174 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Отличная экскурсия! Наш гид Сюзана рассказала о Вене без нудных фактов, но при этом мы узнали самое важное о столице Австрии. Начав экскурсию от монументального собора св. Стефана, обойдя места, куда не заглядывают экскурсионные группы, но при этом они очень интересны, прогулявшись вокруг помпезного Хофбурга и закончив экскурсию у здания Оперы, мы не заметили, как пролетели отведенные на экскурсию два часа. Но наш замечательный гид потратила еще тридцать минут, отвечая на наши вопросы, которые касались как истории, так и современного уклада жизни в Австрии и в Вене в частности.

Спасибо!