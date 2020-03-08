55 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Взглянуть на Вену глазами архитектора, разобраться в стилях и уловить гармонию в их эклектичности

Ульяна
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Ульяна – ваш гид
У каждого знакомство с городом происходит по-своему: кто-то лихорадочно бегает с картой и фотоаппаратом, пытаясь жадно проглотить все знаковые места за один день, кто-то познает город через вкусовые рецепторы, наслаждаясь видом за стеклом, кто-то ищет отражение города в людях — в их историях, личных драмах и секретах.

Для меня диалог с городом происходит на улице.

Каждый камушек, каждое здание, старинный фасад, дверная ручка — все это язык города, на котором я с ним разговариваю.

Во время этой экскурсии я стану вашим личным переводчиком и научу вас смотреть на известные места Вены с необычного ракурса.
35 за человека
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 2 друзей
Пешеходная
Продолжительность 1.5 часа
До 3 человек
Можно с детьми
Встреча Museumsquartier
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У этой экскурсии55 отзывов
4.65
Прогулки по архитектурной Вене
Прогулки по архитектурной Вене

Архитектурная Вена

Закончив архитектурный факультет в родном Киеве, я научилась говорить на языке линий и форм. Для меня архитектура — не только красивые оболочки из камня и стекла, но еще и запах кофеен за углом, стук фиакр по мощеным улицам, зеленые дворики с заброшенными скульптурами. Архитектура — зеркало, которое отражает историю становления государств и богатство их наследия — каждая трещина на фасаде, как шрам на теле человека, несет в себе свои тайны и истории. А таких «шрамов» у Вены немало. Дворцовые комплексы и готические соборы, дизайнерские шоурумы и блошиные рынки, многочисленные галереи и антикварные магазины, роскошные балы, пунш и рислинг, всевозможные штрудели и аромат кофе повсюду. Такова Вена.

Здесь актуально все: строгость классицизма, величие готики, чрезмерность барокко, практичность модерна… Совершенно невольно здесь обнаруживаешь влияние всего и сразу. Эта эклектичность не сводит с ума, а дает ощущение гармонии и непрерывности истории.

Что вас ожидает

Наша архи-прогулка пройдет по знаменитой артерии города — Рингштрассе, которая огибает исторический центр и вмещает в себя основные «must see» точки. Вы узнаете личную историю каждого здания и научитесь отличать барокко от неоклассики. Я расскажу интересные истории о творчестве венских сецессионистов и о «золотом периоде» города.

  • Венская государственная опера Я расскажу, как самая главная концертная площадка Европы не сразу была оценена по достоинству и как это отразилось на судьбе ее архитектора.
  • Академия изобразительных искусств, вы узнаете, кто из прославленных вождей 20 века пытался сюда поступить. И музей естествознания, который гордится огромной коллекцией метеоритов и 5-метровой моделью динозавра.
  • Здание австрийского парламента Я расскажу, почему здание выглядит как древний античный храм.
  • Венский университет
  • Королевский Бургтеатр, интерьер которого украшен фресками Густава Климта и Франца Матча. И венскую ратушу, где вы узнаете, почему у каждого этажа здания своя высота.
  • Кластер современного искусства MQ, который организован в бывших императорских барочных придворных конюшен. Сегодня это один из крупнейших в мире культурных ареалов, я объясню почему.

Мы также увидим Вену с высоты ее главного символа — Stephansdom, под которым находится целый подземный город — в его древних катакомбах захоронены все представители династии Габсбургов.

И выпьем традиционный меланж в одной из старых кофеен.

Моя экскурсия — не лекция по истории архитектуры, а атмосферная прогулка, которая откроет Вену с необычной стороны. В итоге: много потраченных калорий (будем ходить много, долго и интересно), крутые фотографии на память (в Вене я не выхожу из дома без своей камеры) и, конечно, прекрасные воспоминания — а это бесценно.

Организационные детали

Фиксированная цена за прогулку — минимальна, поэтому оценить экскурсию я предлагаю вам — каждый может оставить столько чаевых, насколько ему понравится тур.

