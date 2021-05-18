Всё о Клагенфурте

Полезная информация о Клагенфурте

Что нужно знать о Клагенфурте: 🌇 расположение на карте, поиск авиабилетов ✈️ в аэропорт Клагенфурт, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Клагенфурте
19:2918
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇦🇹 Австрия
Название городаКлагенфурт
По-английскиKlagenfurt am Woerthersee
Столица регионаКлагенфурт является столицей региона
Население города90 610 чел.
АэропортКлагенфурт KLU
Часовой поясEurope/Vienna
Средняя высота450 м. от уровня моря

Где находится Клагенфурт на карте

Клагенфурт фото города
Клагенфурт

Когда лучше лететь в Клагенфурт

Расписание авиа-рейсов