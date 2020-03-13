3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Символы Вены
Наше путешествие начнется напротив картинной галереи Альбертина и за 1,5 часа охватит достопримечательности, которые всегда были «брендами» столицы. Вы увидите Оперу и Чумную колонну, поставленную в честь победы над страшной болезнью, изящную Ратушу и дворец Хофбург. Перенесетесь в средневековую Вену на улице Наглергассе, полюбуетесь ансамблями главных площадей, пройдете мимо одной из старейших библиотек мира и оцените церковь миноритов.
Вена с архитектурного ракурса
Несколько эпох запечатлелось в образе этого величественного города:
— Средневековье в готическим соборе Св. Стефана;
— Барокко в императорской резиденции Хофбург;
— конец 19 века в бульварном кольце Рингштрассе с музеями-близнецами, австрийским парламентом и другими шедеврами.
Вы проследите влияние империи на архитектуру Старого города, увидев многочисленные церкви, дворцы и парки, а также традиционные кофейни, без которых не представить Вену.
Вена, которую вы ждете
На экскурсиях я всегда ориентируюсь на интересы путешественников. Эта прогулка — знакомство с городом, поэтому я не буду углубляться в исторические тонкости с датами, но дам вам общее видение биографии и знаковых мест Вены. А еще расскажу о современной жизни: от местных традиций и кухни до зарплат и мнений венцев, живущих в центре.
Это пешеходная экскурсия без дополнительных расходов