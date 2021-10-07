Все экскурсии в Граце
Экскурсии на русском языке 🇷🇺 в Граце – доступно 2 экскурсии на 2021 год, 13 ⭐ отзывов, цены от €104. Экскурсии проводятся местными гидами на русском языке, которые знают о Граце почти всё. Сегодня можно забронировать экскурсии в Австрии на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
Индивидуальная экскурсия
2ч
€115
за 1-10 чел.
Знакомьтесь, Грац!
Увидеть главные достопримечательности и узнать историю второго по величине города Австрии
Индивидуальная экскурсия
2ч
115€104
за 1-10 чел.
Прогулка по центру величественного Граца
Насыщенная обзорная экскурсия с профессиональным гидом по главным достопримечательностям города
Последние отзывы «Экскурсии Граца»
- ААлександр7 октября 2021Замечательная, интересная и живая экскурсия которую рекомендуем для всей семьи. Ольга сумела показать Грац так что хочется продолжать гулять в этом городе и узнавать о нем как можно больше. Спасибо Ольга!
- ССветлана22 февраля 2020Когда приезжаешь в город буквально на один день, то, конечно, только помощь гида позволит понять и увидеть самые значимые и интересные события и места этого города! И я думаю, от Граца у нас остались такие тёплые и приятные воспоминая только потому, что сопровождала и рассказывала нам о городе Ева - очень доброжелательная, интеллигентная и знающая экскурсовод. Компания у нас была разновозрастная, но Ева смогла заинтересовать всех. Ресторан, который она посоветовала нам для ужина, тоже оставил наилучшие воспоминания и о кухне, и о людях, живущих и работающих в Граце. Всем рекомендую!
- DDmitry31 января 2020Хотелось бы подольше
- ВВЯЧЕСЛАВ25 ноября 2019Экскурсия по Грацу была ВЕЛИКОЛЕПНА!Город очень красивый и приветливый. Ева -наш экскурсовод очень подробно и интересно рассказала об истории этого города, его обычаях и людях, живших и ныне живущих в этом небольшом городе. Экскурсия длилась даже больше запланированного времени и Ева подробно и с большой любовью говорила о своём городе. Но к сожалению нужно было возвращаться в Вену, где мы остановились. Может быть когда-то удастся посетить этот город вновь.
- РРитта14 октября 2019Нам очень понравилась гид Ева. Рекомендуем. Очень приятное осталось впечатление. Ещё раз спасибо Ольге
- ААнтонина27 июля 2019Ольга, спасибо большое за знакомство с г. Грац! Время пролетело незаметно, очень интересно и познавательно! Великолепный город с богатейшей и красивой историей, уютным и старинным центром, вкусным вином и кухней!