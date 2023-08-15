Экскурсии по историческим местам и объектам культурного наследия

Найдено 26 экскурсий в категории «История и культура» в Вене на русском языке, цены от €30. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Ежедневная пешеходная экскурсия по Вене
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
84 отзыва
Ежедневная пешеходная экскурсия по Вене
Расписание: Ежедневно в 15:15
30 за человека
Зальцбург и озерный край Зальцкаммергут
Групповая
12.5 часов
21 отзыв
Зальцбург и озерный край Зальцкаммергут
Расписание: Суббота в 08:00
124 за человека
Туристический автобус "Big Bus" - тур "Discover" (1 день)
🚌 На автобусе
Групповая
2 часа
9 отзывов
Туристический автобус "Big Bus" - тур "Discover" (1 день)
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 10:00
39 за человека
Автомобильная обзорная экскурсия по Вене
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
3 часа
3 отзыва
Автомобильная обзорная экскурсия по Вене
Расписание: Ежедневно в 09:00
от 221 за экскурсию
Пешеходная экскурсия по Вене
Индивидуальная
2 часа
2 отзыва
Пешеходная экскурсия по Вене
Пешеходная
Расписание: Ежедневно в 11:00
145 за экскурсию
Замки и монастыри Венского леса
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
2 отзыва
Замки и монастыри Венского леса
Расписание: Ежедневно в 09:00
от 250 за экскурсию
Классическая пешеходная экскурсия по Вене
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
1 отзыв
Классическая пешеходная экскурсия по Вене
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 15:00
30 за человека
Сказочный Хальштатт и вершины Альп, вкл. подъёмник на гору
Групповая
12.5 часов
1 отзыв
Сказочный Хальштатт и вершины Альп, вкл. подъёмник на гору
Расписание: Среда, Суббота, Воскресенье в 08:00
134 за человека
Тайны и реликвии собора Святого Штефана
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Тайны и реликвии собора Святого Штефана
Пешеходная. Экскурсия проводится профессиональным русскоязычным гидом
Расписание: Ежедневно в 10:00
160 за экскурсию
Экскурсия по Городскому парку
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Экскурсия по Городскому парку
Пешеходная. Экскурсия проводится профессиональным русскоязычным гидом
Расписание: Ежедневно в 10:00
160 за экскурсию
Площадь Карлсплац и ее окрестности
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Площадь Карлсплац и ее окрестности
Пешеходная. Экскурсия проводится профессиональным русскоязычным гидом
Расписание: Ежедневно в 12:00
160 за экскурсию
По Народному парку и окрестностям
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
По Народному парку и окрестностям
Пешеходная. Экскурсия проводится профессиональным русскоязычным гидом
Расписание: Ежедневно в 12:00
160 за экскурсию
Прогулка императора Франца Иосифа: от Придворного парка до площади Шиллера
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Прогулка императора Франца Иосифа: от Придворного парка до площади Шиллера
Пешеходная. Экскурсия проводится профессиональным русскоязычным гидом
Расписание: Ежедневно в 12:00
160 за экскурсию
Мистическая Вена
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Мистическая Вена
Пешеходная. Экскурсия проводится профессиональным русскоязычным гидом
Расписание: Ежедневно в 11:00
160 за экскурсию
Сокровища венских церквей
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Сокровища венских церквей
Пешеходная. Экскурсия проводится профессиональным русскоязычным гидом
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 11:00
160 за экскурсию
Экскурсия «Долина Вахау»
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
Экскурсия «Долина Вахау»
Расписание: Ежедневно в 09:00
от 455 за экскурсию
Альпийская сказка
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
Альпийская сказка
Смешанная: автомобильная и пешеходная. Экскурсию проводит профессиональный русскоязычный гид
Расписание: Ежедневно в 08:00
от 749 за экскурсию
Экскурсия в Зальцбург
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
Экскурсия в Зальцбург
Расписание: Ежедневно в 08:00
от 780 за экскурсию
Персональная прогулка с гидом по Вене
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Персональная прогулка с гидом по Вене
Расписание: Ежедневно в 11:00
125 за экскурсию
Экскурсия в Будапешт
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
Экскурсия в Будапешт
Смешанная: автомобильная и пешеходная. Экскурсию проводит профессиональный русскоязычный гид
Расписание: Ежедневно в 08:00
749 за экскурсию
Экскурсия в Прагу
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
Экскурсия в Прагу
Смешанная: автомобильная и пешеходная. Экскурсию проводит профессиональный русскоязычный гид
Расписание: Кжедневно в 08:00
749 за экскурсию
Экскурсию в Штирию и Грац
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
Экскурсию в Штирию и Грац
Расписание: Ежедневно в 08:00
750 за экскурсию
Экскурсия в Братиславу с возможностью посетить аутлет Parndorf
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
Экскурсия в Братиславу с возможностью посетить аутлет Parndorf
Расписание: Ежедневно в 09:00
375 за экскурсию
Виллы Хитцинга: от историзма до модернизма
Индивидуальная
2 часа
Виллы Хитцинга: от историзма до модернизма
Расписание: Ежедневно в 10:30
150 за экскурсию
Экскурсия по кладбищу Хитцинга
Индивидуальная
2 часа
Экскурсия по кладбищу Хитцинга
Расписание: Ежедневно в 10:30
150 за экскурсию
Индивидуальная автомобильная обзорная экскурсия по Вене
Индивидуальная
3 часа
Индивидуальная автомобильная обзорная экскурсия по Вене
Расписание: Ежедневно в 10:00
от 410 за экскурсию

