Индивидуальные экскурсии в Вене с личным гидом

Найдено 112 экскурсий в категории «Индивидуальные» в Вене на русском языке, цены от €10, скидки до 15%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
История Вены без скучных фактов и дат
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
2 часа
308 отзывов
История Вены без скучных фактов и дат: Путешествие по имперскому городу
Откройте для себя Вену с другой стороны: без дат, но с историями, которые заставят вас улыбнуться и удивиться
Начало: Около входа в собор святого Стефана
Сегодня в 19:00
Завтра в 08:00
160144 за всё до 6 чел.
Вена - первое знакомство
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
88 отзывов
Вена - первое знакомство: путешествие по историческим местам
Погрузитесь в мир великолепной архитектуры и богатой истории Вены, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
160 за всё до 5 чел.
Экскурсия-квест для детей «Приключение черной кошки»
🚶 Пешая
Квест
1.5 часа
17 отзывов
Экскурсия-квест в Вене: Приключение черной кошки для детей и родителей
Погрузитесь в мир волшебства и приключений с экскурсией-квестом для детей «Приключение черной кошки» в Вене. Идеальное приключение для всей семьи
Начало: На Schwedenplatz
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
160 за всё до 5 чел.
Один день в Вене
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
133 отзыва
Индивидуальная экскурсия «Один день в Вене»: погружение в историю
Проведите незабываемый день в Вене, исследуя как знаменитые, так и тайные уголки города с личным гидом
Начало: На площади Марии Терезии
16 июня в 08:00
17 июня в 08:00
160 за всё до 10 чел.
Почувствовать себя венцем
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
49 отзывов
Почувствовать себя венцем: индивидуальная экскурсия по Вене
Погружение в историю и культуру Вены, знакомство с жизнью Габсбургов и Моцарта, дегустация венских деликатесов. Вена станет ближе
Завтра в 10:00
26 июня в 10:00
160 за всё до 4 чел.
Средневековая Австрия. В гости к князьям и монахам в Венский лес
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
66 отзывов
Средневековая Австрия: Венский лес, замки и монастыри
Откройте тайны средневековых замков и монастырей в Венском лесу, погрузитесь в историю и культуру Австрии
Завтра в 10:00
26 июня в 10:00
350 за всё до 5 чел.
Вена для новичков
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
199 отзывов
Путешествие по Вене «Вена для новичков»: история, культура и вкус
Откройте для себя Вену в уютной атмосфере: старинные улицы, секреты кофеен и легенды, которые оживят историю
Начало: возле станции метро Schottentor
6 июля в 08:00
7 июля в 08:00
от 133 за всё до 5 чел.
Вена впервые
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
26 отзывов
Вена впервые: погружение в историю и архитектуру города
Познакомьтесь с Веной не как турист, а как истинный исследователь. Индивидуальная экскурсия раскроет все тайны и красоты столицы Австрии
Начало: На Albrtinaplatz
Завтра в 10:00
13 июня в 10:00
160 за всё до 10 чел.
Из Вены в Бургенланд - открыть неизведанную Австрию
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
13 отзывов
Экскурсия из Вены в Бургенланд: замки и вино
Погрузитесь в культурное многообразие Бургенланда, посетите дворец Эстерхази и попробуйте знаменитый торт. Завершите день дегустацией вин и прогулкой по озеру
Начало: Ваше место проживания
Сегодня в 09:30
Завтра в 08:30
от 450 за всё до 5 чел.
Трансфер «Аэропорт - Вена»
🚗 На машине
Индивидуальная
1 час
74 отзыва
Трансфер из аэропорта в Вену: комфорт с первых минут вашего путешествия
Начните свое путешествие в Вену с комфортного трансфера. Профессиональные водители и комфортабельный транспорт
Сегодня в 12:00
Завтра в 08:30
59 за всё до 3 чел.
Братислава: город коронации венгерских монархов
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
14 отзывов
Братислава: путешествие по городу коронации венгерских монархов
Погрузитесь в историю и культуру Братиславы, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю. Вас ждет путешествие, полное открытий
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
329 за всё до 8 чел.
