2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Грац исторический Вы увидите все знаковые места центра: собор святого Эгидиуса и усыпальницу семьи Габсбургов, старую крепостную стену и легендарную двойную винтовую лесенку XV века. Пройдете по симпатичным улицам, послушаете колокольный звон и полюбуетесь танцующей парочкой в старейшем открытом аттракционе города. Мы заглянем в сказочные средневековые дворики в стиле готики, ренессанса и барокко — ведь именно они создают уютную атмосферу Граца. На главной площади, у старинной Ратуши, я расскажу замечательную историю любви семьи Габсбургов. А площадь Францисканцев поразит вас древними латернами и монастырем XV века.
Грац современный Неожиданно для себя вы откроете и другое лицо города с авангардной архитектурой. Я раскрою, благодаря какому мировому проекту Грац стал архитектурно прогрессивным местом с неординарными сооружениями — вы увидите здание-облако Кунстхаус, а также искусственный остров-ракушку на водной глади реки Мур Муринзель. В завершение мы поднимемся на гору Шлоссберг, откуда вам откроется захватывающий вид на многоликий Грац.
Организационные детали
Подняться на гору можно по ступеням, на современном лифте или фуникулере — 4 евро с человека.
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
Местов встречи для начала тура у кафе «Prominade».
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
Рада представиться — Ольга, дипломированный австрийский гид с 12-летним стажем. Я провожу экскурсии в Вене, Граце и красивейших местах Штирии. «В мире все идет кувырком, но Австрия идет своим ходом», — констатировал с иронией местный сатирик Эгон Фридель. Посетив эту чудесную страну, вы убедитесь в этом сами. До встречи!
Ольга, спасибо большое за знакомство с г. Грац! Время пролетело незаметно, очень интересно и познавательно! Великолепный город с богатейшей и красивой историей, уютным и старинным центром, вкусным вином и кухней!
Насыщенная обзорная экскурсия с профессиональным гидом по главным достопримечательностям города
Австрийский Грац – город, который виртуозно сочетает в себе атмосферу средневековья, итальянскую архитектуру XVI века, северный колорит и самые современные культурные веяния. На прогулке по центру Старого города вы поймете, почему Грац был включен в фонд культурного наследия ЮНЕСКО, узнаете, где лучше познакомиться с местной кухней, и удивитесь, как много тайн и легенд хранят импозантные дворцы и тихие улочки города.