которое никогда не бывает включено в обычные туристические маршруты. После знакомства с природой Австралии мы вновь вернемся к цивилизации, прогуляемся по историческому центру города, увидем самые интересные достопримечательности 🏛️ Мельбурна и узнаем о трагических судьбах людей, которые создавали этот город. Вы узнаете о событиях, связанных с Золотой лихорадкой, которые оказали огромное влияние на историю не только Австралии, но и всего человечества. Мы прогуляемся с Вами по «Парижской окраине», проедем по трассе «Формулы 1», посетим самый необычный в мире памятник воинам, погибшим в Первой мировой войне. Вы увидите дерево русских АНЗАКов, узнаете, как, благодаря России, в Австралии появилась армия и откуда на St Kilda rd. появились русские пушки. И в заключение экскурсии 🧭 мы поднимемся на лифте на 35 этаж панорамного французского ресторана, где сможем еще раз освежить в памяти все увиденное, а также насладиться кухней одного из лучших мельбурнских ресторанов. Кому подойдет экскурсия? Каждому, кому интересно познакомиться с необыкновенной историей Мельбурна и унать много нового об Австралии.
Начало экскурсии в 9 утра, окончание в 9 вечера.
Начало и место завершения
🚩 Melbourne
Подарите себе Мельбурн...
Подарите себе Мельбурн...

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  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Гид S.
Гид S.
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