174 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Понять Вену и ее ценности на неформальной обзорной прогулке по знаковым достопримечтальностям

Сюзана
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Сюзана – ваш гид
Устали от скучных экскурсий, когда гиды просто сыплют датами и монотонно пересказывают учебник? Тогда давайте побеседуем о Вене на неформальной прогулке.

Я покажу вам основные достопримечательности, которыми славится имперский город, в неформальной обстановке расскажу историю каждого объекта, о знаменитых правителях и событиях — серьезных и курьезных, связанных с ними, а также о культуре и нравах венцев.

Мой рассказ будет содержательным, но легким, — поэтому после экскурсии, вместо каши в голове, у вас останется хорошее понимание Вены и ее ценностей.
160 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 4 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 5 человек
Можно с детьми
Встреча около входа в собор святого Стефана
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У этой экскурсии174 отзыва
4.83
История Вены без скучных фактов и дат
История Вены без скучных фактов и дат

Что вас ожидает

Удивительный и насыщенный маршрут по столице Австрии

  • Сначала мы посетим собор святого Штефана — визитную карточку Вены, где вы узнаете, почему правящую династию Габсбургов при захоронении «потрошили».
  • Следом прогуляемся по улице Грабен, и я расскажу, почему на чумной колонне женская скульптура чумы выглядит как мужчина.
  • Зайдём в собор святого Петра — я поделюсь, как живут потомки Габсбургов по сегодняшний день и что у них написано в паспорте.
  • Доберёмся до самой старой улицы в Вене — Ам Хоф. Здесь вы раскроете, как связана эта улица с самым высоким памятником в мире  — Родина-мать в Волгограде.
  • В дипломатическом квартале увидим копию Леонардо да Винчи «Тайная вечеря», которой 200 лет. Мы поговорим о ней, а также я поделюсь, почему в Израиле был страшнейший скандал и папу римского объявили исчадием сатаны.
  • После мы выйдем на площадь Героев, где вы узнаете, как в 1938 предрекали второе пришествие Иисуса Христа.
  • Прогуливаясь по зимней резиденции Хофбург, поговорим, почему австрийцы не могут себе позволить отдыхать весь медовый месяц, а только одну неделю.
  • У Испанской школы верховой езды вы поймёте, почему в Средние века лошадей Габсбургов чистили только один раз в неделю.
  • А закончим прогулку около императорской кондитерской «Демель», где напоследок я поделюсь, почему любой кофе в Вене подаётся обязательно со стаканом воды.

Если за время тура вы ни разу не улыбнетесь и не будете удивлены, я вам верну потраченные деньги!

Организационные детали

  • В подарок — карта города и визитки с лучшими ресторанами Вены
  • Кофе и десерт в кафе «Демель» оплачивается отдельно (если есть желание отдохнуть в кафе)
История Вены без скучных фактов и дат
История Вены без скучных фактов и дат
История Вены без скучных фактов и дат
История Вены без скучных фактов и дат
История Вены без скучных фактов и дат
История Вены без скучных фактов и дат
История Вены без скучных фактов и дат

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура около входа в собор святого Стефана.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Сюзана
Сюзана
Всегда спрашивают – ПОЧЕМУ СТОИТ ОБРАТИТЬСЯ ИМЕННО КО МНЕ? Я прекрасно владею историей города и передаю материал в легкой форме; Я люблю Вену и хочу Вас научить любить этот город. Я ценю каждого и делаю скидки постоянным клиентам; Вы обращаетесь ко мне не только за экскурсией; Вы обращаетесь ко мне за эмоциями, которые получите в процессе самой встречи; Хотите получить ЭМОЦИИ -пишите! НЕ ЗАБЫВАЙТЕ, ЧТО ВЫ В ОТПУСКЕ, ПОЗВОЛЬТЕ МНЕ СДЕЛАТЬ ЭТОТ ОТПУСК НЕЗАБЫВАЕМЫМ!
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174 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

