3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Понятно и живо об истории, архитектуре и жизни города на экскурсии с профессиональным гидом

Viktor
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Viktor – ваш гид
Город со славным прошлым и красивым настоящим — я с радостью сделаю встречу с Веной осознанной и интересной именно вам.

Вы откроете имена и факты из прошлого, особенности архитектуры, характер столицы и ее жителей.

На фоне главных мест от Рингштрассе и Хофбурга до средневековых улочек и церквей вы найдете ключ к сердцу Вены!
130 за экскурсию
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Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
Пешеходная
Продолжительность 1.5 часа
До 6 человек
Можно с детьми
Встреча на Albrtinaplatz
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У этой экскурсии3 отзыва
5
Вена впервые
Вена впервые

Что вас ожидает

Символы Вены
Наше путешествие начнется напротив картинной галереи Альбертина и за 1,5 часа охватит достопримечательности, которые всегда были «брендами» столицы. Вы увидите Оперу и Чумную колонну, поставленную в честь победы над страшной болезнью, изящную Ратушу и дворец Хофбург. Перенесетесь в средневековую Вену на улице Наглергассе, полюбуетесь ансамблями главных площадей, пройдете мимо одной из старейших библиотек мира и оцените церковь миноритов.

Вена с архитектурного ракурса
Несколько эпох запечатлелось в образе этого величественного города:
— Средневековье в готическим соборе Св. Стефана;
— Барокко в императорской резиденции Хофбург;
— конец 19 века в бульварном кольце Рингштрассе с музеями-близнецами, австрийским парламентом и другими шедеврами.

Вы проследите влияние империи на архитектуру Старого города, увидев многочисленные церкви, дворцы и парки, а также традиционные кофейни, без которых не представить Вену.

Вена, которую вы ждете
На экскурсиях я всегда ориентируюсь на интересы путешественников. Эта прогулка — знакомство с городом, поэтому я не буду углубляться в исторические тонкости с датами, но дам вам общее видение биографии и знаковых мест Вены. А еще расскажу о современной жизни: от местных традиций и кухни до зарплат и мнений венцев, живущих в центре.

Организационные детали

Это пешеходная экскурсия без дополнительных расходов

Вена впервые
Вена впервые
Вена впервые
Вена впервые
Вена впервые
Вена впервые
Вена впервые
Вена впервые
Вена впервые
Вена впервые
Вена впервые
Вена впервые

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура на Albrtinaplatz.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Viktor
Viktor
Приветствую вас, дорогие друзья! За 19 лет пребывания в этой замечательной стране я основательно изучил её достопримечательности и собрал множество информации о связанных с ними событиях, легендах и тайнах. Я лицензированный гид по Австрии и получил фундаментальную подготовку по истории и искусству. Вас ждут эффектные туры, организованные с учетом уникальных предпочтений, интересов и возможностей каждого путешественника, во время которых вы сможете прочувствовать неповторимый шарм этой самобытной страны.
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3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

13 марта 2020
Экскурсия была 8 марта 2020. Нас была небольшая группа: 4 взрослых и ребёнок 9 лет. Все прошло отлично: гид встретил нас вовремя, провёл экскурсию занимательно, ответил на все наши вопросы. 2 часа пролетели незаметно. Как всегда, хотелось бы больше и дольше. Всем рекомендую.
28 февраля 2020
Виктор - хорошо подготовленный, профессиональный гид. Обаятельный и приятный собкседник. Очень содержательная интересная экскурсия. Кроме исторических сведений, в рассказе осветил архитектурные вопросы, а по окончании оставался на связи и помогал ориентироваться в выборе питания и транспорта. Спасибо!
19 ноября 2019
Чудесная прогулка и введение в Вену!

Viktor проводит ещё 1 экскурсию

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