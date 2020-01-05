10 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Диалог с вещами

Скорее всего, вы никогда не задумывались, почему корона такой формы, что олицетворяет скипетр и о какой вещи особенно сильно могла жалеть ограбленная императрица. Но в сокровищнице Хофбурга музейные экспонаты заговорят. Вы узнаете секрет «голой» короны без украшений и поймёте, что «не так» с Шапкой Мономаха; читаемой станет символика колыбели сына Наполеона и герба Ломбардо-Венеции. Вам больше не придётся смотреть на музейные реликвии и невольно думать: «Ну, и что в этом такого?», потому что вы научитесь смотреть на них иначе.

Это всё в прошлом… или нет?

Самые известные атрибуты власти покоятся чаще всего на музейных полках, но так ли всё с ними просто? Прямо во время экскурсии я предложу вам пару простых и быстрых тестов, которые докажут, что существенная часть представлений о декоруме власти кроется в подсознании, и неважно, какой сейчас век. Я расскажу, почему Саркози, будучи президентом, заказывал туфли только у Masaltos, почему британская королева не может выйти из дворца без шляпы, а Burberry — самая подделываемая марка в мире. Мы сравним титулы императоров Николая II Романова и Франца Иосифа I Габсбурга, задумаемся над корректным обращением к президентам Трампу и Мугабе, а также о том, как масс-маркет сделал каждого из нас в чём-то круче любого императора.

Кому подходит экскурсия

Экскурсия предназначена для взрослых и детей от 10 лет.