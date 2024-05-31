1 чел.
По популярности
Индивидуальная
1 час
Венская опера - взгляд изнутри
Пройти за кулисы главного храма искусства в столице Австрии
Начало: Возле Венской оперы
Сегодня в 12:00
Завтра в 15:30
€90 за всё до 10 чел.
Мини-группа
2 часа
Необычная экскурсия по центру Вены: тайны и загадки
Погрузитесь в атмосферу Вены, укрывшись от толп туристов. Вас ждут загадочные переулки, уютные дворики и нетуристические кафе, обожаемые местными жителями
Начало: На площади Schwedenplatz
15 июня в 12:30
17 июня в 09:30
€40 за человека
Индивидуальная
2 часа
Тайны старой Вены: неизведанные уголки и легендарные истории
Погрузитесь в атмосферу тайн и легенд, прогуливаясь по забытым улочкам Старой Вены. Экскурсия откроет город с неожиданной стороны
Начало: Albertinaplatz
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€250 за всё до 6 чел.
скидка
5%
Индивидуальная
4 часа
Вена: не только классические здания, но и современное искусство
Встреча с Веной за чашкой кофе: от современной архитектуры до Рождественских ярмарок. Ваш путеводитель по многоликой столице Австрии
Начало: Центр, Ротентурмштрассе 28 около mc donalds. могу ...
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
300€285 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
2 часа
Еврейская Вена
Исследовать нетипичные объекты и понять, какую роль иудеи сыграли в жизни города
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€169 за всё до 15 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Дом-музей Зигмунда Фрейда в Вене: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в мир Зигмунда Фрейда, посетив его дом-музей в Вене. Узнайте о жизни и работе великого психоаналитика, прогуляйтесь по историческому 9 району
Начало: В 9 районе Вены
13 июня в 09:30
20 июня в 09:30
€150 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
По Вене на Segway или велосипеде: имперская столица и скрытые уголки
Прокатитесь по Вене на велосипеде или Segway, наслаждаясь архитектурой и увлекательными рассказами. Выберите маршрут по Рингштрассе или 2-му району
Начало: Bösendorferstraße 5
16 июня в 09:00
17 июня в 09:00
от €160 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
4 часа
Велопрогулка вдоль Дуная к вершине Леопольдсберг
Крутить педали, чувствовать себя современным европейцем и наслаждаться жизнью и природой вокруг
1 сен в 10:30
2 сен в 10:00
€182 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Эротическая Вена: пикантное путешествие по историческому центру
Загляните в тайные уголки истории Вены, где любовь и скандалы переплетаются с великой династией Габсбургов
Начало: По договорённости
Расписание: Каждый день
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€162.50 за всё до 15 чел.
Групповая
2 часа
Легенды старой Вены: секреты масонов и иезуитов в сердце города
Погрузитесь в мир загадок и тайн старой Вены. Откройте скрытые истории масонов и иезуитов в компании единомышленников
Начало: 1010 Wien
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
€30 за человека
Индивидуальная
2 часа
Экскурсия по сокровищнице Габсбургов: короны, регалии, искусство
Погрузитесь в мир величия и роскоши Габсбургов. Вас ждут бесценные экспонаты, отражающие историю Европы на протяжении тысячелетий
Начало: Kaiserliche Schatzkammera
Расписание: воскресенье 15.00 четверг 13.00 понедельник 15.00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€150 за всё до 30 чел.
Индивидуальная
2 часа
«Люблю тебя, Вена»: Погружение в средневековье и культуру Австрии
Познакомьтесь с Веной от первого лица: от собора Святого Штефана до винных долин. Экскурсия, которая заставит вас влюбиться в город
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности с гидом
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€160 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Легенды и сказания Вены: секреты средневековых уголков
Погрузитесь в атмосферу средневековой Вены, где каждый уголок хранит свои тайны и истории. Вас ждет путешествие по времени
Начало: Vienna
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€156.50 за всё до 39 чел.
Индивидуальная
2 часа
По следам императрицы Сиси в Вене: от дворцов до трагедии
Погрузитесь в историю Вены через жизнь императрицы Сиси. От дворцовых интриг до трагической судьбы - путь, который оставил след в истории
Начало: Vienna
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€162.50 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
1 час
Сокровищница
Начало: По договорённости
Расписание: по средам 15:00
11 июня в 15:00
18 июня в 15:00
от €85 за всё до 10 чел.
