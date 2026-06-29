174 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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История Вены без скучных фактов и дат

Понять Вену и её ценности на неформальной обзорной прогулке по знаковым достопримечательностям
Устали от скучных экскурсий, когда гиды просто сыплют датами и монотонно пересказывают учебник? Тогда давайте побеседуем о Вене на неформальной прогулке.

Я покажу вам основные достопримечательности, которыми славится имперский город, в
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неформальной обстановке расскажу историю каждого объекта, о знаменитых правителях и событиях — серьезных и курьезных, связанных с ними, а также о культуре и нравах венцев.

Мой рассказ будет содержательным, но легким, — поэтому после экскурсии, вместо каши в голове, у вас останется хорошее понимание Вены и ее ценностей.

5
431 отзыв
История Вены без скучных фактов и дат
История Вены без скучных фактов и дат
История Вены без скучных фактов и дат

Описание экскурсии

  • Сначала мы посетим собор святого Штефана — визитную карточку Вены, где вы узнаете, почему правящую династию Габсбургов при захоронении «потрошили»
  • Следом прогуляемся по улице Грабен, где я открою тайну: что делает Диего Веласкес в Вене?
  • Зайдём в собор святого Петра. Именно здесь вы узнаете, чем занимаются потомки Габсбургов сегодня и что интересного у них написано в паспортах
  • Двигаемся дальше — еврейский квартал. Здесь вас ждёт загадка: кто самый знаменитый психолог человечества. Готовы удивляться?
  • Доберёмся до самой старой улицы в Вене — Ам Хоф. Где вы узнаете, сколько весила средневековая ведьма
  • В дипломатическом квартале увидим копию Леонардо да Винчи «Тайная вечеря», которой 200 лет. Мы поговорим о ней, и я поделюсь, как можно услышать произведение искусства
  • После мы выйдем на площадь Героев, где вы узнаете, как в 1938 предрекали второе пришествие Иисуса Христа
  • Прогуливаясь по зимней резиденции Хофбург, поговорим, почему австрийцы не могут себе позволить отдыхать весь медовый месяц, а только одну неделю
  • У Испанской школы верховой езды вы поймёте, почему в Средние века именно кобыла считалась самым надёжным VIP-транспортом своего времени
  • А закончим прогулку около императорской кондитерской «Демель», где напоследок я поделюсь, почему любой кофе в Вене подаётся обязательно со стаканом воды

Если за время прогулки вы ни разу не улыбнётесь и не будете удивлены, я вам верну потраченные деньги!

Организационные детали

  • Кофе и десерт в кафе «Демель» оплачивается отдельно (если есть желание отдохнуть в кафе)
  • Можно изменить маршрут в зависимости от ваших предпочтений. Подробности в переписке

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Около входа в собор святого Стефана
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга
Ольга — ваш гид в Вене
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за
Провела экскурсии для 4839 туристов
Откройте Вену со мной! Вена — это не просто город, это живая история, которую я превращу в ваше самое яркое приключение. Я — гид, влюблённая в свою работу и готова делиться
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этой любовью с вами. Я покажу вам Вену так, как её видят только местные: изысканные дворцы, скрытые улочки, атмосферные кофейни, где творилась история. Я не просто расскажу факты — подарю эмоции, которые останутся с вами надолго. Забронируйте экскурсию со мной и откройте для себя Вену так, как вы этого заслуживаете — изящно, глубоко и с душой. Я знаю, как превратить ваш день в сказку. Доверьтесь мне — и влюбитесь в Вену раз и навсегда!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 431 отзыва
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
401
4
21
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8
2
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Юлия
Экскурсия получилась просто замечательной! Это было идеальное знакомство с самыми важными достопримечательностями Вены, очень интересно, легко и совсем не утомительно. Мы путешествовали с очень активным ребёнком, который при этом стесняется
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и обычно с трудом может долго слушать экскурсии. Но даже она запомнила множество фактов и потом с удовольствием пересказывала:)
Перед поездкой мы хорошо подготовились: много читали и смотрели о Вене, но Ольге удалось нас многим удивить. На прогулке было невероятно комфортно, легко и по-дружески 😊 очень рекомендую эту экскурсию! Надеюсь ещё вернуться в Вену и обязательно попасть на другие экскурсии Ольги

