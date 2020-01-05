10 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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  4. Как выбрать корону: руководство по реликвиям сокровищницы Хофбурга

Что старинные атрибуты власти могут рассказать о нас самих

Юлия
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Юлия – ваш гид
В залах Сокровищницы Хофбурга можно не просто увидеть воочию хранящиеся здесь короны, скипетры, мантии и флаги.

Тут можно прочувствовать, как конструируется сам декорум власти — на примере артефактов и параллелей с сегодняшними реалиями.

Что объединяет новых русских из 90-ых и воинов Александра Македонского, откуда взялась идея короны, почему сегодня так широко признаны логотипы? Каждая из регалий воплощает человеческие ценности, представления об иерархии общества и даже подсознательные установки, и вы убедитесь в этом сами прямо во время интерактивной экскурсии.
260 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2.5 часа
До 4 человек
Можно с детьми
Встреча перед входом в музей
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У этой экскурсии10 отзывов
5
Как выбрать корону: руководство по реликвиям сокровищницы Хофбурга
Как выбрать корону: руководство по реликвиям сокровищницы Хофбурга

Что вас ожидает

Диалог с вещами
Скорее всего, вы никогда не задумывались, почему корона такой формы, что олицетворяет скипетр и о какой вещи особенно сильно могла жалеть ограбленная императрица. Но в сокровищнице Хофбурга музейные экспонаты заговорят. Вы узнаете секрет «голой» короны без украшений и поймёте, что «не так» с Шапкой Мономаха; читаемой станет символика колыбели сына Наполеона и герба Ломбардо-Венеции. Вам больше не придётся смотреть на музейные реликвии и невольно думать: «Ну, и что в этом такого?», потому что вы научитесь смотреть на них иначе.

Это всё в прошлом… или нет?
Самые известные атрибуты власти покоятся чаще всего на музейных полках, но так ли всё с ними просто? Прямо во время экскурсии я предложу вам пару простых и быстрых тестов, которые докажут, что существенная часть представлений о декоруме власти кроется в подсознании, и неважно, какой сейчас век. Я расскажу, почему Саркози, будучи президентом, заказывал туфли только у Masaltos, почему британская королева не может выйти из дворца без шляпы, а Burberry — самая подделываемая марка в мире. Мы сравним титулы императоров Николая II Романова и Франца Иосифа I Габсбурга, задумаемся над корректным обращением к президентам Трампу и Мугабе, а также о том, как масс-маркет сделал каждого из нас в чём-то круче любого императора.

Кому подходит экскурсия

Экскурсия предназначена для взрослых и детей от 10 лет.

Организационные детали

  • Билеты в музей не включены в стоимость экскурсии (12 евро с человека)
  • Я с удовольствием приобрету для вас билеты заранее, и мы пройдем сразу на экскурсию без очереди
  • Этот арт-тур рассчитан на взрослых. Но если с вашими детьми можно разговаривать без скидки на возраст, а искусство интересно им также, как и вам, то берите их с собой.
Как выбрать корону: руководство по реликвиям сокровищницы Хофбурга
Как выбрать корону: руководство по реликвиям сокровищницы Хофбурга
Как выбрать корону: руководство по реликвиям сокровищницы Хофбурга
Как выбрать корону: руководство по реликвиям сокровищницы Хофбурга

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура перед входом в музей.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Юлия
Юлия
Что искусство действительно дает зрителю? Чтобы найти ответ, я изучала историю искусства и организовывала художественные проекты в интереснейших местах — от заброшенного завода в Нижнем Новгороде до Российского павильона в Венеции и продюсировала телевизионные программы, собирая материалы в музеях от Лондона до Гванджоу. Я считаю, из любого артефакта можно извлечь бОльший смысл, если добавить к истории искусства антропологию, экономику и немного вечерних новостей. Хотите попробовать?
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10 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

