Обзорная прогулка по Мельбурну — это знакомство с городом, в котором органично сочетаются история и современность, классическая архитектура и уличное искусство, английские традиции и мультикультурность. Вы начнёте с Flinders Street Station — старейшего вокзала города, прогуляетесь по мосту Princes Bridge с видом на реку Ярра и башню Eureka Skydeck, узнаете историю Австралии у монумента Памяти. Вас ждёт культовая картина «Хлоя» в баре Young and Jackson, величественные соборы Св. Павла и Св. Патрика, готические здания парламента и отеля Windsor, и, конечно, знаменитые переулки со стрит-артом. Вы побываете на площади Federation Square, на элегантной Collins Street и в садах Fitzroy Gardens с домиком капитана Кука. В финале — набережная Сент-Килда, трасса Формулы-1 в Альберт-Парке, район Карлтон — «Маленькая Италия», и памятник «888», посвящённый праву на 8-часовой рабочий день. Экскурсия погружает в душу города — энергичного, свободного и многогранного. Основные локации:

Вокзал Flinders Street Station • Переулки стрит-арта • Fitzroy Gardens и дом капитана Кука • Collins Street и Parliament House • Сент-Килда и Альберт-Парк • Район Карлтон и памятник «888».