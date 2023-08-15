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экскурсию на 1 день входит 2 маршрута - синий и красный. Тоесть сначала на одном автобусе проезжаете достопримечательности одного маршрута, потом пересаживаетесь в другой автобус и едете по другому маршруту. В автобусе всё рассказывает аудиогид, очень много языков на выбор. Рассказ сопровождается класической музыкой. Экскурсия полностью стоит своих денег, очень довольны.