Прогулки по архитектурной Вене
Прогулки по архитектурной Вене
Прогулки по архитектурной Вене
Прогулки по архитектурной Вене

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура Museumsquartier.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Ульяна
Ульяна
По профессии я архитектор, поэтому здания для меня — намного больше, чем просто оболочки из стекла и бетона. Для меня архитектура, как зеркало, — отражает историю становления государств, могущество огромных империй и богатство их наследия — каждая трещина на фасаде, как шрам на теле человека, несет в себе свои тайны и истории. Я не провожу экскурсии с толпой туристов, бесконечным количеством дат и сухих фактов из учебника по истории. Мои экскурсии — скорее индивидуальные туры для сити-гурманов, прогулки-вдохновения по вкусным и красивым местам города.
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55 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

8 марта 2020
Ульяна замечательный гид. Она провела экскурсию легко и непринужденно, а мы в свою очередь почерпнули много познавательного и порой забавного о Вене.
8 марта 2020
Отличная экскурсия и прекрасный экскурсовод. Ульяна очень увлечённый и интересный рассказчик. Мне очень понравилась лёгкость с которой подаётся информация и ее глубина. Приятно было исследовать великолепную Вену вместе с Ульяной. До встречи!
18 февраля 2020
Хочу поблагодарить Ульяну за проведённую экскурсию. Скажу честно, я бы сам не прошёлся бы по данному маршруту. Это был мой первый визит в Вену, и я не имел полного представления о его знатных местах. Благодаря Ульяне я узнал много интересного из истории Вены, а также обнаружил несколько особенностей архитектуры этого прекрасного города. Хочу также отметить отзывчивость гида, Ульяна отвечала на все интересующие меня вопросы, даже если они не касались темы экскурсии. За вежливость и грамотность речи отдельный респект. Из вышеизложенного не трудно догадаться, что я очень доволен проведённой экскурсией, и всем рекомендую записаться на неё!
3 февраля 2020
Ульяна нам очень понравилась. Профессиональный и с хорошим объёмом знаний гид. Приятный человек, который помимо экскурсии может поддержать беседу. Большое спасибо. И мы Вас порекомендуем нашим друзьям и знакомым.
11 декабря 2019
Ульяна - очень хороший, доброжелательный, отзывчивый человек. Экскурсия понравилось. Но 1,5 часа - это очень мало, к сожалению. Не думали, что пролетит просто время. Экскурсовод хороший, отвечает на все вопросы, очень много рекомендует посетить отличных мест. До сих пор в восторге от кафе Ulrich. Туда прямо с утра можно даже не попасть, так там вкусно и мило! Спасибо Ульяне огромное за знакомство с городом. Ни разу не пожалели, что начали осмотр Вены именно с прогулки с нашим гидом!
9 декабря 2019
Интересная и просто приятная экскурсия.
Ульяна - замечательный гид, способная передать информацию, ответить на вопросы и создать приятную и соответственную ситуации атмосферу. Ульяна соединяет в себе человека со знаниями с приятным и интеллигентным собеседником.
От души рекомендую её архитектурную эксуурсию и любую другую за которую она возьмётся.
P.S. Иногда думаешь - зачем гид в эпоху аппликаций и аудиогидов. Экскурсия с льяной полностью отметает этот вопрос.
5 декабря 2019
Маршрут несколько отличался от заявленного в описании, и не по все указанным там достопримечательностям прошлись, но прогулка в целом понравилась - было познавательно (как для впервые посетивших Вену) и мило.
На все наши вопросы ответы получили, полезными оказались рекомендации относительно дальнейшего пребывания в городе - информация о выставках, музеях, кафе и т.п. Спасибо.
25 ноября 2019
Экскурсия с гидом Ульяной прошла на одном дыхании,время пролетело незаметно,хотелось ещё ходить и слушать ,насколько Ульяна очаровывает рассказами о Вене,сколько интересных фактов и событий она рассказала.Спасибо большое.
Я буду рекомендовать ее своим друзьям.
20 ноября 2019
Ульяна замечательный рассказчик, на экскурсии было очень интересно и познавательно, чувствуется профессиональная архитектурная подготовка! Обязательно закажу другую экскурсию Ульяны, когда буду в следующий раз в Вене. Ульяна, большое спасибо!
5 ноября 2019
Не рекомендую. Экскурсия НИ О ЧЕМ. Ходили, бродили, немного информации по наводящим вопросам. В моем понимании экскурсия- это когда гид 1,5 часа не закрывает рот. А тут много стояли, чего то ждали.... как куда добраться не знает, ( основные маршруты типа Пратера). Рекомендовала кафе( перепутала название- неправильно написала, еле нашли...) и тд и тп. Поищите другого гида. Единственно что, цена небольшая. А так... аудиогиды интересней.
Ещё 45 отзывов

Ульяна проводит ещё 1 экскурсию

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