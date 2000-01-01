Пешеходная. Экскурсию проводит профессиональный русскоязычный гид.
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более
Чем за 48 часов до наступления даты экскурсии
Чем за 48 часов до наступления даты экскурсии
Описание
Небольшое кладбище в Хитцинге, совсем недалеко от Шенбрунна — самое старое действующее кладбище Вены. Появилось оно по указу императора-реформатора Иосифа II в конце XVIII века, однако, известно оно скорее захоронениями начала века XХ. У экскурсии есть тематическое ядро — это «Вена 1900». Ведь здесь, в Хитцинге, похоронены Густав Климт, Албан Берг, Отто Вагнер, Коломан Мозер, и люди, тесно с ними связанные — меценаты, издатели, заказчики… Кроме того, эта прогулка познакомит участников с людьми, которых помнят и чтут в Австрии и Вене по сей день — их именами названы улицы, основанные ими предприятия продолжают работать, рожденные ими идеи по-прежнему актуальны…
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно в 10:30Экскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 0.8 undefined до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Tez Tour — Организатор в Вене
Экскурсионная компания Tezeks входит в знаменитую группу компаний Tez Tour, заслужившую доверие многих туристов по всему миру
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Вены
Индивидуальные
Можно с детьми
Необычные
История и культура
Забронировать
Дата и количество участников выбирается при бронировании