55 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Прогулки по архитектурной Вене

Индивидуальная экскурсия по Вене, где архитектура расскажет свои истории. Откройте для себя скрытые жемчужины и получите уникальные впечатления
Экскурсия по Вене - это уникальная возможность увидеть город с необычного ракурса.

Участники прогуляются по знаменитой Рингштрассе, узнают тайны венской оперы и академии искусств, а также посетят знаменитые музеи и театры. Вена - это не только архитектура, но и культура, история и атмосфера.

Каждый шаг на этой экскурсии откроет новые грани города, оставляя незабываемые впечатления и яркие воспоминания
4.7
65 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏛 Уникальные архитектурные памятники
  • 📚 Интересные исторические факты
  • 🎨 Искусство и культура Вены
  • 📸 Возможность сделать потрясающие фото
  • ☕ Традиционный венский меланж
Прогулки по архитектурной Вене
Прогулки по архитектурной Вене
Прогулки по архитектурной Вене

Что можно увидеть

  • Венская государственная опера
  • Академия изобразительных искусств
  • Здание Австрийского парламента
  • Венский университет
  • Королевский Бургтеатр
  • Кластер современного искусства MQ
  • Stephansdom

Описание экскурсии

Архитектурная Вена

Закончив архитектурный факультет в родном Киеве, я научилась говорить на языке линий и форм. Для меня архитектура — не только красивые оболочки из камня и стекла, но еще и запах кофеен за углом, стук фиакр по мощеным улицам, зеленые дворики с заброшенными скульптурами. Архитектура — зеркало, которое отражает историю становления государств и богатство их наследия — каждая трещина на фасаде, как шрам на теле человека, несет в себе свои тайны и истории. А таких «шрамов» у Вены немало. Дворцовые комплексы и готические соборы, дизайнерские шоурумы и блошиные рынки, многочисленные галереи и антикварные магазины, роскошные балы, пунш и рислинг, всевозможные штрудели и аромат кофе повсюду. Такова Вена.

Здесь актуально все: строгость классицизма, величие готики, чрезмерность барокко, практичность модерна… Совершенно невольно здесь обнаруживаешь влияние всего и сразу. Эта эклектичность не сводит с ума, а дает ощущение гармонии и непрерывности истории.

Что вас ожидает

Наша архи-прогулка пройдет по знаменитой артерии города — Рингштрассе, которая огибает исторический центр и вмещает в себя основные «must see» точки. Вы узнаете личную историю каждого здания и научитесь отличать барокко от неоклассики. Я расскажу интересные истории о творчестве венских сецессионистов и о «золотом периоде» города.

  • Венская государственная опера Я расскажу, как самая главная концертная площадка Европы не сразу была оценена по достоинству и как это отразилось на судьбе ее архитектора.
  • Академия изобразительных искусств, вы узнаете, кто из прославленных вождей 20 века пытался сюда поступить. И Музей естествознания, который гордится огромной коллекцией метеоритов и 5-метровой моделью динозавра.
  • Здание Австрийского парламента Я расскажу, почему здание выглядит как древний античный храм.
  • Венский университет
  • Королевский Бургтеатр, интерьер которого украшен фресками Густава Климта и Франца Матча. И венскую ратушу, где вы узнаете, почему у каждого этажа здания своя высота.
  • Кластер современного искусства MQ, который организован в бывших императорских барочных придворных конюшен. Сегодня это один из крупнейших в мире культурных ареалов, я объясню почему.

Мы также увидим Вену с высоты ее главного символа — Stephansdom, под которым находится целый подземный город — в его древних катакомбах захоронены все представители династии Габсбургов.

И выпьем традиционный меланж в одной из старых кофеен.

Моя экскурсия — не лекция по истории архитектуры, а атмосферная прогулка, которая откроет Вену с необычной стороны. В итоге: много потраченных калорий (будем ходить много, долго и интересно), крутые фотографии на память (в Вене я не выхожу из дома без своей камеры) и, конечно, прекрасные воспоминания — а это бесценно.