5 января 2020
Экскурсия очень понравилась. Увлекательно, с большим знанием материала.Юля, очень большой молодец, всем рекомендуют
22 ноября 2019
Юлия, огромное спасибо за интереснейшую экскурсию! Мы в восторге!!!
1 октября 2019
Это было потрясающе!!! Незабываемая экскурсия, не традиционный подход, не обычное начало и, очень интересная подача информации!!! Юлия, спасибо ещё раз огромное)))
9 сентября 2019
Такие реликвии можно увидеть только в сокровищнице Хофбурга. Эккурсия захватывает, такого вы не встретите нигде. Огромное спасибо Юле, теперь мы знаем, что все эти реликвии не только глубокая история, но и окружают нас каждый день в современной жизни)))
29 июня 2019
Юля настоящий профессионал, обладающий энциклопедическими знаниями в области искусства. было интересно абсолютно все . Хочется извиниться за моего неугомонного мальчика , который не в состоянии стоять на месте в свою 12 лет, но , при этом многое запомнил и экскурсия ему понравилась)))
14 января 2019
Экскурсия, которую провела Юлия, оставила приятное послевкусие и заставила меня вспоминать ее снова и снова. Хочу перечитать кое-что из истории, хочу попробовать кое-что применить в жизни. Это такое событие, которое не заканчивается в тот же день. А имеет продолжение.
Сама Юлия - профессионал. Было заметно, что это лишь верхушка айсберга, она знает так много и страстно увлечена тем, о чем рассказывает. Таки люди всегда увлекают.
Огромное ей спасибо. Встреча с ней - большая удача.
13 января 2019
Спасибо! Все было отлично!!!
24 декабря 2017
Экскурсия,на которую мы попали, началась с маленького внутреннего дворика сокровищницы Хофбурга.По рекомендации Юлии, мы пришли прямо к открытию музея.Попав внутрь этого загадочного и завораживающего места,мы сразу же прошли на верхний этаж,там Юлия рассказала нам об истории и особенностях ценностей правящих династий.То,как Юлия преподнесла нам этот материал ,полностью изменило наше представление о быте ,роскоши и духовных ценностях разных эпох. Посещая эту экскурсию, мы, с удивлением для себя, выяснили,что люди многое недопонимают. Мы с удивлением, совсем другими глазами взглянули не только на короны, сокровища разных эпох, но и поняли основные правила и законы, помогающие человеку стать лидером. Это не просто высокопрофессиональный тур по музею, это экскурс в сегодня через призму времен! Мы очередной раз остались в восторге от Юлии, ее эрудированности и умении обьяснить необъяснимое!
26 ноября 2017
Юля - это гид, общение с которым бесценно! Она настолько увлечена темой искусства, настолько глубоко ее знает, с таким энтузиазмом рассказывает, что хочется слушать, запоминать, узнавать больше и больше. В этой экскурсии очень тесно переплетены прошлое и настоящее, культура, верования и традиции. Юля рассказывает не только о том как делались те или иные предметы, но и ПОЧЕМУ они так делались и почему ТАК. Умение экскурсовода связать воедино прошлое и настоящее, показать преемственность - дорогого стоит. Это очень редкие качества для экскурсовода, я просто счастлива что нашла Юлю. Три часа пролетели незаметно, мы обошли всю сокровищницу, остановились почти у каждого экспоната. Мы рассматривали, рассуждали, восхищались, учились обращать внимание на казалось бы незначительные, но очень значимые детали. Мы не сделали ни одной фотографии. Просто было не до того. Если коротко, Юля - это эталон того, каким должен быть экскурсовод. Умная, знающая, легкая в общении, с юмором и огнем в глазах! Юлечка, спасибо вам огромное! Как говорится, вы сделали наш день!
15 ноября 2017
Если бы мы просто пришли в сокровищницу, то прошли и посмотрели бы все экспонаты за час. С Юлей мы провели в ней три часа, и могли бы ещё дольше. Мы говорили не только о сокровищах, Юля эксперт в искусстве, истории и психологии. Очень увлекательно и интересно, самое главное, захотелось и дальше узнавать, читать, исследовать. Редко после экскурсий остаётся такое глубокое послевкусие и даже ощущение внутренного роста

Юлия проводит ещё 5 экскурсий

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