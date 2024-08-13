Дорога в сотню километров, 14 остановок в удивительных местах, 13 часов пути - вот арифметика нашего приключения. Остальное - чистое вдохновение! Вы спуститесь к водопаду и взберётесь на маяк. Посетите фабрику шоколада, погуляете в лесу исполинских эвкалиптов, встретите коал и какаду. А главное: полюбуетесь скалами 12 апостолов. Можно даже с вертолёта - стоит только захотеть
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Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30
Что можно увидеть
Описание экскурсии
- Торк Бэй — самый популярный пляж для сёрфинга рядом с Мельбурном.
- Маяк в живописном месте, на который мы взберёмся.
- Шоколадная фабрика — мы попробуем шоколад, произведённый вручную по бельгийской технологии.
- Водопад. Спустимся к его подножию, преодолев 200 ступенек вниз.
- Лорне — красивый курортный город, где вы пообедаете свежеприготовленными морепродуктами.
- Теддис Лукаут — одна из лучших смотровых площадок на маршруте.
- Аполло Бэй — ещё один курортный город, где вас будет ждать променад и лёгкий перекус.
- Коала кафе, где мы посмотрим на коал и различных попугаев.
- Тропический лес с исполинскими эвкалиптами и древовидными папоротниками — увидим окружающий мир таким, каким его наблюдали динозавры.
- 12 апостолов — группа скал в океане возле побережья. Прогуляемся до смотровой площадки и полюбуемся потрясающими видами. При желании вы можете полетать над скалами на вертолёте.
- Бухта затонувшего фрегата — очень живописное место, с которым связано множество легенд.
- Гибс Степс — крутая лестница, ведущая к океану. Спустимся по ней и ощутим мощь приливной волны!
- Лондон Бридж — красивый природный мост, который недавно был разрушен. Посетим его, если останутся силы и время.
В дороге:
- вы услышите о Мельбурне и его жителях, золотой лихорадке 1851 года, местной флоре и фауне, а также о том, чем живут австралийцы сейчас.
- вполне можете увидеть кенгуру, коал, белых и чёрных какаду, кукубар, ехидн, воллаби в естественной среде обитания.
Организационные детали
- Экскурсия проводится круглый год. В летнее время рекомендую выезжать до 7 утра, чтобы избежать туристических толп.
- В стоимость входят: трансфер на комфортабельном автомобиле Mercedes-Benz B200, услуги гида.
Дополнительные расходы
- Вход в маяк — 10 австралийских долларов наличными за человека.
- Полёт на вертолёте над 12 апостолами (по желанию) — 165 австралийских долларов за человека.
- Обед на побережье (морепродукты) — примерно 45 австралийских долларов на человека.
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
От места вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваш гид в Мельбурне
Здравствуйте! Я Ольга. С самой юности мечтала о путешествиях по Австралии. Но прежде на жизненном пути возникла Новая Зеландия и увлекла на целых 9 лет. В 2021 году переехала в Мельбурн и постоянно открываю в нём что-то новое. Буду рада познакомить вас с лучшим австралийским городом!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Ольга
13 авг 2024
Огромная благодарность Ольге! Без нее наше путешествие в Мельбурн вообще было бы бессмысленным! Очень интересно, невероятно красиво! Комфортно и вкусно! Тысяча рекомендаций!
Входит в следующие категории Мельбурна
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