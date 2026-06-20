3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Познакомьтесь с Веной не как турист, а как истинный исследователь. Индивидуальная экскурсия раскроет все тайны и красоты столицы Австрии
Представьте себе Вену, где каждый уголок хранит свои тайны и истории.
Эта индивидуальная экскурсия приглашает вас на встречу с городом, где прошлое и настоящее переплетаются в едином танце.
От Рингштрассе до Хофбурга, читать дальшеуменьшить
от средневековых улочек до величественных церквей - Вена откроется вам с новой стороны.
Ваш личный гид проведет вас по самым значимым местам, расскажет о венской архитектуре, культуре и традициях. Без лишних расходов, но с максимумом впечатлений - эта экскурсия станет ключом к сердцу Вены
Наше путешествие начнется напротив картинной галереи Альбертина и за 2 часа охватит достопримечательности, которые всегда были «брендами» столицы. Вы увидите Оперу и Чумную колонну, поставленную в честь победы над страшной болезнью, изящную Ратушу и дворец Хофбург. Перенесетесь в средневековую Вену на улице Наглергассе, полюбуетесь ансамблями главных площадей, пройдете мимо одной из старейших библиотек мира и оцените церковь миноритов.
Вена с архитектурного ракурса
Несколько эпох запечатлелось в образе этого величественного города: — Средневековье в готическим соборе Св. Стефана; — Барокко в императорской резиденции Хофбург; — конец 19 века в бульварном кольце Рингштрассе с музеями-близнецами, Австрийским парламентом и другими шедеврами.
Вы проследите влияние империи на архитектуру Старого города, увидев многочисленные церкви, дворцы и парки, а также традиционные кофейни, без которых не представить Вену.
Вена, которую вы ждете
На экскурсиях я всегда ориентируюсь на интересы путешественников. Эта прогулка — знакомство с городом, поэтому я не буду углубляться в исторические тонкости с датами, но дам вам общее видение биографии и знаковых мест Вены. А еще расскажу о современной жизни: от местных традиций и кухни до зарплат и мнений венцев, живущих в центре.
Организационные детали
Это пешеходная экскурсия без дополнительных расходов
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Венская опера
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 39% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктор — ваш гид в Вене
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 1.5 часа
Провёл экскурсии для 725 туристов
Приветствую вас, дорогие друзья! За более чем 20 лет пребывания в этой замечательной стране я основательно изучил её достопримечательности и собрал множество информации о связанных с ними событиях, легендах и читать дальшеуменьшить
тайнах. Я лицензированный гид по Австрии и получил фундаментальную подготовку по истории и искусству. Вас ждут эффектные туры, организованные с учетом уникальных предпочтений, интересов и возможностей каждого путешественника, во время которых вы сможете прочувствовать неповторимый шарм этой самобытной страны.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 38 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Olga
Прошло уже много времени. Отзыв должен был созреть. Все было отлично. Виктор- очень образованный, эрудированный и интеллегентный. Вена прекрасный город. Всем советую.
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Наталья
Нам очень понравилась прогулка с Виктором: хорошо продуманный маршрут, интересная информация в адекватном количестве, приятное общение! Рекомендуем!
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Валентин
Виктор провел отличную обзорную экскурсию по главным достопримечательностям Вены, рассказал об истории Австрии и ее правителях, подсказал рестораны с классической местной кухней и ответил на все возникшие у меня в ходе экскурсии вопросы, а также подсказал как лучше в дальнейшем построить свое путешествие по Австрии и Вене и на что обратить внимание. Огромное спасибо, всем советую😊👍
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Ирина
Для знакомства с Веной это экскурсия идеально подходит. Со мной была дочь (6 лет) и она абсолютно не утомилась. В нужных местах делали привалы. Информации много, но не утомительно. Виктор, помог нам еще с бронированием ресторана. Посоветовал пару интересных мест. Время просто пролетело 👍
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А
Анна
Спасибо Виктору! Легко, интересно, глубоко! Два часа на одном дыхании! Так же отличные рекомендации по дальнейшему планированию нашего культурного отдыха.
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Марика
Спасибо большое Виктору за экскурсию! Очень образованный, эрудированный, отличный гид и прекрасный собеседник! Была очень интересная и познавательная экскурсия, причем на все наши вопросы «не по теме» Виктор с удовольствием отвечал! Рекомендую всем для знакомства с Веной!