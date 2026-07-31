Мои заказы

Экскурсии в Мельбурне

Найдено 13 экскурсий в Мельбурне на русском языке, цены от $98. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
Путешествие по Великой океанской дороге
На машине
13 часов
24 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
Путешествие по Великой океанской дороге
Вас ждёт незабываемое путешествие по Великой океанской дороге: водопады, маяки, шоколадная фабрика, коалы и скалы 12 апостолов. Забронируйте экскурсию сейчас
Начало: От места вашего проживания
11 авг в 08:00
16 авг в 08:00
от $679 за всё до 5 чел.
По Мельбурну пешком и на историческом трамвае
Пешая
2.5 часа
11 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
По Мельбурну пешком и на историческом трамвае
Погрузитесь в атмосферу Мельбурна, сочетая прогулку и поездку на трамвае. Откройте для себя архитектурные шедевры и культурные сокровища
Начало: У станции метро «Флиндерс-стрит»
Завтра в 10:00
11 авг в 10:00
от $279 за всё до 6 чел.
Великолепный Мельбурн
На машине
3.5 часа
28 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Великолепный Мельбурн
Посетить главные места города и ближайших окрестностей на авто-пешеходной экскурсии
Завтра в 10:00
11 авг в 08:00
от $389 за всё до 6 чел.
Остров Филлипа и Парад пингвинов (из Мельбурна)
На машине
6 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 6 чел.
Остров Филлипа и Парад пингвинов (из Мельбурна)
Исследовать заповедный остров и познакомиться с его дикой природой
Начало: У вашего отеля
11 авг в 16:00
16 авг в 16:00
от $550 за всё до 6 чел.
Прочувствуйте Австралию
На машине
9 часов
3 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Прочувствуйте Австралию
Погрузитесь в уникальную атмосферу Австралии: винодельни, дикие животные и потрясающие виды ждут вас на Морнингтоне
Начало: От вашего отеля
11 авг в 10:00
16 авг в 09:00
от $619 за всё до 6 чел.
По Мельбурну - пешком и на авто
На машине
4 часа
1 отзыв
Индивидуальная
до 6 чел.
По Мельбурну - пешком и на авто
Полное погружение в энергичный и многогранный город с семейной парой гидов
10 авг в 12:30
11 авг в 09:00
от $470 за всё до 6 чел.
Живописные окресности Мельбурна
На машине
5 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 6 чел.
Живописные окресности Мельбурна
Увлекательное путешествие по западным пригородам Мельбурна. Тайны Висячей скалы, дегустация вина и виды с горы Македон в одном туре
Завтра в 12:30
11 авг в 10:00
от $500 за всё до 6 чел.
Выгодный трансфер в Мельбурне
На машине
30 минут
1 отзыв
Индивидуальная
до 3 чел.
Выгодный трансфер в Мельбурне
Безопасно и комфортно доехать из аэропорта в отель или из отеля в аэропорт
Начало: В указанной вами точке
Сегодня в 13:00
Завтра в 00:00
от $98 за всё до 3 чел.
Поездка по Великой Океанской дороге
12 часов
Индивидуальная
до 11 чел.
Лучший выбор
Поездка по Великой Океанской дороге
Начало: Ваш отель проживания в Мельбурне
Расписание: ежедневно в 9:00
12 авг в 09:00
13 авг в 09:00
$650 за всё до 6 чел.
Мельбурн с душой - не увидеть, а почувствовать город
На машине
4 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Мельбурн с душой - не увидеть, а почувствовать город
Узнать столицу через атмосферу, смыслы и ощущения, а не через набор фактов
Начало: У вашего отеля
Завтра в 10:00
12 авг в 10:00
от $450 за всё до 4 чел.
Золотая лихорадка и очарование Балларата - из Мельбурна
На машине
9 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Золотая лихорадка и очарование Балларата - из Мельбурна
Погрузиться в атмосферу 1850-х и посетить город золотоискателей
11 авг в 08:00
12 авг в 08:00
от $505 за всё до 7 чел.
Прогулка по Мельбурну
4 часа
1 отзыв
Индивидуальная
до 6 чел.
Прогулка по Мельбурну
Начало: Место и время начала экскурсии по договоренности
$470 за всё до 6 чел.
Обзорная экскурсия по Мельбурну на автомобиле
На машине
4 часа
Индивидуальная
до 11 чел.
Обзорная экскурсия по Мельбурну на автомобиле
Начало: Ваш отель проживания в Мельбурне
Расписание: ежедневно в первой или второй половине дня по договоренности
$550 за всё до 6 чел.

Что посмотреть в Мельбурне на экскурсиях?

