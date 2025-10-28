Венский Лес, расположенный всего в получасе езды от Вены, предлагает уникальную возможность окунуться в атмосферу истории и природы.Участники экскурсии увидят величественный замок Лихтенштайн, прогуляются по старинному монастырю Хайлигенкройц и насладятся

катанием на лодке по самому большому подземному озеру Европы - Зеегроте. Экскурсия позволит узнать секреты местных виноделов и ощутить провинциальную жизнь Австрии. Не упустите шанс открыть для себя новые грани этой удивительной страны

Описание экскурсии

Просторный и чистый Венский Лес

Он спрятался между виноградниками и горами и притворился, что его не видно. Давайте подыграем? А потом вместе найдем его и восхитимся невероятным видом. Венский Лес — любимое место отдыха всех венцев. Жители столицы называют его лёгкими города.

Центр австрийского виноделия

Благодаря своему особенному климату и географическому расположению этот регион — идеальное место для развития виноделия. Местные вина пользуются большой популярностью не только в Австрии, но и за её пределами.

Подземное озеро

Мы покатаемся на лодочке по самому большому подземному озеру Европы — Зеегроте. Оно очаровывает таинственной красотой! Вы услышите историю его происхождения.

Романтичный замок Лихтенштайн

Вы увидите родовое гнездо одной из самых влиятельных княжеских династий Европы, которая смогла сберечь свои традиции и значимость до сегодняшнего дня.

Аббатство Хайлигенкройц

Этот действующий мужской монастырь — одна из самых старых монашеских обителей мира. Он покоряет средневековым аскетизмом, спокойствием и необычайно умиротворяющей атмосферой.

Мы расскажем:

О секретах успеха католической церкви

Как стать монахом в Австрии

О самой большой трагедии династии Габсбургов

О провинциальной жизни австрийцев

Зачем вино разбавлять водой, а на виноградниках высаживать розы

Организационные детали

Экскурсия проходит на комфортабельных автомобилях и минивэнах Mercedes Vito или Mercedes Sprinter

Экскурсия проводится минимум для двух человек. Пожалуйста, прежде чем оплачивать заказ на одного человека, уточните у гида, состоится ли экскурсия в этот день

Крепость и монастырь мы осмотрим только снаружи

Билет в пещеру и катание на лодке оплачивается дополнительно — €15 с чел.

На винодельне можно заранее заказать винную дегустацию (условия обсудим в переписке)

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Обратите внимание: в пещере температура круглый год 8°C, поэтому возьмите с собой тёплую одежду