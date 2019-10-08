По Вене на Segway или велосипеде!

Исследовать парадные и нетуристические районы имперского города в удобном темпе

5
6 отзывов
Хотите за пару часов увидеть столько примечательных уголков Вены, сколько не обойти и за полдня? Давайте прокатимся по имперской столице на велосипеде или Segway, получая удовольствие от восхитительной архитектуры, увлекательных рассказов и захватывающей езды! Если ваш роман с городом только начинается, мы проедем по роскошной Рингштрассе, рассматривая достопримечательности Вены и беседуя о её истории.

А искушенные путешественники откроют нетривиальные и секретные места столицы на авторском маршруте по 2-му району.
По Вене на Segway или велосипеде!
По Вене на Segway или велосипеде!
По Вене на Segway или велосипеде!
По Вене на Segway или велосипеде!
По Вене на Segway или велосипеде!
По Вене на Segway или велосипеде!
По Вене на Segway или велосипеде!
По Вене на Segway или велосипеде!
По Вене на Segway или велосипеде!
По Вене на Segway или велосипеде!
По Вене на Segway или велосипеде!
По Вене на Segway или велосипеде!

Что вас ожидает

Мы проедем на велосипедах или сегвеях по одному из двух насыщенных маршрутов. Выбирайте тот, что вам больше по душе:

Имперский блеск улицы Рингштрассе

Мы проедем по району Вены, в котором сконцентрировано огромное количество достопримечательностей. Вы увидите бывшую императорскую резиденцию Хофбург, роскошную Венскую оперу, городскую ратушу и парламент, Музей истории искусств и Музей естествознания, Венский университет, самый красочный дом в Вене – дом Хундертвассера – и другие визитные карточки города! Рассматривая архитектурные шедевры, мы поговорим об истории Австрии и музыкальной душе города. Вы не только узнаете любопытные исторические факты, но и получите практические советы, которые помогут спланировать дальнейшее путешествие в Вене.

Необычная Вена на улицах 2-го района

Этот авторский маршрут позволит вам увидеть уголки Вены, о которых большинство туристов даже не догадывается, ограничиваясь только центром города. Вы заглянете в парк аттракционов Пратер, найдете в Вене венецианский дворец, посмотрите на знаменитое колесо обозрения Riesenrad и дом, в котором жил Иоганн Штраус младший. Мы обязательно прокатимся с ветерком вдоль Дунайского канала и осмотрим современный район Вены с небоскребами. А по пути поговорим о том, чем живет город здесь и сейчас, как любят отдыхать австрийцы и правда ли, что в Вене время остановилось, а вокруг только дворцы в стиле барокко.

Кому подойдет экскурсия

  • Благодаря двум вариантам маршрута прогулка будет интересна и тем, кто хочет рассмотреть главные достопримечательности Вены, и любителям нетуристических уголков города.
  • Даже если вы никогда до этого не ездили на сегвее, не бойтесь: в начале экскурсии вы пройдете обучение. Обычно требуется 5-10 минут, чтобы понять, как им управлять.

Организационные детали

  • Прокат сегвея/велосипеда не входит в стоимость экскурсии и оплачивается путешественниками самостоятельно (я могу помочь вам забронировать сегвеи/велосипеды).

При выборе варианта прогулки на велосипеде:

  • Самый дешевый прокат велосипедов – городской, стоимость 1 евро в час. Каждый велосипед регистрируется на банковскую карточку, т. е. у каждого участника экскурсии должна быть своя карточка. Велосипеды тяжелые, но для города подходят. Нет велосипедов для детей.
  • Также можно арендовать велосипед в компании (https://www.donkey.bike/de/stadte/fahrradverleih-wien/ – 7 евро за 2 часа и 10 евро до 6 часов. Необходимо установить приложение, оплата банковской картой.

