Все экскурсии в Мельбурне
Экскурсии на русском языке 🇷🇺 в Мельбурне – доступно 12 экскурсий на 2021 год, 1 ⭐ отзыв, цены от $96. Экскурсии проводятся местными гидами на русском языке, которые знают о Мельбурне почти всё. Сегодня можно забронировать экскурсии в Австралии на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
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4ч
$140
за 1 чел.
По договоренности
Индивидуальная экскурсия
8ч
$552
за 1-11 чел.
Старинный золотой прииск Соверен Хилл
Вас ждет мытье золота, спуск в шахту, катание на дилижансе, действующие цеха и механизмы 19-го века,...
ежедневно в 9:00
Индивидуальная экскурсия
12ч
$500
за 1-2 чел.
По Великой Океанской дороге из Мельбурна
Путешествие по самой красивой трассе мира и погружение в фантастический природный мир Австралии
Индивидуальная экскурсия
4ч
$350
за 1-11 чел.
Обзорная экскурсия по Мельбурну на автомобиле
Поездка по Мельбурнскому сити, Королевский Выставочный центр, домик капитана Кука, сады Фицрой, Парламент...
ежедневно в первой или второй половине дня по договоренности
Индивидуальная экскурсия
4ч
$325
за 1-3 чел.
Мельбурн — самый европейский город Австралии
Обзорная автомобильная экскурсия по городу
Индивидуальная экскурсия
12ч
$550
за 1-11 чел.
Поездка по Великой Океанской дороге
Великолепная панорама Мельбурна, пляж серфингистов Белс Бич, граница Тихого и Индийского океанов, дикие...
ежедневно в 9:00
12ч
$240
за 1 чел.
10ч
$240
за 1 чел.
в 11:00
18д
$1 605
за 1 чел.
12ч
$96
за 1 чел.
1д
$134
за 1 чел.
9ч
$96
за 1 чел.
Последние отзывы «Экскурсии Мельбурна»
- ААнна15 февраля 2020Моя экскурсия выпала на дождливый и пасмурный день, но не смотря на это обстоятельство, Олесе удалось создать атмосферу тепла, уюта и хорошего настроения. Экскурсия получилась, яркой, эмоциональной и насыщенной. Затронули исторические моменты,, архитектуру,, самобытность Австралии окунулись в мир прошлого, заглянули в интересные уголки современного Мельбурна. Всем кто хочет сделать свое прибывание в Мельбурне насыщенным и интересным, Олеся именно тот гид который вам нужен. Олеся еще раз спасибо и удачи
- ЮЮлия25 января 2020Мы гуляли по Мельбурну с Олесей, и остались в совершенном восторге! Она очень интересно рассказала про город, про историю Австралии и Мельбурна, показала нам уникальные места, мимо которых сами мы проходили не замечая. Самое потрясающее, что ей так хорошо удалось передать атмосферу города, что мы совершенно влюбились в Мельбурн! По правде сказать, для нас этот город стал лучшим в Австралии:) Экскурсия прошла именно так, как нам хотелось бы. Олеся большая молодец, записала ее контакты и буду советовать всем своим знакомым, которые приедут в Мельбурн!
- ИИрина12 января 2020Всем привет! Большое спасибо Олесе за прогулку, остались очень довольны встречей. Очень интересный маршрут, посмотрели все самые знаковые места в центре Мельбурна, буквально все, что есть в путеводителях. Да и не просто посмотрели, а узнали огромное количество информации, истории. Это здорово, так как самим было бы сложно понять, куда смотреть, в какие переулки завернуть, что все это вообще значит! А еще бонусом потом получили рекомендации, куда еще сходить, что посмотреть, просто идеально. Однозначно советую провести время в приятной компании Олеси.
- Отзыв на: По Великой Океанской дороге из МельбурнаММихаил28 августа 2019Экскурсия организована хорошо. Произвела впечатления живописная природа Австралии. Гид Максим обладает интересной интеллектуальной информации о природе и истории Австралии. Во время обеда познакомил нас с прекрасной Австралийской кухней из морепродуктов.