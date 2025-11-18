Поездка по Вечерней Вене (автомобильная экскурсия)
Поездка по Вечерней Вене
Описание экскурсии
Автомобильная прогулка по вечерней Вене
Погрузитесь в атмосферу удивительной Вены, совершив автомобильную прогулку по её улочкам, которые особенно очаровательны в вечернее время. Вы сможете не просто увидеть город, но и насладиться его неповторимой красотой, подчеркнутой мастерством австрийских архитекторов, которые создали великолепное освещение.
Уникальный вечерний вид
Не упустите возможность взглянуть на Вену с высоты птичьего полёта, отправившись на гору Каленберг. Здесь открывается захватывающий панорамный вид на вечерний город, который оставит в вашем сердце незабываемые впечатления.
Традиции венской кухни
По желанию, вы сможете завершить свою прогулку ужином в одном из уютных традиционных венских ресторанчиков – хойригер. Здесь вам предложат насладиться не только вкусом аутентичных блюд венской кухни, но и погрузиться в атмосферу народной музыки, которая создаст уникальный фон для вашего вечера.
Автомобильная прогулка по вечерней Вене
Восхитительный вид на венскую архитектуру
Ужин в традиционном венском хойригер
Присоединяйтесь к этому путешествию и откройте для себя магию вечерней Вены!
Вы сами выбираете дату и время
Ответы на вопросы
Что включено
Услуги гида
Транспорт.
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.