При выборе Segway-тура:

  • Cтоимость проката сегвея варьируется от 60 до 100 евро в зависимости от количества часов/участников. Финальную стоимость уточните у гида.
  • Обратите внимание: время работы проката сегвеев: с 1 апреля по 31 октября в рабочие дни с 9:30 до 17:00, в выходные и праздничные дни — с 10:00 до 17:00.
  • Отказ от бронирования сегвеев возможен только за 24 часа до экскурсии.
  • Рекомендуется быть в удобной обуви, без высокого каблука. В качестве средств безопасности предоставляются шлемы.
  • Сегвей могут использовать только люди в весовой категории от 45 до 110 кг, но есть одна компания, которая сдает сегвеи для детей от 25 кг.
  • Экскурсия не рекомендуется беременным.
  • Дети и подростки от 12 до 18 лет могут принять участие только в сопровождении родителей.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
PARKRING 18
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

По выбранному вами времени

Мария
Мария
Здравствуйте! Меня зовут Мария. Я — лицензированный гид в Австрии, живу в Вене более 6 лет и знакомлю своих гостей с красотами Вены и Австрии. Я провожу различные увлекательные экскурсии: как тематические по городу, так и практически во всех музеях Вены. Также с удовольствием разработаю маршрут именно для вас! Пишите, я буду рада показать вам этот замечательный город, помочь проникнуться духом и влюбиться в очаровательную Вену!
Задать вопрос

6 реальных отзывов от туристов

Н
8 окт 2019
Экскурсия "Велоэкскурсия по Вене" - отличный и оригинальный подарок на день рождение близкому человеку или друзьям! Мария - замечательный гид, увлечённая своей работой. Провела интересную экскурсию, потратив больше времени, чем было заложено! помимо экскурсии, Мария дала много полезных советов и идей по "изучению" Вены! Вена - красивейший город! Всем рекомендуем!
A
4 мая 2019
Вторая экскурсия с Марией получилась еще интереснее и продолжительней нашей музейной встречи.
Для всех любителей оригинальных, познавательных и захватывающих путешествий обязательно, практически принудительно, необходимо взять такую экскурсию и открыть для себя Вену с высоты сигвея или велосипеда.
А Мария, просто молодец - спортсменка, комсомолка и умница.
В общем, попробуйте хотя бы раз такой экспириенс, чтобы понять насколько экскурсии могут быть разными и необычными.
Ю
3 ноя 2018
Замечательная экскурсия с прекрасным гидом Марией, которая заряжала своим позитивом всю экскурсию. Мария учла все наши пожелания, материал давался интересно и познавательно, но в то же время не затянуто. В очень сжатые сроки (было всего 2 часа), Мария сумела показать и изложить все самое интересное и значимое. Отдельно про сигвеи, рекомендую всем, не требует никакой специальной подготовки, но сколько удовольствия… а так же экономия времени и сил, пешком затруднительно преодолеть такие расстояния. Рекомендую Марию как прекрасного гида и человека, которая и после экскурсии оказывала помощь в решении различных вопросов, за что ей отдельное спасибо!
Д
9 окт 2018
Спасибо огромное, Марии, за потрясающую экскурсию на велосипедах! Мы были на разных экскурсиях в других Европейских городах, но больше всего впечатлений получили именно от этой. Мария превосходно знает Вену, и очень интересно, увлеченно и насыщенно расказывает. Мы, честно говоря, в полном восторге и от Марии и от Вены. ) Формат экскурсии на велосипедах, на мой взгляд, самый удачный, за короткое время вы сможете ознакомиться с больших кол-вом достопримечательнойстей.
Т
19 сен 2018
Спасибо Марии за очень увлекательную экскурсию по Вене. и, оригинальный формат проведения ее - на сигвее. Ранее я никогда не пользовалась таким способом передвижения, но теперь буду стараться посещать только такие экскурсии. Отличный гид, отличный город, качественная экскурсия - все что надо путешественнику!
Л
25 июля 2018
Для нас эта экскурсия была самой запоминающейся! Мария организовала очень интересную экскурсию на сигвейях. Я никогда не пробовала передвигаться на нем, но дочь очень просила. Мы решили попробовать. Научились управлять им за несколько минут. Сама езда принесла огромное удовольствие! Было и весело и интересно, познавательно. Мы получили массу удовольствий! Мария - настоящий профессионал. Она замечательная, все делает с душой и большой любовью к городу и его истории. Очень много рассказывает интересных фактов и историй. И просто дает чисто житейские советы, что еще посмотреть, где покушать, выпить вкусный кофе. Очень внимательная, позитивная, всегда готова помочь. Экскурсия прошла живо, легко и увлекательно.
Мы столько всего посмотрели! Зарядились положительными эмоциями и смогли по-новому взглянуть на город. Захотелось посетить и второй маршрут.

Очень рекомендую эту экскурсию тем, кто ищет новые впечатления, отличные от обычных туристических маршрутов. Получат большой заряд позитива.

