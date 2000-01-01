Экскурсия по кладбищу Хитцинга

Описание
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О гиде
Ответы на вопросы
Пешеходная. Экскурсию проводит профессиональный русскоязычный гид.
Экскурсия по кладбищу Хитцинга
Экскурсия по кладбищу Хитцинга
Экскурсия по кладбищу Хитцинга
Экскурсия по кладбищу Хитцинга
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более
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Описание

Небольшое кладбище в Хитцинге, совсем недалеко от Шенбрунна — самое старое действующее кладбище Вены. Появилось оно по указу императора-реформатора Иосифа II в конце XVIII века, однако, известно оно скорее захоронениями начала века XХ. У экскурсии есть тематическое ядро — это «Вена 1900». Ведь здесь, в Хитцинге, похоронены Густав Климт, Албан Берг, Отто Вагнер, Коломан Мозер, и люди, тесно с ними связанные — меценаты, издатели, заказчики… Кроме того, эта прогулка познакомит участников с людьми, которых помнят и чтут в Австрии и Вене по сей день — их именами названы улицы, основанные ими предприятия продолжают работать, рожденные ими идеи по-прежнему актуальны…

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 10:30
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 0.8 undefined до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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