Грац - это город, где история встречается с современностью.
Здесь вы увидите величественные здания, такие как Двор парламента и Кафедральный собор святого Эгидия. Площадь с часами и Двойная винтовая лестница в замке Грац откроют вам секреты прошлого. Музей современного искусства порадует любителей дизайна. Грац - это город студентов и культурных событий, где каждый уголок дышит историей и творчеством
5 причин купить эту экскурсию
- 🕰️ Уникальные исторические достопримечательности
- 🎨 Современное искусство и дизайн
- 🚴♂️ Удобная велосипедная инфраструктура
- 🍷 Знакомство с австрийской культурой и традициями
- 🏛️ Архитектурные шедевры Габсбургов
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00
Что можно увидеть
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Двор парламента (Ландхаус)
- Площадь с часами (Глокеншпильплатц)
- Кафедральный собор святого Эгидия
- Двойную винтовую лестницу в замке Грац
- Центральную площадь (Хауптплац)
- Музей современного искусства (Кунстхаус)
Вы узнаете:
- как Грац из периферийной крепости стал городом-резиденцией Габсбургов
- почему здесь много студентов
- какие итальянцы сыграли важнейшую роль в истории города
- почему контрреформация началась в Граце и на что она повлияла
- об урбанистике и велосипедной инфраструктуре
- вине, пиве и настоящей жизни австрийцев
Организационные детали
Если у вас есть физические ограничения по передвижению, сообщите мне об этом и мы сможем скорректировать маршрут
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Катарина — ваш гид в Граце
Здравствуйте! Меня зовут Катарина, и я ваша лицензированная гидесса в Австрии. Я живу в Австрии с 2012 года, и здесь теперь мой дом.