В Мельбурне бесконечное множество достопримечательностей, это и современная архитектура сверкающая на городскими площадями, различные музеи, которые откроют для вас исторические моменты города и художественные галереи богемного района Фицрой, дизайнерские магазины Турака и Южной Ярры, а также центр города, где вы найдете площадь Федерации, старую мельбурнскую тюрьму и станцию Флиндерс–стрит

Местные экскурсоводы

В Мельбурне есть сотни превосходных мест и достопримечательностей и если вы не знаете с чего начать, мы рекомендуем вам воспользоваться экскурсиями, которые вы можете найти на нашем сайте, можно выбрать групповые или индивидуальные, все зависит от ваших предпочтений. Заказывайте понравившуюся и наслаждайтесь прекрасным времяпровождением с профессиональным местным гидом

Последние отзывы на экскурсии

Елена
По Мельбурну пешком и на историческом трамвае
Огромная благодарность нашему гиду Ольге за потрясающую экскурсию по Мельбурну! Это был не просто стандартный туристический маршрут, а настоящее погружение
читать дальшеуменьшить

в душу города. Нам показали удивительный контраст Мельбурна: от его величественной исторической архитектуры до живой, бунтарской современности. Мы гуляли по знаменитым узким улочкам, покрытым невероятным стрит-артом, и почувствовали настоящий вайб города. Отдельный восторг- это скрытые жемчужины, о которых мы бы никогда не узнали сами. Мы заглянули в потрясающее готическое пространство, в котором сейчас расположен банк (это просто нереально красиво!), смогли оценить величие англиканского собора изнутри, зашли в самый старинный бар в городе со своей уникальной историей, а кульминацией стал захватывающий вид на город с высоты 80-го этажа. Масштаб города поражает! Гид Ольга -настоящий профессионал. Рассказ об истории города был увлекательным, но что особенно ценно -нам честно и интересно рассказали о текущих реалиях жизни в Австралии. Мы получили массу дельных советов: где лучше поесть, где купить недорогие сувениры, как ориентироваться и на что еще обратить внимание в оставшиеся дни отпуска. Если вы хотите увидеть Мельбурн не как типичный турист, а понять его изнутри -очень рекомендую. Спасибо за день, полный открытий! Надеюсь, что еще встретимся австралийским летом и прокатимся по великой океанской дороге!

Огромная благодарность нашему гиду Ольге за потрясающую экскурсию по Мельбурну! Это был не просто стандартный туристический
Огромная благодарность нашему гиду Ольге за потрясающую экскурсию по Мельбурну! Это был не просто стандартный туристический
Огромная благодарность нашему гиду Ольге за потрясающую экскурсию по Мельбурну! Это был не просто стандартный туристический
Огромная благодарность нашему гиду Ольге за потрясающую экскурсию по Мельбурну! Это был не просто стандартный туристический+5
Огромная благодарность нашему гиду Ольге за потрясающую экскурсию по Мельбурну! Это был не просто стандартный туристический
Огромная благодарность нашему гиду Ольге за потрясающую экскурсию по Мельбурну! Это был не просто стандартный туристический
Огромная благодарность нашему гиду Ольге за потрясающую экскурсию по Мельбурну! Это был не просто стандартный туристический
Огромная благодарность нашему гиду Ольге за потрясающую экскурсию по Мельбурну! Это был не просто стандартный туристический
Огромная благодарность нашему гиду Ольге за потрясающую экскурсию по Мельбурну! Это был не просто стандартный туристический
Вам был полезен этот отзыв?
А
Путешествие по Великой океанской дороге
Такое путешествие нужно рассчитывать на два дня, у нас был один день и многое не успели посмотреть.
Такое путешествие нужно рассчитывать на два дня, у нас был один день и многое не успели посмотреть.
Такое путешествие нужно рассчитывать на два дня, у нас был один день и многое не успели посмотреть.
Такое путешествие нужно рассчитывать на два дня, у нас был один день и многое не успели посмотреть.
Вам был полезен этот отзыв?
Е
Путешествие по Великой океанской дороге
Великолепная и незабываемая поездка по Великой океанской дороге! Огромное спасибо Ольге за это путешествие и великолепную погоду!
Великолепная и незабываемая поездка по Великой океанской дороге! Огромное спасибо Ольге за это путешествие и великолепную погоду!
Великолепная и незабываемая поездка по Великой океанской дороге! Огромное спасибо Ольге за это путешествие и великолепную погоду!
Великолепная и незабываемая поездка по Великой океанской дороге! Огромное спасибо Ольге за это путешествие и великолепную погоду!
Великолепная и незабываемая поездка по Великой океанской дороге! Огромное спасибо Ольге за это путешествие и великолепную погоду!+4
Великолепная и незабываемая поездка по Великой океанской дороге! Огромное спасибо Ольге за это путешествие и великолепную погоду!
Великолепная и незабываемая поездка по Великой океанской дороге! Огромное спасибо Ольге за это путешествие и великолепную погоду!
Великолепная и незабываемая поездка по Великой океанской дороге! Огромное спасибо Ольге за это путешествие и великолепную погоду!
Великолепная и незабываемая поездка по Великой океанской дороге! Огромное спасибо Ольге за это путешествие и великолепную погоду!
Вам был полезен этот отзыв?
Р
Великолепный Мельбурн
Мельбурн в целом очень не большой город, что-то увидеть успели, но очень кратко … Возможно нужно больше времени
Вам был полезен этот отзыв?
А
По Мельбурну - пешком и на авто
Хотим сказать Большое Спасибо Ирине и Александру! Мы провели очень увлекательный и познавательный день в прекрасной компании и Маршрут экскурсии
читать дальшеуменьшить

