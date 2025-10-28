Мои заказы

Сказки Венского Леса

Вас ждёт увлекательное путешествие по Венскому Лесу, где можно насладиться природой, историей и культурой Австрии. Уникальная возможность для каждого
Венский Лес, расположенный всего в получасе езды от Вены, предлагает уникальную возможность окунуться в атмосферу истории и природы.

Участники экскурсии увидят величественный замок Лихтенштайн, прогуляются по старинному монастырю Хайлигенкройц и насладятся
читать дальше

катанием на лодке по самому большому подземному озеру Европы - Зеегроте. Экскурсия позволит узнать секреты местных виноделов и ощутить провинциальную жизнь Австрии. Не упустите шанс открыть для себя новые грани этой удивительной страны

4.4
10 отзывов

6 причин купить эту экскурсию

  • 🌲 Прогулка по Венскому Лесу
  • 🏰 Посещение замка Лихтенштайн
  • ⛪ Монастырь Хайлигенкройц
  • 🚣‍♂️ Катание по подземному озеру
  • 🍷 Секреты австрийского виноделия
  • 🌍 Ощущение провинциальной жизни
Ближайшие даты:
11
ноя12
ноя14
ноя15
ноя16
ноя18
ноя19
ноя
Время начала: 10:00, 15:00

Что можно увидеть

  • Замок Лихтенштайн
  • Аббатство Хайлигенкройц
  • Подземное озеро Зеегроте

Описание экскурсии

Просторный и чистый Венский Лес

Он спрятался между виноградниками и горами и притворился, что его не видно. Давайте подыграем? А потом вместе найдем его и восхитимся невероятным видом. Венский Лес — любимое место отдыха всех венцев. Жители столицы называют его лёгкими города.

Центр австрийского виноделия

Благодаря своему особенному климату и географическому расположению этот регион — идеальное место для развития виноделия. Местные вина пользуются большой популярностью не только в Австрии, но и за её пределами.

Подземное озеро

Мы покатаемся на лодочке по самому большому подземному озеру Европы — Зеегроте. Оно очаровывает таинственной красотой! Вы услышите историю его происхождения.

Романтичный замок Лихтенштайн

Вы увидите родовое гнездо одной из самых влиятельных княжеских династий Европы, которая смогла сберечь свои традиции и значимость до сегодняшнего дня.

Аббатство Хайлигенкройц

Этот действующий мужской монастырь — одна из самых старых монашеских обителей мира. Он покоряет средневековым аскетизмом, спокойствием и необычайно умиротворяющей атмосферой.

Мы расскажем:

  • О секретах успеха католической церкви
  • Как стать монахом в Австрии
  • О самой большой трагедии династии Габсбургов
  • О провинциальной жизни австрийцев
  • Зачем вино разбавлять водой, а на виноградниках высаживать розы

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельных автомобилях и минивэнах Mercedes Vito или Mercedes Sprinter
  • Экскурсия проводится минимум для двух человек. Пожалуйста, прежде чем оплачивать заказ на одного человека, уточните у гида, состоится ли экскурсия в этот день
  • Крепость и монастырь мы осмотрим только снаружи
  • Билет в пещеру и катание на лодке оплачивается дополнительно — €15 с чел.
  • На винодельне можно заранее заказать винную дегустацию (условия обсудим в переписке)
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Обратите внимание: в пещере температура круглый год 8°C, поэтому возьмите с собой тёплую одежду

во вторник, среду, четверг и воскресенье в 10:00, в пятницу и субботу в 15:00

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€98
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади Альбертина
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, среду, четверг и воскресенье в 10:00, в пятницу и субботу в 15:00
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария
Мария — ваша команда гидов в Вене
Провели экскурсии для 1705 туристов
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Мария, и я влюблена в Вену с 2015 года. С радостью помогу вам проникнуть в тайны этого волшебного города и раскрою его великолепие. До скорой встречи!
Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

4.4
Основано на 10 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
8
4
3
1
2
1
1
И
Ирина
28 окт 2025
Очень много путешествую и есть с чем сравнить, скучно и неинтересно, с названием не вяжется совсем и, кстати, вся группа отметила, что винодельни не было по факту. Не рекомендую
Мария
Мария
Ответ организатора:
Спасибо за ваш отзыв! Нам жаль, что экскурсия не оправдала ваших ожиданий. Немного удивлены, что вы не заметили винодельню —
дегустация проходила в настоящем хойригере, среди виноградников. Экскурсия действительно длилась около 6 часов вместо заявленных 4, чтобы показать вам больше. С вами работал профессиональный гид, который старался сделать день насыщенным и интересным. Бывает, что даже прекрасная природа и хорошее вино не попадают в настроение — надеемся, следующая поездка оставит у вас только приятные впечатления!

