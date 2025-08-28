Мельбурн - город контрастов, где неоготика соседствует с современным искусством.
Участники экскурсии посетят Площадь Федерации, поднимутся на смотровую площадку, заглянут в Библиотеку штата и Собор Святого Патрика. Путешествие на историческом трамвае по центру города позволит увидеть Мельбурн с новой стороны.
Истории о том, как Батмания стала Мельбурном, и о его стремительном развитии до самого богатого города мира, дополнят впечатления
- 🚋 Исторический трамвай
- 🏛 Посещение Площади Федерации
- 📚 Библиотека штата
- ⛪ Собор Святого Патрика
- 🌆 Смотровая площадка
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшие месяцы для экскурсии по Мельбурну - с октября по апрель. В это время город оживает, предлагая множество культурных мероприятий и ярких событий, что делает прогулку особенно увлекательной.
Сейчас ноябрь — это идеальное время.
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30
Что можно увидеть
- Площадь Федерации
- Смотровая площадка
- Библиотека штата
- Собор Святого Патрика
- Улица стрит-арта
- Парк «Фицрой»
- Домик Кука
Описание экскурсии
- Площадь Федерации — вы узнаете, с какими сложностями пришлось справиться её строителям
- Смотровая площадка — найдём главные точки города с высоты
- Библиотека штата — осмотрим её внутри, и я расскажу о сокровищах, которые хранятся в её кладовых
- Собор Святого Патрика — зайдём полюбоваться внутренним убранством
- А ещё улица стрит-арта, парк «Фицрой», домик Кука и многое другое!
На прогулке по Мельбурну я расскажу:
- Как всего за 45 лет простая деревушка к 1880 году превратилась в самый богатый город на планете
- Почему первое название Мельбурна — Батмания
- Каким образом удалось органично соединить 23 здания библиотеки под одной крышей
- Какие районы самые популярные, и кто здесь живёт
- Где лучше организовать шопинг, какие сувениры приобрести
- И многое другое!
Организационные детали
- Проезд в центре Мельбурна на трамвае бесплатный
- Дополнительно (по желанию) оплачивается входной билет в домик Джеймса Кука — $10 с чел.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У станции метро «Флиндерс-стрит»
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Ольга — ваш гид в Мельбурне
Провела экскурсии для 151 туриста
Здравствуйте! Я Ольга. С самой юности мечтала о путешествиях по Австралии. Но прежде на жизненном пути возникла Новая Зеландия и увлекла на целых 9 лет. В 2021 году переехала в Мельбурн и постоянно открываю в нём что-то новое. Буду рада познакомить вас с лучшим австралийским городом!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Денис
28 авг 2025
ОЛ ГУД
Игорь
20 авг 2025
Все было замечательно.
А
Александр
20 авг 2025
Огромное спасибо.
Ходили много, но не устали совсем.
Было неожиданно увидеть город не только парадный, но и скрытый от глаз туристов.
Поездка на историческом трамвае понравилась очень.
В
Василий
20 авг 2025
Было интересно и познавательно
Е
Евгений
20 авг 2025
Экскурсия была крайне насыщенная.
Ольга рассказала очень много интересного про Мельбурн и Австралию в целом.
И нам повезло с погодой! Виды со смотровой площадки были потрясающими!
Входит в следующие категории Мельбурна
