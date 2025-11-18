Мои заказы

Посещение Императорской сокровищницы

Императорская сокровищница входит в состав собрания Габсбургов и включает в себя предметы, представляющие высокую историческую ценность. Сокровищница делится на две части — религиозную и светскую.
Посещение Императорской сокровищницы

Описание экскурсии

Императорские короны в Хофбурге

В сердце Вены, в величественном Хофбурге, находятся две императорские короны, которые являются знаковыми символами истории и власти. Это место наполнено атмосферой прошлого, где каждое изделие хранит свою уникальную историю.

Бургундские реликвии

Кроме корон, в Хофбурге также можно найти Бургундские реликвии, которые включают регалии ордена Золотого руна. Эти артефакты представляют собой важную часть культурного наследия и искусств, соединяя элегантность и величие прежних эпох.

Корона Карла Великого

Жемчужиной коллекции Сокровищницы является корона Священной Римской империи германской нации – Корона Карла Великого. Этот великолепный артефакт символизирует могущество и величие одного из самых значимых правителей в истории. Она не только красива, но и несет в себе дух времени, когда империя была на пике своего влияния.

Посещение Хофбурга – это путешествие в историю, которое вдохновляет и дает возможность прикоснуться к великим достижениям человечества.

Вы сами выбираете дату и время

Ответы на вопросы

Что включено
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Входные билеты
Место начала и завершения?
Vienna
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 40 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Похожие экскурсии из Вены

Эзотерическая Вена с историком
Пешая
2.5 часа
84 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия по мистической Вене
Погрузитесь в мир тайн и загадок Вены с опытным историком. Узнайте о масонах, Моцарте и оккультизме, посетите сокровищницу и Opus Dei
Завтра в 09:00
19 ноя в 09:00
€139 за всё до 4 чел.
Сокровищница Габсбургов
2 часа
15 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Сокровищница Габсбургов
Откройте для себя сокровища истории в самом сердце Вены. Экскурсия в Сокровищницу Габсбургов - это путешествие сквозь века
20 ноя в 10:00
22 ноя в 10:00
€160 за всё до 6 чел.
Как выбрать корону: руководство по реликвиям сокровищницы Хофбурга
2.5 часа
12 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Как выбрать корону: руководство по реликвиям сокровищницы Хофбурга
Погрузитесь в мир корон, скипетров и мантий. Узнайте, как символы власти отражают человеческие ценности и иерархию общества
Начало: Перед входом в музей
19 ноя в 13:00
21 ноя в 13:00
€300 за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Вене. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Вене