Коллекции дворца Бельведер и австрийская идентичность
Индивидуальная
2.5 часа
25 отзывов
Коллекции дворца Бельведер и австрийская идентичность
Тур по музею с фокусом на менталитет австрийцев, отражённый в живописи
Начало: У входа в музей
13 июня в 09:30
17 июня в 13:00
295 за всё до 4 чел.
Критический тур по must-see объектам венского Музея истории искусств
Индивидуальная
3 часа
21 отзыв
Критический тур по шедеврам Музея истории искусств Вены
Откройте новые грани знаменитых произведений искусства вместе с экспертом. Поймите, что делает картину настоящим шедевром
Начало: У входа в музей
13 июня в 10:00
18 июня в 10:30
360 за всё до 4 чел.
По Вене с ветерком
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
15 отзывов
По Вене с ветерком: культурное погружение и архитектурные чудеса
Откройте для себя великолепие Вены: от Рингштрассе до Пратера, наслаждаясь каждым моментом
Начало: Около вашего отеля
16 июня в 08:00
17 июня в 08:00
267 за всё до 3 чел.
Шедевры Музея истории искусств
Индивидуальная
2 часа
14 отзывов
Шедевры Музея истории искусств: эксклюзивное погружение в искусство
Получите уникальный опыт погружения в мир искусства с личным экспертом в сокровищнице Вены
Начало: На площади Марии Терезии, около входа в музей исто...
16 июня в 10:00
17 июня в 10:00
160 за всё до 10 чел.
Неспешная прогулка по парку Шёнбрунн
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
28 отзывов
Прогулка по парку Шёнбрунн: дворцовый комплекс и история Марии Терезии
Исследуйте парк Шёнбрунн с экспертом, раскрывая тайны императорской семьи и старинного зоопарка
Начало: Около главного входа в парк Шёнбрунн
16 июня в 08:00
17 июня в 08:00
200 за всё до 10 чел.
Обзорная экскурсия по Вене с профессиональным фотографом
🚶 Пешая
Фотопрогулка
2 часа
69 отзывов
Экскурсия и фотосессия в Вене: ваш личный фотограф на прогулке
Запечатлите воспоминания о Вене с профессиональным фотографом, который знает все уголки города
Начало: Около императорской кондитерской Демель на улице К...
Сегодня в 15:00
Завтра в 08:00
270 за всё до 5 чел.
Вена - увидеть и влюбиться
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
8 отзывов
Вена - увидеть и влюбиться: путешествие по историческим местам
Приглашаем на незабываемую прогулку по Вене, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
150 за всё до 10 чел.
Венская опера - взгляд изнутри
Индивидуальная
1 час
5 отзывов
Венская опера - взгляд изнутри
Пройти за кулисы главного храма искусства в столице Австрии
Начало: Возле Венской оперы
Сегодня в 12:00
Завтра в 15:30
90 за всё до 10 чел.
Босх и Боттичелли в Венской Академии искусств
Индивидуальная
1.5 часа
2 отзыва
Босх и Боттичелли в Венской Академии искусств
Разгадать послания знаменитых картин и понять, как они стали образцом для подражания
Начало: У входа в Академию
13 июня в 10:30
18 июня в 10:00
200 за всё до 4 чел.
Вена - классика и импровизация
🚶 Пешая
скидка
15%
Индивидуальная
1.5 часа
47 отзывов
Вена: классика и импровизация - путешествие по тайным тропам
Откройте для себя неизведанные уголки Вены, погрузитесь в истории Габсбургов и насладитесь уникальными достопримечательностями без толп
Начало: Rotenturmstrasse 28
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
160136 за всё до 7 чел.
Музыкальная история Вены
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
9 отзывов
Музыкальная история Вены: от Бетховена до Штрауса
Приглашаем в увлекательное путешествие по музыкальным достопримечательностям Вены, где история оживает
Начало: Mölker Bastei 8, 1010 Wien
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
200 за всё до 10 чел.
Первое свидание с имперским городом - обзорная экскурсия
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
86 отзывов
Первое свидание с имперским городом Вена: Обзорная экскурсия
Погрузитесь в великолепие Вены: от венской оперы до секретов Габсбургов. Индивидуальный подход и уникальные истории ждут вас
Завтра в 10:00
26 июня в 10:00
160 за всё до 6 чел.
