Отзыв на: Знакомьтесь, Грац! А Александр 5 Замечательная, интересная и живая экскурсия которую рекомендуем для всей семьи. Ольга сумела показать Грац так что хочется продолжать гулять в этом городе и узнавать о нем как можно больше. Спасибо Ольга!

Отзыв на: Прогулка по центру величественного Граца С Светлана 5 Когда приезжаешь в город буквально на один день, то, конечно, только помощь гида позволит понять и увидеть самые значимые и интересные события и места этого города! И я думаю, от Граца у нас остались такие тёплые и приятные воспоминая только потому, что сопровождала и рассказывала нам о городе Ева - очень доброжелательная, интеллигентная и знающая экскурсовод. Компания у нас была разновозрастная, но Ева смогла заинтересовать всех. Ресторан, который она посоветовала нам для ужина, тоже оставил наилучшие воспоминания и о кухне, и о людях, живущих и работающих в Граце. Всем рекомендую!

Отзыв на: Знакомьтесь, Грац! D Dmitry 5 Хотелось бы подольше

Отзыв на: Прогулка по центру величественного Граца В ВЯЧЕСЛАВ 5 Экскурсия по Грацу была ВЕЛИКОЛЕПНА!Город очень красивый и приветливый. Ева -наш экскурсовод очень подробно и интересно рассказала об истории этого города, его обычаях и людях, живших и ныне живущих в этом небольшом городе. Экскурсия длилась даже больше запланированного времени и Ева подробно и с большой любовью говорила о своём городе. Но к сожалению нужно было возвращаться в Вену, где мы остановились. Может быть когда-то удастся посетить этот город вновь.

Отзыв на: Прогулка по центру величественного Граца Р Ритта 5 Нам очень понравилась гид Ева. Рекомендуем. Очень приятное осталось впечатление. Ещё раз спасибо Ольге