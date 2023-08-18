10 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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часов, и все время буквально ловили каждое слово. Ева прекрасно знает историю города и чувствуется, что сама получает удовольствие от своей работы и очень любит Грац. Интересно было и нам, взрослым, и детям,сын подросток 14 лет задавал много вопросов и на все получил очень интересные ответы, с фактами, с датами. Очень продуманный маршрут, совершенно не устали и ни минуты не скучали. Евочка, спасибо Вам большое, вы нас влюбили в Грац, всем советуем обращаться к вам, прекрасное знание языка и истории, очень довольны.