Музей Хайди Хортен: искусство на миллиард
скидка
15%
Индивидуальная
1.5 часа
2 отзыва
Музей Хайди Хортен в Вене: путешествие через искусство
Погрузитесь в мир искусства в музее Хайди Хортен: от великих классиков до современных мастеров в самом сердце Вены
Начало: Между зданием Оперы и музеем Альбертина
Сегодня в 11:30
Завтра в 11:30
160136 за всё до 7 чел.
Тайны старой Вены
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
6 отзывов
Тайны старой Вены: неизведанные уголки и легендарные истории
Погрузитесь в атмосферу тайн и легенд, прогуливаясь по забытым улочкам Старой Вены. Экскурсия откроет город с неожиданной стороны
Начало: Albertinaplatz
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
250 за всё до 6 чел.
Вена в вашем ритме
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
26 отзывов
Вена в вашем ритме: персонализированное путешествие по городу
Погрузитесь в мир венской культуры и истории с экскурсией, адаптированной под ваши интересы. От Хофбурга до собора Св. Стефана - Вена ждет вас
Начало: По указанному вами адресу
Сегодня в 13:00
Завтра в 08:00
169 за всё до 8 чел.
Вена - это не только классические здания
🚶 Пешая
скидка
5%
Индивидуальная
4 часа
1 отзыв
Вена: не только классические здания, но и современное искусство
Встреча с Веной за чашкой кофе: от современной архитектуры до Рождественских ярмарок. Ваш путеводитель по многоликой столице Австрии
Начало: Центр, Ротентурмштрассе 28 около mc donalds. могу ...
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
300285 за всё до 7 чел.
Вена классическая и современная
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
6 отзывов
Вена классическая и современная: путешествие через века
Погрузитесь в уникальное путешествие по Вене, где история и современность переплетаются в едином танце архитектуры и культуры
Начало: По Договорености
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
160 за всё до 7 чел.
Панорамная Вена и ее окрестности
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
7 отзывов
Панорамная Вена и ее окрестности
Must-see места города, винная история Гринцига, дивные пейзажи Венского леса и виды с горы Каленберг
Завтра в 10:00
13 июня в 10:00
280 за всё до 3 чел.
Большой арт-тур по творчеству Густава Климта
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
3 отзыва
Большой арт-тур по творчеству Густава Климта
Погрузитесь в мир Густава Климта на индивидуальной экскурсии по Вене. Посетите Бельведер, Сецессион и Музей Леопольда
Начало: У входа в дворец Бельведер
13 июня в 09:30
19 июня в 10:00
395 за всё до 4 чел.
Еврейская Вена
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
7 отзывов
Еврейская Вена
Исследовать нетипичные объекты и понять, какую роль иудеи сыграли в жизни города
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
169 за всё до 15 чел.
Музей императрицы Сисси
Индивидуальная
2 часа
4 отзыва
Музей императрицы Сисси в Вене: легенда, платья, апартаменты
Откройте для себя мир императрицы Сисси: история, любовь, трагедия и красота в одной увлекательной экскурсии
Начало: Перед входом в музей Сисси
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
170 за всё до 10 чел.
Искусство модернизма в галерее Альбертина
Индивидуальная
2 часа
4 отзыва
Искусство модернизма в галерее Альбертина
Если творчество Моне, Ренуара, Малевича или Пикассо вам нравится, но вы не понимаете почему, эта экскурсия для вас. Разберёмся в концепциях модернизма
Начало: У входа в музей
13 июня в 10:00
17 июня в 13:30
280 за всё до 4 чел.
Музей Леопольда: Климт, Шиле и Венский сецессион
Индивидуальная
2.5 часа
3 отзыва
Музей Леопольда в Вене: Климт, Шиле и эпоха сецессиона
Исследуйте тайны венского сецессиона в компании Климта и Шиле на уникальной экскурсии по музею Леопольда
Начало: У вход в Музей Леопольда
13 июня в 10:30
17 июня в 13:00
280 за всё до 4 чел.
