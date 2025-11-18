Императорская сокровищница входит в состав собрания Габсбургов и включает в себя предметы, представляющие высокую историческую ценность. Сокровищница делится на две части — религиозную и светскую.
Описание экскурсии
Императорские короны в Хофбурге
В сердце Вены, в величественном Хофбурге, находятся две императорские короны, которые являются знаковыми символами истории и власти. Это место наполнено атмосферой прошлого, где каждое изделие хранит свою уникальную историю.
Бургундские реликвии
Кроме корон, в Хофбурге также можно найти Бургундские реликвии, которые включают регалии ордена Золотого руна. Эти артефакты представляют собой важную часть культурного наследия и искусств, соединяя элегантность и величие прежних эпох.
Корона Карла Великого
Жемчужиной коллекции Сокровищницы является корона Священной Римской империи германской нации – Корона Карла Великого. Этот великолепный артефакт символизирует могущество и величие одного из самых значимых правителей в истории. Она не только красива, но и несет в себе дух времени, когда империя была на пике своего влияния.
Посещение Хофбурга – это путешествие в историю, которое вдохновляет и дает возможность прикоснуться к великим достижениям человечества.
Вы сами выбираете дату и время
Ответы на вопросы
Что включено
Услуги гида
Что не входит в цену
Входные билеты
Место начала и завершения?
Vienna
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 40 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.