10 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

  1. Австрия
  2. Экскурсии

  3. Прогулка по центру величественного Граца

Насыщенная обзорная экскурсия с профессиональным гидом по главным достопримечательностям города

Ева
Задать вопрос
Ева – ваш гид
Австрийский Грац – город, который виртуозно сочетает в себе атмосферу средневековья, итальянскую архитектуру XVI века, северный колорит и самые современные культурные веяния.

На прогулке по центру Старого города вы поймете, почему Грац был включен в фонд культурного наследия ЮНЕСКО, узнаете, где лучше познакомиться с местной кухней, и удивитесь, как много тайн и легенд хранят импозантные дворцы и тихие улочки города.
110 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 10 человек
Можно с детьми
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии10 отзывов
4.8
Прогулка по центру величественного Граца
Прогулка по центру величественного Граца

Что вас ожидает

  • Вы прогуляетесь по достопримечательностям великолепной «городской короны Граца», куда входят готический кафедральный собор Святого Эгидия, Мавзолей императора Фердинанда II, средневековый замок – бывшая резиденция Габсбургов, драматический театр и старейший университет города.
  • Посетите уютную Площадь колокольного звона, а также узнаете, где в Граце находится «бермудский треугольник», и почему туристы совсем не прочь там заблудиться.
  • Познакомитесь с историей Граца и его архитектурными особенностями, пройдетесь по обаятельным внутренним дворикам и улицам старого города.
  • Увидите современные культурные объекты Граца, построенные в 2003 году, когда город был выбран культурной столицей Европы. Это искусственный остров на Муре, который соединяет два берега реки, а также новый выставочный зал Кунстхаус, который выполнен в стиле блоб и невероятно контрастирует с окружающими постройками.
  • Насладитесь великолепной панорамой города с горы Шлоссберг. Подняться сюда можно на фуникулёре, лифте или пешком по «Русским ступеням», которые вырублены в скале.
Прогулка по центру величественного Граца
Прогулка по центру величественного Граца
Прогулка по центру величественного Граца
Прогулка по центру величественного Граца
Прогулка по центру величественного Граца
Прогулка по центру величественного Граца
Прогулка по центру величественного Граца
Прогулка по центру величественного Граца

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Март 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Апрель 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Май 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Июнь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Июль 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Ева
Ева
Лицензированный профессиональный гид покажет Вам достопримечательности города Грац.
Напишите мне

10 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

22 февраля 2020
Когда приезжаешь в город буквально на один день, то, конечно, только помощь гида позволит понять и увидеть самые значимые и интересные события и места этого города! И я думаю, от Граца у нас остались такие тёплые и приятные воспоминая только потому, что сопровождала и рассказывала нам о городе Ева - очень доброжелательная, интеллигентная и знающая экскурсовод.
Компания у нас была разновозрастная, но Ева смогла заинтересовать всех. Ресторан, который она посоветовала нам для ужина, тоже оставил наилучшие воспоминания и о кухне, и о людях, живущих и работающих в Граце.
Всем рекомендую!
25 ноября 2019
Экскурсия по Грацу была ВЕЛИКОЛЕПНА !Город очень красивый и приветливый .Ева -наш экскурсовод очень подробно и интересно рассказала об истории этого города ,его обычаях и людях , живших и ныне живущих в этом небольшом городе . Экскурсия длилась даже больше запланированного времени и Ева подробно и с большой любовью говорила о своём городе . Но к сожалению нужно было возвращаться в Вену , где мы остановились . Может быть когда-то удастся посетить этот город вновь .
14 октября 2019
Нам очень понравилась гид Ева. Рекомендуем. Очень приятное осталось впечатление. Ещё раз спасибо Ольге
25 сентября 2019
Спасибо большое Еве, за экскурсию по красивейшему Грацу! Все , что было заявлено в программе, мы посмотрели и даже больше . Ева Хороший рассказчик , много знает , доброжелательная и располагающая . Показала нам свой любимый ресторан в центре города, и сказала какое блюдо пробовать ! Это был очень вкусный ужин с цыплёнком по штирийски и грибной суп с гейденштеруем! Приятного аппетита в красивейшем и гостеприимном Граце!
22 августа 2019
Благодарим Еву за прекрасную экскурсию. Мы только и делали, что следовали за ней по интересному маршруту, слушали интересные рассказы и крутили головой влево и вправо. Ева знает столько разных переулков и красивых мест, которые сам ты никогда не отыщешь.
Мы задавали Еве много вопросов о жизни людей в Граце и получали ответы. Были приятно удивлены, что нас не заваливали датами и именами. И отдельное спасибо за сосисочную в которую мы еще раз вернулись🤗🤗🤗
25 июня 2019
Прогулка замечательная, гид Ева чудесная!
9 июня 2019
Экскурсия превзошла все наши ожидания. Экскурсовод Ева очень интересно преподнесла информацию по этому очаровательному городу. Особенно интересно интересно увидеть Австрию глазами рускоговорящего гида, с другим менталитетом. Мы обошли весь центр Граца, поднялись в Замок, были на острове, заходили в очень интересные дворики. Особое спасибо Еве за рекомендованный шоколад, оказался необыкновенной вкусноты!!!
29 декабря 2018
Ева, спасибо большое! очень содержательная интересная экскурсия!
4 декабря 2017
Экскурсия очень понравилась.
Konstantin
16 апреля 2017
Экскурсия была бесценной в том плане, что мы получили знания из первых рук. Не от русского, который переехал 5-10 лет назад и сохранил наш менталитет. А от венгерки, местного жителя, но на удивление хорошо говорящего по-русски. Акцент есть, но русский язык у нее разговорный и для иностранца просто прекрасен. Ева показала нам великолепные маленькие дворики, церкви, древнюю резиденцию Габсбургов, а также современные строения. Если бы мы гуляли по Грацу сами, то не увидели и не узнали бы и десятой части.
Может быть мы излишне привередливы, но нам немного не понравилось то, что у Евы, сертифицированного гида, чувствуется богатый опыт проведения групповых, а не индивидуальных экскурсий. На индивидуальной экскурсии хотелось бы, чтобы гид подстраивался под твои запросы и твой темп, отвечал на все твои "дурацкие" вопросы. Также Ева закончила экскурсию на 15 минут раньше, сказав, что у нее "в 2 часа другая экскурсия". Сомнительный аргумент, ведь это наше оплаченное время.
Хотя в целом очень познавательная и самобытная экскурсия, мы нисколько не жалеем, тем более, что других гидов по Грацу у трипстера нет :)

Обзорные экскурсии в Граце

Знакомьтесь, Грац!Знакомьтесь, Грац!Знакомьтесь, Грац!
115 за экскурсию
2 часа
2 отзыва
Увидеть главные достопримечательности и узнать историю второго по величине города Австрии
Я покажу вам как классические «визитные карточки» Граца, так и его современную архитектуру. Расскажу о династии Габсбургов, местном менталитете, культуре и традициях. Помогу раскрыть австрийскую душу и сделаю все, чтобы вы полюбили Грац так же, как и я.

Выбирайте и другие экскурсии в Граце

ВсеОбзорныеПешкомИндивидуальные