Императорская сокровищница входит в состав собрания Габсбургов и включает в себя предметы, представляющие высокую историческую ценность. Сокровищница делится на две части — религиозную и светскую.

Императорские короны в Хофбурге

В сердце Вены, в величественном Хофбурге, находятся две императорские короны, которые являются знаковыми символами истории и власти. Это место наполнено атмосферой прошлого, где каждое изделие хранит свою уникальную историю.

Бургундские реликвии

Кроме корон, в Хофбурге также можно найти Бургундские реликвии, которые включают регалии ордена Золотого руна. Эти артефакты представляют собой важную часть культурного наследия и искусств, соединяя элегантность и величие прежних эпох.

Корона Карла Великого

Жемчужиной коллекции Сокровищницы является корона Священной Римской империи германской нации – Корона Карла Великого. Этот великолепный артефакт символизирует могущество и величие одного из самых значимых правителей в истории. Она не только красива, но и несет в себе дух времени, когда империя была на пике своего влияния.

Посещение Хофбурга – это путешествие в историю, которое вдохновляет и дает возможность прикоснуться к великим достижениям человечества.