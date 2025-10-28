Вас ждёт увлекательное путешествие по Венскому Лесу, где можно насладиться природой, историей и культурой Австрии. Уникальная возможность для каждого
Венский Лес, расположенный всего в получасе езды от Вены, предлагает уникальную возможность окунуться в атмосферу истории и природы.
Участники экскурсии увидят величественный замок Лихтенштайн, прогуляются по старинному монастырю Хайлигенкройц и насладятся
катанием на лодке по самому большому подземному озеру Европы - Зеегроте. Экскурсия позволит узнать секреты местных виноделов и ощутить провинциальную жизнь Австрии. Не упустите шанс открыть для себя новые грани этой удивительной страны
Он спрятался между виноградниками и горами и притворился, что его не видно. Давайте подыграем? А потом вместе найдем его и восхитимся невероятным видом. Венский Лес — любимое место отдыха всех венцев. Жители столицы называют его лёгкими города.
Центр австрийского виноделия
Благодаря своему особенному климату и географическому расположению этот регион — идеальное место для развития виноделия. Местные вина пользуются большой популярностью не только в Австрии, но и за её пределами.
Подземное озеро
Мы покатаемся на лодочке по самому большому подземному озеру Европы — Зеегроте. Оно очаровывает таинственной красотой! Вы услышите историю его происхождения.
Романтичный замок Лихтенштайн
Вы увидите родовое гнездо одной из самых влиятельных княжеских династий Европы, которая смогла сберечь свои традиции и значимость до сегодняшнего дня.
Аббатство Хайлигенкройц
Этот действующий мужской монастырь — одна из самых старых монашеских обителей мира. Он покоряет средневековым аскетизмом, спокойствием и необычайно умиротворяющей атмосферой.
Мы расскажем:
О секретах успеха католической церкви
Как стать монахом в Австрии
О самой большой трагедии династии Габсбургов
О провинциальной жизни австрийцев
Зачем вино разбавлять водой, а на виноградниках высаживать розы
Организационные детали
Экскурсия проходит на комфортабельных автомобилях и минивэнах Mercedes Vito или Mercedes Sprinter
Экскурсия проводится минимум для двух человек. Пожалуйста, прежде чем оплачивать заказ на одного человека, уточните у гида, состоится ли экскурсия в этот день
Крепость и монастырь мы осмотрим только снаружи
Билет в пещеру и катание на лодке оплачивается дополнительно — €15 с чел.
На винодельне можно заранее заказать винную дегустацию (условия обсудим в переписке)
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Обратите внимание: в пещере температура круглый год 8°C, поэтому возьмите с собой тёплую одежду
во вторник, среду, четверг и воскресенье в 10:00, в пятницу и субботу в 15:00
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Альбертина
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, среду, четверг и воскресенье в 10:00, в пятницу и субботу в 15:00
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария — ваша команда гидов в Вене
Провели экскурсии для 1705 туристов
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Мария, и я влюблена в Вену с 2015 года. С радостью помогу вам проникнуть в тайны этого волшебного города и раскрою его великолепие. До скорой встречи!
И
Ирина
28 окт 2025
Очень много путешествую и есть с чем сравнить, скучно и неинтересно, с названием не вяжется совсем и, кстати, вся группа отметила, что винодельни не было по факту. Не рекомендую
Мария
Спасибо за ваш отзыв! Нам жаль, что экскурсия не оправдала ваших ожиданий. Немного удивлены, что вы не заметили винодельню —
дегустация проходила в настоящем хойригере, среди виноградников. Экскурсия действительно длилась около 6 часов вместо заявленных 4, чтобы показать вам больше. С вами работал профессиональный гид, который старался сделать день насыщенным и интересным. Бывает, что даже прекрасная природа и хорошее вино не попадают в настроение — надеемся, следующая поездка оставит у вас только приятные впечатления!
М
Мария
26 сен 2025
Экскурсия была очень интересной. Узнала не только о Венском лесе, но и в целом об Австрии. Гид Лидия мне очень понравилась. Здорово и непринужденно рассказала обо всём.