Шедевры и красавицы венского Музея истории искусств
Индивидуальная
2.5 часа
7 отзывов
Шедевры и красавицы венского Музея истории искусств
Тур по всем коллекциям с фокусом на красоту и её изменчивые стандарты
Начало: У входа в музей
13 июня в 10:30
19 июня в 10:00
от 295 за всё до 6 чел.
Как выбрать корону: руководство по реликвиям сокровищницы Хофбурга
Индивидуальная
2.5 часа
11 отзывов
Как выбрать корону: руководство по реликвиям сокровищницы Хофбурга
Погрузитесь в мир корон, скипетров и мантий. Узнайте, как символы власти отражают человеческие ценности и иерархию общества
Начало: перед входом в музей
13 июня в 09:30
19 июня в 10:00
280 за всё до 4 чел.
Роскошная Вена в поясе Рингштрассе
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
7 отзывов
Роскошная Вена в поясе Рингштрассе: индивидуальная экскурсия
Начните своё путешествие по Вене с экскурсии по Рингштрассе. Увидите главные достопримечательности и скрытые уголки столицы, погрузитесь в её историю и культуру
Начало: Universitätsring 1
16 июня в 08:00
17 июня в 08:00
160 за всё до 10 чел.
Сокровищница Габсбургов
Индивидуальная
2 часа
13 отзывов
Сокровищница Габсбургов в Вене: Имперские регалии и сокровища Бургундии
Откройте для себя сокровища истории в самом сердце Вены. Экскурсия в Сокровищницу Габсбургов - это путешествие сквозь века
Завтра в 10:00
26 июня в 10:00
160 за всё до 6 чел.
Детская экскурсия по Музею истории искусств в Вене
скидка
5%
Индивидуальная
1.5 часа
1 отзыв
Увлекательная детская экскурсия по Музею истории искусств
Погрузитесь в мир искусства с вашим ребенком! Интерактивная экскурсия в Музее истории искусств Вены - это весело и познавательно
Начало: Maria-Theresien-Platz, 1010 Wien
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
160152 за всё до 6 чел.
Шедевры Бельведера - на активной экскурсии для детей и родителей
Индивидуальная
1.5 часа
1 отзыв
Шедевры Бельведера: увлекательная экскурсия для всей семьи в Вене
Познавательное приключение по галерее Бельведера с музейным педагогом ждет вас и ваших детей. Искусство станет ближе и понятнее
Начало: у входа в Дворец Бельведер
13 июня в 09:30
19 июня в 10:00
200 за всё до 4 чел.
Золотая вакханалия Густава Климта
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Золотая вакханалия Густава Климта
Раскрыть интригующие истории картин и секрет популярности «Поцелуя» в залах дворца Бельведер
Начало: У касс галереи Верхний Бельведер
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
170 за всё до 5 чел.
Дом-музей Зигмунда Фрейда в Вене
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
1 отзыв
Дом-музей Зигмунда Фрейда в Вене: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в мир Зигмунда Фрейда, посетив его дом-музей в Вене. Узнайте о жизни и работе великого психоаналитика, прогуляйтесь по историческому 9 району
Начало: В 9 районе Вены
13 июня в 09:30
20 июня в 09:30
150 за всё до 10 чел.
По Вене - на электросамокате
🛴 На самокатах
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
По Вене - на электросамокате: индивидуальная экскурсия
Прокатитесь по знаменитой Рингштрассе, увидите Оперный театр, ратушу и Дунайский канал. На электросамокатах охватите максимум интересных мест без усталости
Начало: На площади Альбертина
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
160 за всё до 5 чел.
По Вене на Segway или велосипеде
🚲 На велосипеде
🛴 На самокатах
Индивидуальная
2 часа
10 отзывов
По Вене на Segway или велосипеде: имперская столица и скрытые уголки
Прокатитесь по Вене на велосипеде или Segway, наслаждаясь архитектурой и увлекательными рассказами. Выберите маршрут по Рингштрассе или 2-му району
Начало: Bösendorferstraße 5
16 июня в 09:00
17 июня в 09:00
от 160 за всё до 8 чел.