составлен четко и полностью совпал с историческими вопросами о городе Мельбурн, которые нас интересовал. Мы посетили интересные места города, которые имеют значение для жителей и туристов, сделали множество прекрасных фотографий и посетили очень уютное итальянское кофе и насладились настоящим кофе в компании Ирины! Ирина и Александр замечательные гиды и всегда подробно рассказывают о стране и городе! Очень приятно было познакомиться с Мельбурном и мы обязательно порекомендуем экскурсию Ирины И Александра всем нашим друзьям и надеемся, еще посетим этот невероятно красивый город!

Вам был полезен этот отзыв?
А
Путешествие по Великой океанской дороге
Огромное Спасибо Ольге! Это был невероятно интересный и увлекательный день в прекрасной компании и Маршрут экскурсии полностью совпал с нашими
читать дальшеуменьшить

ожиданиями и часто превзошел их! Мы посетили все точки маршрута, сделали множество прекрасных фотографий и вкусно пообедали в компании Ольги! Ольга замечательный гид с прекрасными знаниями страны и отличным чувством юмора! Очень приятно было познакомиться со страной и городом и получить подарок от Ольги) мы обязательно порекомендуем экскурсию Ольги всем нашим друзьям и надеемся, еще посетим этот невероятно красивый город и его живописные окрестности!

Огромное Спасибо Ольге! Это был невероятно интересный и увлекательный день в прекрасной компании и Маршрут экскурсии
Огромное Спасибо Ольге! Это был невероятно интересный и увлекательный день в прекрасной компании и Маршрут экскурсии
Огромное Спасибо Ольге! Это был невероятно интересный и увлекательный день в прекрасной компании и Маршрут экскурсии
Огромное Спасибо Ольге! Это был невероятно интересный и увлекательный день в прекрасной компании и Маршрут экскурсии+3
Огромное Спасибо Ольге! Это был невероятно интересный и увлекательный день в прекрасной компании и Маршрут экскурсии
Огромное Спасибо Ольге! Это был невероятно интересный и увлекательный день в прекрасной компании и Маршрут экскурсии
Огромное Спасибо Ольге! Это был невероятно интересный и увлекательный день в прекрасной компании и Маршрут экскурсии
Вам был полезен этот отзыв?
Оксана
Путешествие по Великой океанской дороге
Это была потрясающая поездка!
Непередаваемой красоты виды ради которых и стоило ехать в Австралию!
Путешествие интереснейшее, интенсивное и захватывающее.
Очень рекомендую такое путешествие с Ольгой! Прекрасно всё организованно и структурированно. Успели посетить всё, что заложено в программу!!!
Это была потрясающая поездка!
Это была потрясающая поездка!
Это была потрясающая поездка!
Это была потрясающая поездка!+2
Это была потрясающая поездка!
Это была потрясающая поездка!
Вам был полезен этот отзыв?
Оксана
Прочувствуйте Австралию
Отличное путешествие!
Охватили клубничную и лавандовую фермы, посмотрели прекрасные виды полуострова, заехали на дегустацию вина (по итогу купили вино домой) и в конце прекрасное расслабление в термалях.
Ольга прекрасный рассказчик, организатор и водитель.
Очень рекомендую!
Вам был полезен этот отзыв?
С
Великолепный Мельбурн
Очень хорошие впечатления от знакомства с гидом и Мельбурном
Вам был полезен этот отзыв?
Г
Путешествие по Великой океанской дороге
особенно понравилось составление маршрута - рано выехали, но зато успели везде и не попали в толпы туристов
Вам был полезен этот отзыв?
Всего 71 отзыв в Мельбурне

Чтобы посмотреть отзывы о конкретных экскурсиях, откройте страницы с их описанием нажав на карточку из каталога выше

Ответы на вопросы от путешественников по Мельбурну

Самые популярные экскурсии в Мельбурне
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 13:
  1. Путешествие по Великой океанской дороге;
  2. По Мельбурну пешком и на историческом трамвае;
  3. Великолепный Мельбурн;
  4. Остров Филлипа и Парад пингвинов (из Мельбурна);
  5. Прочувствуйте Австралию.
Сколько стоит экскурсия по Мельбурну в августе 2026
Сейчас в Мельбурне можно забронировать 13 экскурсий и билетов от 98 до 679. Туристы уже оставили гидам 71 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Откройте для себя все тайны Мельбурна, выбрав одну из наших экскурсий. Мельбурн — город с богатой историей и современной культурой, который не перестанет вас удивлять. Сопровождаемые опытными гидами, вы сможете увидеть лучшее, что может предложить Мельбурн. Наши экскурсии в Мельбурне гарантируют незабываемые впечатления и фотографии, которыми вы будете гордиться. Не упустите шанс познакомиться с городом, как его знают местные. Бронируйте сейчас и начните своё приключение в Мельбурне!