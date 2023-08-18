10 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Австрийский Грац впечатляет своим умением сочетать разные эпохи и стили.
На индивидуальной экскурсии по центру города можно увидеть готический кафедральный собор Святого Эгидия, величественный Мавзолей императора Фердинанда II и старинный замок
На индивидуальной экскурсии по центру города можно увидеть готический кафедральный собор Святого Эгидия, величественный Мавзолей императора Фердинанда II и старинный замок
5 причин купить эту экскурсию
- 🏰 Уникальная архитектура
- 🗺 Исторические места
- 🎭 Культурные объекты
- 🍽 Местная кухня
- 🌄 Панорамные виды
Что можно увидеть
- Кафедральный собор Святого Эгидия
- Мавзолей императора Фердинанда II
- Замок Габсбургов
- Драматический театр
- Университет Граца
- Площадь колокольного звона
- Кунстхаус
- Остров на Муре
- Гора Шлоссберг
Описание экскурсии
- Вы прогуляетесь по достопримечательностям великолепной «городской короны Граца», куда входят готический кафедральный собор Святого Эгидия, Мавзолей императора Фердинанда II, средневековый замок – бывшая резиденция Габсбургов, драматический театр и старейший университет города.
- Посетите уютную Площадь колокольного звона, а также узнаете, где в Граце находится «бермудский треугольник», и почему туристы совсем не прочь там заблудиться.
- Познакомитесь с историей Граца и его архитектурными особенностями, пройдетесь по обаятельным внутренним дворикам и улицам старого города.
- Увидите современные культурные объекты Граца, построенные в 2003 году, когда город был выбран культурной столицей Европы. Это искусственный остров на Муре, который соединяет два берега реки, а также новый выставочный зал Кунстхаус, который выполнен в стиле блоб и невероятно контрастирует с окружающими постройками.
- Насладитесь великолепной панорамой города с горы Шлоссберг. Подняться сюда можно на фуникулёре, лифте или пешком по «Русским ступеням», которые вырублены в скале.
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ева — ваш гид в Граце
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 211 туристов
Лицензированный профессиональный гид покажет Вам достопримечательности города Грац.
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на 19 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
и
Были с семьей в Австрии, и один день посвятили городу Грац. Экскурсию проводила Ева, мой муж связался с ней заранее,и экскурсовод встретила нас на вокзале. Двухчасовая экскурсия продолжалась около 3
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N
Мы благодарность Эве за прекрасную экскурсию по чудесном городу Грас благодаря Эве мы смогли за 2 часа увидеть самые лучшие места города посетить кафедральный собор подняться на смотровую площадку увидеть исскусвеный остров и многое другое Эва прекрасно владеет материалом и её русский язык выше всех похвал мы благодарны ей и рекомендуем её всем
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Е
Огромное спасибо гиду Еве.
Была шикарная экскурсия по Грац. Нас было 7 человек. Очень понравилась экскурсия и город.
Много нового узнали. Ева мастер своего дела. Экскурсия была захватывающая, ни на грамм не скучная, живая и интересная. Ева прекрасно говорит на русском. Все остались довольны. Полны новых впечатлений. Останетесь довольны!
Была шикарная экскурсия по Грац. Нас было 7 человек. Очень понравилась экскурсия и город.
Много нового узнали. Ева мастер своего дела. Экскурсия была захватывающая, ни на грамм не скучная, живая и интересная. Ева прекрасно говорит на русском. Все остались довольны. Полны новых впечатлений. Останетесь довольны!
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С
Когда приезжаешь в город буквально на один день, то, конечно, только помощь гида позволит понять и увидеть самые значимые и интересные события и места этого города! И я думаю, от
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В
Экскурсия по Грацу была ВЕЛИКОЛЕПНА!Город очень красивый и приветливый. Ева -наш экскурсовод очень подробно и интересно рассказала об истории этого города,его обычаях и людях, живших и ныне живущих в этом
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Ю
Благодарим Еву за прекрасную экскурсию. Мы только и делали, что следовали за ней по интересному маршруту, слушали интересные рассказы и крутили головой влево и вправо. Ева знает столько разных переулков
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