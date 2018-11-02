Прокатитесь по Вене на велосипеде или Segway, наслаждаясь архитектурой и увлекательными рассказами. Выберите маршрут по Рингштрассе или 2-му району
Хотите за пару часов увидеть столько примечательных уголков Вены, сколько не обойти и за полдня? Прокатитесь по имперской столице на велосипеде или Segway, наслаждаясь восхитительной архитектурой и увлекательными рассказами. Маршрут читать дальшеуменьшить
по Рингштрассе включает Хофбург, Венскую оперу, ратушу и другие достопримечательности.
Для искушенных путешественников - авторский маршрут по 2-му району с парком Пратер, колесом обозрения Riesenrad и современными небоскребами. Экскурсия подходит для всех, даже для тех, кто никогда не ездил на сегвее. Прокат оборудования оплачивается отдельно
🎡 Посетите как известные, так и нетривиальные места
👨👩👧👦 Подходит для всех возрастов
💡 Получите практические советы для дальнейшего путешествия
Лучшее время для посещения
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май
июн
июл
авг
сен
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ноя
дек
Лучшие месяцы для экскурсии по Вене на Segway или велосипеде - с апреля по сентябрь. В это время года погода наиболее благоприятна для комфортной езды и осмотра достопримечательностей на свежем воздухе.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Хофбург
Венская опера
Городская ратуша
Парламент
Музей истории искусств
Музей естествознания
Венский университет
Дом Хундертвассера
Парк аттракционов Пратер
Колесо обозрения Riesenrad
Венецианский дворец
Описание экскурсии
Мы проедем на велосипедах или сегвеях по одному из двух насыщенных маршрутов. Выбирайте тот, что вам больше по душе:
Имперский блеск улицы Рингштрассе
Мы проедем по району Вены, в котором сконцентрировано огромное количество достопримечательностей. Вы увидите бывшую императорскую резиденцию Хофбург, роскошную Венскую оперу, городскую ратушу и парламент, Музей истории искусств и Музей естествознания, Венский университет, самый красочный дом в Вене – дом Хундертвассера – и другие визитные карточки города! Рассматривая архитектурные шедевры, мы поговорим об истории Австрии и музыкальной душе города. Вы не только узнаете любопытные исторические факты, но и получите практические советы, которые помогут спланировать дальнейшее путешествие в Вене.
Необычная Вена на улицах 2-го района
Этот авторский маршрут позволит вам увидеть уголки Вены, о которых большинство туристов даже не догадывается, ограничиваясь только центром города. Вы заглянете в парк аттракционов Пратер, найдете в Вене венецианский дворец, посмотрите на знаменитое колесо обозрения Riesenrad и дом, в котором жил Иоганн Штраус младший. Мы обязательно прокатимся с ветерком вдоль Дунайского канала и осмотрим современный район Вены с небоскребами. А по пути поговорим о том, чем живет город здесь и сейчас, как любят отдыхать австрийцы и правда ли, что в Вене время остановилось, а вокруг только дворцы в стиле барокко.
Кому подойдет экскурсия
Благодаря двум вариантам маршрута прогулка будет интересна и тем, кто хочет рассмотреть главные достопримечательности Вены, и любителям нетуристических уголков города.
Даже если вы никогда до этого не ездили на сегвее, не бойтесь: в начале экскурсии вы пройдете обучение. Обычно требуется 5-10 минут, чтобы понять, как им управлять.
Организационные детали
Прокат сегвея/велосипеда не входит в стоимость экскурсии и оплачивается путешественниками самостоятельно (я могу помочь вам забронировать сегвеи/велосипеды).
При выборе варианта прогулки на велосипеде:
Самый дешевый прокат велосипедов – городской, стоимость 1 евро в час. Каждый велосипед регистрируется на банковскую карточку, т. е. у каждого участника экскурсии должна быть своя карточка. Велосипеды тяжелые, но для города подходят. Нет велосипедов для детей.
Также можно арендовать велосипед в компании (ссылка – 7 евро за 2 часа и 10 евро до 6 часов. Необходимо установить приложение, оплата банковской картой.
При выборе Segway-тура:
Cтоимость проката сегвея варьируется от 60 до 100 евро в зависимости от количества часов/участников. Финальную стоимость уточните у гида.
Обратите внимание: время работы проката сегвеев: с 1 апреля по 31 октября в рабочие дни с 9:30 до 17:00, в выходные и праздничные дни — с 10:00 до 17:00.
Отказ от бронирования сегвеев возможен только за 24 часа до экскурсии.
Рекомендуется быть в удобной обуви, без высокого каблука. В качестве средств безопасности предоставляются шлемы.