Нестандартная прогулка по Вене
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
24 отзыва
Нестандартная прогулка по Вене: история, дворцы и кулинария
Погрузитесь в атмосферу Вены: откройте для себя дворцовые апартаменты, узнайте историю города и насладитесь легендарным тортом Захер
Начало: Opernring 2
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
250 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Айгерим
    4 июня 2024
    История Вены без скучных фактов и дат
    Спасибо, Сюзана! Экскурсия нам с родителями очень понравилась: живо, ярко, много интересных фактов и узнали о происхождении некоторых фраз, о
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    которых и не догадывались. Попробовали все рекомендованные десерты и блюда после экскурсии, а также съездили в Шоннбрунн за Венскими видами по рекомендации Сюзаны!

  • Ю
    Юлия
    3 июня 2024
    Обзорная экскурсия по Вене с профессиональным фотографом
    Очень понравилась экскурсия с Сюзанной, время пролетело не заметно, однозначно будем рекомендовать😊
  • А
    Александра
    2 июня 2024
    Музей Хайди Хортен: искусство на миллиард
    Очень рекомендуем идти с гидом в частную галлерею Хайди Хортен. Без Натальи обзор занял бы четверть часа и оставил бы смутное представление обо всем проекте. Нам понравилось. Было интересно узнать много нового о современных художниках.
  • И
    Ирина
    31 мая 2024
    Венская опера - взгляд изнутри
    Экскурсия с Марианной оставила незабываемое впечатление и вызвала желание вернуться в Венскую оперу уже в качестве зрителя, чтобы насладиться одним из великих оперных спектаклей. Рекомендую всем, кто ценит искусство и хочет узнать больше о культурном достоянии Вены.
  • M
    Marina
    31 мая 2024
    История Вены без скучных фактов и дат
    Остались очень довольны экскурсией 😀
  • А
    Алекс
    30 мая 2024
    Трансфер «Аэропорт - Вена»
    Всё было прекрасно, вовремя и о профессионально
  • Д
    Дмитрий
    26 мая 2024
    Вена - классика и импровизация
    Очень живо и динамично
  • В
    Вера
    25 мая 2024
    Вена в вашем ритме
    Мы с мужем побывали на экскурсии "Вена в вашем ритме" и остались очень довольны! Валерий был к нам очень внимателен,
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    интересно всё рассказывал, дал много полезных советов на последующие дни нашего пребывания в Вене. Подвозил по всем значимым достопримечательностям, дал возможность походить и по фотографировать. Отличная экскурсия!!!

  • Я
    Яков
    23 мая 2024
    Средневековая Австрия. В гости к князьям и монахам в Венский лес
    Все замечательно
  • J
    Jelena
    19 мая 2024
    Эротическая Вена (экскурсия для взрослых)
    Спасибо гиду Елене за интересную экскурсию. Информация была подана легко, интересно и за 2 часа удалось познакомиться с центром Вены
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    и главными объектами столицы. Тема была эротическая, но предоставленная информация не была ограничена рамками темы и Елена отвечала на все вопросы. Спасибо за оперативность и предложение помочь и ответить на любые вопросы, связанные с городом. Благодарим за экскурсию!

Ответы на вопросы от путешественников по Вене в категории «Индивидуальные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Вене
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 45
  1. История Вены без скучных фактов и дат
  2. Вена - первое знакомство
  3. Экскурсия-квест для детей «Приключение черной кошки»
  4. Один день в Вене
  5. Почувствовать себя венцем
Какие места ещё посмотреть в Вене
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Хофбург
  3. Венская ратуша
  4. Собор Святого Стефана
  5. Венская опера
  6. Исторический музей
  7. Музей истории искусств
  8. Парламент
  9. Дом Хундертвассера
  10. Шёнбрунн
Сколько стоит экскурсия по Вене в июне 2024
Сейчас в Вене в категории "Индивидуальные" можно забронировать 112 экскурсий и билетов от 10 до 780 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 1639 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
Любите не зависеть от других и самостоятельно решать куда и когда ехать на экскурсию в Вене? Предлагаем купить экскурсию с индивидуальным гидом, например, вы посетите местные достопримечательности на автомобиле или микроавтобусе. Низкие цены, много отзывов и фото. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Австрии на русском языке
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