8 марта 2020
Экскурсия у нашей группы проходила 7 марта. Сюзанна приятная и деликатная гид, время с ней у нас пролетело незаметно. Подача материала легкая, но в то же время его достаточно много. У нас группа из восьми человек, поэтому вопросов от нас было много по теме и без, Сюзанна отвечала на всё, уделила всем внимание, постаралась максимально помочь. Спасибо большое за проведённое время.
3 марта 2020
Были на экскурсии. Очень понравилось. Узнали много нового. Кроме материалов по теме экскурсии, Сюзана рассказала много интересного про музеи, куда сходить, где поесть и так далее. Очень позитивный, жизнерадостный, пунктуалтный экскурсовод.
Рекомендую однозначно.
3 марта 2020
Не секрет, что любая экскурсия воспринимается через личное восприятие гида. Сюзанна- очень открытая и коммуникабельная девушка, поэтому экскурсия прошла в тёплой, дружественной обстановке. 2 часа пролетели так быстро))) Было желание не останавливаться и продолжать дальше нашу прогулку в беседе про Вену. Суть экскурсии себя оправдала: мы получили ту информацию, которую не везде можно прочитать или услышать.Безусловно, предложим своим друзьям и знакомым!
2 марта 2020
Сюзанна прекрасный рассказчик. Экскурсия прошла легко, два часа пролетели незаметно. Гид с удовольствием ведёт рассказ, приятно слушать. На все дополнительные вопросы даёт исчерпывающий ответ. Спасибо за чудесно проведённые два часа.
28 февраля 2020
Мы провели с Сюзаной два незабываемы часа. Исторические и необычные факты о городе, искромётный юмор и харизма экскурсовода произвела на нас удивительное впечатление. Рекомендую как новичкам, так и тем кто бывал в Вене.
Лёгкое для восприятия повествование не уводило от истории города, а наоборот акцентировало внимание на деталях. Сюзана с удовольствием отвечала на наши дополнительные вопросы, с вниманием отнеслась к нашим пожеланиям, рекомендовала по нашим просьбам и самостоятельно различные места для дополнительного посещения. Нам очень понравилась экскурсия!!!
Сюзана, огромное спасибо за встречу! Очень рекомендуем!
16 февраля 2020
Приятная девушка, с юмором, рассказывает нетипичные интересные истории. Обязательно к посещению! Город сразу преображается
15 февраля 2020
Сюзанна, большое Вам спасибо за такую интересную экскурсию!🙏🏻️😁 очень рекомендуем!
У Сюзанны плюсом к её знаниям, очень грамотная, красивая и хорошо поставленная речь, слушать её одно удовольствие. Для нас это немало важно.
12 февраля 2020
Огромная благодарность Сюзанне за знакомство с Веной. Это было настолько увлекательно и познавательно, что даже ветер не сумел помешать нам в этом увлекательном путешествии. Однозначно рекомендуем Сюзанну как экскурсовода, рассказчика и первооткрывателя для тех кто только начинает свое знакомство с этим замечательным городом. Сюзанне хороших и внимательных гостей, хорошего настроения и удачи. Ещё раз спасибо.
8 февраля 2020
Очень интересно, познавательно и с юмором. Отличный экскурсовод! Умеет увлечь слушателя.
30 января 2020
Отличная экскурсия! Наш гид Сюзана рассказала о Вене без нудных фактов, но при этом мы узнали самое важное о столице Австрии. Начав экскурсию от монументального собора св. Стефана, обойдя места, куда не заглядывают экскурсионные группы, но при этом они очень интересны, прогулявшись вокруг помпезного Хофбурга и закончив экскурсию у здания Оперы, мы не заметили, как пролетели отведенные на экскурсию два часа. Но наш замечательный гид потратила еще тридцать минут, отвечая на наши вопросы, которые касались как истории, так и современного уклада жизни в Австрии и в Вене в частности.
Спасибо!
Ещё 164 отзыва

Сюзана проводит ещё 1 экскурсию

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