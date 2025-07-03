Посетите легендарную Испанскую школу верховой езды и станьте свидетелем утренних тренировок знаменитых белых липицианских жеребцов.
Полюбуйтесь красотой, грацией и точностью движений под классическую венскую музыку в роскошной барочной академии.
Описание билетаИскусство гармонии и движения Посетите Испанскую школу верховой езды в Вене и понаблюдайте за утренней тренировкой лошадей. В великолепной атмосфере Зимней академии в стиле барокко вы сможете увидеть, как проходят годы обучения липицианских жеребцов и их наездников под звучание классической венской музыки. Тренировки включают упражнения на расслабление, совершенствование движений и укрепление мышц. Иногда можно увидеть редкие элементы высшей школы — леваду, курбет и каприоль, которые обычно выполняются только во время официальных выступлений. Сила и грация Ежедневно всадники работают с белыми липицианскими жеребцами, поддерживая их форму, здоровье и подготовку к сложнейшим элементам. Это уникальная возможность увидеть, как рождается совершенство движений, сочетающее силу, дисциплину и изящество. Важная информация:
- Не допускается: домашние животные, видеозапись, фотографирование внутри.
- Бесплатный вход для детей от 3 до 5 лет (сидят на коленях у взрослых). Дети от 6 до 18 лет проходят со скидкой. Вход для детей младше 3 лет запрещён.
Выберите удобную дату из расписания
- Входной билет
- Личные расходы
- Трансфер
Michaelerplatz 1, 1010 Wien, Austria
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
5
Основано на 3 отзывах
М
Михаил
3 июл 2025
Красивое место и красивые лошади. Обязательно стоит увидеть, если вы любите лошадей
л
лейла
13 июн 2025
Возможность наблюдать за работой преподавателей и «учеников», как они учатся ходить, делать скаковые шаги, лонжировать, менять направление и прыжки — просто потрясающе. Мы познакомились с людьми из других стран и поделились историями, пока ждали начало шоу. Очень хотелось сфотографировать этих прекрасных животных, но правила запрещали фотографировать. Я их соблюла, но многие вокруг — нет 😞
А
Али
16 фев 2024
Лошади были потрясающие, тренировки — отличные. Стоит каждую копейку
