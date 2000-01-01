Описание

Небольшое кладбище в Хитцинге, совсем недалеко от Шенбрунна — самое старое действующее кладбище Вены. Появилось оно по указу императора-реформатора Иосифа II в конце XVIII века, однако, известно оно скорее захоронениями начала века XХ. У экскурсии есть тематическое ядро — это «Вена 1900». Ведь здесь, в Хитцинге, похоронены Густав Климт, Албан Берг, Отто Вагнер, Коломан Мозер, и люди, тесно с ними связанные — меценаты, издатели, заказчики… Кроме того, эта прогулка познакомит участников с людьми, которых помнят и чтут в Австрии и Вене по сей день — их именами названы улицы, основанные ими предприятия продолжают работать, рожденные ими идеи по-прежнему актуальны…