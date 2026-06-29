174 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Устали от скучных экскурсий, когда гиды просто сыплют датами и монотонно пересказывают учебник? Тогда давайте побеседуем о Вене на неформальной прогулке.
Я покажу вам основные достопримечательности, которыми славится имперский город, в
Я покажу вам основные достопримечательности, которыми славится имперский город, в
Описание экскурсии
- Сначала мы посетим собор святого Штефана — визитную карточку Вены, где вы узнаете, почему правящую династию Габсбургов при захоронении «потрошили»
- Следом прогуляемся по улице Грабен, где я открою тайну: что делает Диего Веласкес в Вене?
- Зайдём в собор святого Петра. Именно здесь вы узнаете, чем занимаются потомки Габсбургов сегодня и что интересного у них написано в паспортах
- Двигаемся дальше — еврейский квартал. Здесь вас ждёт загадка: кто самый знаменитый психолог человечества. Готовы удивляться?
- Доберёмся до самой старой улицы в Вене — Ам Хоф. Где вы узнаете, сколько весила средневековая ведьма
- В дипломатическом квартале увидим копию Леонардо да Винчи «Тайная вечеря», которой 200 лет. Мы поговорим о ней, и я поделюсь, как можно услышать произведение искусства
- После мы выйдем на площадь Героев, где вы узнаете, как в 1938 предрекали второе пришествие Иисуса Христа
- Прогуливаясь по зимней резиденции Хофбург, поговорим, почему австрийцы не могут себе позволить отдыхать весь медовый месяц, а только одну неделю
- У Испанской школы верховой езды вы поймёте, почему в Средние века именно кобыла считалась самым надёжным VIP-транспортом своего времени
- А закончим прогулку около императорской кондитерской «Демель», где напоследок я поделюсь, почему любой кофе в Вене подаётся обязательно со стаканом воды
Если за время прогулки вы ни разу не улыбнётесь и не будете удивлены, я вам верну потраченные деньги!
Организационные детали
- Кофе и десерт в кафе «Демель» оплачивается отдельно (если есть желание отдохнуть в кафе)
- Можно изменить маршрут в зависимости от ваших предпочтений. Подробности в переписке
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Около входа в собор святого Стефана
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваш гид в Вене
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за
Провела экскурсии для 4839 туристов
Откройте Вену со мной! Вена — это не просто город, это живая история, которую я превращу в ваше самое яркое приключение. Я — гид, влюблённая в свою работу и готова делиться
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 431 отзываНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Экскурсия получилась просто замечательной! Это было идеальное знакомство с самыми важными достопримечательностями Вены, очень интересно, легко и совсем не утомительно. Мы путешествовали с очень активным ребёнком, который при этом стесняется
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Ольга - супер гид и очень приятная девушка! очень позитивная, сразу заражает своим оптимизмом и поднимает настроение! было очень приятно провести с ней время, прогуливаясь по улицам Вены, и слушать ее интересный рассказ. Сразу ощущается, что Ольга любит дело, которым занимается, имеет много знаний об истории и культуре Австрии и может найти подход к людям, с которыми работает. однозначно рекомендуем!!
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Большое спасибо Ольге за прекрасную экскурсию по Вене! Очень активная, увлечённая и интересная подача — время пролетело незаметно. Экскурсия получилась живой, познавательной и действительно запомнилась. Однозначно рекомендуем!
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Е
Ольга - эрудированный гид и собеседник. Экскурсия не утомительна, хотя мы много узнали и посмотрели. Ольга рассказала забавные истории о происхождении нескольких всем известных крылатых выражений, которые сразу запомнились и
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Большое спасибо Ольге за прекрасную прогулку по Вене! Очень позитивный, лёгкий и приятный в общении гид. Экскурсия прошла интересно и непринуждённо, с отличной подачей информации легко, с хорошим настроением и без перегрузки фактами. Благодаря Ольге Вена открылась с новой стороны. С удовольствием рекомендую!
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Легкая и приятная прогулка. Все понравилось. Глубин истории ждать не надо, для первого знакомства с Веной отлично
Ольга
Ответ организатора:
Спасибо за отзыв! 😊 Я всегда стараюсь подстраиваться под каждого гостя: кому-то хочется лёгкой и приятной прогулки, а кому-то —
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