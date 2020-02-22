10 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Экскурсия была бесценной в том плане, что мы получили знания из первых рук. Не от русского, который переехал 5-10 лет назад и сохранил наш менталитет. А от венгерки, местного жителя, но на удивление хорошо говорящего по-русски. Акцент есть, но русский язык у нее разговорный и для иностранца просто прекрасен. Ева показала нам великолепные маленькие дворики, церкви, древнюю резиденцию Габсбургов, а также современные строения. Если бы мы гуляли по Грацу сами, то не увидели и не узнали бы и десятой части.

Может быть мы излишне привередливы, но нам немного не понравилось то, что у Евы, сертифицированного гида, чувствуется богатый опыт проведения групповых, а не индивидуальных экскурсий. На индивидуальной экскурсии хотелось бы, чтобы гид подстраивался под твои запросы и твой темп, отвечал на все твои "дурацкие" вопросы. Также Ева закончила экскурсию на 15 минут раньше, сказав, что у нее "в 2 часа другая экскурсия". Сомнительный аргумент, ведь это наше оплаченное время.

Хотя в целом очень познавательная и самобытная экскурсия, мы нисколько не жалеем, тем более, что других гидов по Грацу у трипстера нет :)