Сегвей могут использовать только люди в весовой категории от 45 до 110 кг, но есть одна компания, которая сдает сегвеи для детей от 25 кг.
Экскурсия не рекомендуется беременным.
Дети и подростки от 12 до 18 лет могут принять участие только в сопровождении родителей.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Bösendorferstraße 5
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария — ваш гид в Вене
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 1710 туристов
Я лицензированный гид в Австрии, живу в Вене c 2013 года и показываю гостям этот город и страну так, чтобы они запомнились.
Провожу разные экскурсии: тематические прогулки по городу и программы в музеях Вены. Также с удовольствием разработаю маршрут именно для вас.
Напишите мне — с радостью покажу вам Вену, помогу почувствовать её атмосферу и влюбиться в этот город.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 11 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
11
4
–
3
–
2
–
1
–
Юлия
Замечательная экскурсия с прекрасным гидом Марией, которая заряжала своим позитивом всю экскурсию. Мария учла все наши пожелания, материал давался интересно и познавательно, но в то же время не затянуто. В читать дальшеуменьшить
очень сжатые сроки (было всего 2 часа), Мария сумела показать и изложить все самое интересное и значимое. Отдельно про сигвеи, рекомендую всем, не требует никакой специальной подготовки, но сколько удовольствия… а так же экономия времени и сил, пешком затруднительно преодолеть такие расстояния. Рекомендую Марию как прекрасного гида и человека, которая и после экскурсии оказывала помощь в решении различных вопросов, за что ей отдельное спасибо!
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Л
Людмила
Для нас эта экскурсия была самой запоминающейся!!! Мария организовала очень интересную экскурсию на сигвейях. Я никогда не пробовала передвигаться на нем, но дочь очень просила. Мы решили попробовать. Научились управлять читать дальшеуменьшить
им за несколько минут. Сама езда принесла огромное удовольствие!! Было и весело и интересно, познавательно. Мы получили массу удовольствий! Мария - настоящий профессионал. Она замечательная, все делает с душой и большой любовью к городу и его истории. Очень много рассказывает интересных фактов и историй. И просто дает чисто житейские советы, что еще посмотреть, где покушать, выпить вкусный кофе. Очень внимательная, позитивная, всегда готова помочь. Экскурсия прошла живо, легко и увлекательно. Мы столько всего посмотрели! Зарядились положительными эмоциями и смогли по-новому взглянуть на город. Захотелось посетить и второй маршрут.
Очень рекомендую эту экскурсию тем, кто ищет новые впечатления, отличные от обычных туристических маршрутов. Получат большой заряд позитива.
После экскурсии с Марией, мы просто влюбились в Вену. Обязательно приедем еще, и закажем экскурсию у Марии. Попросим ее показать нам ту Вену, которую мы еще не видели.
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A
Alexei
Вторая экскурсия с Марией получилась еще интереснее и продолжительней нашей музейной встречи. Для всех любителей оригинальных, познавательных и захватывающих путешествий обязательно, практически принудительно, необходимо взять такую экскурсию и открыть для себя Вену с высоты сигвея или велосипеда. А Мария, просто молодец - спортсменка, комсомолка и умница. В общем, попробуйте хотя бы раз такой экспириенс, чтобы понять насколько экскурсии могут быть разными и необычными.
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Д
Диана
Спасибо огромное, Марии, за потрясающую экскурсию на велосипедах! Мы были на разных экскурсиях в других Европейских городах, но больше всего впечатлений получили именно от этой. Мария превосходно знает Вену, и читать дальшеуменьшить
очень интересно, увлеченно и насыщенно расказывает. Мы, честно говоря, в полном восторге и от Марии и от Вены!) Формат экскурсии на велосипедах, на мой взгляд, самый удачный, за короткое время вы сможете ознакомиться с больших кол-вом достопримечательнойстей.
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Н
Нина
Экскурсия "Велоэкскурсия по Вене" - отличный и оригинальный подарок на день рождение близкому человеку или друзьям! Мария - замечательный гид, увлечённая своей работой. Провела интересную экскурсию, потратив больше времени, чем было заложено! помимо экскурсии, Мария дала много полезных советов и идей по "изучению" Вены! Вена - красивейший город! Всем рекомендуем!
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Т
Татьяна
Спасибо Марии за очень увлекательную экскурсию по Вене. и, оригинальный формат проведения ее - на сигвее. Ранее я никогда не пользовалась таким способом передвижения, но теперь буду стараться посещать только такие экскурсии. Отличный гид, отличный город, качественная экскурсия - все что надо путешественнику!
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