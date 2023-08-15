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По популярности
Групповая
2 часа
Расписание: Ежедневно в 15:15
€30 за человека
Групповая
12.5 часов
Расписание: Суббота в 08:00
€124 за человека
Групповая
2 часа
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 10:00
€39 за человека
Индивидуальная
3 часа
Расписание: Ежедневно в 09:00
от €221 за экскурсию
Индивидуальная
2 часа
Пешеходная экскурсия по Вене
Пешеходная
Расписание: Ежедневно в 11:00
€145 за экскурсию
Индивидуальная
4 часа
Расписание: Ежедневно в 09:00
от €250 за экскурсию
Групповая
2 часа
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 15:00
€30 за человека
Групповая
12.5 часов
Расписание: Среда, Суббота, Воскресенье в 08:00
€134 за человека
Индивидуальная
2 часа
Тайны и реликвии собора Святого Штефана
Пешеходная. Экскурсия проводится профессиональным русскоязычным гидом
Расписание: Ежедневно в 10:00
€160 за экскурсию
Индивидуальная
2 часа
Экскурсия по Городскому парку
Пешеходная. Экскурсия проводится профессиональным русскоязычным гидом
Расписание: Ежедневно в 10:00
€160 за экскурсию
Индивидуальная
2 часа
Площадь Карлсплац и ее окрестности
Пешеходная. Экскурсия проводится профессиональным русскоязычным гидом
Расписание: Ежедневно в 12:00
€160 за экскурсию
Индивидуальная
2 часа
По Народному парку и окрестностям
Пешеходная. Экскурсия проводится профессиональным русскоязычным гидом
Расписание: Ежедневно в 12:00
€160 за экскурсию
Индивидуальная
2 часа
Прогулка императора Франца Иосифа: от Придворного парка до площади Шиллера
Пешеходная. Экскурсия проводится профессиональным русскоязычным гидом
Расписание: Ежедневно в 12:00
€160 за экскурсию
Индивидуальная
2 часа
Мистическая Вена
Пешеходная. Экскурсия проводится профессиональным русскоязычным гидом
Расписание: Ежедневно в 11:00
€160 за экскурсию
Индивидуальная
2 часа
Сокровища венских церквей
Пешеходная. Экскурсия проводится профессиональным русскоязычным гидом
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 11:00
€160 за экскурсию
Индивидуальная
8 часов
Расписание: Ежедневно в 09:00
от €455 за экскурсию
Индивидуальная
12 часов
Альпийская сказка
Смешанная: автомобильная и пешеходная. Экскурсию проводит профессиональный русскоязычный гид
Расписание: Ежедневно в 08:00
от €749 за экскурсию
Индивидуальная
12 часов
Расписание: Ежедневно в 08:00
от €780 за экскурсию
Индивидуальная
2 часа
Расписание: Ежедневно в 11:00
€125 за экскурсию
Индивидуальная
12 часов
Экскурсия в Будапешт
Смешанная: автомобильная и пешеходная. Экскурсию проводит профессиональный русскоязычный гид
Расписание: Ежедневно в 08:00
€749 за экскурсию
Индивидуальная
12 часов
Экскурсия в Прагу
Смешанная: автомобильная и пешеходная. Экскурсию проводит профессиональный русскоязычный гид
Расписание: Кжедневно в 08:00
€749 за экскурсию
Индивидуальная
12 часов
Расписание: Ежедневно в 08:00
€750 за экскурсию
Индивидуальная
6 часов
Расписание: Ежедневно в 09:00
€375 за экскурсию
Индивидуальная
2 часа
Расписание: Ежедневно в 10:30
€150 за экскурсию
Индивидуальная
2 часа
Расписание: Ежедневно в 10:30
€150 за экскурсию
Индивидуальная
3 часа
Расписание: Ежедневно в 10:00
от €410 за экскурсию
Последние отзывы на экскурсии
- LLeonid15 августа 2023Очень интересная экскурсия,рекомендую
- ММария8 января 2023Отличное времяпровождение в Венском лесу! Благодарим нашего гида Валерия за комфортное и познавательное путешествие. Чудесные пейзажи, исторические заметки, нужные акценты, знания из разных областей, подсказки по интересным местам - все это сделало нашу поездку супер крутой! Спасибо Вам большое!
- AAlexander27 сентября 2022Мы с женой очень довольны этой экскурсией с гидом Бэлла. Получили много исторической, общей и интересной информации про Вену, воорузивщись
- TTatyana26 сентября 2022Впечатления незабываемые!!! Экскурсовод София очень внимательная и эрудированная,оживила для нас историю этого замечательного края! Было интересно слушать ее,а также любоваться
- ВВадим13 июля 2022Были на обоих маршрутах, получили море удовольствия. Белла увлекла нас Веной, хочется ещё! Отдельное спасибо за заботу от внука и сына =)
- ВВадим13 июля 2022Получили огромное удовольствие! Спасибо большое Белле за экскурсию. Лучшая экскурсия!
- ДДарина3 ноября 2021Очень понравились экскурсии. Если едете в Вену на несколько дней, это идеальный вариант за 4 часа посмотреть всё. В автобусную
- EEvgeny3 октября 2021Замечательный экскурсовод, насыщенная и интересная экскурсия.
- OOksana23 февраля 2020были в Вене 20,02,2020. Просто отлично! сервис соответствует ожиданиям!
- OOleksandr8 января 2020Профессиональный гид с хорошим чувством, что нужно клиентам провел нам прекрасную экскурсию. Благодарим!
Ответы на вопросы от путешественников по Вене в категории «История и культура»
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Сколько стоит экскурсия по Вене в июне 2024
Сейчас в Вене в категории "История и культура" можно забронировать 26 экскурсий и билетов от 30 до 780. Туристы уже оставили гидам 123 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
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