3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Символы Вены

Наше путешествие начнется напротив картинной галереи Альбертина и за 1,5 часа охватит достопримечательности, которые всегда были «брендами» столицы. Вы увидите Оперу и Чумную колонну, поставленную в честь победы над страшной болезнью, изящную Ратушу и дворец Хофбург. Перенесетесь в средневековую Вену на улице Наглергассе, полюбуетесь ансамблями главных площадей, пройдете мимо одной из старейших библиотек мира и оцените церковь миноритов.

Вена с архитектурного ракурса

Несколько эпох запечатлелось в образе этого величественного города:

— Средневековье в готическим соборе Св. Стефана;

— Барокко в императорской резиденции Хофбург;

— конец 19 века в бульварном кольце Рингштрассе с музеями-близнецами, австрийским парламентом и другими шедеврами.

Вы проследите влияние империи на архитектуру Старого города, увидев многочисленные церкви, дворцы и парки, а также традиционные кофейни, без которых не представить Вену.

Вена, которую вы ждете

На экскурсиях я всегда ориентируюсь на интересы путешественников. Эта прогулка — знакомство с городом, поэтому я не буду углубляться в исторические тонкости с датами, но дам вам общее видение биографии и знаковых мест Вены. А еще расскажу о современной жизни: от местных традиций и кухни до зарплат и мнений венцев, живущих в центре.