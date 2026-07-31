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в душу города. Нам показали удивительный контраст Мельбурна: от его величественной исторической архитектуры до живой, бунтарской современности. Мы гуляли по знаменитым узким улочкам, покрытым невероятным стрит-артом, и почувствовали настоящий вайб города. Отдельный восторг- это скрытые жемчужины, о которых мы бы никогда не узнали сами. Мы заглянули в потрясающее готическое пространство, в котором сейчас расположен банк (это просто нереально красиво!), смогли оценить величие англиканского собора изнутри, зашли в самый старинный бар в городе со своей уникальной историей, а кульминацией стал захватывающий вид на город с высоты 80-го этажа. Масштаб города поражает! Гид Ольга -настоящий профессионал. Рассказ об истории города был увлекательным, но что особенно ценно -нам честно и интересно рассказали о текущих реалиях жизни в Австралии. Мы получили массу дельных советов: где лучше поесть, где купить недорогие сувениры, как ориентироваться и на что еще обратить внимание в оставшиеся дни отпуска. Если вы хотите увидеть Мельбурн не как типичный турист, а понять его изнутри -очень рекомендую. Спасибо за день, полный открытий! Надеюсь, что еще встретимся австралийским летом и прокатимся по великой океанской дороге!