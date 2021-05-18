Полезная информация о Линце

Что нужно знать о Линце: 🌇 расположение на карте, лучшие предложения по турам и отелям, поиск авиабилетов ✈️ в аэропорт Линц, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, а так же как пишется по-английски
Местное время в Линце
22:1608
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇦🇹 Австрия
Название городаЛинц
По-английскиLinz
Столица регионаЛинц является столицей региона
Население города204 846 чел.
АэропортЛинц LNZ
Часовой поясEurope/Vienna
Средняя высота268 м. от уровня моря

Где находится Линц на карте

Календарь низких цен на туры в Линц

Линц фото города
Линц

Горящие предложения по путёвкам

Поиск и сравнение цен на туры

Когда лучше лететь в Линц

Расписание авиа-рейсов