Экскурсия получилась просто замечательной! Это было идеальное знакомство с самыми важными достопримечательностями Вены, очень интересно, легко
Экскурсия получилась просто замечательной! Это было идеальное знакомство с самыми важными достопримечательностями Вены, очень интересно, легко
Экскурсия получилась просто замечательной! Это было идеальное знакомство с самыми важными достопримечательностями Вены, очень интересно, легко
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Анна
Ольга - супер гид и очень приятная девушка! очень позитивная, сразу заражает своим оптимизмом и поднимает настроение! было очень приятно провести с ней время, прогуливаясь по улицам Вены, и слушать ее интересный рассказ. Сразу ощущается, что Ольга любит дело, которым занимается, имеет много знаний об истории и культуре Австрии и может найти подход к людям, с которыми работает. однозначно рекомендуем!!
Ольга - супер гид и очень приятная девушка! очень позитивная, сразу заражает своим оптимизмом и поднимает
Ольга - супер гид и очень приятная девушка! очень позитивная, сразу заражает своим оптимизмом и поднимает
Ольга - супер гид и очень приятная девушка! очень позитивная, сразу заражает своим оптимизмом и поднимает
Ольга - супер гид и очень приятная девушка! очень позитивная, сразу заражает своим оптимизмом и поднимает
Ольга - супер гид и очень приятная девушка! очень позитивная, сразу заражает своим оптимизмом и поднимает
Ольга - супер гид и очень приятная девушка! очень позитивная, сразу заражает своим оптимизмом и поднимает
Ольга - супер гид и очень приятная девушка! очень позитивная, сразу заражает своим оптимизмом и поднимает
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Дмитрий
Большое спасибо Ольге за прекрасную экскурсию по Вене! Очень активная, увлечённая и интересная подача — время пролетело незаметно. Экскурсия получилась живой, познавательной и действительно запомнилась. Однозначно рекомендуем!
Большое спасибо Ольге за прекрасную экскурсию по Вене! Очень активная, увлечённая и интересная подача — время
Большое спасибо Ольге за прекрасную экскурсию по Вене! Очень активная, увлечённая и интересная подача — время
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Е
Ольга - эрудированный гид и собеседник. Экскурсия не утомительна, хотя мы много узнали и посмотрели. Ольга рассказала забавные истории о происхождении нескольких всем известных крылатых выражений, которые сразу запомнились и
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остались в памяти. Я даже поделилась с друзьями, которые не смогли присоединиться к экскурсии. Мне очень понравилось, что Ольга была готова дать советы и рекомендации даже до экскурсии. Я люблю планировать поездку полностью заранее, поэтому было полезно получить совет местного гида. Экскурсия хорошая, насыщенная, при этом мы не спешили и не устали. Мы рады, что обратились именно к Ольге.

Ольга - эрудированный гид и собеседник. Экскурсия не утомительна, хотя мы много узнали и посмотрели. Ольга
Ольга - эрудированный гид и собеседник. Экскурсия не утомительна, хотя мы много узнали и посмотрели. Ольга
Ольга - эрудированный гид и собеседник. Экскурсия не утомительна, хотя мы много узнали и посмотрели. Ольга
Ольга - эрудированный гид и собеседник. Экскурсия не утомительна, хотя мы много узнали и посмотрели. Ольга
Ольга - эрудированный гид и собеседник. Экскурсия не утомительна, хотя мы много узнали и посмотрели. Ольга
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Julia
Большое спасибо Ольге за прекрасную прогулку по Вене! Очень позитивный, лёгкий и приятный в общении гид. Экскурсия прошла интересно и непринуждённо, с отличной подачей информации легко, с хорошим настроением и без перегрузки фактами. Благодаря Ольге Вена открылась с новой стороны. С удовольствием рекомендую!
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Inna
Легкая и приятная прогулка. Все понравилось. Глубин истории ждать не надо, для первого знакомства с Веной отлично
Легкая и приятная прогулка. Все понравилось. Глубин истории ждать не надо, для первого знакомства с Веной отлично
Ольга
Ольга
Ответ организатора:
Спасибо за отзыв! 😊 Я всегда стараюсь подстраиваться под каждого гостя: кому-то хочется лёгкой и приятной прогулки, а кому-то —
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глубокого погружения в историю.
Если вы захотите больше исторических деталей, я с большим удовольствием расскажу ещё больше.
А если хочется лёгкости и атмосферы города — она тоже всегда будет.
Для меня каждый гость особенный и любимый. Буду рада новой встрече в Вене! ✨

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