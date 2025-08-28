Мои заказы

По Мельбурну пешком и на историческом трамвае

Погрузитесь в атмосферу Мельбурна, сочетая прогулку и поездку на трамвае. Откройте для себя архитектурные шедевры и культурные сокровища
Мельбурн - город контрастов, где неоготика соседствует с современным искусством.

Участники экскурсии посетят Площадь Федерации, поднимутся на смотровую площадку, заглянут в Библиотеку штата и Собор Святого Патрика. Путешествие на историческом трамвае по центру города позволит увидеть Мельбурн с новой стороны.

Истории о том, как Батмания стала Мельбурном, и о его стремительном развитии до самого богатого города мира, дополнят впечатления
5
5 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🚋 Исторический трамвай
  • 🏛 Посещение Площади Федерации
  • 📚 Библиотека штата
  • ⛪ Собор Святого Патрика
  • 🌆 Смотровая площадка

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшие месяцы для экскурсии по Мельбурну - с октября по апрель. В это время город оживает, предлагая множество культурных мероприятий и ярких событий, что делает прогулку особенно увлекательной.
Сейчас ноябрь — это идеальное время.
Ближайшие даты:
17
ноя19
ноя21
ноя25
ноя2
дек5
дек8
дек
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30

Что можно увидеть

  • Площадь Федерации
  • Смотровая площадка
  • Библиотека штата
  • Собор Святого Патрика
  • Улица стрит-арта
  • Парк «Фицрой»
  • Домик Кука

Описание экскурсии

  • Площадь Федерации — вы узнаете, с какими сложностями пришлось справиться её строителям
  • Смотровая площадка — найдём главные точки города с высоты
  • Библиотека штата — осмотрим её внутри, и я расскажу о сокровищах, которые хранятся в её кладовых
  • Собор Святого Патрика — зайдём полюбоваться внутренним убранством
  • А ещё улица стрит-арта, парк «Фицрой», домик Кука и многое другое!

На прогулке по Мельбурну я расскажу:

  • Как всего за 45 лет простая деревушка к 1880 году превратилась в самый богатый город на планете
  • Почему первое название Мельбурна — Батмания
  • Каким образом удалось органично соединить 23 здания библиотеки под одной крышей
  • Какие районы самые популярные, и кто здесь живёт
  • Где лучше организовать шопинг, какие сувениры приобрести
  • И многое другое!

Организационные детали

  • Проезд в центре Мельбурна на трамвае бесплатный
  • Дополнительно (по желанию) оплачивается входной билет в домик Джеймса Кука — $10 с чел.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У станции метро «Флиндерс-стрит»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга
Ольга — ваш гид в Мельбурне
Провела экскурсии для 151 туриста
Здравствуйте! Я Ольга. С самой юности мечтала о путешествиях по Австралии. Но прежде на жизненном пути возникла Новая Зеландия и увлекла на целых 9 лет. В 2021 году переехала в Мельбурн и постоянно открываю в нём что-то новое. Буду рада познакомить вас с лучшим австралийским городом!
Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
5
4
3
2
1
Денис
Денис
28 авг 2025
ОЛ ГУД
Игорь
Игорь
20 авг 2025
Все было замечательно.
Очееень много информации!
А
Александр
20 авг 2025
Огромное спасибо.
Ходили много, но не устали совсем.
Было неожиданно увидеть город не только парадный, но и скрытый от глаз туристов.
Поездка на историческом трамвае понравилась очень.
Огромное спасибо.
В
Василий
20 авг 2025
Было интересно и познавательно
Было интересно и познавательно
Е
Евгений
20 авг 2025
Экскурсия была крайне насыщенная.
Ольга рассказала очень много интересного про Мельбурн и Австралию в целом.
И нам повезло с погодой! Виды со смотровой площадки были потрясающими!

Входит в следующие категории Мельбурна

