Мельбурн - город контрастов, где неоготика соседствует с современным искусством.



Участники экскурсии посетят Площадь Федерации, поднимутся на смотровую площадку, заглянут в Библиотеку штата и Собор Святого Патрика. Путешествие на историческом трамвае по центру города позволит увидеть Мельбурн с новой стороны.



Истории о том, как Батмания стала Мельбурном, и о его стремительном развитии до самого богатого города мира, дополнят впечатления

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшие месяцы для экскурсии по Мельбурну - с октября по апрель. В это время город оживает, предлагая множество культурных мероприятий и ярких событий, что делает прогулку особенно увлекательной.

Сейчас ноябрь — это идеальное время.