Что вас ожидает

Мы проедем на велосипедах или сегвеях по одному из двух насыщенных маршрутов. Выбирайте тот, что вам больше по душе:

Имперский блеск улицы Рингштрассе

Мы проедем по району Вены, в котором сконцентрировано огромное количество достопримечательностей. Вы увидите бывшую императорскую резиденцию Хофбург, роскошную Венскую оперу, городскую ратушу и парламент, Музей истории искусств и Музей естествознания, Венский университет, самый красочный дом в Вене – дом Хундертвассера – и другие визитные карточки города! Рассматривая архитектурные шедевры, мы поговорим об истории Австрии и музыкальной душе города. Вы не только узнаете любопытные исторические факты, но и получите практические советы, которые помогут спланировать дальнейшее путешествие в Вене.

Необычная Вена на улицах 2-го района

Этот авторский маршрут позволит вам увидеть уголки Вены, о которых большинство туристов даже не догадывается, ограничиваясь только центром города. Вы заглянете в парк аттракционов Пратер, найдете в Вене венецианский дворец, посмотрите на знаменитое колесо обозрения Riesenrad и дом, в котором жил Иоганн Штраус младший. Мы обязательно прокатимся с ветерком вдоль Дунайского канала и осмотрим современный район Вены с небоскребами. А по пути поговорим о том, чем живет город здесь и сейчас, как любят отдыхать австрийцы и правда ли, что в Вене время остановилось, а вокруг только дворцы в стиле барокко.

Кому подойдет экскурсия

Благодаря двум вариантам маршрута прогулка будет интересна и тем, кто хочет рассмотреть главные достопримечательности Вены, и любителям нетуристических уголков города.

Даже если вы никогда до этого не ездили на сегвее, не бойтесь: в начале экскурсии вы пройдете обучение. Обычно требуется 5-10 минут, чтобы понять, как им управлять.

Организационные детали

Прокат сегвея/велосипеда не входит в стоимость экскурсии и оплачивается путешественниками самостоятельно (я могу помочь вам забронировать сегвеи/велосипеды).

При выборе варианта прогулки на велосипеде:

Самый дешевый прокат велосипедов – городской, стоимость 1 евро в час. Каждый велосипед регистрируется на банковскую карточку, т. е. у каждого участника экскурсии должна быть своя карточка. Велосипеды тяжелые, но для города подходят. Нет велосипедов для детей.

Также можно арендовать велосипед в компании (https://www.donkey.bike/de/stadte/fahrradverleih-wien/ – 7 евро за 2 часа и 10 евро до 6 часов. Необходимо установить приложение, оплата банковской картой.

При выборе Segway-тура: