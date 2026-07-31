Индивидуальная
до 5 чел.
Путешествие по Великой океанской дороге
Вас ждёт незабываемое путешествие по Великой океанской дороге: водопады, маяки, шоколадная фабрика, коалы и скалы 12 апостолов. Забронируйте экскурсию сейчас
Начало: От места вашего проживания
11 авг в 08:00
16 авг в 08:00
от $679 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
По Мельбурну пешком и на историческом трамвае
Погрузитесь в атмосферу Мельбурна, сочетая прогулку и поездку на трамвае. Откройте для себя архитектурные шедевры и культурные сокровища
Начало: У станции метро «Флиндерс-стрит»
Завтра в 10:00
11 авг в 10:00
от $279 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Великолепный Мельбурн
Посетить главные места города и ближайших окрестностей на авто-пешеходной экскурсии
Завтра в 10:00
11 авг в 08:00
от $389 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Остров Филлипа и Парад пингвинов (из Мельбурна)
Исследовать заповедный остров и познакомиться с его дикой природой
Начало: У вашего отеля
11 авг в 16:00
16 авг в 16:00
от $550 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Прочувствуйте Австралию
Погрузитесь в уникальную атмосферу Австралии: винодельни, дикие животные и потрясающие виды ждут вас на Морнингтоне
Начало: От вашего отеля
11 авг в 10:00
16 авг в 09:00
от $619 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
По Мельбурну - пешком и на авто
Полное погружение в энергичный и многогранный город с семейной парой гидов
10 авг в 12:30
11 авг в 09:00
от $470 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Живописные окресности Мельбурна
Увлекательное путешествие по западным пригородам Мельбурна. Тайны Висячей скалы, дегустация вина и виды с горы Македон в одном туре
Завтра в 12:30
11 авг в 10:00
от $500 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Выгодный трансфер в Мельбурне
Безопасно и комфортно доехать из аэропорта в отель или из отеля в аэропорт
Начало: В указанной вами точке
Сегодня в 13:00
Завтра в 00:00
от $98 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 11 чел.
Лучший выборПоездка по Великой Океанской дороге
Начало: Ваш отель проживания в Мельбурне
Расписание: ежедневно в 9:00
12 авг в 09:00
13 авг в 09:00
$650 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Мельбурн с душой - не увидеть, а почувствовать город
Узнать столицу через атмосферу, смыслы и ощущения, а не через набор фактов
Начало: У вашего отеля
Завтра в 10:00
12 авг в 10:00
от $450 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Золотая лихорадка и очарование Балларата - из Мельбурна
Погрузиться в атмосферу 1850-х и посетить город золотоискателей
11 авг в 08:00
12 авг в 08:00
от $505 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Прогулка по Мельбурну
Начало: Место и время начала экскурсии по договоренности
$470 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 11 чел.
Обзорная экскурсия по Мельбурну на автомобиле
Начало: Ваш отель проживания в Мельбурне
Расписание: ежедневно в первой или второй половине дня по договоренности
$550 за всё до 6 чел.
В Мельбурне бесконечное множество достопримечательностей, это и современная архитектура сверкающая на городскими площадями, различные музеи, которые откроют для вас исторические моменты города и художественные галереи богемного района Фицрой, дизайнерские магазины Турака и Южной Ярры, а также центр города, где вы найдете площадь Федерации, старую мельбурнскую тюрьму и станцию Флиндерс–стрит
В Мельбурне есть сотни превосходных мест и достопримечательностей и если вы не знаете с чего начать, мы рекомендуем вам воспользоваться экскурсиями, которые вы можете найти на нашем сайте, можно выбрать групповые или индивидуальные, все зависит от ваших предпочтений. Заказывайте понравившуюся и наслаждайтесь прекрасным времяпровождением с профессиональным местным гидом
Последние отзывы на экскурсии
Огромная благодарность нашему гиду Ольге за потрясающую экскурсию по Мельбурну! Это был не просто стандартный туристический маршрут, а настоящее погружение
+5
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А
Такое путешествие нужно рассчитывать на два дня, у нас был один день и многое не успели посмотреть.
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Е
Великолепная и незабываемая поездка по Великой океанской дороге! Огромное спасибо Ольге за это путешествие и великолепную погоду!
+4
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Р
Мельбурн в целом очень не большой город, что-то увидеть успели, но очень кратко … Возможно нужно больше времени
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А
Хотим сказать Большое Спасибо Ирине и Александру! Мы провели очень увлекательный и познавательный день в прекрасной компании и Маршрут экскурсии
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А
Огромное Спасибо Ольге! Это был невероятно интересный и увлекательный день в прекрасной компании и Маршрут экскурсии полностью совпал с нашими
+3
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Это была потрясающая поездка!
Непередаваемой красоты виды ради которых и стоило ехать в Австралию!
Путешествие интереснейшее, интенсивное и захватывающее.
Очень рекомендую такое путешествие с Ольгой! Прекрасно всё организованно и структурированно. Успели посетить всё, что заложено в программу!!!
Непередаваемой красоты виды ради которых и стоило ехать в Австралию!
Путешествие интереснейшее, интенсивное и захватывающее.
Очень рекомендую такое путешествие с Ольгой! Прекрасно всё организованно и структурированно. Успели посетить всё, что заложено в программу!!!
+2
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Отличное путешествие!
Охватили клубничную и лавандовую фермы, посмотрели прекрасные виды полуострова, заехали на дегустацию вина (по итогу купили вино домой) и в конце прекрасное расслабление в термалях.
Ольга прекрасный рассказчик, организатор и водитель.
Очень рекомендую!
Охватили клубничную и лавандовую фермы, посмотрели прекрасные виды полуострова, заехали на дегустацию вина (по итогу купили вино домой) и в конце прекрасное расслабление в термалях.
Ольга прекрасный рассказчик, организатор и водитель.
Очень рекомендую!
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С
Очень хорошие впечатления от знакомства с гидом и Мельбурном
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Г
особенно понравилось составление маршрута - рано выехали, но зато успели везде и не попали в толпы туристов
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Всего 71 отзыв в Мельбурне
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Ответы на вопросы от путешественников по Мельбурну
Самые популярные экскурсии в Мельбурне
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 13:
Сколько стоит экскурсия по Мельбурну в августе 2026
Сейчас в Мельбурне можно забронировать 13 экскурсий и билетов от 98 до 679. Туристы уже оставили гидам 71 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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