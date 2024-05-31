Необычные экскурсии по Вене

Найдено 31 экскурсия в категории «Необычные» в Вене на русском языке, цены от €30, скидки до 5%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Венская опера - взгляд изнутри
Индивидуальная
1 час
5 отзывов
Венская опера - взгляд изнутри
Пройти за кулисы главного храма искусства в столице Австрии
Начало: Возле Венской оперы
Сегодня в 12:00
Завтра в 15:30
90 за всё до 10 чел.
Тайны венских двориков: необычная прогулка по центру города
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
6 отзывов
Необычная экскурсия по центру Вены: тайны и загадки
Погрузитесь в атмосферу Вены, укрывшись от толп туристов. Вас ждут загадочные переулки, уютные дворики и нетуристические кафе, обожаемые местными жителями
Начало: На площади Schwedenplatz
15 июня в 12:30
17 июня в 09:30
40 за человека
Тайны старой Вены
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
6 отзывов
Тайны старой Вены: неизведанные уголки и легендарные истории
Погрузитесь в атмосферу тайн и легенд, прогуливаясь по забытым улочкам Старой Вены. Экскурсия откроет город с неожиданной стороны
Начало: Albertinaplatz
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
250 за всё до 6 чел.
Вена - это не только классические здания
🚶 Пешая
скидка
5%
Индивидуальная
4 часа
1 отзыв
Вена: не только классические здания, но и современное искусство
Встреча с Веной за чашкой кофе: от современной архитектуры до Рождественских ярмарок. Ваш путеводитель по многоликой столице Австрии
Начало: Центр, Ротентурмштрассе 28 около mc donalds. могу ...
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
300285 за всё до 7 чел.
Еврейская Вена
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
7 отзывов
Еврейская Вена
Исследовать нетипичные объекты и понять, какую роль иудеи сыграли в жизни города
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
169 за всё до 15 чел.
Дом-музей Зигмунда Фрейда в Вене
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
1 отзыв
Дом-музей Зигмунда Фрейда в Вене: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в мир Зигмунда Фрейда, посетив его дом-музей в Вене. Узнайте о жизни и работе великого психоаналитика, прогуляйтесь по историческому 9 району
Начало: В 9 районе Вены
13 июня в 09:30
20 июня в 09:30
150 за всё до 10 чел.
По Вене на Segway или велосипеде
🚲 На велосипеде
🛴 На самокатах
Индивидуальная
2 часа
10 отзывов
По Вене на Segway или велосипеде: имперская столица и скрытые уголки
Прокатитесь по Вене на велосипеде или Segway, наслаждаясь архитектурой и увлекательными рассказами. Выберите маршрут по Рингштрассе или 2-му району
Начало: Bösendorferstraße 5
16 июня в 09:00
17 июня в 09:00
от 160 за всё до 8 чел.
Велопрогулка вдоль Дуная к вершине Леопольдсберг
🚲 На велосипеде
Индивидуальная
4 часа
19 отзывов
Велопрогулка вдоль Дуная к вершине Леопольдсберг
Крутить педали, чувствовать себя современным европейцем и наслаждаться жизнью и природой вокруг
1 сен в 10:30
2 сен в 10:00
182 за всё до 6 чел.
Эротическая Вена (экскурсия для взрослых)
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
7 отзывов
Эротическая Вена: пикантное путешествие по историческому центру
Загляните в тайные уголки истории Вены, где любовь и скандалы переплетаются с великой династией Габсбургов
Начало: По договорённости
Расписание: Каждый день
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
162.50 за всё до 15 чел.
Легенды старой Вены. Вторая встреча
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
22 отзыва
Легенды старой Вены: секреты масонов и иезуитов в сердце города
Погрузитесь в мир загадок и тайн старой Вены. Откройте скрытые истории масонов и иезуитов в компании единомышленников
Начало: 1010 Wien
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
30 за человека
Сокровища Габсбургов
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
2 отзыва
Экскурсия по сокровищнице Габсбургов: короны, регалии, искусство
Погрузитесь в мир величия и роскоши Габсбургов. Вас ждут бесценные экспонаты, отражающие историю Европы на протяжении тысячелетий
Начало: Kaiserliche Schatzkammera
Расписание: воскресенье 15.00 четверг 13.00 понедельник 15.00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
150 за всё до 30 чел.
Люблю тебя, Вена
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
6 отзывов
«Люблю тебя, Вена»: Погружение в средневековье и культуру Австрии
Познакомьтесь с Веной от первого лица: от собора Святого Штефана до винных долин. Экскурсия, которая заставит вас влюбиться в город
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности с гидом
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
160 за всё до 10 чел.
Легенды и сказания Вены
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
11 отзывов
Легенды и сказания Вены: секреты средневековых уголков
Погрузитесь в атмосферу средневековой Вены, где каждый уголок хранит свои тайны и истории. Вас ждет путешествие по времени