Последние отзывы на экскурсии

  • L
    Leonid
    15 августа 2023
    Туристический автобус "Big Bus" - тур "Discover" (1 день)
    Очень интересная экскурсия,рекомендую
  • М
    Мария
    8 января 2023
    Замки и монастыри Венского леса
    Отличное времяпровождение в Венском лесу! Благодарим нашего гида Валерия за комфортное и познавательное путешествие. Чудесные пейзажи, исторические заметки, нужные акценты, знания из разных областей, подсказки по интересным местам - все это сделало нашу поездку супер крутой! Спасибо Вам большое!
    Отличное времяпровождение в Венском лесу!
  • A
    Alexander
    27 сентября 2022
    Ежедневная пешеходная экскурсия по Вене
    Мы с женой очень довольны этой экскурсией с гидом Бэлла. Получили много исторической, общей и интересной информации про Вену, воорузивщись
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    которой мы эффективно и интересно распланировали все следующие дни отпуска для посещения тех или иных нескончаемых местопримечательностей. Рекомендую подобную экскурсию проводить в первый день в Вене. Спасибо Вам Бэлла.

  • T
    Tatyana
    26 сентября 2022
    Сказочный Хальштатт и вершины Альп, вкл. подъёмник на гору
    Впечатления незабываемые!!! Экскурсовод София очень внимательная и эрудированная,оживила для нас историю этого замечательного края! Было интересно слушать ее,а также любоваться
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    окружающей красотой. Впервые в жизни поднялись на такую высоту,от которой захватило дух,а когда опускались,то это было круче Американских горок!!! Наслаждались чистым горным воздухом и пили чистую воду из источника! Побывать лично в местах,которые только видели в интернете-это круто и незабываемо!!!

  • В
    Вадим
    13 июля 2022
    Ежедневная пешеходная экскурсия по Вене
    Были на обоих маршрутах, получили море удовольствия. Белла увлекла нас Веной, хочется ещё! Отдельное спасибо за заботу от внука и сына =)
  • В
    Вадим
    13 июля 2022
    Ежедневная пешеходная экскурсия по Вене
    Получили огромное удовольствие! Спасибо большое Белле за экскурсию. Лучшая экскурсия!
  • Д
    Дарина
    3 ноября 2021
    Туристический автобус "Big Bus" - тур "Discover" (1 день)
    Очень понравились экскурсии. Если едете в Вену на несколько дней, это идеальный вариант за 4 часа посмотреть всё. В автобусную
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    экскурсию на 1 день входит 2 маршрута - синий и красный. Тоесть сначала на одном автобусе проезжаете достопримечательности одного маршрута, потом пересаживаетесь в другой автобус и едете по другому маршруту. В автобусе всё рассказывает аудиогид, очень много языков на выбор. Рассказ сопровождается класической музыкой. Экскурсия полностью стоит своих денег, очень довольны.

    Очень понравились экскурсии. Если едете в Вену на несколько дней, это идеальный вариант за 4 часаОчень понравились экскурсии. Если едете в Вену на несколько дней, это идеальный вариант за 4 часаОчень понравились экскурсии. Если едете в Вену на несколько дней, это идеальный вариант за 4 часаОчень понравились экскурсии. Если едете в Вену на несколько дней, это идеальный вариант за 4 часа
  • E
    Evgeny
    3 октября 2021
    Классическая пешеходная экскурсия по Вене
    Замечательный экскурсовод, насыщенная и интересная экскурсия.
  • O
    Oksana
    23 февраля 2020
    Туристический автобус "Big Bus" - тур "Discover" (1 день)
    были в Вене 20,02,2020. Просто отлично! сервис соответствует ожиданиям!
  • O
    Oleksandr
    8 января 2020
    Автомобильная обзорная экскурсия по Вене
    Профессиональный гид с хорошим чувством, что нужно клиентам провел нам прекрасную экскурсию. Благодарим!

Ответы на вопросы от путешественников по Вене в категории «История и культура»

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  2. Хофбург
  3. Венская ратуша
  4. Собор Святого Стефана
  5. Венская опера
  6. Исторический музей
  7. Музей истории искусств
  8. Парламент
  9. Дом Хундертвассера
  10. Шёнбрунн
Сколько стоит экскурсия по Вене в июне 2024
Сейчас в Вене в категории "История и культура" можно забронировать 26 экскурсий и билетов от 30 до 780. Туристы уже оставили гидам 123 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
Экскурсии на русском языке в Вене (Австрия 🇦🇹) – у нас можно купить 26 экскурсий на 2024 год по теме «История и культура», 123 ⭐ отзыва, цены от €30. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Австрии. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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