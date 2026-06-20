55 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Экскурсия по Вене - это уникальная возможность увидеть город с необычного ракурса. Участники прогуляются по знаменитой Рингштрассе, узнают тайны венской оперы и академии искусств, а также посетят знаменитые музеи и театры. Вена - это не только архитектура, но и культура, история и атмосфера. Каждый шаг на этой экскурсии откроет новые грани города, оставляя незабываемые впечатления и яркие воспоминания

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Архитектурная Вена

Закончив архитектурный факультет в родном Киеве, я научилась говорить на языке линий и форм. Для меня архитектура — не только красивые оболочки из камня и стекла, но еще и запах кофеен за углом, стук фиакр по мощеным улицам, зеленые дворики с заброшенными скульптурами. Архитектура — зеркало, которое отражает историю становления государств и богатство их наследия — каждая трещина на фасаде, как шрам на теле человека, несет в себе свои тайны и истории. А таких «шрамов» у Вены немало. Дворцовые комплексы и готические соборы, дизайнерские шоурумы и блошиные рынки, многочисленные галереи и антикварные магазины, роскошные балы, пунш и рислинг, всевозможные штрудели и аромат кофе повсюду. Такова Вена.

Здесь актуально все: строгость классицизма, величие готики, чрезмерность барокко, практичность модерна… Совершенно невольно здесь обнаруживаешь влияние всего и сразу. Эта эклектичность не сводит с ума, а дает ощущение гармонии и непрерывности истории.

Что вас ожидает

Наша архи-прогулка пройдет по знаменитой артерии города — Рингштрассе, которая огибает исторический центр и вмещает в себя основные «must see» точки. Вы узнаете личную историю каждого здания и научитесь отличать барокко от неоклассики. Я расскажу интересные истории о творчестве венских сецессионистов и о «золотом периоде» города.

Венская государственная опера Я расскажу, как самая главная концертная площадка Европы не сразу была оценена по достоинству и как это отразилось на судьбе ее архитектора.

Я расскажу, как самая главная концертная площадка Европы не сразу была оценена по достоинству и как это отразилось на судьбе ее архитектора. Академия изобразительных искусств , вы узнаете, кто из прославленных вождей 20 века пытался сюда поступить. И Музей естествознания, который гордится огромной коллекцией метеоритов и 5-метровой моделью динозавра.

, вы узнаете, кто из прославленных вождей 20 века пытался сюда поступить. И Музей естествознания, который гордится огромной коллекцией метеоритов и 5-метровой моделью динозавра. Здание Австрийского парламента Я расскажу, почему здание выглядит как древний античный храм.

Я расскажу, почему здание выглядит как древний античный храм. Венский университет

Королевский Бургтеатр , интерьер которого украшен фресками Густава Климта и Франца Матча. И венскую ратушу, где вы узнаете, почему у каждого этажа здания своя высота.

, интерьер которого украшен фресками Густава Климта и Франца Матча. И венскую ратушу, где вы узнаете, почему у каждого этажа здания своя высота. Кластер современного искусства MQ, который организован в бывших императорских барочных придворных конюшен. Сегодня это один из крупнейших в мире культурных ареалов, я объясню почему.

Мы также увидим Вену с высоты ее главного символа — Stephansdom, под которым находится целый подземный город — в его древних катакомбах захоронены все представители династии Габсбургов.

И выпьем традиционный меланж в одной из старых кофеен.

Моя экскурсия — не лекция по истории архитектуры, а атмосферная прогулка, которая откроет Вену с необычной стороны. В итоге: много потраченных калорий (будем ходить много, долго и интересно), крутые фотографии на память (в Вене я не выхожу из дома без своей камеры) и, конечно, прекрасные воспоминания — а это бесценно.

Организационные детали

Фиксированная цена за прогулку — минимальна, поэтому оценить экскурсию я предлагаю вам — каждый может оставить столько чаевых, насколько ему понравится тур.