Начало: Vienna
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
156.50 за всё до 39 чел.
По следам императрицы Сиси - легенда и жизнь
Индивидуальная
2 часа
2 отзыва
По следам императрицы Сиси в Вене: от дворцов до трагедии
Погрузитесь в историю Вены через жизнь императрицы Сиси. От дворцовых интриг до трагической судьбы - путь, который оставил след в истории
Начало: Vienna
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
162.50 за всё до 10 чел.
Сокровищница
🚶 Пешая
Индивидуальная
1 час
1 отзыв
Сокровищница
Начало: По договорённости
Расписание: по средам 15:00
11 июня в 15:00
18 июня в 15:00
от 85 за всё до 10 чел.
Автомобильная обзорная экскурсия
Групповая
3 часа
2 отзыва
Автомобильная обзорная экскурсия
Начало: По договорености
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
90 за человека
Австрийское шоу с ужином
Билеты
2.5 часа
3 отзыва
Австрийское шоу с ужином
Расписание: Понедельник, Среда, Пятница, Суббота в 20:00
79 за билет
Концерт во дворце Шёнбрунн (билеты категории С)
Билеты
1 час 27 минут
1 отзыв
Концерт во дворце Шёнбрунн (билеты категории С)
Расписание: Ежедневно в 20:30
45 за билет
По Вене на электросамокатах
🛴 На самокатах
Индивидуальная
2 часа
По Вене на электросамокатах: историческое приключение по Рингштрассе
Прокатитесь на электросамокате по историческому центру Вены, наслаждаясь видами Ратуши, Оперного театра и других символов города
Начало: Опера
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
120 за всё до 5 чел.
Мифы, Магия и невозможное возможно
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Мифы, Магия и невозможное возможно: загадочная экскурсия по Вене
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по скрытым уголкам Вены, где каждый шаг раскрывает новую тайну
Начало: По договорённости
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
150 за всё до 6 чел.
Мистическая Вена
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Мистическая Вена
Пешеходная. Экскурсия проводится профессиональным русскоязычным гидом
Расписание: Ежедневно в 11:00
160 за экскурсию
Сокровища венских церквей
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Сокровища венских церквей
Пешеходная. Экскурсия проводится профессиональным русскоязычным гидом
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 11:00
160 за экскурсию
Экскурсия «Долина Вахау»
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
Экскурсия «Долина Вахау»
Расписание: Ежедневно в 09:00
от 455 за экскурсию
Концерт во дворце Шёнбрунн (билеты категории В)
Билеты
1 час 27 минут
Концерт во дворце Шёнбрунн (билеты категории В)
Расписание: Ежедневно в 20:30
65 за билет
Концерт во дворце Шёнбрунн (билеты категории А)
Билеты
1 час 27 минут
Концерт во дворце Шёнбрунн (билеты категории А)
Расписание: Ежедневно в 20:30
75 за билет
Виллы Хитцинга: от историзма до модернизма
Индивидуальная
2 часа
Виллы Хитцинга: от историзма до модернизма
Расписание: Ежедневно в 10:30
150 за экскурсию
Экскурсия по кладбищу Хитцинга
Индивидуальная
2 часа
Экскурсия по кладбищу Хитцинга
Расписание: Ежедневно в 10:30
150 за экскурсию
Еврейская Вена
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Еврейская Вена
Начало: Вена, по договоренности
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
195 за всё до 6 чел.
Венский стрит-арт
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
Экскурсия Венский стрит-арт: мир граффити в сердце Австрии
Погрузитесь в атмосферу уличного искусства Вены, открывая творения мировых и местных художников
Начало: У станции метро Hauptbahnhof
24 июня в 08:30
25 июня в 08:30
160 за всё до 10 чел.
Музей австрийской миллиардерши Хайди Хортен
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
Музей австрийской миллиардерши Хайди Хортен
Начало: Hanuschgasse 3,1010
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
160 за всё до 7 чел.
Важные картины музея Истории Искусств
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
Важные картины музея Истории Искусств
Начало: Фойе музея Истории Искусств
Расписание: Любой день, любое время
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
160 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Ирина
    31 мая 2024
    Венская опера - взгляд изнутри
    Экскурсия с Марианной оставила незабываемое впечатление и вызвала желание вернуться в Венскую оперу уже в качестве зрителя, чтобы насладиться одним из великих оперных спектаклей. Рекомендую всем, кто ценит искусство и хочет узнать больше о культурном достоянии Вены.
  • O
    Olga
    30 мая 2024
    Тайны венских двориков: необычная прогулка по центру города
    Добрый день. Мы из Израиля, любим путешествовать и слушать интересные истории. У Изабеллы отличное знание Вены. Она нам рассказала интересные
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    и хорошо запоминающиеся факты. Видно, что гид увлечен своим делом! Понравилось побродить по закоулкам и дворам центра Вены. Доброжелательное отношение к туристам. Все очень понравилось. Спасибо за экскурсию.