М
Мария
26 сен 2025
Экскурсия была очень интересной. Узнала не только о Венском лесе, но и в целом об Австрии. Гид Лидия мне очень понравилась. Здорово и непринужденно рассказала обо всём.
Экскурсия была очень интересной. Узнала не только о Венском лесе, но и в целом об Австрии.
Мария
Мария
24 сен 2025
Экскурсию провела Анастасия! Замечательный гид со знанием Австрии- Чехии. Интересно рассказывала по пути в Баден. Катание по озеру в шахтах-интересный опыт, с исторической сводкой! Всем рекомендую.
Экскурсию провела Анастасия! Замечательный гид со знанием Австрии- Чехии. Интересно рассказывала по пути в Баден. Катание
В
Виктория
13 авг 2025
Экскурсия в весенний лес — просто восторг! Провели больше 6 часов на природе, и это было настоящее удовольствие. Очень понравилась дегустация вина — всё качественно и с душой. Пообедали в
уютном традиционном ресторане, кухня отличная! Взяли вина с собой! Отдельное спасибо гиду — внимательная, увлечённая, рассказывала интересно и с любовью к делу. Поездка проходила в комфортном автомобиле, ехать было приятно. Отлично организованный тур, рекомендую всем, кто хочет провести день ярко и со вкусом!

И
Ирина
5 авг 2025
Замечательная экскурсия в Венский лес. Мария и команда отличные гиды, организация на уровне. Если вам хочется выехать за пределы Вены и изучить окрестности, эта экскурсия подходит идеально. Транспорт удобный, ход экскурсии приятный, без спешки. Нам очень понравилось! И в дороге мы познакомились с замечательными ребятами, впечатления остались самые положительные, лучше других экскурсий в Вене, на которые мы ходили.
Замечательная экскурсия в Венский лес. Мария и команда отличные гиды, организация на уровне. Если вам хочется выехать за пределы Вены и изучить окрестности, эта экскурсия подходит идеально. Транспорт удобный, ход экскурсии приятный, без спешки. Нам очень понравилось! И в дороге мы познакомились с замечательными ребятами, впечатления остались самые положительные, лучше других экскурсий в Вене, на которые мы ходили.
д
дима
3 авг 2025
Просто потрясающая экскурсия по Венскому лесу! Я в полном восторге. Такой свежий воздух, такие красивые виды, просто дух захватывает! Идеальное место, чтобы отдохнуть от городской суеты и насладиться природой.
И отдельное
спасибо нашему гиду Марии! Она просто чудо! Так интересно и с душой рассказывала обо всём, что хотелось слушать и слушать. Было видно, как она любит свою работу и это место. Она сделала нашу поездку по-настоящему особенной.

спасибо нашему гиду Марии! Она просто чудо! Так интересно и с душой рассказывала обо всём, что хотелось слушать и слушать. Было видно, как она любит свою работу и это место. Она сделала нашу поездку по-настоящему особенной.
Марина
Марина
21 июл 2025
Замечательно продуманная экскурсия, лёгкая и приятная. Андрей проф. гид. Спасибо
Anton
Anton
1 июл 2025
Проблема в общем времени тура. Четыре часа это крайне недостаточно для этих локаций. В двух локациях (замок и монастырь) приходилось просто бегать. Единственно место где все проходило спокойно и неспешно
это подземное озеро. Один балл исключительно по причине крайне неверного рассчета времени, которое выделяется на программу. Хочется спокойной и неспешной прогулки, насыщенным атмосферой места, а не соревнования по сприрту. Необходимо выделять не менее 5 часов, возможно даже 6 часов.
Претензий к водителю нет - хоть он и не Гид в классическом понимании жтого термина, но общение непринужденное и лёгкое.

Мария
Мария
Ответ организатора:
Уважаемый Антон,

Благодарим вас за обратную связь и участие в нашей экскурсии.

Хотим обратить внимание, что в день тура вы опоздали почти
на час. Сначала вы предупредили о задержке на 10 минут, и наш гид, проявив понимание, согласился подождать. Однако в итоге ожидание заняло около 60 минут, что, безусловно, сильно повлияло на тайминг всей программы.

Несмотря на это, экскурсия всё же состоялась, и мы постарались сохранить основную часть маршрута. Другие участники тура, находившиеся в той же ситуации, выразили благодарность и оставили положительный отзыв, за что мы им очень признательны.

Также хотим напомнить, что ваша экскурсия была забронирована со скидкой 25%. При этом мы обеспечили полноценное сопровождение, и наш гид был на связи с вами задолго до тура, отвечая на все вопросы и помогая подготовиться к поездке.

В случаях, когда в группе более шести человек, продолжительность тура действительно увеличивается до 5–6 часов. Однако при небольшой группе программа проводится более компактно, с акцентом на ключевые места.

Мы искренне сожалеем, что впечатления от экскурсии оказались не полностью положительными, и надеемся, что при следующей встрече всё пройдет идеально — без спешки и в полном объёме.

Александр
Александр
29 мая 2025
Очень интересная и познавательная экскурсия! Узнал много нового об истории Австрии! Рекомендую!
Тимур
Тимур
4 мая 2025
Отличная экскурсия и отличный гид.
Всё оченьпонравилось, очень нестандартная экскурсия

