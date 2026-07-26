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Экскурсии в Граце

Найдено 6 экскурсий в Граце на русском языке, цены от €150. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
Знакомьтесь, Грац
Пешая
2 часа
26 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Знакомьтесь, Грац
Познакомьтесь с Грацем: исторические памятники, современная архитектура и захватывающие виды на город
Начало: У кафе «Prominade», Erzherzog-Johann-Allee 1, 8010...
Сегодня в 12:00
Завтра в 10:00
от €150 за всё до 10 чел.
Прогулка по центру величественного Граца
Пешая
2 часа
19 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Прогулка по центру величественного Граца
Индивидуальная экскурсия по Грацу подарит незабываемые впечатления. Погрузитесь в историю и современность, открывая для себя тайны и легенды старого города
Сегодня в 18:30
Завтра в 08:00
от €150 за всё до 10 чел.
Уютный Грац - город самых счастливых людей
Пешая
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Уютный Грац - город самых счастливых людей
Погрузитесь в атмосферу Граца, города с богатой историей и уникальной культурой. Узнайте, как он стал культурной столицей и городом дизайна
10 авг в 15:00
11 авг в 08:00
от €150 за всё до 10 чел.
Пощёчина Наполеону и Русские ступени - прогулка по горе Шлоссберг
Пешая
1 час
Индивидуальная
Пощёчина Наполеону и Русские ступени - прогулка по горе Шлоссберг
Погрузитесь в историю Граца на прогулке по горе Шлоссберг. Откройте тайны крепости, не сдавшейся Наполеону, и насладитесь видами с высоты
Начало: На площади Шлоссбергплатц (Schlossbergplatz), у фо...
10 авг в 09:00
11 авг в 09:00
от €150 за всё до 30 чел.
Замковая гора Шлоссберг и её секреты
Пешая
1.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Замковая гора Шлоссберг и её секреты
Погрузитесь в историю Граца на Замковой горе. Уникальные виды, старинные башни и захватывающие легенды ждут вас
10 авг в 08:00
11 авг в 08:00
от €160 за всё до 10 чел.
Грац - город контрастов
Пешая
2 часа
Мини-группа
до 5 чел.
Грац - город контрастов
Начало: Г. Грац, Австрия, кафе Променаде Эрцхерцог-Йохан-А...
€150 за человека

Последние отзывы на экскурсии

Сергей,
Знакомьтесь, Грац
Мы посетили Грац впервые, поэтому обзорная пешеходная экскурсия была совершенно необходима. С Ольгой за 2 часа пешком мы познакомились с
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историей и достопримечательностями этого очень уютного города. Очень интересно знакомиться с новыми местами вместе с опытным гидом, который строит и маршрут и свой рассказ в соответствии с вашими пожеланиями! Очень профессионально! Спасибо огромное Вам, Ольга! Без Вас знакомство с городом не было бы столь интересным. Всем рекомендуем!

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М
Знакомьтесь, Грац
Больше спасибо Ольге за экскурсию! Очень интересно, Ольга молодец, все грамотно организовано! Интересная история города, архитектура. если вам нужна обзорная экскурсия по городу, смело выбирайте.
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I
Знакомьтесь, Грац
прекрасная экскурсия, очень интересно и познааателтно, Ольга прекрасный гид
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Е
Знакомьтесь, Грац
Познавательно, информативно, не скучно. Ольга адаптировала маршрут под наши пожелания, за что отдельное спасибо. Смело рекомендуем гида!
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А
Знакомьтесь, Грац
Понравилось. Можно смело обращаться к оной даме.
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Л
Знакомьтесь, Грац
Спасибо Ольге за интересную экскурсию по Грацу.
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Т
Знакомьтесь, Грац
Замечательная прогулка по городу Грац. Краски осени добавили особый шарм красивому городу.
Огромное спасибо Ольге за интересный рассказ и увлекательные подробности!
Замечательная прогулка по городу Грац. Краски осени добавили особый шарм красивому городу.
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А
Знакомьтесь, Грац
Экскурсия с Ольгой оставила самые чудесные впечатления 🙏 Спасибо большое за прекрасную прогулку по городу и отдельно за рекомендованный ресторанчик, это было одно из лучших гастрономических впечатлений за годы жизни в Австрии 😉
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N
Прогулка по центру величественного Граца
Мы благодарность Эве за прекрасную экскурсию по чудесном городу Грас благодаря Эве мы смогли за 2 часа увидеть самые лучшие
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места города посетить кафедральный собор подняться на смотровую площадку увидеть исскусвеный остров и многое другое Эва прекрасно владеет материалом и её русский язык выше всех похвал мы благодарны ей и рекомендуем её всем

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Е
Прогулка по центру величественного Граца
Огромное спасибо гиду Еве.
Была шикарная экскурсия по Грац. Нас было 7 человек. Очень понравилась экскурсия и город.
Много нового узнали. Ева
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мастер своего дела. Экскурсия была захватывающая, ни на грамм не скучная, живая и интересная. Ева прекрасно говорит на русском. Все остались довольны. Полны новых впечатлений. Останетесь довольны!

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Всего 45 отзывов в Граце

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Ответы на вопросы от путешественников по Грацу

Самые популярные экскурсии в Граце
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 6:
  1. Знакомьтесь, Грац;
  2. Прогулка по центру величественного Граца;
  3. Уютный Грац - город самых счастливых людей;
  4. Пощёчина Наполеону и Русские ступени - прогулка по горе Шлоссберг;
  5. Замковая гора Шлоссберг и её секреты.
Сколько стоит экскурсия по Грацу в августе 2026
Сейчас в Граце можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 150 до 160. Туристы уже оставили гидам 45 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
Наши экскурсии в Граце предлагают вам посетить достопримечательности Австрии на русском языке и платить не более €150 за экскурсию. Забронируйте своё место и получите незабываемое впечатление от посещения Граца в 2026 году