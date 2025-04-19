В залах венской картинной галереи представлена изумительная коллекция итальянских, испанских, фламанских художников. Не упустите возможность побывать в ней в сопровождении опытного гида.
Описание экскурсии
Венская картинная галерея: Путешествие в мир искусства
В залах венской картинной галереи открывается изумительная коллекция произведений искусства, которая перенесет вас в эпоху великих мастеров. Здесь собраны шедевры итальянских, испанских и фламанских художников, которые вдохновляют и восхищают.
Знаменитые художники
В галерее представлены работы таких великих мастеров, как:
- Рубенс
- Тициан
- Веласкес
- Брейгель
- Босх
- Арчимбольдо
- Рембрант
- Караваджо
- Корреджо
- Ван Эйк
- Рафаэль
Вдохновение и красота
Каждое произведение искусства в этой галерее — это не просто картина, а целая история, полная эмоций и глубоких смыслов. Вы сможете насладиться уникальным стилем каждого художника и ощутить атмосферу времени, в которое они творили.
Посещение венской картинной галереи — это возможность не только увидеть шедевры, но и погрузиться в мир культуры и искусства, который продолжает вдохновлять людей по всему миру.
Каждый четверг в 18:00
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Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида.
Что не входит в цену
- Входной билет.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Maria-Theresen Platz. Здание слева, у входа в музей
Завершение: Maria-Theresen Platz
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый четверг в 18:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 1 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 6 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
I
Inna
19 апр 2025
Огромное спасибо Белле за замечательную экскурсию! За высокий профессионализм, любовь к своей работе, глубокое знание истории, ответственное и уважительное отношение к туристам, умение находить общий язык как со взрослыми так и с детьми.
K
Ksenia
14 мар 2025
Экскурсия прошла замечательно и оставила позитивное впечатление. Белла рассказала много интересных фактов про картины фламандских и итальянских художников, пояснила скрытые символы, о значении которых было бы очень сложно догадаться самостоятельно. Большое спасибо:)
А
Анастасия
28 фев 2025
Очень понравилась экскурсия. Так как была я одна, она получилась индивидулаьная. Белла очень подробно рассказала про художников, школы, их отличительные особенности, символику, технику живописи и многое другое. Именно этого я и хотела - получить искусствоведческую информацию и расширить свой кругозор и понимание живописи. Спасибо большое, Белла! Вы очень приятный человек и профессионал своего дела!
С
Светлана
31 дек 2024
S
Sergey
17 дек 2024
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