После экскурсии с Марией, мы просто влюбились в Вену. Обязательно приедем еще, и закажем экскурсию у Марии. Попросим ее показать нам ту Вену, которую мы еще не видели.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Вены

🎩Индивидуальные🚲На велосипеде⚙️Необычные🔭Обзорные🛴На самокатах

Еще несколько похожих предложений в Вене

Обзорная пешеходная экскурсия по имперской Вене
4.5
386
20
за 1 чел.
Обзорная пешеходная экскурсия по имперской Вене
Вена - необыкновенно атмосферный город
Легенды и сказания Вены
Индивидуальная экскурсия
4.9
7
156.5
за 1-39 чел.
Легенды и сказания Вены
Мы окажемся в нетуристической Вене, где до сих пор живут средневековые легенды и мифы старых уголков...
Вена для новичков
Индивидуальная экскурсия
4.9
109
92
за 1-10 чел.
Вена для новичков
Сориентироваться в имперском городе и узнать о нравах австрийцев на дружеской прогулке
Вена: всё самое главное за 2 часа
Индивидуальная экскурсия
4.5
21
156
за 1-39 чел.
Вена: всё самое главное за 2 часа
Если вы в Вене всего на день, или впервые в городе - это лучшая познавательная прогулка
ежедневно
Еврейская Вена
Индивидуальная экскурсия
160
за 1-15 чел.
Еврейская Вена
Исследовать нетипичные объекты и понять, какую роль иудеи сыграли в жизни города
Первое свидание с имперским городом — обзорная экскурсия
Индивидуальная экскурсия
4.8
82
150
за 1-6 чел.
Первое свидание с имперским городом — обзорная экскурсия
Знакомство с историей, традициями и главными достопримечательностями города
Скетчинг-тур по улицам Вены
Индивидуальная экскурсия
4.4
15
1ч 30м
45
за 1 чел.
Скетчинг-тур по улицам Вены
Насладиться Веной и сделать личный travel-book с «живыми» рисунками самых атмосферных мест города
Фотосессия в Вене
Индивидуальная фото-прогулка
4.9
27
100
за 1-5 чел.
Фотосессия в Вене
Памятные снимки в знаменитых парках и усадьбах Вены для любителей красоты, романтики и приключений
Вена — классика и импровизация
Индивидуальная экскурсия
4.6
30
150
120
за 1-6 чел.
Вена — классика и импровизация
Пройти нетуристическими тропами по главным местам, «познакомиться» с Габсбургами и полюбить город
История Вены без скучных фактов и дат
Индивидуальная экскурсия
4.8
190
160
136
за 1-6 чел.
История Вены без скучных фактов и дат
Понять Вену и ее ценности на неформальной обзорной прогулке по знаковым достопримечтальностям
Вена впервые
Индивидуальная экскурсия
5
5
1ч 30м
130
за 1-6 чел.
Вена впервые
Понятно и живо об истории, архитектуре и жизни города на экскурсии с профессиональным гидом
Прогулки по архитектурной Вене
Индивидуальная экскурсия
4.7
58
1ч 30м
35
за 1 чел.
Прогулки по архитектурной Вене
Взглянуть на Вену глазами архитектора, разобраться в стилях и уловить гармонию в их эклектичности

Мария проводит ещё 5 экскурсий

Один день в Вене
Индивидуальная экскурсия
5
110
160
за 1-10 чел.
Один день в Вене
Обзорная экскурсия по известным и не очень местам столицы
Неспешная прогулка по парку Шёнбрунн
Индивидуальная экскурсия
5
23
200
за 1-10 чел.
Неспешная прогулка по парку Шёнбрунн
История императорской резиденции и секреты штруделей
По Вене с ветерком!
Индивидуальная экскурсия
4.9
9
160
за 1-10 чел.
По Вене с ветерком!
Автомобильное путешествие по must-see местам города
Шедевры Музея истории искусств
Индивидуальная экскурсия
5
8
160
за 1-10 чел.
Шедевры Музея истории искусств
Путешествие в мир старинных экзотических предметов
Роскошная Вена в поясе Рингштрассе
Индивидуальная экскурсия
5
2
150
за 1-10 чел.
Роскошная Вена в поясе Рингштрассе
Осмотреть главные достопримечательности на прогулке по бульварному кольцу
У нас ещё много экскурсий 😎 в Вене. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Вене
🇦🇹