  • J
    Jelena
    19 мая 2024
    Эротическая Вена (экскурсия для взрослых)
    Спасибо гиду Елене за интересную экскурсию. Информация была подана легко, интересно и за 2 часа удалось познакомиться с центром Вены
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    и главными объектами столицы. Тема была эротическая, но предоставленная информация не была ограничена рамками темы и Елена отвечала на все вопросы. Спасибо за оперативность и предложение помочь и ответить на любые вопросы, связанные с городом. Благодарим за экскурсию!

  • E
    Elena
    17 мая 2024
    Тайны венских двориков: необычная прогулка по центру города
    Экскурсия была очень увлекательная и познавательная. Благодаря Изабелле мы узнали занимательные факты из истории Вены и некоторые легенды, а также познакомились с интересными местами. Экскурсия подходит для всех возрастов.
  • N
    Natalija
    8 мая 2024
    Дом-музей Зигмунда Фрейда в Вене
    5 реальных экспонатов музея дополнились замечательным рассказом. В скромных интерьерах музея можно представить атмосферу, в которой жил З. Фрейд не
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    по фотографиям, а именно благодаря Изабелле. Экскурсия прошла на одном дыхании. Глубокие познания истории и архитектуры Вены, очень приятный собеседник и просто красивая женщина(!) - Изабелла изумительный проводник в мир истории искусства и знакомства с жизнью замечательных венцев!

  • N
    Natalija
    8 мая 2024
    Венская опера - взгляд изнутри
    Спасибо, интересно, увлекательно. Нам понравилось.
  • Е
    Евгения
    7 мая 2024
    Эротическая Вена (экскурсия для взрослых)
    Большое спасибо Елене за увлекательную экскурсию! Впечатления от такой индивидуальной прогулки не сравнимы ни с каким другим туром! Благодарим за ваши знания и время, которыми вы поделились с нами.
  • E
    Elena
    3 мая 2024
    Тайны венских двориков: необычная прогулка по центру города
    Очень понравилась экскурсия,Изабелла очень интересно все рассказывала, действительно необычная экскурсия, время пролетело незаметно. Обязательно порекомендую своим друзьям.
  • А
    Анна
    1 мая 2024
    Венская опера - взгляд изнутри
    На мой взгляд отличная экскурсия для погружения в Веннскую оперу и ее историю. Информации немного, но все по делу. Экскурсия не перегружена. Тайминг экскурсии ограничен общими правилами Венский оперы(( Поэтому отдельное спасибо Марианне за организацию и отличный рассказ
  • М
    Марина
    9 ноября 2023
    Еврейская Вена
    Все понравилось, интересно, гид знающая, могу рекомендовать

Ответы на вопросы от путешественников по Вене в категории «Необычные»

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  1. Самое главное
  2. Хофбург
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  4. Собор Святого Стефана
  5. Венская опера
  6. Исторический музей
  7. Музей истории искусств
  8. Парламент
  9. Дом Хундертвассера
  10. Шёнбрунн
Сколько стоит экскурсия по Вене в июне 2024
Сейчас в Вене в категории "Необычные" можно забронировать 31 экскурсию от 30 до 455 со скидкой до 5%. Туристы уже оставили гидам 112 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
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