Мария
24 сен 2025
Экскурсию провела Анастасия! Замечательный гид со знанием Австрии- Чехии. Интересно рассказывала по пути в Баден. Катание по озеру в шахтах-интересный опыт, с исторической сводкой! Всем рекомендую.
В
Виктория
13 авг 2025
Экскурсия в весенний лес — просто восторг! Провели больше 6 часов на природе, и это было настоящее удовольствие. Очень понравилась дегустация вина — всё качественно и с душой. Пообедали в
уютном традиционном ресторане, кухня отличная! Взяли вина с собой! Отдельное спасибо гиду — внимательная, увлечённая, рассказывала интересно и с любовью к делу. Поездка проходила в комфортном автомобиле, ехать было приятно. Отлично организованный тур, рекомендую всем, кто хочет провести день ярко и со вкусом!
И
Ирина
5 авг 2025
Замечательная экскурсия в Венский лес. Мария и команда отличные гиды, организация на уровне. Если вам хочется выехать за пределы Вены и изучить окрестности, эта экскурсия подходит идеально. Транспорт удобный, ход экскурсии приятный, без спешки. Нам очень понравилось! И в дороге мы познакомились с замечательными ребятами, впечатления остались самые положительные, лучше других экскурсий в Вене, на которые мы ходили.
д
дима
3 авг 2025
Просто потрясающая экскурсия по Венскому лесу! Я в полном восторге. Такой свежий воздух, такие красивые виды, просто дух захватывает! Идеальное место, чтобы отдохнуть от городской суеты и насладиться природой. И отдельное
спасибо нашему гиду Марии! Она просто чудо! Так интересно и с душой рассказывала обо всём, что хотелось слушать и слушать. Было видно, как она любит свою работу и это место. Она сделала нашу поездку по-настоящему особенной.
Марина
21 июл 2025
Замечательно продуманная экскурсия, лёгкая и приятная. Андрей проф. гид. Спасибо
Anton
1 июл 2025
Проблема в общем времени тура. Четыре часа это крайне недостаточно для этих локаций. В двух локациях (замок и монастырь) приходилось просто бегать. Единственно место где все проходило спокойно и неспешно
это подземное озеро. Один балл исключительно по причине крайне неверного рассчета времени, которое выделяется на программу. Хочется спокойной и неспешной прогулки, насыщенным атмосферой места, а не соревнования по сприрту. Необходимо выделять не менее 5 часов, возможно даже 6 часов. Претензий к водителю нет - хоть он и не Гид в классическом понимании жтого термина, но общение непринужденное и лёгкое.
Мария
Уважаемый Антон,
Благодарим вас за обратную связь и участие в нашей экскурсии.
Хотим обратить внимание, что в день тура вы опоздали почти
на час. Сначала вы предупредили о задержке на 10 минут, и наш гид, проявив понимание, согласился подождать. Однако в итоге ожидание заняло около 60 минут, что, безусловно, сильно повлияло на тайминг всей программы.
Несмотря на это, экскурсия всё же состоялась, и мы постарались сохранить основную часть маршрута. Другие участники тура, находившиеся в той же ситуации, выразили благодарность и оставили положительный отзыв, за что мы им очень признательны.
Также хотим напомнить, что ваша экскурсия была забронирована со скидкой 25%. При этом мы обеспечили полноценное сопровождение, и наш гид был на связи с вами задолго до тура, отвечая на все вопросы и помогая подготовиться к поездке.
В случаях, когда в группе более шести человек, продолжительность тура действительно увеличивается до 5–6 часов. Однако при небольшой группе программа проводится более компактно, с акцентом на ключевые места.
Мы искренне сожалеем, что впечатления от экскурсии оказались не полностью положительными, и надеемся, что при следующей встрече всё пройдет идеально — без спешки и в полном объёме.
Александр
29 мая 2025
Очень интересная и познавательная экскурсия! Узнал много нового об истории Австрии! Рекомендую!
Тимур
4 мая 2025
Отличная экскурсия и отличный гид. Всё оченьпонравилось, очень нестандартная экскурсия