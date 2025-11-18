Описание Выбрать день Ответы на вопросы

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду

Описание экскурсии

Автомобильная прогулка по вечерней Вене

Погрузитесь в атмосферу удивительной Вены, совершив автомобильную прогулку по её улочкам, которые особенно очаровательны в вечернее время. Вы сможете не просто увидеть город, но и насладиться его неповторимой красотой, подчеркнутой мастерством австрийских архитекторов, которые создали великолепное освещение.

Уникальный вечерний вид

Не упустите возможность взглянуть на Вену с высоты птичьего полёта, отправившись на гору Каленберг. Здесь открывается захватывающий панорамный вид на вечерний город, который оставит в вашем сердце незабываемые впечатления.

Традиции венской кухни

По желанию, вы сможете завершить свою прогулку ужином в одном из уютных традиционных венских ресторанчиков – хойригер. Здесь вам предложат насладиться не только вкусом аутентичных блюд венской кухни, но и погрузиться в атмосферу народной музыки, которая создаст уникальный фон для вашего вечера.

Автомобильная прогулка по вечерней Вене

Восхитительный вид на венскую архитектуру

Ужин в традиционном венском хойригер

Присоединяйтесь к этому путешествию и откройте для себя магию вечерней Вены!