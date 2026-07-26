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историей и достопримечательностями этого очень уютного города. Очень интересно знакомиться с новыми местами вместе с опытным гидом, который строит и маршрут и свой рассказ в соответствии с вашими пожеланиями! Очень профессионально! Спасибо огромное Вам, Ольга! Без Вас знакомство с городом не было бы столь интересным. Всем рекомендуем!