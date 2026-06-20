3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Представьте себе Вену, где каждый уголок хранит свои тайны и истории.Эта индивидуальная экскурсия приглашает вас на встречу с городом, где прошлое и настоящее переплетаются в едином танце.От Рингштрассе до Хофбурга,

от средневековых улочек до величественных церквей - Вена откроется вам с новой стороны. Ваш личный гид проведет вас по самым значимым местам, расскажет о венской архитектуре, культуре и традициях. Без лишних расходов, но с максимумом впечатлений - эта экскурсия станет ключом к сердцу Вены

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-10 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Символы Вены

Наше путешествие начнется напротив картинной галереи Альбертина и за 2 часа охватит достопримечательности, которые всегда были «брендами» столицы. Вы увидите Оперу и Чумную колонну, поставленную в честь победы над страшной болезнью, изящную Ратушу и дворец Хофбург. Перенесетесь в средневековую Вену на улице Наглергассе, полюбуетесь ансамблями главных площадей, пройдете мимо одной из старейших библиотек мира и оцените церковь миноритов.

Вена с архитектурного ракурса

Несколько эпох запечатлелось в образе этого величественного города:

— Средневековье в готическим соборе Св. Стефана;

— Барокко в императорской резиденции Хофбург;

— конец 19 века в бульварном кольце Рингштрассе с музеями-близнецами, Австрийским парламентом и другими шедеврами.

Вы проследите влияние империи на архитектуру Старого города, увидев многочисленные церкви, дворцы и парки, а также традиционные кофейни, без которых не представить Вену.

Вена, которую вы ждете

На экскурсиях я всегда ориентируюсь на интересы путешественников. Эта прогулка — знакомство с городом, поэтому я не буду углубляться в исторические тонкости с датами, но дам вам общее видение биографии и знаковых мест Вены. А еще расскажу о современной жизни: от местных традиций и кухни до зарплат и мнений венцев, живущих в центре.

Организационные детали

Это пешеходная экскурсия без дополнительных расходов