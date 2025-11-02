Прогулка по Мельбурну — это яркое путешествие по городу контрастов: от старейшего вокзала и соборов до переулков с уличным искусством и современных площадей.
Вы увидите все знаковые места — Federation Square,
Описание экскурсии
Обзорная прогулка по Мельбурну — это знакомство с городом, в котором органично сочетаются история и современность, классическая архитектура и уличное искусство, английские традиции и мультикультурность. Вы начнёте с Flinders Street Station — старейшего вокзала города, прогуляетесь по мосту Princes Bridge с видом на реку Ярра и башню Eureka Skydeck, узнаете историю Австралии у монумента Памяти. Вас ждёт культовая картина «Хлоя» в баре Young and Jackson, величественные соборы Св. Павла и Св. Патрика, готические здания парламента и отеля Windsor, и, конечно, знаменитые переулки со стрит-артом. Вы побываете на площади Federation Square, на элегантной Collins Street и в садах Fitzroy Gardens с домиком капитана Кука. В финале — набережная Сент-Килда, трасса Формулы-1 в Альберт-Парке, район Карлтон — «Маленькая Италия», и памятник «888», посвящённый праву на 8-часовой рабочий день. Экскурсия погружает в душу города — энергичного, свободного и многогранного. Основные локации:
Вокзал Flinders Street Station • Переулки стрит-арта • Fitzroy Gardens и дом капитана Кука • Collins Street и Parliament House • Сент-Килда и Альберт-Парк • Район Карлтон и памятник «888».
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- 1. Посещение старейшего железнодорожного вокзала Мельбурна - Flinders Street Station с увлекательным историческим экскурсом в прошлое города
- 2. Прогулка по мосту Princes Bridge через реку Ярра с панорамным видом на город и башню Eureka Skydeck - самую высокую смотровую площадку в Южном полушарии
- 3. Посещение Shrine of Remembrance - монумента Памяти
- 4. Посещение старинного бара Young and Jackson, где хранится знаменитая картина Хлоя - национальное достояние Австралии
- 5. Посещение собора Св. Павла - одного из красивейших храмов Мельбурна
- 6. Памятник капитану М. Флиндерсу - исследователю и первооткрывателю Австралии
- 7. Прогулка по знаменитым улочкам стрит-арта - визитной карточке города
- 8. Осмотр площади Federation Square, театра Forum, здания Парламента и старейшего отеля Мельбурна Hotel Windsor
- 9. Прогулка по «самой европейской улице» Мельбурна - Collins Street
- 10. Посещение Fitzroy Gardens - одного из красивейших садов города, где находятся домик капитана Кука и оранжерея
- 11. Посещение величественного собора Св. Патрика (по желанию)
- 12. Осмотр трассы Альберт-Парк, где проходит гонка Формула-1
- 13. Посещение исторического района Сент-Килда
- 14. Royal Exhibition Building - объект Всемирного наследия ЮНЕСКО
- 15. Прогулка по району Carlton - «Маленькой Италии»
- 16. Памятник «888», символизирующий борьбу рабочих за 8-часовой рабочий день
Что включено
- Экскурсия с русскоязычным гидом и водителем
- Транспорт от отеля и обратно
- Бутилированная вода
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Место и время начала экскурсии по договоренности
Завершение: Место окончания экскурсии по договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Y
Yury
2 ноя 2025
Выражаю благодарность Ирине и Александру. В Австралии впервые и с коротким визитом, поэтому был необходим обзорный тур по Мельбурну, максимально компактный, информативный и с наличием автомобиля для первого знакомства с
