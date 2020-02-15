А Анна 5 Моя экскурсия выпала на дождливый и пасмурный день, но не смотря на это обстоятельство, Олесе удалось создать атмосферу тепла, уюта и хорошего настроения. Экскурсия получилась, яркой, эмоциональной и насыщенной. Затронули исторические моменты,, архитектуру,, самобытность Австралии окунулись в мир прошлого, заглянули в интересные уголки современного Мельбурна. Всем кто хочет сделать свое прибывание в Мельбурне насыщенным и интересным, Олеся именно тот гид который вам нужен. Олеся еще раз спасибо и удачи

Ю Юлия 5 Мы гуляли по Мельбурну с Олесей, и остались в совершенном восторге! Она очень интересно рассказала про город, про историю Австралии и Мельбурна, показала нам уникальные места, мимо которых сами мы проходили не замечая. Самое потрясающее, что ей так хорошо удалось передать атмосферу города, что мы совершенно влюбились в Мельбурн! По правде сказать, для нас этот город стал лучшим в Австралии:) Экскурсия прошла именно так, как нам хотелось бы. Олеся большая молодец, записала ее контакты и буду советовать всем своим знакомым, которые приедут в Мельбурн!

И Ирина 5 Всем привет! Большое спасибо Олесе за прогулку, остались очень довольны встречей. Очень интересный маршрут, посмотрели все самые знаковые места в центре Мельбурна, буквально все, что есть в путеводителях. Да и не просто посмотрели, а узнали огромное количество информации, истории. Это здорово, так как самим было бы сложно понять, куда смотреть, в какие переулки завернуть, что все это вообще значит! А еще бонусом потом получили рекомендации, куда еще сходить, что посмотреть, просто идеально. Однозначно советую провести время в приятной компании Олеси.