Организационные детали

Фиксированная цена за прогулку — минимальна, поэтому оценить экскурсию я предлагаю вам — каждый может оставить столько чаевых, насколько ему понравится тур.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Стандартный билет€40
Дети до 10 лет€25
Дети до 5 летБесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Museumsquartier
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ульяна
Ульяна — ваш гид в Вене
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 3 часа 10 минут
Провела экскурсии для 476 туристов
По профессии я архитектор, поэтому здания для меня — намного больше, чем просто оболочки из стекла и бетона. Для меня архитектура, как зеркало, — отражает историю становления государств, могущество огромных
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империй и богатство их наследия — каждая трещина на фасаде, как шрам на теле человека, несет в себе свои тайны и истории. Я не провожу экскурсии с толпой туристов, бесконечным количеством дат и сухих фактов из учебника по истории. Мои экскурсии — скорее индивидуальные туры для сити-гурманов, прогулки-вдохновения по вкусным и красивым местам города.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на последних 30 из 65 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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I
Экскурсия с гидом Ульяна, очень понравилось, рекомендую
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Р
Хочу поблагодарить Ульяну за проведённую экскурсию. Скажу честно, я бы сам не прошёлся бы по данному маршруту. Это был мой первый визит в Вену, и я не имел полного представления
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о его знатных местах. Благодаря Ульяне я узнал много интересного из истории Вены, а также обнаружил несколько особенностей архитектуры этого прекрасного города. Хочу также отметить отзывчивость гида, Ульяна отвечала на все интересующие меня вопросы, даже если они не касались темы экскурсии. За вежливость и грамотность речи отдельный респект. Из вышеизложенного не трудно догадаться, что я очень доволен проведённой экскурсией, и всем рекомендую записаться на неё!

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E
На выходных гуляли с Ульяной по историческому центру Вены и так как мы с сестрой не готовились к поездке от слова совсем, то рекомендации где покушать и погулять от гида
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нам очень пригодились, спасибо большое! На счет полноты информации и её актуальности, опять же, нам как людям не подготовленным было интересно абсолютно всё и для поездки на 2 дня этого было достаточно! После встречи с гидом мы еще взяли прогулку на экскурсионном автобусе, прокатились на нем вечером и утром следующего дня (по красной и голубой линии), нам этого вполне хватило что бы увидеть хотя бы часть Вены и узнать её устройство и быт. В дальнейшем, если еще раз попадем в Вену, то хотелось бы уже более глубокого погружения в историю, посетить хотя бы пару музеев и прикоснуться к миру музыки и изобразительного искусства. Спасибо за прогулку и первое впечатление Ульяне!

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Mikhail
Не каждый день выпадает счастье познакомиться с интересным человеком, яркой личностью, разбирающемся в живописи и архитектуре, и умеющего донести свою любовь к искусству, просто зажечь этой страстью… Такова Ульяна, мой
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сегодняшний гид! Хорошее знание исторического контекста, современного и прошлого города Вены, какая-то интеллигентная лёгкость в общении и готовность подстраивать рассказ под интересы "экскурсируемого" - несомненные достоинства Ульяны. Всем её буду рекомендовать, кто соберётся в столицу Австрии. И сам ещё надеюсь побывать на её экскурсиях, ведь столько ещё осталось мною неразведанного! …

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Сергей
Нам очень понравилась экскурсия! Ульяна провела нас по основным достопримечательностям Вены и рассказала интересные факты из истории связанные с ними. Два часа пролетели как 10 мин. Мы не бегали от
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места к месту как на обычных обзорках. Нам показали то, что сами мы не сможем посмотреть и отметили как пройти и что посмотреть на основных туристических метках (собор Св. Штефана, Ратуша, Бельведер и т. д.). Поделились полезными советами на какие выставки сходить и какие музеи посетить, что там интересного можно увидеть. Где можно съесть самый вкусный штрудель и выпить самое вкусное кофе в Вене! Всем рекомендую экскурсии с Ульяной!

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Наталья
Экскурсия очень понравилась!! Вена - один из красивейших городов мира. Ее хочется смотреть, узнавать, изучать. Ульяна удивительно обаятельна и общительна. Рассказала и про архитектуру, и про историю, и про современную
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жизнь города и страны. Не было никаких сухих цифр, фактов и дат, только интереснейшие истории о зданиях, улочках и разных исторических персонажей. Ульяна - профессиональный архитектор, рассказывала все очень понятным, доступным и не скучным языком, отвечала на наши вопросы (наверно глупые:)). Мы попросили немного расширить экскурсию и посетить не только самый центр города, Ульяна пошла нам на встречу. Было ОЧЕНЬ интересно. И очень комфортно - как к подружке приехали))). Ульяна, спасибо огромное!!! Обязательно постараемся как-нибудь попасть на Ваш скетчинг-тур по Вене.

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