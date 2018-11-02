Лучшие месяцы для экскурсии по Вене на Segway или велосипеде - с апреля по сентябрь. В это время года погода наиболее благоприятна для комфортной езды и осмотра достопримечательностей на свежем воздухе.

Хотите за пару часов увидеть столько примечательных уголков Вены, сколько не обойти и за полдня? Прокатитесь по имперской столице на велосипеде или Segway, наслаждаясь восхитительной архитектурой и увлекательными рассказами. Маршрут

по Рингштрассе включает Хофбург, Венскую оперу, ратушу и другие достопримечательности. Для искушенных путешественников - авторский маршрут по 2-му району с парком Пратер, колесом обозрения Riesenrad и современными небоскребами. Экскурсия подходит для всех, даже для тех, кто никогда не ездил на сегвее. Прокат оборудования оплачивается отдельно

Описание экскурсии

Мы проедем на велосипедах или сегвеях по одному из двух насыщенных маршрутов. Выбирайте тот, что вам больше по душе:

Имперский блеск улицы Рингштрассе

Мы проедем по району Вены, в котором сконцентрировано огромное количество достопримечательностей. Вы увидите бывшую императорскую резиденцию Хофбург, роскошную Венскую оперу, городскую ратушу и парламент, Музей истории искусств и Музей естествознания, Венский университет, самый красочный дом в Вене – дом Хундертвассера – и другие визитные карточки города! Рассматривая архитектурные шедевры, мы поговорим об истории Австрии и музыкальной душе города. Вы не только узнаете любопытные исторические факты, но и получите практические советы, которые помогут спланировать дальнейшее путешествие в Вене.

Необычная Вена на улицах 2-го района

Этот авторский маршрут позволит вам увидеть уголки Вены, о которых большинство туристов даже не догадывается, ограничиваясь только центром города. Вы заглянете в парк аттракционов Пратер, найдете в Вене венецианский дворец, посмотрите на знаменитое колесо обозрения Riesenrad и дом, в котором жил Иоганн Штраус младший. Мы обязательно прокатимся с ветерком вдоль Дунайского канала и осмотрим современный район Вены с небоскребами. А по пути поговорим о том, чем живет город здесь и сейчас, как любят отдыхать австрийцы и правда ли, что в Вене время остановилось, а вокруг только дворцы в стиле барокко.

Кому подойдет экскурсия

Благодаря двум вариантам маршрута прогулка будет интересна и тем, кто хочет рассмотреть главные достопримечательности Вены, и любителям нетуристических уголков города.

Даже если вы никогда до этого не ездили на сегвее, не бойтесь: в начале экскурсии вы пройдете обучение. Обычно требуется 5-10 минут, чтобы понять, как им управлять.

Организационные детали

Прокат сегвея/велосипеда не входит в стоимость экскурсии и оплачивается путешественниками самостоятельно (я могу помочь вам забронировать сегвеи/велосипеды).

При выборе варианта прогулки на велосипеде:

Самый дешевый прокат велосипедов – городской, стоимость 1 евро в час. Каждый велосипед регистрируется на банковскую карточку, т. е. у каждого участника экскурсии должна быть своя карточка. Велосипеды тяжелые, но для города подходят. Нет велосипедов для детей.

Также можно арендовать велосипед в компании (ссылка – 7 евро за 2 часа и 10 евро до 6 часов. Необходимо установить приложение, оплата банковской картой.

При выборе Segway-тура: