Ольга — ваш гид в Мельбурне

Здравствуйте! Я Ольга. С самой юности мечтала о путешествиях по Австралии. Но прежде на жизненном пути возникла Новая Зеландия и увлекла на целых 9 лет. В 2021 году переехала в Мельбурн и постоянно открываю в нём что-то новое. Буду рада познакомить вас с лучшим австралийским городом!