Групповая
3 часа
Автомобильная обзорная экскурсия
Начало: По договорености
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
€90 за человека
Билеты
2.5 часа
Расписание: Понедельник, Среда, Пятница, Суббота в 20:00
€79 за билет
Билеты
1 час 27 минут
Расписание: Ежедневно в 20:30
€45 за билет
Индивидуальная
2 часа
По Вене на электросамокатах: историческое приключение по Рингштрассе
Прокатитесь на электросамокате по историческому центру Вены, наслаждаясь видами Ратуши, Оперного театра и других символов города
Начало: Опера
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
€120 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Мифы, Магия и невозможное возможно: загадочная экскурсия по Вене
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по скрытым уголкам Вены, где каждый шаг раскрывает новую тайну
Начало: По договорённости
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€150 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Мистическая Вена
Пешеходная. Экскурсия проводится профессиональным русскоязычным гидом
Расписание: Ежедневно в 11:00
€160 за экскурсию
Индивидуальная
2 часа
Сокровища венских церквей
Пешеходная. Экскурсия проводится профессиональным русскоязычным гидом
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 11:00
€160 за экскурсию
Индивидуальная
8 часов
Расписание: Ежедневно в 09:00
от €455 за экскурсию
Билеты
1 час 27 минут
Расписание: Ежедневно в 20:30
€65 за билет
Билеты
1 час 27 минут
Расписание: Ежедневно в 20:30
€75 за билет
Индивидуальная
2 часа
Расписание: Ежедневно в 10:30
€150 за экскурсию
Индивидуальная
2 часа
Расписание: Ежедневно в 10:30
€150 за экскурсию
Индивидуальная
2 часа
Еврейская Вена
Начало: Вена, по договоренности
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€195 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Экскурсия Венский стрит-арт: мир граффити в сердце Австрии
Погрузитесь в атмосферу уличного искусства Вены, открывая творения мировых и местных художников
Начало: У станции метро Hauptbahnhof
24 июня в 08:30
25 июня в 08:30
€160 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Музей австрийской миллиардерши Хайди Хортен
Начало: Hanuschgasse 3,1010
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€160 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Важные картины музея Истории Искусств
Начало: Фойе музея Истории Искусств
Расписание: Любой день, любое время
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€160 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина31 мая 2024Экскурсия с Марианной оставила незабываемое впечатление и вызвала желание вернуться в Венскую оперу уже в качестве зрителя, чтобы насладиться одним из великих оперных спектаклей. Рекомендую всем, кто ценит искусство и хочет узнать больше о культурном достоянии Вены.
- OOlga30 мая 2024Добрый день. Мы из Израиля, любим путешествовать и слушать интересные истории. У Изабеллы отличное знание Вены. Она нам рассказала интересные
- JJelena19 мая 2024Спасибо гиду Елене за интересную экскурсию. Информация была подана легко, интересно и за 2 часа удалось познакомиться с центром Вены
- EElena17 мая 2024Экскурсия была очень увлекательная и познавательная. Благодаря Изабелле мы узнали занимательные факты из истории Вены и некоторые легенды, а также познакомились с интересными местами. Экскурсия подходит для всех возрастов.
- NNatalija8 мая 20245 реальных экспонатов музея дополнились замечательным рассказом. В скромных интерьерах музея можно представить атмосферу, в которой жил З. Фрейд не
- NNatalija8 мая 2024Спасибо, интересно, увлекательно. Нам понравилось.
- ЕЕвгения7 мая 2024Большое спасибо Елене за увлекательную экскурсию! Впечатления от такой индивидуальной прогулки не сравнимы ни с каким другим туром! Благодарим за ваши знания и время, которыми вы поделились с нами.
- EElena3 мая 2024Очень понравилась экскурсия,Изабелла очень интересно все рассказывала, действительно необычная экскурсия, время пролетело незаметно. Обязательно порекомендую своим друзьям.
- ААнна1 мая 2024На мой взгляд отличная экскурсия для погружения в Веннскую оперу и ее историю. Информации немного, но все по делу. Экскурсия не перегружена. Тайминг экскурсии ограничен общими правилами Венский оперы(( Поэтому отдельное спасибо Марианне за организацию и отличный рассказ
- ММарина9 ноября 2023Все понравилось, интересно, гид знающая, могу рекомендовать
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