На прогулке по Грацу открываются два его лица: старинное и современное. Средневековые улочки соседствуют с авангардными кварталами, создавая уникальный контраст. Здесь немецкая строгость переплетается с итальянской расслабленностью, формируя особую атмосферу.
Экскурсия раскрывает менталитет южных австрийцев и позволяет увидеть город не только как туристическое место, но и как живой организм. Истории, которые не найдёшь в путеводителях, помогут глубже понять дух Граца
5 причин купить эту экскурсию
- 🏰 Средневековые улочки
- 🌆 Футуристические кварталы
- 🗣 Уникальные истории
- 🎨 Контрасты архитектуры
- 🇦🇹 Менталитет австрийцев
Что можно увидеть
- Старый центр
- Шпили
- Дворцы
Описание экскурсииГрац — город, в котором соседствуют Средневековье и авангард, старинные улицы и дерзкие архитектурные эксперименты. На этой прогулке вы увидите как классические «визитные карточки» Граца — его старый центр, шпили и дворцы, — так и неожиданную, современную сторону города. Я проведу вас по улочкам, где время словно остановилось, и затем покажу, как Грац меняется, не теряя своей самобытности. Вы узнаете, как в этом южноавстрийском городе переплелись немецкая строгость и почти итальянская расслабленность, какие особенности местного менталитета формировали атмосферу Граца на протяжении веков. Расскажу истории, которые не прочтёшь в путеводителях, и помогу увидеть в деталях то, что обычный турист может легко упустить. Это экскурсия для тех, кто хочет почувствовать дух города — не только внешнюю красоту, но и внутренний ритм. Грац — город контрастов, и вы убедитесь в этом сами!
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Г. Грац, Австрия, кафе Променаде Erzherzog-Johann-Allee 1, 8010 Graz
Завершение: Г. Грац, Австрия, Schlossbergplatz 1
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
