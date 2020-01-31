2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Грац исторический

Вы увидите все знаковые места центра: собор святого Эгидиуса и усыпальницу семьи Габсбургов, старую крепостную стену и легендарную двойную винтовую лесенку XV века. Пройдете по симпатичным улицам, послушаете колокольный звон и полюбуетесь танцующей парочкой в старейшем открытом аттракционе города. Мы заглянем в сказочные средневековые дворики в стиле готики, ренессанса и барокко — ведь именно они создают уютную атмосферу Граца. На главной площади, у старинной Ратуши, я расскажу замечательную историю любви семьи Габсбургов. А площадь Францисканцев поразит вас древними латернами и монастырем XV века.

Грац современный

Неожиданно для себя вы откроете и другое лицо города с авангардной архитектурой. Я раскрою, благодаря какому мировому проекту Грац стал архитектурно прогрессивным местом с неординарными сооружениями — вы увидите здание-облако Кунстхаус, а также искусственный остров-ракушку на водной глади реки Мур Муринзель. В завершение мы поднимемся на гору Шлоссберг, откуда вам откроется захватывающий вид на многоликий Грац.