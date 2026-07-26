Индивидуальная
до 10 чел.
Знакомьтесь, Грац
Познакомьтесь с Грацем: исторические памятники, современная архитектура и захватывающие виды на город
Начало: У кафе «Prominade», Erzherzog-Johann-Allee 1, 8010...
Сегодня в 12:00
Завтра в 10:00
от €150 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Прогулка по центру величественного Граца
Индивидуальная экскурсия по Грацу подарит незабываемые впечатления. Погрузитесь в историю и современность, открывая для себя тайны и легенды старого города
Сегодня в 18:30
Завтра в 08:00
от €150 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Уютный Грац - город самых счастливых людей
Погрузитесь в атмосферу Граца, города с богатой историей и уникальной культурой. Узнайте, как он стал культурной столицей и городом дизайна
10 авг в 15:00
11 авг в 08:00
от €150 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
Пощёчина Наполеону и Русские ступени - прогулка по горе Шлоссберг
Погрузитесь в историю Граца на прогулке по горе Шлоссберг. Откройте тайны крепости, не сдавшейся Наполеону, и насладитесь видами с высоты
Начало: На площади Шлоссбергплатц (Schlossbergplatz), у фо...
10 авг в 09:00
11 авг в 09:00
от €150 за всё до 30 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Замковая гора Шлоссберг и её секреты
Погрузитесь в историю Граца на Замковой горе. Уникальные виды, старинные башни и захватывающие легенды ждут вас
10 авг в 08:00
11 авг в 08:00
от €160 за всё до 10 чел.
Мини-группа
до 5 чел.
Грац - город контрастов
Начало: Г. Грац, Австрия, кафе Променаде Эрцхерцог-Йохан-А...
€150 за человека
Последние отзывы на экскурсии
Мы посетили Грац впервые, поэтому обзорная пешеходная экскурсия была совершенно необходима. С Ольгой за 2 часа пешком мы познакомились с
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М
Больше спасибо Ольге за экскурсию! Очень интересно, Ольга молодец, все грамотно организовано! Интересная история города, архитектура. если вам нужна обзорная экскурсия по городу, смело выбирайте.
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I
прекрасная экскурсия, очень интересно и познааателтно, Ольга прекрасный гид
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Е
Познавательно, информативно, не скучно. Ольга адаптировала маршрут под наши пожелания, за что отдельное спасибо. Смело рекомендуем гида!
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А
Понравилось. Можно смело обращаться к оной даме.
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Л
Спасибо Ольге за интересную экскурсию по Грацу.
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Т
Замечательная прогулка по городу Грац. Краски осени добавили особый шарм красивому городу.
Огромное спасибо Ольге за интересный рассказ и увлекательные подробности!
Огромное спасибо Ольге за интересный рассказ и увлекательные подробности!
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А
Экскурсия с Ольгой оставила самые чудесные впечатления 🙏 Спасибо большое за прекрасную прогулку по городу и отдельно за рекомендованный ресторанчик, это было одно из лучших гастрономических впечатлений за годы жизни в Австрии 😉
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N
Мы благодарность Эве за прекрасную экскурсию по чудесном городу Грас благодаря Эве мы смогли за 2 часа увидеть самые лучшие
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Е
Огромное спасибо гиду Еве.
Была шикарная экскурсия по Грац. Нас было 7 человек. Очень понравилась экскурсия и город.
Много нового узнали. Ева
Была шикарная экскурсия по Грац. Нас было 7 человек. Очень понравилась экскурсия и город.
Много нового узнали. Ева
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Всего 45 отзывов в Граце
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Ответы на вопросы от путешественников по Грацу
Самые популярные экскурсии в Граце
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 6:
Сколько стоит экскурсия по Грацу в августе 2026
Сейчас в Граце можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 150 до 160. Туристы уже оставили гидам 45 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
Наши экскурсии в Граце предлагают вам посетить достопримечательности Австрии на русском языке и платить не более €150 за экскурсию. Забронируйте своё место и получите незабываемое впечатление от посещения Граца в 2026 году