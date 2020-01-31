2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Увидеть главные достопримечательности и узнать историю второго по величине города Австрии

Ольга
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Ольга – ваш гид
Я покажу вам как классические «визитные карточки» Граца, так и его современную архитектуру.

Расскажу о династии Габсбургов, местном менталитете, культуре и традициях.

Помогу раскрыть австрийскую душу и сделаю все, чтобы вы полюбили Грац так же, как и я.
115 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 10 человек
Можно с детьми
Встреча у кафе «Prominade»
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У этой экскурсии2 отзыва
5
Знакомьтесь, Грац!
Знакомьтесь, Грац!

Что вас ожидает

Грац исторический
Вы увидите все знаковые места центра: собор святого Эгидиуса и усыпальницу семьи Габсбургов, старую крепостную стену и легендарную двойную винтовую лесенку XV века. Пройдете по симпатичным улицам, послушаете колокольный звон и полюбуетесь танцующей парочкой в старейшем открытом аттракционе города. Мы заглянем в сказочные средневековые дворики в стиле готики, ренессанса и барокко — ведь именно они создают уютную атмосферу Граца. На главной площади, у старинной Ратуши, я расскажу замечательную историю любви семьи Габсбургов. А площадь Францисканцев поразит вас древними латернами и монастырем XV века.

Грац современный
Неожиданно для себя вы откроете и другое лицо города с авангардной архитектурой. Я раскрою, благодаря какому мировому проекту Грац стал архитектурно прогрессивным местом с неординарными сооружениями — вы увидите здание-облако Кунстхаус, а также искусственный остров-ракушку на водной глади реки Мур Муринзель. В завершение мы поднимемся на гору Шлоссберг, откуда вам откроется захватывающий вид на многоликий Грац.

Организационные детали

Подняться на гору можно по ступеням, на современном лифте или фуникулере — 4 евро с человека.

Знакомьтесь, Грац!
Знакомьтесь, Грац!
Знакомьтесь, Грац!
Знакомьтесь, Грац!
Знакомьтесь, Грац!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура у кафе «Prominade».
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Ольга
Ольга
Рада представиться — Ольга, дипломированный австрийский гид с 12-летним стажем. Я провожу экскурсии в Вене, Граце и красивейших местах Штирии. «В мире все идет кувырком, но Австрия идет своим ходом», — констатировал с иронией местный сатирик Эгон Фридель. Посетив эту чудесную страну, вы убедитесь в этом сами. До встречи!
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2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

31 января 2020
Хотелось бы подольше
27 июля 2019
Ольга, спасибо большое за знакомство с г. Грац! Время пролетело незаметно, очень интересно и познавательно! Великолепный город с богатейшей и красивой историей, уютным и старинным центром, вкусным вином и кухней!

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Насыщенная обзорная экскурсия с профессиональным гидом по главным достопримечательностям города
Австрийский Грац – город, который виртуозно сочетает в себе атмосферу средневековья, итальянскую архитектуру XVI века, северный колорит и самые современные культурные веяния. На прогулке по центру Старого города вы поймете, почему Грац был включен в фонд культурного наследия ЮНЕСКО, узнаете, где лучше познакомиться с местной кухней, и удивитесь, как много тайн и легенд хранят импозантные дворцы и тихие улочки города.

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