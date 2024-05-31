И Ирина Венская опера - взгляд изнутри Экскурсия с Марианной оставила незабываемое впечатление и вызвала желание вернуться в Венскую оперу уже в качестве зрителя, чтобы насладиться одним из великих оперных спектаклей. Рекомендую всем, кто ценит искусство и хочет узнать больше о культурном достоянии Вены.

O Olga Тайны венских двориков: необычная прогулка по центру города читать дальше и хорошо запоминающиеся факты. Видно, что гид увлечен своим делом! Понравилось побродить по закоулкам и дворам центра Вены. Доброжелательное отношение к туристам. Все очень понравилось. Спасибо за экскурсию. Добрый день. Мы из Израиля, любим путешествовать и слушать интересные истории. У Изабеллы отличное знание Вены. Она нам рассказала интересные

J Jelena Эротическая Вена (экскурсия для взрослых) читать дальше и главными объектами столицы. Тема была эротическая, но предоставленная информация не была ограничена рамками темы и Елена отвечала на все вопросы. Спасибо за оперативность и предложение помочь и ответить на любые вопросы, связанные с городом. Благодарим за экскурсию! Спасибо гиду Елене за интересную экскурсию. Информация была подана легко, интересно и за 2 часа удалось познакомиться с центром Вены

E Elena Тайны венских двориков: необычная прогулка по центру города Экскурсия была очень увлекательная и познавательная. Благодаря Изабелле мы узнали занимательные факты из истории Вены и некоторые легенды, а также познакомились с интересными местами. Экскурсия подходит для всех возрастов.

N Natalija Дом-музей Зигмунда Фрейда в Вене читать дальше по фотографиям, а именно благодаря Изабелле. Экскурсия прошла на одном дыхании. Глубокие познания истории и архитектуры Вены, очень приятный собеседник и просто красивая женщина(!) - Изабелла изумительный проводник в мир истории искусства и знакомства с жизнью замечательных венцев! 5 реальных экспонатов музея дополнились замечательным рассказом. В скромных интерьерах музея можно представить атмосферу, в которой жил З. Фрейд не

N Natalija Венская опера - взгляд изнутри Спасибо, интересно, увлекательно. Нам понравилось.

Е Евгения Эротическая Вена (экскурсия для взрослых) Большое спасибо Елене за увлекательную экскурсию! Впечатления от такой индивидуальной прогулки не сравнимы ни с каким другим туром! Благодарим за ваши знания и время, которыми вы поделились с нами.

E Elena Тайны венских двориков: необычная прогулка по центру города Очень понравилась экскурсия,Изабелла очень интересно все рассказывала, действительно необычная экскурсия, время пролетело незаметно. Обязательно порекомендую своим друзьям.

А Анна Венская опера - взгляд изнутри На мой взгляд отличная экскурсия для погружения в Веннскую оперу и ее историю. Информации немного, но все по делу. Экскурсия не перегружена. Тайминг экскурсии ограничен общими правилами Венский оперы(( Поэтому отдельное спасибо Марианне за организацию и отличный рассказ